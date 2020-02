Regeringens haveri: ”Can you try to...no”

Pressrummet i riksdagen, måndag klockan 09.30:

Regeringen hade nyss meddelat att Sverige bidrar med 40 miljoner kronor till den globala kampen mot det nya coronaviruset.

Nu skulle Socialminister Lena Hallengren (S) och biståndsminister Peter Eriksson (MP) höra WHO:s generaldirektör Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus presentera sin lägesbild av utbrottet.

Men strulande videosamtal på möten skonar ingen och när Dr Tedros dök upp på skärmen var det knäpptyst. Både i rummet och från videolänken, där generaldirektören satt framför en förgylld FN-logga.

– I'm sorry we cant hear you yet? (Ursäkta, vi kan inte höra dig än?), sa Peter Eriksson.

Tystnaden ekade i rummet och ett drag av desperation drog över biståndsministerns ansikte.

– Ok your mic is mute maybe, so if you can? (Din mikrofon är kanske avstängd, så om du kan?)

– Now can you try to... no. (Nu kan du pröva att... nej.)

”Vet inte vad som hände”

Ingen teknikkunnig kom till undsättning, varken för Dr Tedros eller ministrarna.

– I'm sorry, I think someone muted your microphone, Tedros, while we were talking, slog Lena Hallengren fast. (Ursäkta, jag tror att någon stängde av din mikrofon medan vi pratade Tedros).

Precis då hände det något på andra sidan – och teknikgudarna tycktes ha väckt den slumrande mikrofonen. Men Dr Tedros gick inte med på att det var hans mikrofon som strulat till videosamtalet.

– Sorry, it was not on mute. I don't know what was going on. (Ursäkta, den var inte avstängd. Jag vet inte vad som hände).

Sedan säger han både ”godmorgon” och ”tack så mycket” på svenska, innan han redogör för virusets dödlighet och utvecklingen i Iran, Italien och Sydkorea.

LÄS MER: Oro för global pandemi efter mystiska utbrottet

LÄS MER: Så tas svenskarna från Wuhan om hand i Sverige

Socialministern svarar på kritiken mot Folkhälsomyndigheten