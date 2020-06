I tre månader har pandemin dominerat allt i Sverige. Ikväll möts partiledarna i SVT:s Agenda för den första debatten sedan krisen började. Jonas Sjöstedt är en av de partiledare som under de senaste dagarna skärpt tonläget mot regeringen.

– Jag tror vi kan börja dra slutsatser även om man ska vara försiktig med helheten. Men vi kan helt klart se att det har dött otroligt många på äldreboenden och i hemtjänsten. Det hänger ihop med att det inte fungerat där, säger Vänsterledaren.

Det andra han är kritisk mot är regeringens hantering av testerna. I torsdags presenterade Lena Hallengren 5,9 miljarder för utökad testning och smittspårning och sa det nu finns en samsyn mellan regeringen och Sveriges kommuner och regioner om att testa.

– Som de säger i USA: ”They can talk the talk but they can not walk the walk.” Det är regeringens problem. De har sagt bra saker länge men inget händer, säger Jonas Sjöstedt.

Han beskriver hela hanteringen av testerna som ”en flopp”.

– Regeringen har varit ganska valhänt och handfallen. Där tycker jag att det är underkänt. I efterhand är det naturligtvis också lätt att säga att vi borde infört totalt besöksförbud på äldreboendena tidigare. Så är det ju, sett i backspegeln.

Vad tycker du om regeringens och Stefan Löfvens ledarskap under krisen?

– Jag är övertygad om att Stefan Löfven har gjort så gott han har kunnat och arbetat hårt. Men det är också uppenbart att på flera punkter har det inte lyckats. Jag uppskattar att de genomfört saker vi tryckt på för, slopat karensdagen, höjt a-kassan och mycket annat. Men det finns också anledning till kritik.

Vad i ledarskapet kan man kritisera?

– Jag tycker att det har varit otydligt. När det inte fungerat som det ska i äldreomsorgen eller med testningen, då har de inte riktigt vetat vad de ska göra. När man märker att något sådant som testningen inte fungerar så har regeringen ett ansvar att gripa in och se till att det gör det, säger Jonas Sjöstedt.

Man borde fastanställt alla timvikarier och schemalagt dem så att man minimerade hur många som kommer hem till den äldre.

Sveriges strategi har fokus på att skydda de äldre som drabbas hårdast av smittan. Men tusentals äldre har dött. Omkring hälften av de döda har levt på äldreboende och en fjärdedel har haft hemtjänst.

Jonas Sjöstedt tycker att pandemin har synliggjort problem som funnits under flera år.

– Egentligen är det så att åratal av neddragningar, otrygga jobb och bristande utbildning nu blir synligt. Det har varit många som inte kunnat sjukskriva sig för att de inte haft fast jobb. Det har saknats skyddsutrustning och grundläggande yrkesutbildning som också innehåller smittskyddsutbildning.

Givet hur det ser ut i äldreomsorgen, borde Sverige valt en annan strategi som tryckte ner smittan hårdare för att skydda de äldre?

– Om det innebär att man skulle vara snabbare med besöksförbud i äldreomsorgen så är svaret ja. Man borde varit snabbare med kontroller och utbildningar i äldreomsorgen. Det är en lärdom. Men också sådant som att man borde fastanställt alla timvikarier och schemalagt dem så att man minimerade hur många som kommer hem till den äldre. Det finns absolut lärdomar att dra.

Däremot tycker inte Jonas Sjöstedt att man kan säga ännu att det hade varit bättre att stänga butiker, frisörer och gym som man gjort i andra länder. Inte heller att gränsen på att 50 personer får samlas borde varit lägre satt.

– Mitt intryck är att de flesta varit mycket mer restriktiva än femtio personer. Man undviker middagar med människor man inte träffat på länge. Vi ställer in i stort sett alla fysiska möten för vi vill inte bidra till smittspridningen. Där är mitt intryck att den frivilliga vägen fungerat ganska bra, säger han.

SMÅ BOKSTÄVER. Under stor del av våren har det rått borgfred – oppositionen har inte pratat med ”stora bokstäver” som Jonas Sjöstedt uttrycker det. Han tycker att det ” har varit moget av svensk politik att uppträda så”. Foto: ANNA-KARIN NILSSON

Den svenska strategin har varit omdiskuterad bland forskare inom landet och fått stor uppmärksamhet internationellt. Men oppositionspartierna har i stort ställt sig bakom regeringens och folkhälsomyndighetens strategi. Den kritik som nu börjar höras allt mer handlar inte direkt om att strategin varit fel, utan om att regeringen varit osynlig, otydlig och långsam.

