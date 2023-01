”The age of the strongman” är titeln på en bok som Financial Times utrikesredaktör Gideon Rachman gav ut i fjol. Boken rymmer ett antal porträtt på de många starka - och ofta auktoritära ledare - som dominerat världspolitiken de senaste åren.

Donald Trump är med liksom Israels Benjamin Netanyahu. Det är också Kinas Xi Jinping, Rysslands Vladimir Putin och - självfallet - Turkiets Recep Tayyip Erdogan.

Redan det andra kapitlet handlar om den 68-årige turkiske ledaren. Erdogan blev vald till Turkiets premiärminister 2003 och om han vinner presidentvalet i maj så kommer han att inleda sitt tredje decennium vid makten.

Bland personerna som Rachman porträtterar så har bara Vladimir Putin varit med längre. De två har, som vi ska se, en hel del gemensamt.

Två män med en hel del likheter, Turkiets Recep Tayyip Erdogan och Rysslands Vladimir Putin. Foto: TASS / TT NYHETSBYRÅN

Det är lätt att glömma bort i dag, men när Erdogan kom till makten så var det många i utlandet som under de första åren gillade vad de såg.

Han ledde ett islamistiskt parti, AKP; men styrde inte Turkiet i den riktningen när han väl fick makten. Han avväpnade militären som viktig politisk maktfaktor och sträckte i början även ut handen till landets största minoritet, kurderna.

Tidningens varning

Framför allt genomfördes ekonomiska reformer som gav Turkiet tillväxt och stabilitet på ett sätt landet inte upplevt på länge. Miljoner lyftes ur fattigdom. Han har levt länge på den popularitet det gav.

Men makten har helt tydligt gett mersmak. Erdogan är ingen reformvänlig demokrat längre. Veckotidningen The Economist varnade tvärtom häromveckan på sin första sida för att Turkiet kan förvandlas till en diktatur.

Omslaget hade formen av den turkiska flaggan, med Erdogans profil inritad i den vita halvmånen.

Erdogan har inte lagt beslag på samma stora makt som Vladimir Putin i Ryssland, men parallellerna finns där onekligen.

Bägge har tagit allt större kontroll över statsapparaten, domstolarna, pressen. Bägge ser väst som dekadent och på oundviklig nedgång.

Och de leder bägge nationer som har förflutet som imperier och som drömmar om fornstora dagar. Erdogan lovar göra Turkiet stort och mäktigt igen och har - precis som Putin - vunnit popularitet på hemmaplan för det.

– Så här är det, jag är en politiker som löser problem i denna region och i världen, och som tar ansvar, pekar ut riktningen, sa Erdogan i förra veckan.

Det finns flera viktiga årtal på Erdogans väg mot rollen som en alltmer auktoritär ledare. Som 2014 när han valdes till president för första gången och började flytta över maktbefogenheterna dit.

Samma år flyttade han in i det nya presidentpalatset, byggt för honom, Külliyesi i utkanten av Ankara. 1 100 rum. Fyra gånger så stort som Buckingham Palace. Det säger en del om hans ego.

President Recep Tayyip Erdogan framför sitt nybyggda jättepalats i Ankara. Det är fyra gånger större än Buckingham Palace. Foto: TT NYHETSBYRÅN

Ett annat viktigt årtal är 2016 och det misslyckade kuppförsöket mot honom. Det har stått många oppositionella turkar mycket dyrt, ofta personer som inte var inblandade i kuppen.

Det råder ingen tvekan om att Turkiet och dess 85 miljoner invånare är en viktig nation, med ett extremt viktigt geopolitiska läge på gränsen mellan Europa och Asien. Landet har den konflikt som har rasat i Syrien sedan 2011 i söder och det krig som pågår i Ukraina i norr sedan i fjol.

Kurdfrågan har alltid varit känslig i det moderna Turkiet och inbördeskriget i Syrien har väckt Erdogans rädsla för kurdisk separatism. Hans från början utsträckta hand har sedan länge knutits till en näve.

Att vara tuff mot kurderna går hem bland nationalistiska, religiösa väljare i Turkiet. Det är detta Sverige fått känna på, när Erdogan använt vetorätten i Nato för att tills vidare blockera Sverige och Finlands Nato-ansökan.

”Vi behöver inte tillstånd”

Det är främst Sverige det handlar om. Det gör även Erdogan klart. I Sverige bor också cirka 100 000 personer av kurdiskt ursprung, i Finland bara 15 000.

Och det är inte bara Erdogan i Turkiet som tar illa upp när terrorstämplade kurdiska PKK:s flagga syns i demonstrationståg i Sverige. Han har inget att förlora på hemmaplan inför valet den 14 maj på att vara tuff mot Sverige.

