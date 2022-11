Rapport: Ryssland kan inte stoppa partisanerna

Den 25 oktober riktade partisaner en bilburen bombattack mot den ryska ockupationsmaktens mediebyggnad i Melitopol i Zaporizjzja-regionen. Fem personer uppges ha skadats däribland ryska propagandister på tv-stationen ZaTV.

Attacken är den senaste i raden som nämns i tisdagens rapport från ISW, Institute for the Study of War.

Tankesmedjan slår fast att Ryssland hittills inte har lyckats kväsa den ukrainska partisanrörelsen på ockuperat territorium och sannolikt saknar förmågan att göra det.

Partisanattackerna började redan under krigets första vecka. Hittills har partisaner dödat minst elva tjänstemän inom ockupationsmakten och framträdande ukrainska kollaboratörer, enligt ISW.

Kan inte skydda sin personal

Ryssland har inte lyckats hemlighålla kollaboratörernas identitet och har inte kunnat ge sin egen personal skydd på arbetet och i hemmet. De ryska styrkorna har också misslyckats med att skydda infrastruktur som järnvägar och broar, och partisanerna har fritt kunnat samla in information om potentiella mål som de sedan har kunnat vidarebefordra till andra partisangrupper och till de konventionella ukrainska styrkorna.

ISW uppskattar att Ryssland just nu kontrollerar omkring 85 000 kvadratkilometer av Ukraina, utöver Krim. Det är en yta ungefär lika stor som hela Svealand, och Rysslands problem med personalförsörjningen gör det svårt att säkra hela området.

I sin förteckning över partisanattacker har ISW bara inkluderat de attacker som kunnat verifieras med en hög grad av säkerhet: genom visuella bevis, fjärravlästa data eller genom bekräftelse från Ukrainska eller ryska myndigheter.

ISW konstaterar att listan, som nämner ett 30-tal händelser mellan mars och oktober, sannolikt bara täcker en mindre del av alla attacker.

