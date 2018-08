Det var den 20 juli 2012 som den då 24-årige James Holmes gick in på en biograf i Aurora, utanför Denver. Trettio minuter in i premiärvisningen av Batman-filmen ”The Dark Knight Rises”, öppnade den maskerade 24-åringen eld och slängde in en tårgasbomb i salongen. Han dödade tolv personer och skadade 58. Ytterligare tolv skadades när de försökte fly masskjutningen. James Holmes dömdes senare till livstids fängelse.

Rättspsykiatrikern William H. Reid som utredde Holmes mentala hälsa inför rättegången har nu skrivit en bok om ”Batman-mördaren”. Boken “A Dark Night in Aurora: Inside James Holmes and the Colorado Mass Shootings” baseras på 24 timmars intervjuer två år efter dådet, samt över 80 000 sidor med dokumentation från rätten.

Reid berättar Holmes historia från barndomen fram till attacken och försöker gå till botten med vad som fick honom att döda. Han listar flera olika faktorer i en intervju med AP. Bland annat nämner han Holmes mentala tillstånd. Rättspsykiatrikerna ansåg att mördaren led av en psykisk störning när brottet begicks. Holmes nekade till dådet med hänvisning till sin psykiska ohälsa, men han ansågs enligt delstatens regler tillräckligt frisk för att vara medveten om sina handlingar.

Gjorde slut med flickvännen

En andra faktor som spelade in är Holmes personlighet som gav honom svårigheter i samspelet med andra och påverkade hans syn på världen. Ytterligare en viktig aspekt är upp- och nedgångarna i mördarens liv. Han kämpade för att klara av läkarutbildningen vid universitetet i Colorado och gjorde slut med sin flickvän.

Men i familjerelationerna finns inga spår av instabilitet. Enligt William H. Reid gjorde inte Holmes föräldrar Arlene och Robert något fel i sin uppfostran av sonen.

– Jag tittade väldigt noga på allt bevismaterial jag hade, men jag kunde inte hitta något fel med deras föräldraskap, säger han till AP.

Rättspsykiatrikern betonar dock att motivbilden är komplex.

– Han är unik och svaren kommer inte att komma, åtminstone inte under vår livstid, säger Reid.

Avslöjar: Kan mörda igen

Boken avslöjar också både okända och skrämmande uppgifter. I ett av de inspelade samtalen uppger Holmes att han kan mörda igen, om han får chansen.

Reid frågar om fängelsevakterna borde vara oroliga för det och Holmes svarar då ”Hm, jag skulle säga det, ja”.

De läsare som letar efter enkla svar på varför just Holmes blev en mördare kommer antagligen att bli besvikna.

– En stor del av det är gömt i Holmes hjärna och han kan inte heller se det, säger William H. Reid till AP.

