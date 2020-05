Hur är det att tvingas hålla avstånd till sina barnbarn, arbeta inom äldrevården, eller vara fast i utlandet just nu?

Eva Bonnerstig besöker sin mamma Alli på äldreboendet Torpdalen. Foto: ALEX LJUNGDAHL

Eva Bonnerstig, 67, Karlskoga

På äldreboendet Torpdalen i Karlskoga har man ännu inte haft några fall av coronaviruset. Eva Bonnerstig, 67, har sin mamma Alli boende här och har inte kunnat träffa henne som vanligt på flera veckor.

– Sist vi sågs kunde jag stå nedanför balkongen och ropa upp till henne, säger Eva Bonnerstig.

Hur känns det?

– Det känns konstigt. Man får inte ta i henne alls. Man har tagit det för givet så länge och nu får man inte ens krama henne. Det är tur att personalen finns, säger hon.

Nu träffas de i äldreboendets trädgård, på behörigt avstånd. Snart ska man få in stora plexiglasskivor som ska rullas ut i trädgården. Då kan anhöriga fika och komma närmare varandra, utan att riskera att smitta, säger Camilla Lindqvist som är chef för boendet.

Nu blir det träffar på avstånd, men snart kommer plexiglasskivor som skyddar vid ett besök. Foto: ALEX LJUNGDAHL

Åsa Karlström väljer bort det mesta av sitt privatliv för att skydda de äldre hon arbetar med. Foto: ALEX LJUNGDAHL

Åsa Karlström, 55, arbetar på äldreboendet Torpdalen

Med vid besöket finns också Åsa Karlström, 55, som jobbar på Torpdalen. Hon berättar om de många aktiviteter som anordnas på boendet – minst en om dagen.

– Vi cyklar, bakar, bowlar och har quiz. Bland annat. Häromdagen åt vi pizza och drack champagne, det var väldigt mysigt, säger hon.

– Dessutom får de komma ut mycket på gården och på sina balkonger. Vi har precis köpt in grillar så att vi kan ha grillkväll här ute.

Hon beskriver det som att personalen på boendet gör sitt yttersta för att inte få in smittan på Torpdalen.

– Vi som jobbar måste ju handla mat men i övrigt håller jag mig isolerad. Jag har inte träffat min särbo i Dalarna på sju veckor. Det kanske är en uppoffring men jag gör det gärna. Jag väljer bort det för de gamlas skull, säger Åsa Karlström.

Nu är vi hjältar, vi är bättre än Stålmannen och alla de här figurerna när vi går till jobbet. Men det har vi gjort jämt.

Åsa, som också är dansbandsmusiker och låtskrivare, har numera lagt alla spelningar på hyllan.

Vad vill du säga till de som är ute?

– Tänk på era äldre släktingar. Ingen vill se dem drabbas och kanske gå bort på grund av den här sjukdomen. Tänk ett steg längre.

Men hon ser ändå något positivt i allt det hemska.

– Folk får upp ögonen för oss i äldrevården och ser hur viktiga vi är. Nu är vi hjältar, vi är bättre än Stålmannen och alla de här figurerna när vi går till jobbet. Men det har vi gjort jämt, säger Åsa Karlström.

Så är livet i coronatider för:

1. De påhittiga

2. Vårdpersonalen

3. Utlandssvenskarna

4. De i karantän

5. Samhällsbärarna

De påhittiga

I en baklucka kunde dopgästerna hämta sitt fika och lämna sina presenter. Foto: Privat Grafik:

Robert, 65, Varberg

”Jag var med på distansdop när mitt barnbarn skulle döpas. 15 personer deltog och alla satt utspridda i den stora kyrkan. Alla psalmer visades på en skärm så att ingen skulle behöva hålla i en fysisk psalmbok, och dopvattnet hälldes på barnets huvud med ett snäckskal för att undvika kontakt med prästen.

Föräldrarna höll själva i barnet under hela dopceremonin. Dopfika kunde vi hämta ut i en påse från föräldrarnas bil, de hade gjort i ordning sådana och ställt i bagaget. Där lämnade vi också våra presenter.”