– Jag tror det beror på två saker. Det ena är att vi som är politiker inte är smittskyddsexperter. Vi får lyssna på och förlita oss på den expertis vi har. I grunden tycker jag att det är rimligt. Om alla sköt från höften och hittade på saker, en sån ledning skulle inte jag vilja ha, säger Jonas Sjöstedt.

– Det andra är att under det här otroligt allvarliga läget för Sverige, både med smittan och med ekonomin, så har det funnits en vilja att inte skrika. Att inte prata med stora bokstäver utan att föra fram saker i dialog för att vi ska hitta lösningar tillsammans. I grunden tycker jag att det har varit moget av svensk politik att uppträda så. Men det innebär inte att allt är gjort rätt. Det innebär inte att ansvariga går fria från kritik.

Vem ska man rösta på om man tycker att Sveriges coronahantering gått fel?

– Jag tycker att man ska rösta på någon som vill ha en äldreomsorg att lita på. Som menar allvar med trygga jobb och att man ska ha utbildning och att man ska ha hög personaltäthet, som inte låter oseriösa vinstjägare sköta äldreomsorg och hemtjänst.

TAR STRID. Jonas Sjöstedt har hotat regeringen med misstroende om man driver igenom föreslagna förändringar i arbetsrätten. ”Jag upplever att Socialdemokraterna äntligen har börjat backa”, säger han. Foto: ANNA-KARIN NILSSON

Expressen intervjuar Jonas Sjöstedt på torsdagen i Vintervikens trädgårdscafé i Stockholm. Kvällen innan hölls en uppmärksammad demonstration i Stockholm, där tusentals samlades till stöd för Black lives matter-rörelsen.

– Jag har stor förståelse för att man vill demonstrera mot rasism och diskriminering som ju också finns i Sverige, men jag tycker man måste göra det på ett som inte riskerar att öka smittspridningen. Det är viktigt att anpassa kommande manifestationer till det, säger han.

När polisen upplöste demonstrationen blev det oroligheter och konfrontationer i centrala Stockholm. Vid ett tillfälle omringades en polis av flera demonstranter som slog på bilen. Hon gick då ned på knä framför demonstranterna och vecklade ut en banderoll någon gav henne där det stod ”White silence is violence”. En händelse som väckt mycket debatt i sociala medier och på ledarsidor. Polisens agerande har både hyllats och kritiserats.

”Min nya favoritpolis!”, kommenterade Jonas Sjöstedt på Twitter.

– Jag tänkte att det var en klok polis som kände in läget och fick en bra dialog istället för en onödig konfrontation.

FAVORIT. Polisen som knäböjde framför demonstranter på Sankt Eriksplan i Stockholm i onsdags kväll – Jonas Sjöstedts ”nya favoritpolis”. Foto: ALEX LJUNGDAHL

Flera andra har varit kritiska, polisen ska inte ha politiska budskap och gå ner på knä framför arga demonstranter. Vad tänker du om den diskussionen?

– Jag tänker att det är polisens uppgift att se till att det inte blir våld och att komma i kontakt med demonstranter i spända lägen. De ska lösa upp spända situationer och jag tycker att den här kvinnliga polisen gjorde exakt det.

En annan stor fråga i veckan har varit förslagen i las-utredningen. Där finns bland annat fler undantag i turordningsreglerna och andra förslag som gör det enklare för företag att säga upp personal. Jonas Sjöstedt har hotat att avsätta regeringen om den går vidare med förslagen. Det hotet kvarstår.

– Regeringen är i grunden beroende av Vänsterpartiets mandat i riksdagen. Det stödet finns inte kvar om man går vidare, kör över fackförbunden och lägger fram nåt som liknar den utredningen som kan häromdagen. Jag upplever att Socialdemokraterna äntligen har börjat backa. I måndags sa Eva Nordmark att nej, det här förslaget kan vi nog inte gå fram med. Nu vill vi att hon ska fortsätta backa så att det här aldrig sker, säger Jonas Sjöstedt.

VILL SATSA. ”Vi ska rusta upp hela järnvägssystemet, köpa in nya tåg och bygga nya tåglinjer”, säger Jonas Sjöstedt som ser stora statliga investeringar som vägen ut ur den ekonomiska krisen. Foto: Anna-Karin Nilsson

Moderatledaren Ulf Kristersson sa i en intervju i Expressen igår att las-frågan inte alls är som frågan om Arbetsförmedlingen, då de samarbetade med Vänsterpartiet om att ändra och skjuta upp reformen. Den här gången tycker partierna olika. Ändringarna i lagen om anställningsskydd är Moderaterna i grunden för.

