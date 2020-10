En ny vit Lamborghini Aventador S hackar sig fram på Östermalm. I lyxbilen som kostar över tre miljoner kronor sitter den socialdemokratiska välfärdsmiljonären Jan Emanuel Johansson. Det är ex-politikerns femte Lamborghini, drömmärket sedan han var liten och den ingick i en reklamkampanj för Coca Cola light.

– Det är en hysteriskt dålig bil för att ha som bil, säger han. Den är ju hopplös att köra sakta med. Den skriker och tjoar och vill verkligen inte vara i stan. Men det är vad jag älskar med den. Jag har ju en relation med den här bilen. Vi är osams och vill olika saker.

På Lamborghinin sitter ett klistermärke med en socialdemokratisk ros.

– Du vet, det är en Aventador S. Hur roligt är det då på en skala att sätta en sosseros där då vid S:et?, säger han och besvarar sig egen fråga med ett skratt.

Jan Emanuel parkerar sin Lamborghini Aventador S. Bilen kostar över tre miljoner kronor. Det är svårt att hitta parkering i Stockholms innerstad. ”Jag har haft p-böter på 10000 kronor under en vecka”, säger han. Foto: ALEX LJUNGDAHL

Rikkapitalisten gör reklam för sin sons klädmärke på bilen, men Matteus, 17, har själv fått betala trycket. Foto: ALEX LJUNGDAHL

Jan Emanuel har satt Socialdemokraternas ros på sin Lamborghini Aventador S. Foto: ALEX LJUNGDAHL

Om Jan Emanuel älskar sin bil så är han inte lika förtjust i vad han ser genom vindrutan.

Det är för få poliser på gatorna.

För många brott begås.

Det är därför han nu inlett ett samarbete med Moderaternas riksdagsman Hanif Bali där de erbjuder svenska politiker råd om hur deras kommuner ska bli tryggare.

– Vi ska åka runt i Sverige och hjälpa kommuner med ett trygghetskoncept. Gör ni på det här sättet så kommer det bli bättre, säger han.

Några av hans förslag:

Fler kommunala vakter.

Kameraövervakning.

Drönare som övervakar medborgare.

Inspiration har även hämtats från ”The broken window theory”, en nolltoleransmodell som testats i New York på 90-talet och som menar att man förhindrar ökad kriminalitet om man stoppar även ringa brott.

Teorin har luftats fram från otaliga håll att nu har jag öppnat massor med säkerhetsföretag

Men deras första evenemang i Norrtälje, ett panelsamtal med lokala politiker i en av Stockholms tryggaste kommuner, beskrevs som ”någon sorts krogshow för att sälja in ett nytt farligt Sverige”.

Vem som vill anlita dem?

Många tror Jan Emanuel.

Tio dagar efter lanseringen har en partförening i Uppsala, han tror det är KD, kontaktat honom.

– Och några andra är i pipelinen, säger han.

Välfärdsmiljonär. Jan Emanuel gjorde en vinst på en kvarts miljard kronor när han 2010, med hjälp av den förre socialdemokratiske finansministern Pär Nuder, sålde sitt välfärdsföretag Svensk Samhällsutveckling AB till ett riskkapitalbolag Foto: ALEX LJUNGDAHL

”Jag har kommit till Görla återvinningscentral med ett berg av skrot i bilen och då sitter folk och tänker 'Sossar är verkligen helt slut', men det är så jag vill använda mina bilar. Annars är de inte på riktigt”, säger Jan Emanuel om sin Lamborghini. Foto: ALEX LJUNGDAHL

Vad riskkapitalisten Jan Emanuel Johansson vinner på att erbjuda svenska kommunpolitiker konsultationer i trygghet?

– Det finns ingen plan som att jag har startat ett särskilt vaktbolag riktat mot kommuner och nu ska jag sätta i gång det här för att de ska kunna köpa tjänsten, säger han.

– Teorin har luftats fram från otaliga håll att nu har jag öppnat massor med säkerhetsföretag och nu ska jag sälja in mina egna säkerhetsföretag och så ska jag bli ännu rikare.

Men Jan Emanuel Johansson har investeringar i säkerhet.

– Jag tror att det absolut finns pengar att tjäna i säkerhetsbranschen både nu och framöver, säger han. Jag är involverad i säkerhetsföretag, men inte alls i den delen av branschen. Den är mer inriktad på personer och deras individuella skydd. Vi skyddar inte städer.