Jonas streamar livemusikquiz på Facebook. Foto: Privat

Jonas, 36, Varberg

”Jag har under flera års tid vid sidan om mitt vanliga arbete inom reklam och marknadsföring harvat runt på krogar, bröllop, kalas och så vidare som trubadur och quizmaster. I rådande läge har naturligtvis alla bokningar försvunnit. Så det har börjat klia lite i fingrarna efter att få vara ute och spela och hitta på roliga frågor, ja att underhålla helt enkelt.

Så med start från förra fredagen började jag via streama livemusikquiz på Facebook. Tanken var först att göra det för Varbergare då jag bor här – men när det väl var dags för första streamen hade jag 85 uppkopplade tittare från hela Sverige och övriga Europa.

Det kändes kul att folk från så många olika platser kunde sitta tillsammans, fast hemma och delta i samma quiz.”

Vårdpersonalen

Anonym, undersköterska

”Jag arbetar hos dem som är sjuka, äldre och sköra. Träffar uppemot 20 vårdtagare varje dag i deras hem. Jag får inget munskydd. Jag kan vara en av de som bär corona fast jag inte har symptom.

De äldre uppmanas att stanna hemma, inte träffa sina barn och barnbarn medan jag lånas ut till områden med sjuka kolleger. Sätt stopp för det! Låt inte personalen skickas runt för att täcka upp för sjukdomar utan dra ned på antalet besök.”

Undersköterskan Suzanne har varit sjuk ett par veckor i covid-19. Foto: Privat

Suzanne, 56, undersköterska i Örebro

Suzanne jobbar som undersköterska på Örebro Universitetssjukhus. Hon blev sjuk för ett par veckor sedan och har testats två gånger för covid-19. Första testet var negativt, andra positivt.

– Enligt läkaren har jag förmodligen varit sjuk hela tiden, men det gav inget utslag på det första testet, säger hon.

Suzanne är övertygad om att hon smittats på jobbet, där hon vårdar coronasjuka patienter.

– Men jag kan blivit smittad av en kollega också.

Hon säger att det är jobbigt att se personer som ”sitter och trängs” på uteserveringar. Framför allt eftersom hon inte kan gå till jobbet som vanligt, där hon verkligen behövs.

– Vi har många sjuka på min avdelning just nu. Alla som rör sig ute borde tänka på det, även om inte de tillhör en riskgrupp kan de smitta någon som gör det. Eller smitta personal inom vården, säger Suzanne.

Charlotta Hellbacher är överläkare på vårdhygien vid region Örebro. Hon säger att man utför omfattande smittspårning när personer i vården blivit smittade.

– Ungefär 50 procent av de som smittas har fått sjukdomen ute i samhället. Av de övriga 50 procenten är det ungefär två tredjedelar som smittats av kolleger, kanske i fikarummet eller någon annanstans. Den sista tredjedelen har blivit smittade av patienter med covid-19, säger hon.

Vi är flera som tänkt länge på att säga upp oss, vi orkar snart inte mer.

Anonym, undersköterska

”I kommunen har vi undersköterskor som ligger på IVA. Vi har ingen utrustning! Inga munskydd som är godkända, inga visir och inga långärmade förkläden.

Detta gäller främst hemtjänstpersonal men även särskilda boenden. Hemtjänsten är personal i frontlinjen, de är de som möter de sjuka äldre först, men har sämst utrustning! Vi är flera som tänkt länge på att säga upp oss, vi orkar snart inte mer.”

Utlandssvenskarna

Josefine, 32, på långresa i Nya Zeeland

”Efter en yrkesmässig förändring i höstas bestämde jag mig för den där efterlängtade långresan. Jag tog modet och hoppade – bokade en långresa med tre mindre barn alldeles själv. Hjärtat och äventyrslystnaden skuttade av glädje och allt kändes otroligt bra! Tänk vilken resa det skulle bli.

Iväg åkte vi till Thailand, vid årsskiftet. Mot slutet av vår vistelse började rapporteringarna öka om pandemin. En ändrad resrutt innebar att vi for vidare till Nya Zeeland i februari i stället. Ett land jag drömt om att se i 15 år! Vi hann upptäcka landet i tre veckor innan lockdown var ett faktum.

