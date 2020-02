L. A-solen skiner på Raziel som sitter på bänken utanför postkontoret där hon jobbar extra för att finansiera studierna på det ansedda Claremont Colleges.

Unga, ljushåriga kvinnor i ryggsäckar går över den välvattnade gräsmattan på väg till lektion på colleget som bara är för kvinnor.

Raziel tar upp det som många Trump-supporters tar upp: Att när han valdes trodde hans belackare att allt skulle gå åt skogen.– Men se var vi är i dag. USA finns kvar och det går ganska bra. Foto: NINA SVANBERG

***

Apelsinträden på campusområdet dignar av frukt.

I fjärran siktas de kaliforniska bergen.

Det enda som bryter lugnet är häcksaxen som de mexikanska trädgårdsarbetarna använder sig av.

***



Raziel säger att hon kan hålla med om att Donald Trump inte är en ”jättebra” president men hon gillar däremot hans gränspolitik och ekonomiska idéer. Foto: NINA SVANBERG

En ung kvinna i rosa hår stannar upp och lyssnar på en annan kvinnas bekymmer kring att eventuellt hoppa av en kurs. En tredje tjej i t-shirt går förbi, kvinnan i rosa hår utbrister:

”I love your hair like that, Carolyn”.

Kort sagt: Det är en väldigt stöttande miljö att vara i som ung kvinna.

Raziel är född och uppvuxen på Filippinerna. När hon var 13 år flyttade familjen till Guam.

FAKTA/GUAM Guam är Mikronesiens största ö som ligger i den västra delen av Stilla havet. Ön klassas som amerikanskt autonomt territorium och har inget eget självstyre. Visa mer Visa mindre

När hon var 18 år flyttade hon till Kalifornien för att studera. Hon håller nu på med sin kandidatexamen i ekonomi.

Raziel trivs på skolan men stödet många andra kvinnor känner här när de diskuterar politik är villkorat, säger hon.

– Att ens antyda att du inte hatar Trump gör att folk tittar på dig som att du är ond.

Nina Svanberg i USA Den 3 november röstar USA fram en ny president – blir det fyra år till för Donald Trump eller kan demokraterna överraska?

Under hela våren står striden om vem som kommer att möta den sittande presidenten. Expressens Nina Svanberg reser runt bland delstaterna och berättar om människorna vars liv påverkas av vem som sitter i Vita huset. Visa mer Visa mindre

63 procent av utbildade vita kvinnor och 49 procent av icke-högskoleutbildade vita kvinnor kommer definitivt eller förmodligen rösta för den demokratiska kandidaten hellre än Trump i höstens presidentval, enligt en undersökning från NBC News/Wall Street Journal.

Inför 2020 så har Trump lägre stöd hos kvinnor generellt och för att bli återvald så är unga kvinnor en grupp som Trump måste uppvakta.

– Jag skulle inte säga att något konkret negativt hänt mig på grund av hur jag tycker, men jag har å andra sidan inte pratat offentligt om mina åsikter heller.

Rumskompisen tappade nästan hakan i golvet när Raziel berättade att hon funderade på att söka praktik på konservativa nyhetsbolaget Fox News.

– Hon sa att ingen nånsin skulle anställa mig efter det. Det är såna småsaker som gör att jag inte pratar om politik. Jag skulle aldrig prata om mina åsikter på en fest till exempel.

Enda stället där hon känner att hon kan vädra sina åsikter är bland de andra som liksom hon jobbar med texter för kårmagasinet Claremont Independent.

– Jag kan inte ens säga till folk att jag skriver för dem.

Raziel säger att hon vant sig vid att att inte berätta för klasskamraterna vad hon egentligen tycker. Foto: NINA SVANBERG

Hon beskriver sammanhanget där som ett andningshål.

– Det är skönt att ha en plats där det inte känns som att hela världen är vänsterliberaler.

Vad är största missförståndet om dig som Trump-väljare?

– Att man hatar alla invandrare, att muren ska byggas och att man inte bryr sig om fattiga människor eller statlig välfärd. Det är helt fel.

Hon vill rätta bilden.

– Jag tror att statliga bidragsprogram är absolut nödvändiga för samhället men jag tycker inte att programmen ska göra folk för beroende så att de bara kan leva på bidrag.

Hon är för invandring – selektiv sådan.

– Jag är emot massinvandring så jag är emot att vi bara har helt öppna gränser och släpper igenom vem som helst. De som kommer hit och kan hjälpa det här landet är naturligtvis bra.

”Jag är feminist, absolut. I min värld motsäger inte det att jag har en mer konservativ hållning åt höger”, säger Raziel, 20, student och Trumpväljare. Foto: Nina Svanberg

”America first”

I stort är det mentaliteten bakom Donald Trumps slogan: ”America First”, som hon gillar och känner igen.

Hon drar paralleller till sin egen uppväxt på Filippinerna och Guam. Båda föräldrarna hade amerikanskt medborgarskap och det var något som de var mycket stolta över.

– USA har alltid varit något att se upp till. En frihetssymbol och en plats där ens drömmar kan besannas om du bara jobbar hårt.

Fotnot: Raziel vill inte medverka med sitt efternamn på grund av de följder hon är rädd att en medverkan med det skulle kunna få för hennes framtida karriär.