Jan Emanuel lyfter vikter i kampsportaren Jörgen Kruths gym på Östermalm. Foto: ALEX LJUNGDAHL

Slagkraft. Jörgen Kruth, den tidigare världsmästaren i thaiboxning, instruerar Jan Emanuel. Foto: ALEX LJUNGDAHL

Jan Emanuel tränar sparkar med Kruth, också känd från SVT:s ”Mästarnas mästare”. Foto: ALEX LJUNGDAHL

Några dagar senare ska han titta på ett skyddsrum som han är intresserad av att köpa.

– Jag samlar på bunkrar nu, säger han. En liten grej är att brf:a ett skyddsrum där människor kan ha ett utrymme i en bergslokal som de kan nyttja vid eventuell konflikt.

Han står även redo att erbjuda staten kriminalvård.

– Om det kommer en öppning kommer jag driva privata fängelser, säger han.

Han vänder sig mot misstankarna att det finns en dold agenda med att erbjuda hjälp till Sveriges kommuner.

– Det är galet. Det finns inga vinnare i ett otryggt samhälle. Ingen vinner på ett otryggt samhälle.



Men det är kanske inte så oväntat att hans motiv redan ifrågasatts.

Jag tar in en kvarts miljard in i landet från Storbritannien, skattar dem i Sverige, frivilligt för att jag är en sådan idiotsosse, men alla bara… 'evil'!

Jan Emanuel är kontroversiell inom socialdemokratin.

Han blev känd genom ”Expedition: Robinson”.

Exponeringen i dokusåpan hjälpte kommunpolitikern att vinna en riksdagsplats.

Men i dag minns många också att han gjorde en vinst på en kvarts miljard kronor när han 2010, med hjälp av den förre socialdemokratiske finansministern Pär Nuder, sålde sitt välfärdsföretag Svensk Samhällsutveckling AB till ett riskkapitalbolag.

Före försäljningen tjänade Jan Emanuels koncern, med flera bolag, mångmiljonbelopp varje år på behandlingshem. En del av vinsten från försäljningen använde Jan Emanuel Johansson till att köpa Hoppet-gruppen, nischad mot boenden för ensamkommande ungdomar.

Lite över ett år efter förvärvet kom flyktingkrisen. Företaget redovisade en vinstökning på hisnande 9 465 procent.

Jan Emanuel var ”terroristen i klassen” som barn. ”Jag var ungen man bara ville vrida huvudet av. Jag tycker så genuint illa om det barnet som var jag. Mamma gav mig kärlek ändå. Jag är så tacksam att jag fått ge tillbaka något. Jag var ju värdelös. Hon fick skämmas”, säger han. Foto: ALEX LJUNGDAHL

Jan Emanuel med en Rolex värd 350000. ”Som den nyrika personen utan smak som jag är så köpte jag en 'lambo' det första jag gjorde. En dyr jävla klocka och en 'lambo'. Jag hade ju inte drömt om en Rembrandt och att dricka konstiga viner utan det var det här”, säger han om sin förmögenhet. Foto: ALEX LJUNGDAHL

Sonen ger moderåd. Jan Emanuel i kostymen som hans modeintresserade son Matteus, 17, valt åt honom. Foto: ALEX LJUNGDAHL

Hur det känns att som socialdemokrat profitera på välfärdssystemet? Han vägrar acceptera premissen för frågan.

– I själva verket har jag sparat samhället enormt mycket pengar. Om man räddar liv, får dem bort från missbruk och att bli en arbetare och komma tillbaka till samhället är det en av de bästa affärerna samhället kan göra, säger han.

Och själva vinsten på en kvarts miljard kronor?

–Jag tar in en kvarts miljard in i landet från Storbritannien, skattar dem i Sverige, frivilligt för att jag är en sådan idiotsosse, men alla bara… ”evil”! Jag gjorde det för att jag ville vara god. Jag ville att alla skulle säga: ”Titta på alla idrottsmänniskorna. De tar sina pengar och drar utomlands, men så kommer en snubbe som gör tvärtom”. En statsminister, tänkte jag. Hmmm, blev inte så, säger Jan Emanuel.

Men partivänner köper inte argumentet. Lars Stjernkvist, partisekreterare i Socialdemokraterna när Jan Emanuel satt i riksdagen, såg inte en statsminister utan i stället ”absurda vinstmarginaler” och ”någon som berikar sig på skattepengar”.

