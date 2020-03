När coronaviruset ställde in alla flyg lyckades de ändå ta sig hem. En 950 mil lång resa som tog 60 timmar med flyg, tåg och minibuss.

9/3 2020

Rebecka Håkansson och Annie Hornslen landade på Filippinerna

Rebecka Håkansson, 20, från Stockholm och norskan Annie Hornslen, 19, träffades av en slump under en backpackingresa i Thailand för en månad sen.

De bestämde sig för att fortsätta resan tillsammans och flög till Cebu City, Filippinerna.



– Vi dök och såg jättemånga valhajar, vi var bara två meter från dem, det var jättecool, berättar Rebecka.

Rebecka till vänster och Annie till höger kände inte varandra innan de slog följe i Thailand. Foto: Rebecka Håkansson

De landade i Filippinerna den 9 mars men redan den 14 mars började de försöka ta sig hem. Foto: Rebecka Håkansson

Drömmen om en semester med snorkling och sol blev till ett långt sökande efter flygbiljetter. Foto: Rebecka Håkansson

14/3 2020

Rebecka Håkansson och Annie Hornslen börjar leta biljetter hem.

När de kom upp till ytan och in till land så fick det höra att filippinska myndigheter infört undantagstillstånd för att stoppa coronavirusets spridning. Tjejerna begav sig genast tillbaka till Cebu City.

De bestämde sig för att avbryta resan och började leta efter biljetter hem.

För sina sista pengar köpte de en businessclassbiljett med Emirates Air den 24:e Mars, men den flighten ställdes in.

– Att vara i ett främmande land med utegångsförbud efter klockan åtta, polis och

militär på gatorna, man kände sig inte trygg.

Under fyra dagar besökte de i princip varenda resebyrå och flygbolag men kunde inte få tag på någon biljett. Rebecka och Annie började spendera dagarna på flygplatsen i jakt på att finna plats på något flyg. Flera hundra andra var där, men inget hände.

– Vi kämpade på men fick mentala breakdowns. Vi försökte vara positiva och lyfta upp varandra men det var jobbigt med ovissheten. Efter tre dagar på flygplatsen tänkte jag att nu ger jag upp.

Flera hundra människor var fast på flygplatsen i Filippinerna. Foto: Rebecka Håkansson

24/3 2020 (Tider i svensk tid)

Kl 03.10 Får reda på att de får flyga med tjeckerna

Kl 03.40 Take off, via tankningar i Thailand, Indien, Georgien

Alla passagerare ombads bära skyddsmask på flyget. Foto: Rebecka Håkansson

”Vi bara skrek rakt ut av glädje”

– Nästa morgon vaknade jag och tänkte att jag drar en sista gång till flygplatsen.

På flygplatsen såg Rebecka en kö med tjeckiska medborgare som skulle bli evakuerade om det fanns en plats över så kunde de följa med. Hon ringde Annie och sa till henne att ta sig till flygplatsen direkt.

– Klockan 10 på morgonen lokal tid fick vi reda på att vi fick plats, och att flyget skulle lyfta en halvtimme senare. Vi bara skrek rakt ut av glädje, vi hade ju inget hopp kvar. Tårarna kom.



Planet var tvunget att mellanlanda tre gånger på vägen. Först i Thailand sen Indien och till slut i Georgien innan de ankom Prag efter 20 timmar.

– Det var ett super, super litet plan, typ som om man flyger till Norge. Det var jättetrångt, inget benutrymme.

Ombord på planet så var alla tvungna att munskydd för att undvika att smitta de andra passagerarna.

– Men vi hade inga, men det var okej att ha en tröja runt munnen.

– Vi är jättetacksamma mot tjeckerna, det var gratis flyg, vi fick mat flera gånger och vatten på planet.

Tågresan hem var fullt av byten och det blev mer oroliga för coronaviruset när de kom till Europa. Foto: Rebecka Håkansson

Från Berlin tog de tåget till Hamburg och sedan vidare mot Malmö. Foto: Rebecka Håkansson

Inte långt kvar nu. Foto: Rebecka Håkansson

25/3 2020

Kl 01.00. Landar Prag

Kl 05.00 Framme i Berlin

Kl 10.30 Tåg till Hamburg, Flensburg, Köpenhamn

När de landade i Prag klockan 01 på morgonen mötte äntligen svenska ambassaden upp och de slussades till en minibuss till Berlin.

– Men innan vi kunde få lov att åka med var vi tvungna att betala 890 kronor var. Vi fick dock en macka och vatten i minibussen.

Det var tre minusgrader i Berlin, allt var stängt och de hade bara sommarkläder och en hoodie.



– På Filippinerna var vi inte rädda för att bli smittade av viruset då det knappt fanns några fall. När vi åkte genom Tyskland var det en annan sak då det finns många fler fall där så då var man lite extra försiktig.



Nästa tåg norröver gick fem timmar senare. De kom till slut ombord på ett tåg till Danmark vars gränser är stängda sen länge. Men de lyckades få resa igenom om de lovade att inte stanna i landet.

26/3 2020

Kl 00.30 Framme i Malmö

Kl 05.00 Skulle tagit tåg till Stockholm men sover på hotell i Malmö.

Kl 09.20 Lämnar Malmö

Kl 14.00 Framme i Stockholm

När de väl kom till Malmö var de helt slut och tog in på hotell för att sova lite. Sen åkte det den sista tågsträckan till Stockholm där Rebeckas pappa mötte dem. Nästan 60 timmar efter att hoppat på flyget i Filippinerna.

– Det känns jätteskönt att vara hemma, tryggt att vara med familjen. Och vi ska äta sushi, det har vi längtat efter!

På T-centralen så mötte Rebeckas pappa upp tjejerna som till slut fick sin sushi. Foto: Rebecka Håkansson

Äntligen hemma! Foto: Rebecka Håkansson