Scener som upprör president Erdogan och många turkar. Terrorstämplade PKK:s flagga under en demonstration i Stockholm. Foto: CHRISTINE OLSSON/TT / TT NYHETSBYRÅN

Och Turkiet spänner under Erdogan musklerna på många områden inom utrikes- och säkerhetspolitiken. Han har hotat Grekland med militära aktioner, han har importerat ryskt luftvärn till USA:s stora ilska, han förbereder nya militära aktioner i Syrien.

– Vi behöver inte tillstånd från någon, sa han i höstas.

– Vi kommer inte att hållas ansvarig av någon.

Putin gjorde sig - åtminstone före invasionen av Ukraina - mycket popular på hemmaplan genom att spänna Rysslands muskler. Inte minst annekteringen av Krim 2014.

Erdogan agerar på liknande vis. Det är möjligt att han skulle ha stoppat Sveriges Nato-ansökan även om det inte stundat val i Turkiet. Den har definitivt gett honom en lättköpt chans att visa sig stark på hemmaplan.

Det kan hjälpa honom, men det är definitivt inte hans viktigaste vapen i kampen om att bli omvald. För ja, en kamp är det denna gång.

Det går inte att kalla Turkiets val fria och rättvisa. Men det är ingen diktatur än. Se det snarare som en fotbollsmatch där det ena laget - oppositionen - spelar med åtta utespelare.

Och de har en chans vid president- och parlamentsvalet den 14 maj. Erdogan har tappat i popularitet, inte minst i storstäderna.

Oppositionen vann makten i både Istanbul och Ankara för tre år sedan. Det kan hända på nationell nivå.

Erdogans akilleshäl är ekonomin. Den turkiska valutan har tappat två tredjedelar av sitt värde mot dollarn på två år. Det är som om en dollar år 2025 skulle kosta 30 kronor.

Inflationen är också skyhög. 85 procent i november. 64 procent i december.

Och Erdogan - som även anser sig vara en stor ekonom - har förvärrat situationen. Han har en egensinnig teori om att höjda räntor förvärrar inflationen.

Det är han rätt ensam om. Riksbanker världen över höjer räntan för att få bukt på inflationen. Men Erdogan är - som Putin - numera mest omgiven av ja-sägare som inte vågar säga emot.

”Välja sina slagfält”

Valet i Turkiet skulle egentligen ha ägt rum i mitten av juni, men Erdogan tidigarelade det med en månad. En orsak tros vara att inflationen inte ska hinna äta upp hans valfläsk, det han hoppas vinna valet på.

Erdogan har nämligen höjt minimilönen med 55 procent. Han har höjt de statsanställdas löner med 30 procent. Han har också ändrat pensionsreglerna och två miljoner turkar kan nu få sina pensioner tidigare än beräknat.

– Erdogan försöker välja sina slagfält, med regler han infört och med vapen han väljer, och helst mot en kandidat han föredrar, säger Ahmed Kasim Han, professor i internationella relationer vid Beykoz-universitetet i Istanbul till New York Times.

Sex oppositionspartier har gått samman inför valet, men har ännu inte utsett någon presidentkandidat. En politiker som verkligen skulle kunna utmana Erdogan, Istanbuls borgmästare Ekrem Imamoglu, hotas av diskvalificering efter att ha dömts till fängelse (domen har överklagats).

Istanbuls borgmästare Ekrem Imamoglu. Han kan bli en motståndare till Erdogan i presidentvalet i maj - om han får ställa upp. Foto: SEDAT SUNA / EPA / TT / EPA TT NYHETSBYRÅN

Oppositionen skräder inte orden, om vad som står på spel:

– Valet handlar inte bara om att byta regering, säger Canan Kaftancioglu i det största oppositionspartiet CHP.

– Det står mellan de som är för demokrati och de som är emot demokrati.

För Sveriges del skulle förmodligen Nato-ansökan gå smidigare om oppositionen vann, men Rasmus Paludans koranbränning har också retat upp den sidan.

Det är inte omöjligt att USA till slut ändå kan vrida om armen tillräckligt på Erdogan för att han ska ge vika. Men sanningen är att även president Joe Biden har svårt att handskas med Turkiets president.

Så även USA tycks invänta valresultatet. Eller som Soner Cagaptay vid Washington Institute for Near East Policy säger till The Economist:

– Vita husets åsikt är att om man engagerar sig med Erdogan så slutar det bara med en massa drama.

Ett citat de garanterar nickar instämmande åt i Rosenbad.

LÄS MER: Premium Erdogan är inte längre Sveriges enda huvudvärk

John Bolton: Stäng av Turkiet från Nato