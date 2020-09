Nu har hon skrivit en bok om hur skandalen fick henne att gå in i en djup depression.

Förra S-ledaren Mona Sahlin planerade för ett utlandsjobb i New York dit hon skulle ta med sig sin dåvarande livvakt.

Vi träffas i Bonnierförlagens hus på Sveavägen i centrala Stockholm, mitt i sosseland. Ett stenkast därifrån mördades Olof Palme 1986 – Mona Sahlin har många gånger sagt att hon mer gick med i Olof Palme än i Socialdemokraterna – och på andra sidan gatan ligger den förre statsministern begravd. En bit uppåt gatan ligger ABF och 68:an, Socialdemokraternas partikansli, även om Sahlin upplyser om att partiet mest håller till i riksdagskansliet numera.

Med i rummet på förlaget finns också ett filmteam, som gör en dokumentärfilm om Sahlin regisserad av Stina Gardell.

”Makt-lös”.

I veckan har Mona Sahlins bok ”Makt-lös” släppts och hon har redan intervjuats av Svenska Dagbladet, Skavlan i SVT, TV4:s Nyhetsmorgon och Aftonbladet. Många av intervjuernas brännpunkt rör Expressens avslöjande för drygt fyra år sedan och hur det som hände påverkade henne.

I maj 2016 avslöjade Expressen att Sahlin, som då var regeringens nationella samordnare mot våldsbejakande extremism, på myndighetens brevpapper hade intygat att hennes medarbetare och tidigare livvakt Hernando Labbé Solinas tjänade 120 000 kronor i månaden. Enligt intyget skulle Solinas lön hos regeringskansliet vara 60 000 kronor i månaden när den faktiska lönen var 42 000 kronor. Dessutom skrev Sahlin att han hade en lön direkt från henne på 60 000 kronor i månaden – detta trots att hon inte var registrerad som arbetsgivare hos Skatteverket.

Intyg för att köpa lägenhet för tio miljoner kronor

Intyget skulle användas för livvaktens köp av en bostadsrätt på 210 kvadratmeter för tio miljoner kronor i Solsidan i Saltsjöbaden, ett köp som inte genomfördes.

Men intyget för bostadsrättsköpet var ingen engångsföreteelse. Det handlade om sammanlagt tre olika intyg skrivna över nästan elva månader.

Sahlin intygade att hennes tidigare livvakt Hernando Labbé Solinas tjänade 120 000 kronor i månaden.

Sahlin förklarade att lönen från henne gällde förberedande arbete inför en utlandstjänst i New York som hon siktade på – i boken kallar hon det en ”investering eller en spekulationskostnad”. Hon skulle också ta med sig Solinas i utlandstjänsten.

Sahlin avgick som regeringens samordnare i anslutning till avslöjandet. Hon beskriver i boken med besvikelse hur den ansvariga ministern Alice Bah Kuhnke, MP, ringde henne bara någon timme efter Expressens avslöjande och i praktiken gav henne sparken. I mars 2017 fick hon dagsböter på sammanlagt 47 200 kronor för tre fall av osant intygande. Senare fick hon också strafföreläggande för skattebrott.

Kostade Sahlin karriären

Efter åren i tystnad finns den överskuggande frågan kvar: Varför skrev hon intyg med felaktiga uppgifter – ett agerande som kostade henne karriären och kanske också definierar hennes eftermäle efter 40 år i politiken – åt sin förre livvakt?

Varför skrev du intygen?

– Jag skrev 60 000 från departementet, fast då var lönen 42 000. Jag låg i förhandling om att höja hans lön för hans arbetsuppgifter hade fördubblats under den tiden från att han börjat jobba. Jag var nonchalant och kaxig nog att skriva den summan för jag trodde att det skulle bli så. De andra 60 000 kronor var en lön som jag betalade till honom, det kom att bli under tre månader, därför att han också skulle förbereda för det jobb som vi skulle utföra i New York.

Vid de här tillfällena när du skrev de här intygen, visste du att det här är inte överensstämmande med verkligheten?

– Jag var övertygad om att det var verkligheten. Mitt stora fel är att vara så nonchalant att jag skrev summor som skulle bli, i stället för de som var. Vilket jag har bett om ursäkt för så många gånger.

