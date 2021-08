Rädslan: Zahra, 12, kan bli talibanernas barnbrud

I mitten av Afghanistan, högt uppe i bergen, ligger den oländigt belägna provinsen Daikundi, vars huvudstad Nili har 18000 invånare som huvudsakligen är hazarer. Staden erövrades av talibaner i lördags, och blev därmed den 24:e provinsen att tas över sedan kriget trappades upp. Den lokala krigsherren togs tillfånga, men ännu finns medlemmar i hans styrka på fri fot, och kampen om staden har ännu inte givits upp av lokalbefolkningen.

Härifrån kommer Matin Ibrahimi, och en i den lokala styrkan är Matins 14-årige bror, beväpnad och redo att strida, en barnsoldat som inte tänker lyda sin storebror och stanna inne i huset med mamma Soghra och syster Zahra.

– Min bror lyssnar inte ett skit på vad jag säger till honom, och han har tagit med sig vapen ut och är beredd att börja kriga, säger Matin, vars oro och frustration ökat för varje dag. Han sover dåligt, kan knappt äta, och tänker konstant på familjen, samtidigt som han arbetar heltid inom vården. Under tisdagen upphörde kontakten med mamman, och pappan som arbetar med hjälpinsatser kring mat och medicin för en lokal organisation har varit spårlöst borta sedan talibanövertagandet i helgen. Men rapporterna om vad som händer i provinsen är få.

– Där min familj bor finns inga journalister, inga som kan visa läget för världen, men det är inte alls bra, säger Matin.

– Jag är här i Sverige och känner mig hjälplös, det finns ingen där som de kan luta sig mot, jag har ingen som tar hand om mamma och syskonen.

Talibanerna är ute efter folk

Han har inte träffat sin familj på många år, men har haft regelbunden kontakt via telefon. 2016 kom Matin till Sverige via Iran, lärde sig svenska och tog gymnasieexamen. Han bor i en lägenhet i Stockholm som han delar med några vänner, och han har två jobb för att försörja sig och skicka pengar hem till familjen: inom hemtjänsten och på ett LSS-boende.

Mitt i samtalet med mamma Soghra på onsdagsmorgonen bröts kontakten. Sedan dess har det varit omöjligt att komma fram.

Matin befarar nu att strider brutit ut mellan talibaner och lokalbefolkning och att hans 14-årige lillebror är en av dem som slåss. En mindre skara av den lokala motståndsrörelsen, däribland Matins bror, är redo att försöka frita sin ledare. Runtom i staden hörs skottlossning, berättar Matin.

– Mamma berättar att talibaner är ute efter folk, går in i hus och tar saker, och tar med sig människor för att förhöra dem, säger Matin.

Kvinnornas situation har redan förändrats kraftigt.

– Det känns som om allt är mörkt. Kvinnor kan inte gå ut av rädsla. Det är som om kvinnor förlorat sin rättighet, de kan inte göra som de gjorde förut, de känner sig inte som förut, de är inte trygga, säger Matin.

– Talibanerna går från dörr till dörr och knackar på. De frågar efter unga tjejer. Min lillasyster är jävligt rädd om man säger så. Det är 100 meter till att hämta vatten men hon törs inte, och mamma vill inte att hon ska gå ut heller.

Det är en stark kontrast mot hur det var bara för mindre än en vecka sedan.

– Det var väldigt fritt där. Det är bara en grupp av folk som bor i denna provins och det är inte så strängt att kvinnor måste ha sjal. De som har sjal sätter på sig den för sin tros skull, inte för att någon tvingar dem, säger Matin.

Framsteg går om intet

2016 tog den nu avsatta regimen steg för att avskaffa seden med barnbrudar som var stark under talibanerna och på den afghanska landsbygden. Det var ett stort steg framåt i ett land där minst en tredjedel av alla flickor gifts bort före arton års ålder.

Men nu befarar många att dessa framsteg ska gå om intet.

Talibanerna har visserligen sagt att kvinnor ska ha rättigheter, men inom deras tolkning av islam. Många fruktar nu en resa 20 år tillbaka i tiden.

Amerikanska NBC har rapporterat om unga flickor som förts i väg av talibaner och tvingats gifta sig med sina våldtäktsmän. ABC i Australien har intervjuat Najeeba Wazefadost vid APNOR, Asia Pacific Network of Refugees, som bevakar situationen i Afghanistan. Att erbjuda ”fruar” är en strategi för att locka till sig anhängare till Talibanerna, och det sexuella slaveriet döljs under förevändningen att det är ett äktenskap. Wazefadost säger att hon pratat med många kvinnor vars döttrar nu tvingats in i sexuellt slaveri och tvångsäktenskap, och att det pågår massvåldtäkter i Afghanistan.

”Sålt flickor som barnbrudar”

Den afghanska filmregissören Sahraa Karimi gick för några dagar sedan ut på Twitter och skrev ”de senaste veckorna har de kidnappat många barn och sålt flickor som barnbrudar till sina krigare”.

Hazarer, som är shiamuslimer, är den tredje största folkgruppen i landet. På grund av sin religion och folktillhörighet har de en historia av att utsättas för förtryck av landets islamistiska grupperingar, med talibanerna som främsta fiende.

Matin har försökt hindra sin bror att gå ut och slåss mot talibanerna.

– Men han säger att ”vi har inget val. Vi ska leva det liv som vi vill ha, annars kan vi dö”. Han är bara fjorton och bär vapen, det är svårt för mig att fatta, jag kan inte ens föreställa mig att vara beväpnad, säger Matin.