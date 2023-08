Förra veckan åtalades 23 personer med gängkoppling för flera olika grova brott i Sundsvallsområdet. Det handlar bland annat om förberedelse till mord, grovt vapenbrott, grovt narkotikabrott samt förberedelse till allmänfarlig ödeläggelse.

Personerna greps i en stor razzia i januari och bakgrunden till razzian är en konflikt mellan kriminella gäng som vill kontrollera narkotikahandeln i Sundsvall. Den ena grupperingen är Dalennätverket och det andra är Nätverk Foxtrot som leds av ”kurdiska räven”, Rawa Majid. Flera av det senaste årets skjutningar i Stockholmsområdet uppges ha kopplingar till bråket om narkotikahandeln i Sundsvall.

Polisområdeschefen i Sundsvall: ”Hänsynslös mentalitet”

En av de åtalade är en huvudman i Sundsvall som har haft stöd av högt uppsatta personer inom nätverket Foxtrot, som kopplas till Rawa Majid. Fyra av de åtalade är under 18 år.

Polisområdeschef Josef Wiklund säger att det visar på att kriminellas utnyttjande av unga blir allt mer hänsynslöst.

– Det är ju otroligt beklämmande och tyvärr inte alldeles ovanligt i den miljö vi nu ser. Att de organiserade nätverken står helt likgiltiga att ta sig an unga personer och ta in i nätverken och börja använda dem på ett mer och mer hänsynslöst sätt. Det vittnar ju också om att samma hänsynslösa mentalitet har etsat sig in i Sundsvall, säger han.

”Intresset för Sundsvall har inte minskat”

Trots att flera kriminella har plockats bort från gatan i Sundsvall har brottsligheten inte försvunnit.

– Det betyder inte att intresset för den här platsen och Sundsvall har minskat. Det finns pengar här att tjäna och det är det som är drivkraften för de här nätverken att vara här och göra det till sitt revir och det har inte minskat, säger Josef Wiklund.