DETTA ÄR INTYGSSKANDALEN * Den fjärde maj 2016 avslöjade Expressen att Mona Sahlin, som då var regeringens nationella samordnare mot våldsbejakande extremism, hade skrivit ett osant löneintyg till sin före detta Säpolivvakt Hernando Labbé Solinas, som hon anställt som medarbetare på myndighetens kansli. Intyget var skrivet på myndighetens brevpapper och där påstods att Solinas tjänade 120000 kronor i månaden. Intyget skulle den förre livvakten använda för att få köpa en bostadsrätt för tio miljoner kronor i Solsidan i Saltsjöbaden i Stockholm. * Av den påstådda lönesumman skulle 60 000 kronor i månaden komma från myndigheten, när den faktiska lönen var 42 000 kronor. De andra 60 000 kronorna skulle Mona Sahlin ha betalat själv, som en lön för förberedelsearbete inför en utlandstjänst för Sahlin - en tjänst som aldrig blev verklighet. * Mona Sahlin avgick bara några timmar efter att avslöjandet publicerats. Också den förre livvakten lämnade sin tjänst på myndigheten. Ansvarig minister, kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke, MP, beskrev det som avslöjats som ”väldigt, väldigt allvarligt”. * Den 11 maj 2016 kunde Expressen avslöja att Sahlin hade skrivit ytterligare två felaktiga löneintyg åt den förre livvakten. En polisutredning inleddes och i februari 2017 erkände sig Mona Sahlin skyldig till brott. Hon fick ett strafföreläggande i mars 2017 för tre fall av osant intygande, och slapp därmed en rättegång. Hon dömdes att betala 80 dagsböter á 590 kronor, alltså sammanlagt 47 200 kronor. * I november 2017 åkte Mona Sahlin på ett nytt strafföreläggande, men då för skattebrott. Enligt åklagaren hade hon vid två tillfällen uppsåtligen lämnat oriktiga uppgifter i deklarationer, när hon inte redovisat inkomster på sammanlagt drygt 257 000 kronor. Påföljden blev 50 dagsböter á 460 kronor, alltså sammanlagt 23 000 kronor.

Vem tog initiativet till att det skulle se ut så här på intygen?

– Jag skrev det jag var övertygad om att det skulle bli. Jag har skrivit intyg åt andra personer som jag jobbat med. Det är en ganska vanlig procedur att skriva arbetsgivarintyg när folk till exempel behöver köpa, låna eller få kontrakt på lägenheter. När du frågar är det som om just vi två hade nån särskild pakt ihop, så är det inte.

Några såna ord har jag inte tagit i min mun. Men det var inte så att han ombad dig att skriva så?

– Nej.

Vid de här tillfällena, visste du att det fanns en brottsrubricering som heter osant intygande?

– Nej, det hade jag aldrig hört talas om. Kanske inte ni heller för ni kallade det för falska intyg i alla rubriker som sen följde.

Sahlin: ”Högst rimlig granskning”

Hur kommer det sig att du var villig att ta den risken – alltså att göra den här saken, det här osanna intygandet, som riskerade att påverka ditt viktiga arbete som nationell samordnare mot våldsbejakande extremism men också ditt eftermäle, din politiska gärning – för nåt sånt här?

– Nu låter det på dig som om jag var supermedveten om när jag skrev detta att allt var osant och skulle rasa. Så var det inte. Och mitt eftermäle, ja … Hade allt stannat vid en diskussion och granskning som är högst rimlig om intygen, som också var högst rimlig när jag mötte på Expressen första gången, då hade det, tror jag i alla fall, blivit en annan sak. Granska en felaktighet, få svar, få straff, men det var så mycket mer som kom att ingå, kom att bli en granskning som vartefter förflyttades över till det här lite slarviga uttrycket med drev. Så mitt eftermäle är snarare: Hon som hade en kärlekshistoria med sin livvakt, som hade noll sanning överhuvudtaget.

Du benämner honom som god vän i boken. Är den enkla förklaringen att du ville hjälpa en god vän?

– Jag kan inte svara tydligare än jag gjort. Jag vet inte hur du har det på jobbet, jag har ganska många som jag jobbar med som jag också ser som mina vänner, så har det varit i hela mitt liv. Han är också en god vän. Men det har inget att göra med planerna på hur jag skulle kunna jobba utomlands och hur säkerhetsaspekten via honom skulle följa med. Det fanns ingen konstighet bakom intyget, med det var fel uppgifter. Det beklagar jag och det har jag fått straff för.

I boken skriver du om att makt korrumperar. Med det i åtanke och att du beskriver honom som en god vän: Är det inte olämpligt i sig att du ger din gode vän den här tjänsten, att ni håller på och planerar för utlandstjänst, att du verkar för att han ska få högre lön? Du är yrkesmässigt överordnad honom i en chefsposition i statlig tjänst. Borde man inte då hålla extra avstånd till allt som kan andas vänskapskorruption?

– Nu sätter du upp ordet ”min gode vän” som nummer ett i vår relation.

Det är dina ord.

– Jag säger att du satte upp det som det första ordet i vår relation. Jag beskriver min relation till honom som nummer ett: Han var tryggheten för mig, med det jobb han utförde, både när han var på Säpo och jobbade i min grupp på samordnarens kansli.

– Jag var en proffsig politiker som var på väg in i ett annat skede i livet och då ville jag omge mig med proffsiga människor för att känna mig trygg.

Sahlin: ”Makt korrumperar”

Du ser ingen risk där, att ha en professionell relation och så ska man vara god vän?