Gör inte Kristerssons inställning ditt hot till ett lite tomt hot?

– Nej. Jag bedömer läget så här att nu kommer parterna förhandla. Kommer de överens så är sannolikt frågan löst. Om januaripartierna väljer att gå fram med någonting som liknar utredningen, då är det i praktiken en nyvalssituation. Då går vi mot en politisk storkris i Sverige. Där emellan finns ganska lite.

Men om det nu blir så att du avsätter Stefan Löfven, Ulf Kristersson blir statsminister och genomför det här ändå. Då har du både fått en regering du egentligen inte vill ha och sakfrågan har du också förlorat.

– Min bedömning är ju att förslagen inte kommer att läggas fram och det beror på trycket från oss och från fackföreningsrörelsen att det är så.

Jimmie Åkesson har suttit hemma i hobbyrummet i Sölvesborg och varit lite missnöjd.

Ulf Kristersson öppnade också i intervjun med Expressen för att budgetförhandla med Sverigedemokraterna. En ny hållning som lett till starka reaktioner bland svenska politiker. Vänsterledaren säger att Kristerssons besked inte var förvånande. Jonas Sjöstedt menar att nu är tydligt att en röst på M är en röst på vad han kallar ”ett rasistiskt parti” och att SD därmed får ”direkt inflytande”.

– Det tror jag kommer ge Moderaterna stora problem inför delar av sina väljare.

Vänsterpartiets ledare tycker att coronakrisen har har varit avslöjande för Sverigedemokraterna och säger att Jimmie Åkesson inte har sagt särskilt mycket på de partiledarmöten han varit inbjuden till.

– Vad är de att hålla i under en nationell kris? Ingenting. De har inte haft en sammanhållen politik att erbjuda. Det verkar som att Jimmie Åkesson har suttit hemma i hobbyrummet i Sölvesborg och varit lite missnöjd men inte haft så mycket att komma med egentligen.

NYORIENTERING. Vänsterledaren tror att partiet kan behöva ompröva sin ståndpunkt när det gäller ”statligt ansvar i sjukvården”. Foto: ANNA-KARIN NILSSON

UTVÄRDERAR. ”Vi kan inte ha ett läge där en socialdemokratisk regering skyller på moderata regioner och moderata regioner skyller på en socialdemokratisk regering”, säger Jonas Sjöstedt till Expressens reporter Maggie Strömberg. Foto: ANNA-KARIN NILSSON

Vänsterpartiet har tillsammans med de andra oppositionspartierna drivit fram att en coronakommission ska starta före sommaren. Nu ska oppositionen lämna förslag på direktiven och vem som ska ingå i kommissionen.

Tidigare kriskommissioner har ofta kommit till slutsatsen att det decentraliserade Sverige och myndigheternas fria roll gör att krishanteringen blir otydlig och tar onödigt lång tid. Även under den här krisen har mycket av diskussionerna handlat om vem som egentligen styr landet, myndigheterna eller politikerna.

Tycker du att regeringen har delegerat för mycket ansvar till myndigheterna?

– Vi har ju en sån modell i Sverige. Om ministrarna hade gått in väldigt aktivt så hade vi pratat om ministerstyre. Vi har en annan förvaltningsmodell än vad man har i en del grannländer. Jag tror inte på att göra om de modellerna mitt i en kris. Jag tror på att göra om dem efteråt, om de ska göras om.

Ska de det då?

– Jag tycker att det finns mycket som behöver diskuteras efter det här. Vi kan inte ha ett läge där en socialdemokratisk regering skyller på moderata regioner och moderata regioner skyller på en socialdemokratisk regering. Sen går bara veckorna och folk testas inte. Jag tror vi måste prata om statligt ansvar i sjukvården. Fungerar det verkligen med 21 regioner som det är i dag. Jag är inte så säker på att det är slutsatsen av det hela. Vi måste vara beredda att göra om ganska stora saker.

Vänsterpartiet har hittills inte tyckt att förstatligande av sjukvård är en bra idé, bland annat annat med argumentet att besluten flyttas längre från vårdpersonal och patienter. Men nu öppnar Jonas Sjöstedt för att partiets position behöver diskuteras.

– Jag tycker definitivt att vi behöver ett större statligt ansvar. Jag tycker att vi står inför en sådan debatt i Vänsterpartiet. Vi kan inte ha ett system där vi har små regioner som Gotland och jätteregioner som Skåne. Nu ser vi att det kanske inte var så bra att hela regionreformen gick omkull. Vi kanske måste göra om saker.

