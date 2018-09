Den första personen som de svenska soldaterna möter när de landar i Timbuktu, Mali, är resebefälet Marita.

Hon står bredbent, iklädd den sandkamouflagefärgade fältuniformen. På sig har hon skyddsväst och pistol. Den hårtorksvarma vinden får det ljusa håret att fladdra. Ögonen döljs bakom ett par breda Oakley-brillor.

Leendet är inte långt borta när hon börjar prata.

Resebefälet Marita framför ett FN-fordon som dumpats vid Timbuktus flygplats. Soldaterna från en av de deltagande FN-nationerna som satt i fordonet dog när de körde på en typ av mina. Foto : Anna-Karin Nilsson

Hon dirigerar vant de nytillkomna soldaterna som får hoppa upp i golfbilsliknande fordon med släp för packningen.

– Det är svårt för de nya soldaterna att ta in så mycket information när de precis landat. Det är så mycket intryck – och varmt så klart!, säger hon.

Just i dag ligger temperaturen på runt 40 grader i skuggan.

Här finns mest sand och inte mycket till bördighet. Vägen är bucklig och med stora hål. I ett flygledartorn syns fortfarande skotthålen från tidigare stridigheter.

Lägret där Sverige huserar heter Camp Nobel och är omgärdat av höga murar, taggtråd och tjocka sandsäckar, så kallade Tesco-säckar.

Sammanhållningen bland kvinnorna på svenska Camp Nobel i Mali är stark - samtidigt säger flera att de är trötta på att ständigt lyftas fram som goda exempel. ”Att vara soldat är könlöst”, säger flera av de kvinnor vi pratar med. Foto : Anna-Karin Nilsson

Förutom att jobba ute på flygplatsen – ibland blir Marita stående där i flera timmar i väntan på att försenade plan ska komma – har hon en kontorsplats på Camp Nobel några hundra meter från flygplatsen.

Jag är en liten pusselbit i att få det här samhället att gå runt

Vid hennes skrivbord hänger teckningar från barnbarnen. De föreställer klassiska huvudfotingar, såna mindre barn ritar. Spretiga armar och ben från huvudet.

– Barnen är oroliga för mig. Det är svårt för dem som inte varit här att förstå hur vi har det.

Det är Maritas fjärde utlandsuppdrag. En gång i Kosovo, två i Afghanistan.

– Att vara här gör att jag känner att jag är en del av något större. Jag är en liten pusselbit i att få det här samhället att gå runt. Och så får jag jobba med människor jag aldrig skulle träffat annars. Här finns inte ålder.

Resebefälet Marita vid sitt skrivbord, bredvid teckningar skickade till henne från barnbarnen hemma i Sverige. Foto : Anna-Karin Nilsson

Maritas uppdrag i Mali är sex månader långt.

– Klart jag längtar hem ibland, men jag har en låt jag bukar lyssna på då. ”Utan dina andetag” av Cecilia Perez. Den fyller mig med goda minnen från när jag och min sambo lyssnat på den hemma i Strängnäs eller när jag sett mina barnbarn sjunga och uppträda till den.

Väninnorna hemma i Sverige vet vad hon gör – men det är inte alltid Marita tar upp att hon med jämna mellanrum åker utomlands för att tjänstgöra.

– Om jag är på en fest där jag inte känner så många brukar jag säga att jag jobbar på kontor. Det kan vara enklast så.

”Om jag är någonstans privat säger jag inte alltid att jag jobbar inom Försvarsmakten”, säger Marita som tycker att det ibland kan vara enklare att säga att hon jobbar på kontor. Foto : Anna-Karin Nilsson

En annan som blir ifrågasatt för att ha valt att resa i väg är fältprästen och mamman Lisa.

– Om jag är borta från min unge får jag räkna med att vi får en annan relation än om jag varit hemma mycket. Jag har valt det här och förväntar mig inte att vi ska ha en viss typ av relation. Hon är liten nu så hon tycker fortfarande att jag är bäst i världen. Cool och tuff, lite som en pappa kan vara.

Män har alltid kunnat skippa en del av föräldrarollen

Lisa berättar att hon gjort ett medvetet val att inte vara den närvarande föräldern för att kunna fullfölja det hon brinner för – vilket samhället ibland har svårt att förstå. Bara dagar innan hon skulle i väg på sitt senaste uppdrag fick hon ett samtal från den sexåriga dotterns skola som ville boka in ett föräldramöte.

– När skolpersonalen hörde att jag skulle till Afrika och vara borta frågade de om jag tänkt på hur det skulle påverka min dotter. Att det är så synd om min dotter, säger hon.

