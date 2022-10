Rån mot matbutik i Bromma

Polisen fick in larmet om rånet strax efter klockan 22 på tisdagskvällen. Detta efter att någon i personalen tryckt på överfallslarmet.

Gärningsmannen, som var beväpnad, ska ha fått med sig ett rånbyte från affären.

– Exakt hur han kommit in i butiken är lite oklart. Han har under under vapenhot tvingats sig ut från butiken, säger Mats Eriksson, presstalesperson på Stockholmspolisen.

Det ska inte ha varit några kunder inne i butiken vid tillfället.

– Ingen är gripen. Jakt på gärningsmannen pågår.

Polisen har inlett en förundersökning gällande grovt rån.

Texten uppdateras.