I mars fick hon fast anställning.

Som student från en musikutbildning, Andreas Carlssons gymnasium i Tingsryd, där de flesta blir frilansande artister i många år var ett fast jobb mer än vad hon hoppats på.

Natacha Bergåse Lamngam, som var inneboende, började titta på en egen lägenhet. Helst en trea där hon, pojkvän och bonusbarn kunde bo tillsammans.

Jobbet fanns i Tyringe, den näst största orten i Hässleholm kommun längst norrut i Skåne. Här hade ett företag paketerat all folklig kultur – nostalgifester, dansband, schlager, julshower – och fått det att bli lönsamt genom att sälja underhållningskvällar till hela södra Sverige. En decemberkväll kunde de vara inbokade på fyra orter samtidigt för att hålla julshow, en sommarnatt kunde det handla om lika många stadsfestivaler. Företaget heter Partyfabriken, har 13 anställda och ett 40-tal andra på lönelistan.

UTAN GIG. Partyfabriken i Tyringe har inte en krona i intäkter fram till 1 juni. Precis som för stora delar av nöjesbranschen slog coronakrisen till hastigt – och hårt. Foto: JENS CHRISTIAN

Tyringe är känd för sin hockeykultur, men har fostrat framstående utövare även i andra sporter. Exempelvis friidrottaren Dan Glans, som kom sjua i OS-finalen på 3 000 meter hinder 1976, där Anders Gärderud vann guld. Foto: JENS CHRISTIAN

Mitt första intryck av Tyringe: en lokförare och en tågvärd försöker gemensamt slänga av en kvinna som hukat under säkerhetsbommarna och korsat spåret för att hinna med det annars nästan helt tomma lila lokaltåget.

– Hon ska inte med, ropar personalen till varandra.

– Jo! skriker kvinnan tillbaka på Hässleholmsskånska.

Efter en lönlös dragkamp får hon som hon vill.

Resten av centrum är lika dramatiskt. En stor anslagstavla är fylld av handskrivna lappar. En man söker en annan man som han en gång hade en intressant diskussion om musik med över en back begagnade skivor i inne hos Röda korset. Nordisk alternativhöger annonserar att hela landet blivit ett mentalsjukhus. En 84-åring skriver en hjärtlig efterlysning – som jag efter många, långa samtal med honom får lova att inte citera i tidningen. Och en privat ”konsult i psykisk ohälsa” erbjuder hjälp på en mejladress som börjar med orden feel good.

MEDDELANDEN. Under coronapanedmin har offentliga anslagstavlor börjat fylla en delvis ny funktion. Foto: JENS CHRISTIAN Centrala Tyringe. Näst största tätorten i Hässleholms kommun har cirka 4 000 invånare. Foto: JENS CHRISTIAN

TVÄRNIT. Partyfabriken i Tyringe – med ägaren Säle Svensson i förgrunden – är en del av en folklig underhållningsindustri som förlorat alla intäkter, nästan över en natt. Foto: JENS CHRISTIAN

Det är här i Tyringe som Kjell-Arne Svensson startade Partyfabriken efter att ha börjat som popcornförsäljare i folkparken. Men på hemorten är han bara känd som Säle Svensson. Kjell-Arne var svårt att uttala, tyckte hans kompisar på dagis som döpte om honom till Sälarne som sedan blev Säle.

I lokaltidningen har Säle lovat att aldrig lämna orten och vägrat ta emot kommunala medel för att driva folkfesten Tyringedagarna – han är en stark motståndare till att skattepengar ska gå till underhållning, den ska finansiera sig själv.

Sångerskan:

På jobbet är vi så fokuserade på att få företaget att fungera igen. Man behöver pengar för att överleva.

Fredagen den 13 mars, Natachas andra vecka som anställd, packades turnébussen för en fest i Sölvesborg med 80- och 90-talstema.

Natacha Bergåse Lamngam.

– Det hade pratats lite om det här med corona men då var det inte så farligt. Lokalen skulle rymma 200 personer och regeringen hade satt gränsen på 500, säger Säle Svensson.

