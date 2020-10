Rapport skakar norsk polis: ”Knulltorsdagar”

Dag Ellingsen vid polisakademin och professor Ulla-Britt Lilleaas vid centrum för tvärvetenskaplig genusforskning i Norge, är de två forskarna bakom rapporten som larmar om systematiska sexuella trakasserier inom polisutbildningen.

Enligt rapporten ska manliga instruktörer utnyttjat sin maktposition gentemot kvinnliga studenter, och därigenom gett högre betyg i utbyte mot sexuella tjänster.

– Ett fruktansvärt exempel. Det är viktigt att vi nu ser över det här från toppen till botten. Det ska vara säkert att arbeta i polisen och det ska vara säkert att studera vid polisakademin, säger norska justitieministern Monica Mæland enligt Dagbladet.

Hon fortsätter:

– Jag kände inte till detta, men det är oacceptabelt. Ett övergrepp är ett för mycket, och det är inte så vi ska ha det inom den norska polisen.

Justitieministern: ”Knull-torsdag” måste bort

Under polisutbildningens tredje år genomgår studenterna en typ av operativ utbildning under lägerliknande vistelser. Det är under dessa ”läger” som fenomenet ”knull-torsdagar” uppstått, där instruktörer ska ha utnyttjat studenter.

– Jag hoppas att termen ” knull-torsdag” är en svunnen tid. Jag kommer att ta upp detta med polisdirektören för att höra vad vi politiker kan göra. Jag tror att många formaliteter är på plats och att det handlar om attityder och om att skapa en säker kultur och en bra arbetsmiljö. Vissa är på god väg, andra har mycket att lära sig, säger Monica Mæland till Dagbladet.

Hör Dagbladets reporter om Sverigebilden i Norge.

LÄS MER: 60 poliser utreds för övergrepp mot kolleger

LÄS MER: Norge skakat efter polisens rapport om sexuella övergrepp i Tysfjord