De fångar som rekryteras från ryska fängelser för att strida för Wagnergruppen i Ukraina och överlever minst ett halvår vid frontlinjen i Ukraina utlovas benådning.

Desertörer däremot, har hotats med avrättning.

I början av januari rapporterades de första tidigare intagna ha återfått sin frihet.

En av dem är Anatolij Salmin, som rekryterades när han avtjänade ett straff för stöld, enligt The Guardian. Han är tidigare dömd för ett mord på en kompis. Enligt domstolens beskrivning, som tidningen tagit del av, blev de osams under en fisketur – varpå Salmin slog sin kompis i huvudet med en sten två gånger. När han fortsatte röra sig tryckte Salmin ner kompisens huvud under vattnet.

”Farlig man”

Salmin är nu tillbaka i hemstaden Pikalevo betydligt tidigare än vad han annars skulle ha varit.

– Han är ingen trevlig person, han är faktiskt riktigt farlig. Han är oförutsägbar, säger en boende till The Guardian.

Beställde mord på affärspartner

Bland dem benådats finns även Kirill Neglin från Segezha som 2014 dömdes till 12 års fängelse för narkotikabrott och för att ha misshandlat sin fru. När hon vittnade mot honom hotade han henne – i rättssalen, enligt The Guardian.

– Hon kommer inte att leva länge. Hon har lika långt kvar att leva som det straff jag döms till.

Även Dmitrij Kurjagin och Alexander Tjutin, känd som ”svarta mäklaren”, är åter på rysk mark. Kurajagin dömdes för att ha mördat sin 87-åriga mormor och tagit pengarna hon fick för att sälja sin lägenhet. Tjutin för att 2005 ha beställt ett mord på sin affärspartner, dennes fru, 14-åriga dotter och 10-åriga son, enligt The Guardian.

– Det är ofta de som har flest år kvar att avtjäna som är villiga att gå med i Wagner, säger en aktivist för fångars rättigheter i Ryssland till tidningen och fortsätter:

– Det innebär, vanligtvis, att det är de som begått de allvarligaste brotten.

Varnar för strategin

Nu höjs röster i Ryssland som ifrågasätter strategin att rekrytera fångar, skicka dem på våldsamma uppdrag i Ukraina och sedan släppa tillbaka dem bland allmänheten, rapporterar The Guardian.

– Det kan sluta med en enorm uppgång av kriminalitet inom en snar framtid om inget görs, säger människorättsaktivisten Ivan Melnikov i en radiointervju som tidningen tagit del av.

Wagnergruppen Den ryska paramilitära organisationen Wagnergruppen bildades av mannen som kallas för ”Putins kock”, oligarken och tidigare cateringmagnaten Jevgenij Prigozjin. Milisgruppen har pekats ut för mord, tortyr och krigsförbrytelser i flera länder. Tidigare i veckan meddelade Prigozjin att man avslutat rekryteringen från fängelser. Då uppskattades mellan 40 000 och 50 000 fångar ha skickats till kriget i Ukraina, enligt CNN. Visa mer