– Men han är inte den förste socialdemokraten som inte alltid har så lätt att få ihop det privata och det politiska, säger Lars Stjernkvist.

I övernattningslägenheten. Jan Emanuel bor i Norrtälje, men har också en extra lägenhet på 100 kvadratmeter nära Östermalmstorg i Stockholm. Foto: ALEX LJUNGDAHL

Konst på väggarna, men riskkapitalisten Jan Emanuel ser säkerhetsföretag som en tryggare investering. ”Jag kan för lite om konst”, säger han. Foto: ALEX LJUNGDAHL

Ett annat liv i lyx. Jan Emanuel växte upp i enkla förhållanden i Gottsunda. ”Mamma var städare sista tio åren och innan dess var hon djurvårdare. Det betyder att man lyfter över råttor från en bur till en ren bur. Det är där mitt djurrättsengagemang kommer från, när jag var där på hennes jävla jobb och såg vad hon tvingas stå ut med”, säger han. Foto: ALEX LJUNGDAHL

Vill du ha ett nätverk måste du till Stockholm.

Jan Emanuel har två barn tillsammans med hustrun Annika - Maja, 15, och Matteus, 17.

Dottern, som ärvt hans passion för djurrättsfrågor, bor med föräldrarna i huset i Norrtälje. Men Matteus går på gymnasieskola i Stockholm och bor i den ena av två lägenheter som familjen äger i huvudstaden, inte den hundra kvadratmeter stora övernattningslägenheten nära Östermalmstorg utan tvårummaren på en lika attraktiv adress vid Mosebacke torg på Södermalm.

– Jag ville att barnen skulle få växa upp i Norrtälje, Stockholms läns tryggaste kommun om man tittar till grovt våld, överfall och våldtäkt. Men tittar man på gymnasieutbildning är Norrtälje inte lika framgångsrikt, säger Jan Emanuel.

– Men det beror också på att man behöver Stockholm, säger han. Om det är något historien kommer visa är det att du inte är större än dina referenser eller dina nätverk. Vill du ha ett nätverk måste du till Stockholm.

Just i dag har Jan Emanuel lovat att hjälpa sonen inreda en pop up-butik för 17-åringens klädmärke One of One.

Matteus fick ihop startkapitalet genom att sälja pepparspray.

Jan Emanuel med sonen Matteus, 17. ”Jag är jävligt tacksam att jag får vara den jag är, att jag får chansen att vara farsans son, liksom”, säger Matteus. Foto: ALEX LJUNGDAHL

Far och son inspekterar sonens första popup-butik för det egna klädmärket One of one. Foto: ALEX LJUNGDAHL

Idén föddes under ett samtal med pappa om hur eleverna på hans skola, Kungsholmgymnasiet, var så rädda för rån att man bytte till gamla kläder när de åkte till idrottslektionerna i Tensta simhall.

Det fanns pengar att tjäna i otrygghet.

– Man lägger undan Moncler-jackan, säger Matteus. Där fick jag lite hjälp av farsan. Vi satt hemma och snackade och jag ville starta ett litet bolag, och så kom jag på att det är ett problem vi har i samhället, att det är många som går otrygga liksom, så då hittade vi att jag kunde bli återförsäljare åt den där pepparsprayen och så körde vi det ett tag.

Säkerhetsbranschen är dock inte Matteus passion. Utöver pepparsprayen har han köpt och sålt exklusiva designerkläder för att bekosta satsningen på ett eget klädmärke. Runt axeln har han en väska han köpt för 21500 kronor som han hoppas kunna sälja vidare för 27000 kronor.

– Det är kläder jag brinner för. Att sälja något man verkligen gillar är en helt annan grej, säger Matteus.

Hur det är att ha Jan Emanuel Johansson som pappa?

– Det finns nog många som hade tyckt att det var jobbigt, säger Matteus, men jag och farsan är ganska lika som personer. Jag gillar också att provocera och sticka ut så för mig är det bara kul när folk snackar, säger han.

– Jag är jävligt tacksam att jag får vara den jag är, att jag får chansen att vara farsans son, liksom.

