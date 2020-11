Regeringens bredbandsmål för 2020 har inte uppnåtts. Målet var att 95 procent av Sveriges hushåll skulle ha snabbt bredband om minst 100 Mbit/s 2020.

Nu har cirka 80 procent av hushållen tillgång till bredband, enligt Post- och telestyrelsens (PTS) statistik från mars 2020. Siffrorna avser 2019.

Det behövs totalt 22 miljarder kronor för att uppnå målet, enligt PTS.

Regeringen har avsatt 1,4 miljarder kronor till bredbandsstöd under 2021, 500 miljoner kronor under 2022 och 100 miljoner kronor per år 2023–2025.

I Hudiksvalls kommun, där Delsbo ligger, är andelen 73,22 procent.

Tillgången till bredband är högst i Sundbyberg med 97,18 procent följt av Stockholm med 97,08 procent och Danderyd med 93,09 procent.

Lägst andel har Högsby med 40,95 procent följt av Torsås med 42,25 procent och Vansbro med 44,07 procent.