Men på E22 mot Sölvesborg läste Partyfabrikens arbetare vilka kommentarer som kommit in om eventet.

– Jag blev kallad mördare och allt möjligt.

Säle insåg att de måste ställa in festen. När de gick ut med det började arrangörer från andra inbokade jobb att ringa.

– På en eftermiddag bokas jobb av värda 2 miljoner. Det var min Black Friday, fast tvärtom. Jag har aldrig trott på fredagen den 13, men nu gör jag det.

Hela sommarturnén som Partyfabriken repeterat för ställdes in. Måndagen efter helgen sa Natacha upp sin plats som inneboende. Hon flyttade hem till pojkvännens mamma. Alla planer ställdes in.

Hon förstår att marslönen kommer bli hennes första och sista.

– Alla framtidsplaner är pausade. Hela samhället är på paus. På jobbet är vi så fokuserade på att få företaget att fungera igen. Man behöver pengar för att överleva.

Musikerförbundets förbundsordförande:

För en del har 150 spelningar bokats av på ett bräde.

Jan Granviks mobil har fått vatten på sig och gått sönder så att den då och då stängs av.

– Det är skitjobbigt. Men jag hinner inte fixa det i de här tiderna med allt som händer.

Han är Musikerförbundets förbundsordförande och har samtal med plötsligt arbetslösa artister dagarna i ända samtidigt som han för samtal med kulturdepartementet och sköter förbundets nyupprättade krisfond.

– Hela livescenen är i princip inställd. För en del har 150 spelningar bokats av på ett bräde. Vi har en stor pop- och rockscen som turnerar utomlands och nu är gränserna stängda.

KOMPOSITÖR. Det blir ingen resa till Rotterdam och Eurovision för Melanie Wehbe. Foto: MAGNUS RAGNVID / WWW.RAGNVID.COM

Låtskrivarna bakom The Mamas vinnarbidrag i Melodifestivalen sörjer att de inte blev någon resa till Eurovision som ställts in i år. Men de får igen en del av sin egen inkomst på att många vill boka studiotid just nu och passa på att spela in ny musik.

– Det är klart att man såg fram emot att representera sitt hemland i Eurovision, men jag är så tacksam att vi fick uppleva en vinst här hemma i en fullsatt arena. Nu gäller det att fokusera på hälsan. Det klart man tänker på alla som drabbas, det är en speciell tid just nu, säger Melanie Wehbe, som skrev vinnarlåten tillsammans med Patrik Jean och Herman Gardarfve.

Dansbandsexperten:

Det är som om någon dragit ur sladden, släckt lyset och gått hem.

Särskilt utsatt är dansbandskulturen, där arrangörer av danser har höga driftkostnader och måste fortsätta betala räkningar varje månad trots att inga pengar kommer in. Dansbandsexperten Thomas Deutgen, känd från SVT:s Dansbandskampen, beskriver läget som ”extremt hårt”.

– Det är som om någon dragit ur sladden, släckt lyset och gått hem. Allt är stendött och banden har generellt sett haft det tufft innan, så de har oftast inte en buffert. Jag är övertygad om att ett antal band liksom ställen kommer att bomma igen under våren eller försommaren.

EXPERT. ”Nu räknas ju tyvärr inte dansband som kultur i statens mening”, säger Thomas Deutgen, känd från SVT:s ”Dansbandskampen”. Foto: Micke Grönberg / SVERIGES RADIO

Den extra miljard till kultur och idrott, där verksamhet som drabbas av ska kunna söka bidrag, tror Thomas Deutgen inte kommer att komma dansbanorna till gagn.

– Nu räknas ju tyvärr inte dansband som kultur i statens mening. Den är till exempel momsbelagd med 25 procent till skillnad från all annan kulturell verksamhet, säger han.

På Musikerförbundet tycker man det är för tidigt att säga.

– Surret är att Statens kulturråd och Konstnärsnämnden som kommer fördela pengarna men vi vet inte än. De vet nog inte själva, säger Jan Granvik.