”Jag har ju valt det här. Om jag skulle tacka nej av någon förment modersgrej skulle det ju vara mot det som mina mor- och farmödrar kämpade för, säger Lisa, pastor (näst längst till höger i bild). Foto : Anna-Karin Nilsson

Pastorn Lisa gillar livet på insats – och vägrar låta sig begränsas av samhällets konventioner, ”Det viktiga är att min dotter har minst en person att knyta an till, och det är hennes pappa”. Foto : Anna-Karin Nilsson

Kritiken från samhället dyker upp med jämna mellanrum.

– Män har alltid kunnat skippa en del av föräldrarollen. När kvinnor börjar göra samma sak så förväntas de ändå vara närvarande och baka bullar och ha koll på färgen på barnens strumpor. När jag är här nere vet jag inte vad hon har i sin gympapåse. Jag måste släppa det. Jag kan inte sitta här och ha ångest för om hon har färgkoordinerade strumpor eller inte.

Jag har alltid velat göra det här och har möjligheten

I jobbet som själavårdare på militäranläggningen möter hon kvinnor som brottas med att ha lämnat projektledaruppdraget för hemmet.

– Jag skulle gå sönder om jag inte släppte det. Men är man uppfostrad att du som kvinna ska ta projektledaransvaret för barnet och alltihop så går du sönder till slut. Det skulle ge enorm ångest att sitta här med den bördan.

Lisa, fältpräst i insatsen Mali 07.

Arbetsdagarna ger mycket tid att reflektera och resonera kring samhällets förväntningar på mammarollen. Arbetstiderna är flytande och sprider sig över dygnets alla vakna timmar – ingen arbetsdag är den andre lik.

– Jag har alltid velat göra det här och har möjligheten, säger Lisa.

– Jag lever i ett land där det finns barnomsorg och fäder förväntas ta ett visst ansvar. Jag pratade med några nigerianska poliskvinnor nyligen och de har också åkt ifrån sina barn. Men de åker från ett samhälle som inte har förskola och fritids, och där deras barns fäder inte tar något ansvar. Om jag skulle tacka nej till det här av någon förment modersgrej skulle det vara tvärtemot det som mina mor- och farmödrar kämpade för. Det vore helt fel att inte utnyttja det privilegiet.

Lisa och hennes familj har kommit överens om att hon inte ringer varje kväll.

– Min dotter är van att jag inte ringer hem så ofta.

”Jag bor i ett medelklassområde där båda föräldrarna jobbar heltid. Ändå är det mammorna som tar på sig att baka, för att det är vad som förväntas. Jag jobbar heltid och håller på med massa annat. Jag har inte tid att baka till klassfesten eller vad det nu kan vara”, säger Lisa, pastor i svenska insatsen Mali 07. Foto : Anna-Karin Nilsson

För plötsligt fungerar inte telefonerna eller hon måste göra något annat. Då vill hon inte skapa onödig oro över om det hänt något.

– När jag ringer så vill hon bara veta om allt är bra – och när jag kommer hem. Det blir inte så jättepussig-gulligt. När hon var mindre och jag sa att jag inte kommer hem snart förstod hon att det inte var mycket att göra åt. Då var det inte så mycket mer att prata om. Förut skajpade vi mycket, men här i Mali är det för långsamt internet. Så jag tror att hon tycker att det är lite tråkigt att bara prata i telefon. Mamma, jag ser ingen bild, sa hon i början.

I ena benfickan finns alltid en inplastad bild på dottern med.

Det är fortfarande mest män som jobbar inom Försvarsmakten – och antalet kvinnor i utlandstjänst är få. Som kvinna märks du.

En man som gör ett halvdant jobb hade ingen brytt sig om – men om en kvinna gör samma sak står det ut och kan väcka irritation. ”Som kvinna måste du göra ett dubbelt så bra jobb”, säger gruppchefen Lisa som säger att hon älskar insatslivet.

Man behöver inte försöka vara macho

– Vilka jäkla powerkvinnor det är här. Det är sjukt häftigt. Jag önskar att det var dessa kvinnor som speglades i medier. Kvinnorna som är här är så proffsiga, kompetenta och ambitiösa. Tjejer som absolut inte skulle låta någon sätta sig på dem. Det är ingen här som försöker vara som männen. Ingen tallar på kvinnligheten. Man behöver inte försöka vara macho. Det är okej att gilla smink och ”tjejgrejer”, säger Lisa, gruppchef för sjukvård som i sitt jobb regelbundet åker med spaningsgrupperna ut i fält.

Kvinnorna ur det svenska FN-bidraget Mali 07. Foto : Anna-Karin Nilsson

När vi träffar henne har hon varit placerad i Mali i tre månader.

– Vi har väldigt bra stöd av varandra. Det finns inte att vi jämför oss eller trycker ned varandra. Det är ett väldigt bra klimat. Det är särskilt bra när vi är i en så mansdominerad miljö. Men visst kan det bli väldigt rått ibland.