Vi ska rusta upp hela järnvägssystemet, köpa in nya tåg och bygga nya tåglinjer.

Pandemin har fört Sverige in i en djup ekonomisk kris. Budgetunderskottet i år beräknas bli 400 miljarder. Varslen haglar och arbetslösheten stiger. Jonas Sjöstedt vill att staten ska satsa sig ur krisen.

– Det behövs en klassisk och ganska massiv stimulanspolitik. Den gör man genom att ha stora investeringar. Man borde bygga bort trångboddheten genom att bygga lägenheter som människor har råd att bo i. Jag tycker att vi ska se till att ha bra personaltäthet i välfärden. Vi ska bygga ut grön kollektivtrafik, skynda på energiomställningen, bygga ut elkablar till Gotland och se till att det kommer upp mer solceller. Massa sådana saker. Det innebär att många kommer att få jobb, och att många företag kommer få ordrar. Vi ska rusta upp hela järnvägssystemet, köpa in nya tåg och bygga nya tåglinjer. På det sättet kan samhället bli motorn, gnistan som kickar i gång aktiviteten i ekonomin.

PLÖTSLIGT HÄNDER DET. ”Mycket som förut var omöjligt är nu möjligt att göra på ett par dagar”, konstaterar Jonas Sjöstedt. Foto: ANNA-KARIN NILSSON

Samtidigt har ju statsskulden redan ökat mycket under den här krisen, finns det pengar till det här?

– Sverige har mycket starka statsfinanser jämfört med andra länder. Om vi genom kraftfulla insatser under begränsad tid får i gång ekonomin kommer vi att ta igen det under många år framöver. Men en sak tror jag ska vara alldeles tydlig, och det är att det kommer inte finnas utrymme för skattesänkningar. De ökade skatteintäkter som måste tas in, de måste tas in framför allt på kapitalskatter och på de absolut rikaste i Sverige.

Den tillfälligt höjda a-kassan måste enligt Jonas Sjöstedt vara kvar och helst höjas ytterligare.

– Den ska absolut inte sänkas igen. Om man tänker sig att vi vill att människor ska ha råd att reparera sin villa och åka på semester så är bland det sämsta man kan göra att sänka a-kassan vid hög arbetslöshet.

Gör kriser något med politikens möjligheter?

– Ja, men det gör det ju. Mycket som förut var omöjligt är nu möjligt att göra på ett par dagar. Vi har velat ta bort karensdagen och bättra på a-kassan sen Hedenhös. Nu sker det plötsligt. Det blir svårt att rulla tillbaka de sakerna.

Foto: ANNA-KARIN NILSSON

3 ödesfrågor för Sjöstedt och Vänsterpartiet

ENLIGT EXPRESSENS VIKTOR BARTH-KRON

Fria eller fälla Löfven?

Det står i januariavtalet att Vänsterpartiet inte ska ha något politiskt inflytande den här mandatperioden. Det påståendet har redan falsifierats flera gånger om – V har gjort gemensam sak med högeroppositionen och kört över regeringen vid flera tillfällen. Hotet om att avsätta regeringen om den försöker luckra upp las eller införa marknadshyror har dock ännu inte gjorts skarpt, trots att regeringen inte visar några tecken på att lyssna.

Ytterst handlar det om huruvida V ska acceptera att en S-regering räknar med deras mandat, men utan att ge något tillbaka. I längden kommer det att bli svårt.

Sitta med eller påverka utifrån?

Det finns vänsterpartister som anser att partiet definitivt borde ha en plats vid bordet, allra helst i regeringen. Samtidigt finns det andra som är mer ambivalenta. Är det verkligen V:s uppgift att sitta och kompromissa med liberaler? Borde man inte i stället satsa på att opinionsbilda och mobilisera ”utifrån”? Frågan om vad man egentligen ska ha partiet till är inte slutgiltigt löst. Just nu gör man ett mellanting.

Hur fånga de missnöjda?

Under det senaste decenniet har stora grupper väljare som traditionellt röstat på S lämnat i protest. De har dock i mycket liten utsträckning gått till Vänsterpartiet – desto fler har gått till Jimmie Åkesson. Oförmågan att fånga upp missnöjet, särskilt i LO-kollektivet, är ett hårt slag mot Vänsterpartiets självbild. Här finns den stora framtidsutmaningen, om V vill bli riktigt stort.

