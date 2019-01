Rånare med pistol trängde sig in hos barnfamilj

Under söndagskvällen trängde sig minst tre gärningsmän in i en villa i norra Stockholm. Männen tog sig in i huset med pistolhot och kom över en klocka värd 80 000 kronor och en ring, enligt tidningen Aftonbladet.

– Beväpnade gärningsmän trängde sig in i en bostad, hos en barnfamilj, och hotade med vapen, säger Camilla Andersson, vakthavande befäl vid Stockholmspolisen till tidningen.

Mamma och två barn gömde sig under rånet

I huset fanns två barn och deras mamma, skriver tidningen. Familjen gömde sig på övervåningen under det pågående rånet.

Men strax därpå kunde fyra misstänkta gärningsmän gripas av polis. I den tillhörande bilen hittades också stöldgodset från rånet. De fyra personerna misstänks nu för grovt rån.

Texten uppdateras.