Dansbandsentusiasten:

Jag är paff. Chockad. Det här är hela mitt liv.

I Lund sitter en annan dansbandsälskare och uppdaterar sitt livsprojekt dansbandssidan.com. Där samlar Christian Andersson nyheter om dansband, country och schlager för sina 70 000 följare. Men de senaste veckorna är det i stället för den vanliga bevakningen nyheter om tusentals inställda spelningar som lagts ut.

– Jag är paff. Chockad. Det här är hela mitt liv. Jag har kontakt med alla banden, de har blivit som en familj. Om det inte går över till sommaren så att sommarfestivalerna klarar sig – som dansbandsveckan i Malung, en kväll i juni i Ullared och Ekebo – kommer många dansband att gå under. När verksamheten kan återupptas kommer ställena ha lagt ner.

ENTUSIAST. Christian Andersson säger att dansbanden ”blivit som en familj”. Foto: PRIVAT IN PÅ SKINNET. Tatueringen på Christian Anderssons högerarm med texten ”dansband är livet, livet är dansband”. Foto: PRIVAT DANSANTA HERRAR. Christian Andersson tillsammans med Lasse Sigfridsson, grundare av Lasse Stefanz men numera soloartist. Foto: PRIVAT

Bara i april har uppemot 350 danser ställt in.

– Jag tror inte några danser kör nu. Dansen står still. De som hållit öppet, där har kommit väldigt få personer. Det är på sociala medier man får följa livespelningarna om man vill sätta upp storbilds-tv och dansa till och sedan swisha bandet.

Många dansband drivs som företag med heltidsanställda musiker och ibland chaufförer.

– Lån på bussen och skatter och försäkringar ska ju fortsätta betalas in även när alla jobb är inställda. Jag är orolig själv för min hemsida som tidigare dragit in pengar från band, arrangörer och annonser. Jag jobbar gratis just nu. Igår skulle jag varit ombord på M/S Birka för att intervjua det finska dansbandet Tommys. Men det blev inställt. Birka Cruises har trafikstopp och i Finland är all dans inställd till den 31 maj efter myndighetsbeslut, säger Christian Andersson.

Säle:

Man var helt tom. Man förstår inte. Vi har bara utgifter, inte en krona i inkomster fram till den 1 juni.

Säle stuvar om så att de anställda får nya uppgifter i den enda del av verksamheten som är aktiv – ett kafé inhyst i Förmedlingscentralen i Tyringe, ett lågprisvaruhus där människor kan lämna in saker de vill ha sålda.

Han sätter sig ner med sin revisor.

– Man var helt tom. Man förstår inte. Vi har bara utgifter, inte en krona i inkomster fram till den 1 juni. Detta kommer aldrig att fungera.

Revisorn ger det över påsk att besluta om de går i konkurs eller inte. De har gått igenom vad de kan ansöka om för hjälp få från regeringens stödinsatser för företagare men bara hittat lån med dyr ränta – lån vågar Partyfabriken inte ta.

TUFFA TIDER. ”Man växlar mellan att vara arg och att behöva kärlek”, säger Kjell-Arne Säle Svensson. Foto: JENS CHRISTIAN

Säle börjar sälja av privata saker och flytta pengar han själv tjänat för att klara nästa löneutbetalning. Samtidigt ringer människor han känt hela livet från dansbandsvärlden, som alltid haft fullbokade scheman, och undrar om det alls finns något jobb han känner till.

– Jag är ändå privilegierad som har gjort mig privata pengar på det här som jag kan betala löner med. Men mina samarbetspartners, vi ringer varandra och gråter ihop. Man växlar mellan att vara arg och behöva kärlek. Min sambo har inte haft det lätt.

Jag frågar om han kan se någon bransch som i stället växer nu i virustiderna.

– Det skulle vara de som ska ta hand om alla som kraschar nu. Psykvården.

Expressens reporter Johanna Karlsson och fotograf Jens Christian. Foto: JENS CHRISTIAN

