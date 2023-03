Rapport om bråk i Kremls innersta sfär

Under lördagen hölls ett panelsamtal på temat ”praktiska och tekniska aspekter av information och kognitiv krigföring i moderna verkligheter” i Moskva.

En av deltagarna var utrikesministeriets talesperson, Maria Zakharova. I ett samtal med affärsmannen Igor Ashmanov ska hon ha påtalat en spricka inom Kremls innersta sfär, enligt tankesmedjan Institute for the Study of War, ISW, som hänvisar till flera källor.

Under diskussionen ska Ashmanov ha argumenterat för att Kreml borde ta mer kontroll över informationsflödet. Han ville se en informationsbyrå som närmade sig Sovinformburo, som fanns i Sovjetunionen mellan 1941 och 1961.

Men Maria Zakharova ska då ha sagt att det inte vore möjligt. Detta ”på grund av strider bland ospecificerade 'Kremleliter'”, skriver ISW.

ISW: Anmärkningsvärt

Tankesmedjan menar att uttalandet är anmärkningsvärt. Samtidigt ställer den frågan om varför Zakharova valde att prata om Kremls stridigheter i ett publikt forum.

”Zakharova kan ha diskuterat dessa problem direkt för första gången för att dämpa ryska nationalistiska krigsbloggares förväntningar om Kremls nuvarande förmåga att enas om ett enhetligt narrativ – eller möjligen även en enhetlig politik”, skriver ISW.

På sin Telegram dementerar Zakharova samtidigt att hon ska ha gjort uttalandet. Hon hävdar också att flera västerländska medier sprider osanningar om henne.

”Detta är ytterligare en infoattack som har pågått mot bakgrund av oupphörliga hot om direkta repressalier i ett år nu”, skriver hon i ett längre inlägg.

Sedan februari förra året finns Maria Zakharova på EU:s sanktionslista. När beslutet togs beskrevs hon som ”en central person inom regeringens propagandaverksamhet”.