Flytthjälp. Kartonger ska bäras ned från Matteus lägenhet till klädbutiken. Foto: ALEX LJUNGDAHL

Jan Emanuel och Matteus nära sonens tillfälliga klädbutik l i den tidigare arbetarstadsdelen Södermalm. Foto: ALEX LJUNGDAHL

Som tonåring var Jan Emanuel del av det kriminella nätverket Gottsunda Rude Boys.

Livsvändningen kom efter att han stulit en plånbok från en pensionär.

– Körkortsfotot visade definitionen av en snäll tant och jag tänkte: ”Aj aja aj, det här var inget vidare bra”. Sedan gick något brutalt åt helvete, jag skadade mig och jag kunde se relationen mellan de två händelserna. Det var första gången jag pratade med Gud.

Nu är han orolig pappa till tonåringar.

– Jag hatar att mina barn ska gå runt och behöva tänka på att de eventuellt ska behöva bli rånade, säger han.

När allting blåser har man kunnat luta sig tillbaka, det är därför man säger betongsosse

Nära Strandvägen möter vi en konsthandlare. Han brukar skicka personligt utformade kataloger till Jan Emanuel och erbjuder även annorlunda populärkulturella föremål som Michael Jacksons vita handske.

– Det kanske fungerar i högkonjunkturer. Men när det blir lågkonjunktur kan du stoppa upp Jacksons handske någonstans, säger Jan Emanuel senare.

Det kärvänliga mötet med konsthandlaren är ännu ett exempel på hur långt han kommit från sin enkla uppväxt i Gottsunda.



Så är han fortfarande Socialdemokrat?

Ja, säger Jan Emanuel Johansson. Han gillar bara inte den socialdemokratiska regeringen. Betyget på statsministern Stefan Löfvens ord om senaste budgeten.

– Han sa absolut ingenting förutom det han sagt sedan 2015, att nu tar vi krafttag mot kriminaliteten. Vilka krafttag din pratmakare? Det är genant.

Jan Emanuels ledarförebild är den tidigare statsministern Göran Persson ”När alla spottade efter Göran när han köpte sin herrgård så sa jag: ”Klart karln ska ha en herrgård”, säger han. Foto: ALEX LJUNGDAHL

Jan Emanuel i samtal med Expressen Robert Börjesson Foto: ALEX LJUNGDAHL

Jan Emanuel vill se betongsossens återkomst. Hans ledarförebild är Göran Persson.

– Socialdemokratin är egentligen det som jag eftersträvar, trygghet. Det är något man kan förlita sig på. När socialdemokratin säger att det här ska vi göra, det här är de politiska frågor vi kommer driva, så vet man att socialdemokratin kommer göra det. När allting blåser har man kunnat luta sig tillbaka, det är därför man säger betongsosse för man nästan administrerar tryggheten och välfärden. Men det har gått förlorat i det som är nu. Nu administreras en centerpartisk nyliberal agenda. Det är inte okej. Det är inte socialdemokratin.

– Och miljöpartistiska godhetssignalerande är inte heller Socialdemokrati.

Varför han inte återvänder till partipolitiken för att kunna förändra inifrån?

Är det verkligen mer effektivt att som riskkapitalist, tio år efter att han lämnade riksdagen, göra politiska utspel eller spex som att sätta en sosseros på en Lamborghini och köra till ett första maj-tal i en Rolls-Royce döpt Mona efter Mona Sahlin?

– Var tror du att jag får ”bigger bang for the buck”? Ponera att jag sitter med en partiförening på partimöten två gånger i månaden, för det är vad man gör om man är medlem, på vilket sätt skulle det kunna göra saker bättre?

Så i stället tänker han fortsätta på den redan utstakade vägen.

– Det är för att väcka deras öra, säger han. Det är som en skilsmässa som är smärtsam för att den andra partnern egentligen var någon annan, där vi är ömsesidigt väldigt besvikna på varandra och där vi bägge säger att jag har inte förändrats. Jag säger: ”Ni har slutat vara socialdemokrater, men inte jag”.

Jan Emanuel Johansson är inte intresserad av att återvända till partipolitiken. ”På vilket sätt skulle det kunna göra saker bättre?”, undrar han. Foto: ALEX LJUNGDAHL

Vad röstade du på i senaste valet?

– Jag tycker inte man ska säga det, säger han.

– Huvudsaken är att jag är socialdemokrat, sedan om verkligheten gör att jag inte kan rösta på Socialdemokraterna i ett visst val, då får det vara så.