För Lisa är utlandstjänstgöringen en dröm.

– Att få göra något i det stora, utmana mig själv. Men det är ingen dans på rosor. Ibland suger det, särskilt när det enda som finns är det man har i bilen och det är kokhett vatten.

Förstår dina vänner vad du gör på jobbet, riskerna och vad du utsätter dig för när du åker i väg?

– Nej. För ett tag sen var det några kolleger som körde på en mina, en IED (hemmagjord bomb). Då var det inte många hemma som ens visste vad en sådan spränganordning är för något. På ett sätt är det skönt att ha civila vänner men det kan vara frustrerande när det gnälls om smågrejer. Då vill jag bara säga att – fatta vad bra ni har det.

”Ibland suger det”. Vagnschefen Lisa älskar insatslivet men konstaterar samtidigt att det är tufft ibland - när solen står som högst och det bara finns ransonerat, ljummet vatten. Foto : Anna-Karin Nilsson

Att vara på uppdrag är att befinna sig i en bubbla. Soldaterna kommer extremt nära inpå varandra – vilket är både charmen och det jobbiga med arbetet, berättar flera av soldaterna. Inte ens på toaletten får man vara i fred – toalettbåsen ger inte mycket avskildhet och har en glipa mellan golv och vägg till knähöjd. Det enda som skiljer sovytorna åt är tunna tygväggar.

Livet är enkelt här samtidigt som det är det svåraste jag har gjort

– Jag har strävat efter det här så länge, men när jag är hemma igen – vad händer då? Utan gemenskapen kommer det att kännas tomt. Men så klart blir det jätteskönt också. Livet är enkelt här samtidigt som det är det svåraste jag har gjort. Det är en extrem miljö. Tristessen att sitta på ”campen”. Att kunna hålla sams när vi lever så tätt inpå varandra.

Stridsledare Anna är liten, tunn – och jättestark. Håret är stramt draget bakåt i en tofs. Huden solbränd.

Hon berättar om hur hon som liten flicka i Luleå såg stridsplanen i luften och därmed visste vad hon ville i framtiden. 15 år gammal stod hon med kamouflagefärg i ansiktet, efter ett ungdomsläger med Försvarsmakten, och sa till sin mamma att det var soldat hon skulle bli.

Kroppen är ett arbetsverktyg för soldaterna - men också ett sätt att bryta tristessen i en miljö som kan bli väldigt enahanda. Anna deltar i en fystävling i gymmet - och blir ivrigt påhejad av sina kolleger att lyfta tyngre. ”Egentligen behöver inte jag vara så stark, jag sitter mest framför skärmarna”, säger Anna som är stridsledare. Foto : Anna-Karin Nilsson

– Jag har alltid velat gå min egen väg. Jag gjorde inte som de andra tjejerna, säger Anna.

Nu är hon stridsledare i den svenska insatsen i Timbuktu och sitter större delen av dagarna framför datorskärmar, med radio och ständigt inkommande information som hon behöver ta ställning till och dirigera.

Ofta inser jag efteråt att kritiken mest sitter i mitt eget huvud

Även fast hon har en av de tyngsta och viktigaste befattningarna kämpar hon ständigt med känslan att inte duga.

– Inledningsvis kan jag känna att en del är skeptiska till mig och undrar vad jag kan. Men jag tror att respekt kommer med kompetens. Det är så jag försöker tänka i alla fall. Vi kvinnor på de högre positionerna hör inte till normalbilden inom Försvarsmakten. Det behöver bli bättre, säger Anna.

I Annas roll som stridsledare ingår att fatta beslut om var soldaterna ska förflytta sig i komplicerad terräng där hotbilden kan vara stor. ”Jag tror på att man får respekt genom att jobba sig till det – och visa vad man kan.” Foto : Anna-Karin Nilsson

Det är inte bara hon själv som ställer höga krav. Det är inte ovanligt att hon får skeptiska blickar i nya sammanhang och behöver sätta sig i respekt snabbt.

– Det händer. Men ofta inser jag efteråt att kritiken mest sitter i mitt eget huvud. Mina kolleger hjälper mig och får mig att inse att jag inte alltid behöver leverera 200 procent.

”För mig var det viktigt att klara samma fysiska krav som killarna innan jag åkte”, säger Carolina, förrådsman som troligen gör sin sista utlandstjänstgöring - nu vill hon starta familj. Foto : Anna-Karin Nilsson

Carolina är förrådsman och inne på sitt tredje utlandsuppdrag. I sommar ska hon gifta sig i en sidenvit, blommönstrad klänning i ett stort ljusatrium med utsikt över en stor vacker badsjö utanför Umeå. Bara tio gäster närvarande, sen blir det bröllopsfest.

