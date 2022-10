Rebecca Ädel avgår – efter Expressens avslöjande

Expressen kunde, tillsammans med Expo, under fredagen avslöja att Rebecca Ädel, högstadielärare och partitopp för Sverigedemokraterna i Nynäshamn, under flera år bedrivit aktivism för nazism, främst kopplats till propagandasajten Nordfront. Under fredagseftermiddagen meddelade partiet att hon lämnar sina politiska uppdrag och partiet.

Ädel konfronterades med uppgifterna under torsdagskvällen - när hon var i Folkets hus i Nynäshamn för att göra debut som kommunfullmäktigeledamot. Under mötet valdes hon in i kommunstyrelsen men när Expressen ställde frågor om hennes nazistiska engagemang så valde hon att först neka till att hon låg bakom sin aktivism, sedan stängde hon in sig på ett rum för att undvika fler frågor.

– Jag tänker inte prata om sånt, sa Ädel innan hon avbröt intervjun och stängde in sig.

Under fredagen meddelade Sverigedemokraterna först att de skulle låta sitt medlemsutskott utreda Ädel, men sedan kom beskedet att hon lämnar sina politiska uppdrag och partiet.

Jobbig barndom

I ett brev, som publiceras i anslutning till ett pressmeddelande från SD Nynäshamn, berättar Rebecca Ädel om sin nazistiska bakgrund och att det är ”tiden i livet som man skäms över”. Hon berättar om en jobbig barndom och skriver att hon lämnar partiet eftersom hon ”inte vill att SD ska förknippas med något som har med nazism och rasism att göra”.

Expressen har under dagen sökt Tony Björklund, ordförande för SD Nynäshamn. Han skriver i ett mejl att han inte har några andra kommentarer än det som framgår i pressmeddelandet där Ädel avgår.

Under fredagen meddelade också Nynäshamns kommun att de nu kommer att genomföra en undersökning i fallet. Enligt Petra Kålbäck, tillförordnad kommundirektör, ser kommunen allvarligt på uppgifterna som framkommit.

– På vår arbetsplats är vi tydliga med att vi har ett demokratiskt uppdrag där vi arbetar för alla människors lika värde. Vår värdegrund som gäller oss alla som arbetar i kommunen är väldigt tydlig på den punkten, säger Kålbäck i en kommentar.