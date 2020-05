Rådet som formade Jacinda Arderns liv

Boken ”I Know This to Be True: Jacinda Ardern” av Geoff Blackwell och Ruth Anna Hobday som nyligen publicerades består av en lång intervju med Nya Zeelands premiärminister Jacinda Ardern om hennes liv och karriär.

– Jag var en av de där ungdomarna som ville försöka förändra världen, säger Jacinda Ardern om varför hon började engagera sig politiskt som 17-åring.

Självförtroendet har dock inte alltid varit på topp.

– Jag är en av de där kvinnorna som fokuserar mer på vad jag är dålig på än vad jag är bra på. Vi nyazeeländare är ganska duktiga på att såga oss själva, säger Jacinda Ardern.

Jacinda Ardern: ”Han blev helt förskräckt”

Men för tre år sedan blev hon Nya Zeelands yngsta kvinnliga premiärminister någonsin och har därefter hyllats världen över för sin hantering av terrordådet i Christchurch förra året och den pågående coronapandemin. Den viktigaste lärdomen kom från en kollega.

– Man blir inte nödvändigtvis tuffare med tiden. Jag frågade en parlamentskollega hur han hade lyckats bli så hårdhudad och han blev helt förskräckt över att jag trodde att han var sådan! Han sade att han fortfarande blev starkt berörd av saker och att det var något han hoppades aldrig skulle förändras. Det fick mig att bestämma att jag inte skulle bygga upp någon tuff fasad. Det är inte massor av stenhårda politiker som världen behöver, vad den behöver är fler ledare som vågar visa omtänksamhet, säger Jacinda Ardern.

Jacinda Ardern möter människor i Christchurch 2019 efter terrordådet då 51 personer sköts ihjäl. Foto: AP

”Man kan vara både empatisk och stark”

Hon tvekar inte när hon får frågan vilken egenskap som är viktigast för henne när det gäller ledarskap.

– Vänlighet, och att inte vara rädd för att vara vänlig och visa empati. En sorglig sak jag lagt märke till vad gäller politiker är att det läggs så stor emfas på bestämdhet och styrka att det ofta är på bekostnad av andra egenskaper som vänlighet och empati. Men det är de egenskaperna vi behöver mest av allt. Fokuserar vi bara på att vara den mäktigaste personen i rummet har vi misslyckats med vår uppgift. Därför är jag stolt över att fokusera på empati. Man kan vara både empatisk och stark, säger Jacinda Ardern.

Boken ”I Know This to Be True: Jacinda Ardern” består av en lång intervju med Nya Zeelands premiärminister.