Vid första missionen var hon reservdelsgruppchef.

– Men jag tog inte jobbet förrän jag hade kollat med killarna först, att de kände att de ville ha mig som chef. Det hade inte funkat annars.

Det finns så mycket fördomar om vad vi kvinnor klarar – och inte klarar av

Hon stormtrivs – men det här blir nog sista utlandsuppdraget. Nästa steg blir att fokusera på att bilda familj hemma i Umeå.

– Det finns så mycket fördomar om vad vi kvinnor klarar – och inte klarar av. Att vi är här påverkar även lokalbefolkningen och soldaterna från de andra länderna som är här. Det var som när jag kom körandes här på ”campen” med en typ av truck – och en man kommenterade det glatt: Wow, can you do that?

Förrådsman Carolina i sin hytt på militäranläggningen. Soldaterna kallar sina provisoriska rum av tältduk för ”puppor”. Foto : Anna-Karin Nilsson

Moa är förare av terrängfordon 16. Militärjeepen är supersäker och lika osmidig som sitt smeknamn, Galten, antyder.

Svårmanövrerade fordon är inget som avskräcker Moa, född i Idivuoma, 20 mil från Kiruna.

– Jag är uppväxt i en snödriva, säger Moa.

”Jag vet att min familj är stolt över mig som gör det här”, säger Moa, som är förare i chefsgruppen. Foto : Anna-Karin Nilsson

Nu skottar hon sand för att få loss det över sju ton tunga fordonet – i stället för snö under en fastkörd skoter.

Hon har kvar 60 dagar på sitt uppdrag. Eller ”30,58 procent”.

– Inte för att jag räknar, säger hon och ler snett.

– Jag skulle kunna skriva en bok om allt jag saknar. Mest längtar jag efter känslan att inte sakna något.

Jag såg en 1,5-åring som stod naken i en sophög

Samtidigt är det till Moa många vänder sig för att få positiv energi.

– Lyckas jag hålla samma motivation som när jag steg av här första gången till jag kommer hem till Kallax igen då är jag nöjd. Jag vet att min familj är stolt över mig för att jag gör det här. När jag är klar kommer jag att sitta på en strand någonstans och känna att jag gjorde det bra.

Hon håller humöret uppe trots att solen steker. Maten består av FN:s frystorkade halalmat, så kallade FN-rations, och vattnet har blivit mer än ljummet av värmen.

– Rent fysiskt är det påfrestande med långa dagar i solen. Andra gånger är det när jag börjar tänka på hemma. Då måste jag tänka positivt. Saknaden är något man får dras med här, lära sig leva med och hantera. Alla här längtar, säger Moa.

Moa patrullerar utanför fordonet som bland soldaterna kallas för ”Galten”. Foto : Anna-Karin Nilsson

Moa gör en kontroll av sitt vapen efter att ha återvänt till militäranläggningen Camp Nobel. Foto : Anna-Karin Nilsson

Vi sitter och pratar i det luftkonditionerade kontoret som egentligen är ett tält. På white board-tavlorna hänger kartor – och en bild på kungaparet. Kung Carl Gustaf och Drottning Silvia blickar ned på de svenska soldaterna lite varstans på lägret.

Det surrar från AC:n – ljudet som aldrig tystnar. Moa försöker ha ihjäl en envis flygande tio centimeter stor insekt som dras till lysrörsbelysningen. Det är kväll och har varit en lång dag.

– Här på "campen" är vi i vår egna lilla värld. Inne i stan (Timbuktu, reds anm), där måste man ta på sig skygglapparna. Tar man in allt man ser där, då blir det mycket elände. Vissa har svårt för det. Det går inte att bry sig om allting. En gång hade jag inte på skygglapparna. Jag såg en 1,5-åring som stod naken i en sophög. Ingen runtom, inga vuxna. Det gjorde så ont i hjärtat när jag såg hur glad hon var att se oss. Hon vinkade med hela kroppen och skrattade.

Hur gör du för att ta av och på skygglapparna?

– Det är ett aktivt val att ta på sig skygglapparna. Det är något vi har tränats i från värnplikten. Att gilla läget och lösa sin uppgift. Tänka att vi är här för att göra det bättre.

Innan Moa, förare i chefsgruppen, åkte ned till Mali fick hon ett särkilt tygmärke av sin kille. Den lyser upp av infrarött ljus. ”Saknaden är något man får dras med här, lära sig leva med och hantera”, säger Moa, stridsledare i Mali 07. Foto : Anna-Karin Nilsson

Fotnot: Soldaterna medverkar enbart med förnamn i den här artikeln. Det är av säkerhetsskäl som de inte vill ha sina efternamn utskrivna.