Josefine med sina tre barn. Foto: Privat

Vi behövde snabbt ett fast boende och där och då kände jag mig otroligt utlämnad och sårbar. Min största oro cirkulerade kring barnen.

Nu minskar Nya Zeeland sina restriktioner och vi får gradvis tillbaka ett rörligare om än socialt distanserat liv då alla siffror går neråt och börjar närma sig noll.

Vår planerade resa vidare blir det inget av. Biljetter tillbaka till Sverige har vi i juni och visst ligger jag sömnlös emellanåt. Jag har aldrig känt mig så svag under den här resan. Jag har heller aldrig känt mig så otroligt stark och levande som under dessa märkliga tider.”

Marcus har suttit i karantän två månader i Colombia där han driver företag. Foto: Privat

Marcus, 40, mäklare i Colombia

”Jag är mäklare och driver en fastighetsförmedling i Medellin, Colombia. Vi har suttit i karantän i nästan två månader. Det är ett väldigt annorlunda liv att inte har friheten att få gå ut.

En gång i veckan så får man tillåtelse att gå ut, men bara till matbutik, apotek eller bank. Man får bara röra sig en kilometer ifrån där man bor. Med tanke på den fattigdom som finns i landet så hjälper myndigheterna till bra med mat och mediciner. Men det är svårt att få detta gjort snabbt så det har börjat bli lite konflikter och orolig stämning i de fattiga områdena.

Jag hade valet att åka hem till Sverige men gjorde helt rätt i att stanna kvar.

Det är lag på att bära munskydd för att få åka någon form av kollektivtrafik. När du kommer till matbutiker så får du handsprit och de desinficerar kundvagnen. Du måste gå och tvätta händerna först och hålla två meters avstånd.

Jag är otroligt stolt över Colombia som tacklar den här situationen bra. Jag hade valet att åka hem till Sverige men gjorde helt rätt i att stanna kvar. Men jag hoppas att detta snart är över, man tänker ju på vänner och framför allt min son där hemma.”

De i karantän

Mojdeh har varit sjuk i snart två månader. Foto: Privat

Mojdeh, 44, hemma sjuk i Bro

Mojdeh har varit hemma sjuk med feber i nästan två månader. Hon har flera gånger bett om att bli testad för coronaviruset, men blivit nekad och i stället fått rådet att hon ska hålla sig hemma. ”Jag vill ju veta varför jag är så dålig” säger hon. Nu är hon långsamt på bättringsvägen och har fått testa sig för covid-19. Testet var negativt. Hon är glad för det men samtidigt kritisk mot att Sverige inte masstestat människor som i vissa andra länder.

Britt-Marie träffar sitt barnbarn digitalt varje morgon. Foto: Privat

Britt-Marie, 66, pensionär i Stockholm

”Vi var i Spanien när Corona bröt ut, satt i karantän där i sex dagar. Det blev turbulens att hitta en flygbiljett hem till Sverige men det löste sig till slut. Hemma satte jag mig direkt i egen karantän och har nu varit det sedan den 20 mars. Jag tillhör en riskgrupp och har vänner som kan handla mat åt mig.

Varje morgon pratar jag med mitt barnbarn på Facetime. Vi leker och pysslar ibland i över en timme. Vi tycker båda att det känns som att vi hälsar på varandra.

Jag träffar vänner utomhus endast en i taget och har minskat ner på en del vänner, som jag vet är i sin vardag med människor. Vi är i skog och trädgårdar, kanske intar en lunch i solen. Jag kan ibland bara ta bilen och åka ut mot landsbygden för att njuta av synintrycken. Och då är det skönt sedan att komma hem. Laga middag, läsa, se på serier och ibland kommer en härlig städlust över mig.

Jag, samt min omgivning som jag har kontakt med, ser positivt på att det kommer en framtid så småningom när vi får umgås och krama varandra igen. Man får minnas alla kramar sedan tidigare och ta fram dem i sitt sinne.

