Rapporterade om dödliga viruset – drabbades själv

Under mars blev SVT:s Europakorrespondent Christoffer Wendick ett ännu mer välbekant ansikte för tv-tittarna när han på plats skildrade hur coronakrisen fick regeringar att stänga ner samhällen och sätta medborgare i karantän.

Christoffer Wendick: ”Ett virus som jag har stor respekt för”

Nu har han själv insjuknat, och tillfrisknat från det dödliga viruset, och tillbringat de två senaste veckorna i karantän i sin lägenhet i Bryssel.

– Jag vill betona att mina symtom ändå varit lindriga. Jag har sett människor som legat på sin dödsbädd i det här viruset, och det var framför allt väldigt gamla människor som låg där. Det som jag har insett är att även om man inte hamnar i en respirator eller får andningshjälp så är detta ett virus som jag har stor respekt för. Det satte sig på lungorna, på andningen, hos mig som annars är en frisk, halvung person. Det finns något i det här viruset som skrämmer mig.

Han rapporterade från London och folktomma gator i centrala Paris.

– Vi rapporterade om hur Europa stängde ner. Jag gissar att jag fick viruset då och att det bröt ut en knapp vecka senare när jag var i Italien.

Christoffer Wendick om scenerna på intensivvårdavdelningarna

Christoffer Wendick reste till smittans europeiska epicentrum, Lombardiet i norra Italien, där han gjorde reportage från begravningar som omfattades av stränga regler och intensivvårdavdelningar där patienter tog sina sista andetag.

– Jag fick kämpa med att hålla distansen. Det drabbade mig personligen att ta in och se detta. Det var scener som jag inte riktigt var beredd på innan. Det blir en annan sak när man kommer in på avdelningen och kommer så nära. Det var en person som dog precis när vi kom in. Det var starkt drabbande och gav mig en bild av hur vidrigt det här viruset är. Det var det jag hoppades kunna förmedla med reportaget, att visa från nära håll virusets ansikte bakom namnet covid-19.

Under onsdagseftermiddagen, den 25 mars, satt Wendick och hans fotografkollega och redigerade inslaget från intensivvårdavdelningarna. Då började Christoffer Wendick att känna av de första symtomen. Han hörde efter med personer som varit sjuka i viruset som kände igen det han beskrev.

– Jag kände ungefär som när man andas in riktigt kall luft under vintern och blir nerkyld i luftrören. Det var väldigt lätta symtom först.

”Väldigt svårt att få luft. Mina händer kallnade”

Christoffer Wendick betraktade sig som coronasjuk. Han satte på sig munskydd, höll avstånd till människor och återvände hem till Bryssel där han sattes i hemkarantän under två veckor. På grund av resan han gjort. Inte på grund av att han misstänktes vara sjuk i covid-19.

Christoffer Wendick har sin livestudio i hemmet i Bryssel, där han har tillbringat två veckor i karantän. Foto: Privat / Privat

Det finns inte heller i Belgien någon möjlighet för vanligtvis friska personer som får symtom att testas för covid-19, men för Christoffer Wendick fanns ingen tvekan om vad han drabbats av.

Efter hemkomsten blev symtomen värre och andningen tyngre.

Återvände tankarna till intensivvårdavdelningarna i Lombardiet när du själv blev sjukare?

– Det var en natt som jag hade väldigt svårt att få luft. Mina händer kallnade. Då kände jag att jag inte vill hamna på sjukhus, jag vill inte hamna på intensivvårdsavdelning. Det är det sista jag vill. Den natten kände jag en oro. Inte att jag skulle dö, jag har inte varit så dålig på något sätt. Jag har hela tiden fått luft men jag kände att det blev svårare att andas. Tack och lov så varade det bara en natt.

”Jag mår bra och jag är glad att det är över”

Under skärtorsdagen har Christoffer Wendick varit symtomfri i fyra, fem dagar och resekarantänen ska hävas. Han kommer ändå att hålla sig inne och vila under påsken.

– Det är många som har hört av sig och undrat hur jag mår och hur det går efter att jag gick in i karantän. Jag mår bra och jag är glad att det är över och tacksam att jag var förhållandevis lindrigt sjuk.

