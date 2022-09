Den ukrainska militären fortsätter sin lyckade motoffensiv i östra delarna av landet.

I Charkivregionen, där ukrainska styrkor tryckt tillbaka ryska armén, har man nått fram ändå till ryska gränsen i regionen. Ukrainska styrkor har även börjat närma sig Luhanskregionen som Ryssland har hävdat full kontroll över.

Det är något som ställt till det för den ryska presidenten Vladimir Putin, menar Ilmari Käihkö, docent i krigsvetenskap vid Försvarshögskolan.

– I stället för att möta den ukrainska motoffensiven, så fortsätter de attackerna mot städerna i Donetskregionen, säger han.

Den amerikanska tankesmedjan Institute for the Study of War (ISW) bedömer i en ny analys att ryska styrkor lidit förkrossande förluster under den ukrainska motoffensiven i Charkiv.

Ryssland har bland annat förlorat stora mängder styrkor och utrustning, enligt ISW.

Flera ryska bepansrade och mekaniserade enheter har sannolikt effektivts slagits ut av de ukrainska styrkorna.

Tagit över ryska pansarfordon

Vidare uppges den ukrainska armén ha kommit över omkring 200 moderna och i vissa fall bepansrade pansarfordon i samband med motoffensiven runt Izjum i Charkivregionen.

Det är förluster som kommer att vara omöjliga att ersätta på kort sikt, skriver tankesmedjan ISW.

I sitt nattliga tal lovade president Volodymyr Zelenskyj att ta tillbaka allt ryskockuperat territorium i Ukraina.

– Ukraina måste vara fritt – hela landet, sade Zelenskyj i sitt tal natten till måndag.

Han poängterar att det inkluderar Krimhalvön och de delar av Donbass som kontrolleras av ryskstödda separatister.

Nästa mål enligt Zelenskyj är att ta tillbaka kontrollen över städerna Mariupol, Melitopol och Cherson.

Ukraina slår ut ryskt fordon – smyger fram ur skogen

Filmades med kroppskamera av ukrainska specialförbandet.