Men det är viktigt att ha den kontinuerliga kontakten med sina nära och kära. Jag har satt på mig rocken av uthållighet som jag hoppas ger resultat längre fram.”

Ibland vandrar jag med någon väninna och vi håller avstånd och sitter i skogen och tar ett glas gin.

Bodil, 69, pensionär i Täby

”Om en månad skulle jag varit i New York med mina två vuxna barn och firat min 70-årsdag. Det har varit planerat sen ett år tillbaka. Jag skulle även varit en sväng till München för att besöka min dotter och sen en tur till Norge och hälsa på släkten. Allt detta i maj.

Snart 70 år alltså, då får jag inte göra mycket enligt Folkhälsomyndigheten. Jag bedriver en slags ”karantän light” – jag går och handlar min mat själv men är mycket hemma. Jag har plasthandskar, doftrik tvål inhandlad i Frankrike förra året och jag har handsprit. Jag har skurit ner på vänkretsen till några få men jag är ute och vandrar i princip varje dag och jag duckar när joggarna susar förbi. Ibland vandrar jag med någon väninna och vi håller avstånd och sitter i skogen och tar ett glas gin.

Jag pratar med mina barn via WhatsApp och håller tätare kontakt med övriga släktingar via sociala medier. Men måste jag börja beställa mat via nätet i slutet av maj, det är frågan. Jag kommer nog smyga i väg till mataffären ändå. Jag vill se slutet på detta. Jag vill resa till Spanien igen och mest av allt vill jag resa till min dotter i München. Jag vill kunna krama mina barn och vänner igen.”

Lis-Marie hälsar: Ta hand om varandra, och håll avstånd. Foto: Privat

Lis-Marie, 70+, pensionär i Malmö

”Jag har isolerat mig helt och hållet sedan en tid tillbaka. Jag får hjälp med handling och andra ärenden av mina tre barn och barnbarn. Mycket av tiden tillbringar jag med att lösa korsord och se på Netflix.

Jag gillar att man kan välja själv vad man vill se där. Jag känner mig inte så värst isolerad, trots att jag sällan går ut eller träffar någon. Ta hand om varandra, och håll avstånd.”

Samhällsbärarna

Caroline, 47, arbetar på bensinmack i Stockholm

”Jag tycker att vi borde ha lag på skydd vid kundkontakt, framför allt i Stockholm som är så hårt drabbat av viruset.

Jag arbetar på en stor bensinkedja och vi har inga markeringar på golven för att påminna kunder om att hålla avstånd. Vi har inget plexiglas i kassan och handsprit finns inte. Jag är djupt oroad då jag tillhör riskgrupp och träffar mycket kunder då stationen ligger i centrala Stockholm. Många kunder har uttryckt att de känner sig tryggare att handla tidning och tobak på en liten bensinstation än en stor affär, här är det ofta de äldre som är oförsiktiga!

Jag är rädd om både mitt arbete och min hälsa och tycker att alla mackar bara skulle ha kundkontakt genom nattluckan. Vi är en yrkesgrupp som känns bortglömda.”

Per, 54, busschaufför i Kalmar

”Jag kör buss i Kalmar stad. Vi busschaufförer är livrädda för covid-19 då vi inte fått tillåtelse att inte använda framdörrarna.

Folk kliver på bussen mindre en en meter från oss och ska betala eller avisera sitt kort.”

Sedan den 5:e maj är framdörrarna avstängda på alla bussar i Kalmar län.

Förlossningsrädslan är stor redan innan men nu är den outhärdlig.”

Anonym, lärare

”Jag arbetar i skola där inga restriktioner går att följa. Jag träffar 400 elever varje dag där vi går i trånga lokaler och vi har fortfarande alla möten med hela personalen minst en gång om dagen. Vår rektor tar inte smittan på allvar.

Jag är orolig och har svårt att sova på grund av detta. Jag och en kollega är gravida och är dessutom i slutet på graviditeten och oroliga för oss själva, barnet och hur förlossningen ska gå om man är smittad och inte kan få ta lustgas eller om min man är smittad och inte får vara med. Förlossningsrädslan är stor redan innan men nu är den outhärdlig.”

