Räddningsarbetet i Turkiet försvåras av vädret

Dödsiffran stiger.

I skrivande stund har 1 541 personer i Turkiet konstaterats döda. I Syrien ligger dödssiffran på 928 personer. Enligt turkiska myndigheter uppskattas 11 000 personer i landet vara skadade.

Människor befaras fortfarande vara begravda under rasmassorna. Men räddningsarbetet försvåras av väderförhållandena, rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Under natten till tisdag riskerar temperaturen att hamna under nollan i vissa drabbade områdena. Och de snöstormar som präglat en del områden under helgen ser ut att bytas ut mot regn.

Det första och kraftigaste jordskalvet hade en magnitud på 7,8. Ett stort efterskalv hamnade på magnituden 7,7.

JORDBÄVNINGEN I TURKIET – DET VET VI ■ En jordbävning med magnitud 7,8 har ägt rum 33 kilometer utanför Gaziantep i sydöstra Turkiet och 26 kilometer från staden Nurdagi. Skalvet skedde klockan 02.17 svensk tid – 04.17 turkisk tid – natten till måndag. ■ Över 2 400 personer har dött i hårt drabbade Turkiet och Syrien enligt lokala myndigheter. Hundratals är skadade och sitter fast under rasmassorna. Även Libanon, Jordanien, Israel och Cypern har känt av skalvet. ■ Turkiet har begärt akuthjälp från EU har aktiverat sin mekanism för civilskydd. USA har utlovat hjälp och har aktiverat USAID, den federala myndigheten för utrikeshjälp. Fler länder uppges ha hjälpinsatser på väg. ■ UD har ingen information om drabbade svenskar, enligt presstjänsten. Däremot är ett 10-tal skrivna i drabbade områden. UD räknar också med att 100-200 svenskar befinner sig där. ■ Vid 11.24 svensk tid kommer rapporter om ett stort efterskalv med en magnutid på 7,7, enligt seismologicentrum EMSC. Det nya skalvet uppges ha inträffar cirka 10 mil nordost om det första epicentrum. Ett större efterskalv inträffade också elva minuter efter huvudskalvet, med en magnitud på 6,7. Visa mer

Många byggnader, också större lägenhetskomplex, har rasat ihop till följd av skalven. I sociala medier figurerar filmer och bilder från turkiska städer där personer ses fly till fots och i bil.

– Det var som jordens undergång, säger syriern Abdul Salam al-Mahmoud till Reuters.

45 länder erbjuder sin hjälp

Epicentrum var drygt tre mil utanför den turkiska provinshuvudstaden Gaziantep, med långt över en miljon invånare, i sydöstra delarna av landet.

Enligt Turkiets president Erdogan har 45 länder erbjudit sin hjälp. På måndagseftermiddagen höll Sveriges regering en pressträff där det meddelade att landet skickar sju miljoner kronor i stödpengar till Turkiet och Syrien. Summan är ett inledande akutbistånd. Sverige är också redo att skicka personal till de drabbade områdena.

Den första jordbävningen inträffade 02.17, svensk tid, natten mot måndag. Den andra vid lunchtid på måndag.

UD har inga uppgifter om skadade svenskar.

LÄS MER: Regeringens pressträff om jordbävningen

Familjens skräck mitt i skalvet