Under natten till lördagen misshandlades fem hemlösa män med metallrör i ett kvarter i Chinatown på Manhattan.

Fyra dog och en överlevde med kritiska skador och får nu intensivvård på sjukhus.

På platsen greps en missbrukare som själv saknar bostad, Randy Rodriguez, med metallröret i hand.

Randys mamma var rädd för sonen – sparkade ut honom

På en bild eskorteras Randy Rodriguez ut från en polisstation för att föras till sjukhus där han undersökas för bevissäkring.

Han har en småkriminell bakgrund med några våldsbrott och missbrukar droger.

– Jag trodde aldrig att han skulle döda någon. Fast jag var rädd för honom eftersom han slog mig. Det var då jag sa till honom att försvinna från mitt hus, säger Fioraliza Rodriguez, den misstänktes mamma, till the Daily News.

Sedan dess har Randy Rodriguez saknat fast bostad och drivit runt på gatorna.

Stephen Miller är hemlös och har sovit i kvarteret där attacken ägde rum, och beskriver ett av offren som vänlig och tystlåten.

– Ingen kände till hans namn, men vi såg honom varje dag. Just nu är jag mest sorgsen. Den här killen gjorde aldrig någonting. Han hade bara ett liv att leva. Det suger att han han han är ute här i regnet och allt, men det betyder inte att han inte har ett liv att leva, säger Miller till nyhetsbyrån AP.

De senaste fem åren har i genomsnitt sju hemlösa per år mördats i New York, enligt AP.

15 000 familjen uppskattas vara hemlösa i New York City

New York City har 8,5 miljoner invånare. Organisationen Coalition for the Homeless uppskattar att 61 674 hemlösa människor finns inom stadens natthärbärgeverksamhet, rapporterar New York Times.

Däribland nära 15 000 familjer och knappt 22 000 barn.

Antalet hemlösa har ökat kraft på grund av de skyhöga bostadspriserna och borgmästare Bill de Blasio lanserade 2017 en strategi för att bekämpa hemlösheten, bland annat genom att öppna 90 nya härbärgen.

