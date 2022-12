AFP rapporterar med hänvisning till ordförande Roberta Metsola.

Aftonbladet skriver att fyra personer greps tidigare i veckan misstänkta för korruption, däribland vice ordförande Eva Kaili.

Ordförande Roberta Metsola sa tidigare under måndagen i parlamentet så här:

– EU-parlamentet, kära kollegor, är under attack. Den europeiska demokratin är under attack och våra fria och demokratiska samhällen är under attack.

Och nu pågår alltså en razzia i EU-parlamentets lokaler.