– Men alltså, jag har varit professionell i 40 år i politiken och jag har varit konstig nog att räkna in Carl Bildt som vän.

– Men första meningen på det du frågade om, där vill jag verkligen ge dig rätt, när jag pratar om att makt alltid korrumperar, för det gör den verkligen. Inte alltid kanske i första hand att folk försöker sno åt sig pengar. Makten korrumperar till slut genom att man inte blir varse om saker och ting. Man blandar ihop sitt eget jag och sin egen roll med den maktrollen, det uppdrag man har. Så frågar du mig om det jag beskriver som förbaskat slarvigt och nonchalant har att göra med att jag också såg på mig själv som i stort sett osårbar, så ja, absolut.

Enligt polisutredningen av de osanna intygen ska Mona Sahlin också under åren 2012 till 2015 ha lånat ut cirka tre miljoner kronor till Hernando Labbé Solinas. När hon nu får frågan om varför så tystnar hon innan hon säger:

– När är saker och ting överhuvudtaget privata? Jag har lånat ut pengar som jag till sista öret har fått tillbaka. Det är min sista kommentar.

Men om du har fått tillbaka de här miljonbeloppen, hur kommer det sig att du nu har nästan 1,4 miljoner kronor i skulder hos kronofogden?

– Vad är det som är relevant med den frågan?

Just för att det här är en person som du beskrivit som väldigt viktig för att du skulle kunna göra ditt jobb...

– Vad har det med granskningen att göra?

Du var i chefsposition i statlig tjänst och har då en massa privatekonomiska transaktioner med honom.

– Det är fyra år sen jag slutade. Och du sitter fortfarande och tycker att du är i din fulla rätt att fråga mig hur min privatekonomi ser ut i dag.

Sahlin bjöd på lyxlägenheten

Det första intyget som Expressen avslöjade skulle Sahlins förre livvakt använda när han försökte köpa en bostadsrätt för tio miljoner kronor i Solsidan i Saltsjöbaden. Mona Sahlin var själv och tittade på lägenheten. När Expressen frågar henne varför så är hon tyst länge innan hon svarar:

– Jag tyckte det var en väldigt spännande lägenhet. Jag hade läst om den långt innan min medarbetare sa att han var intresserad av den. Så jag passade på och var ut och tittade på den. Den var verkligen häftig.

Du la själv bud på den, var du seriös spekulant?

– Vad har nån med det att göra?

Solinas la också bud på lägenheten. Bjöd ni mot varandra?

– … nästa fråga.

Du säger i ditt sommarprogram att du blev en gåta. Att du inte svarar på sånt här, gör inte det att du förblir en gåta?

– Nu sätter du dig på en väldigt hög häst. Jag har svarat på alla frågor, oavsett om du är nöjd med dem eller inte. Jag har till och med sagt att allt i granskningen var, det mesta, var väldigt relevant. Så jag har ägnat fyra år åt nåt, som jag trodde att ni också kanske hade funderat lite över, vad som är skillnaden mellan det personliga och privata och vad som måste fläkas ut i en persons liv. För nånstans drar jag fortfarande en gräns, där jag verkligen tycker att det vare sig då eller i dag finns något som helst berättigande i en relevant granskning.

SAHLINS POLITISKA KARRIÄR * Mona Sahlin engagerade sig i Socialdemokraternas ungdomsförbund 1973 och valdes som 25-åring in i riksdagen i valet 1982. Hon var vid det tillfället den yngsta riksdagsledamoten. 1990 tog hon klivet in i regeringen när hon blev arbetsmarknadsminister under statsminister Ingvar Carlsson. 1991 förlorade Socialdemokraterna regeringsmakten och året därpå blev Sahlin partiets första kvinnliga partisekreterare. * 1994 återtog Socialdemokraterna regeringsmakten och Sahlin blev vice statsminister och jämställdhetsminister. 1995 meddelade Ingvar Carlsson att han skulle avgå och Sahlin deklarerade att hon ville ta över som S-ledare och därmed statsministerposten. Men hösten 1995 avslöjade Expressen kontokortskandalen vilket ledde till att Sahlin avsade sig sin kandidatur till ny S-ledare. * Efter skandalen var Sahlin egenföretagare och hon skrev boken ”Mona Sahlin med mina ord”. Hon gjorde comeback i regeringen efter valet 1998 när statsminister Göran Persson utsåg henne till biträdande näringsminister. 2002 blev hon demokrati- och integrationsminister och 2004 miljö- och samhällsbyggnadsminister. * Göran Persson meddelade sin avgång efter förlustvalet 2006 och i mars 2007 blev Sahlin partiets första kvinnliga partiledare. I valet 2010 fick S 30,66 procent och den borgerliga alliansregeringen behöll makten. I november 2010 meddelade Sahlin att hon avgår och i mars året därpå valdes Håkan Juholt till ny S-ledare. * I juli 2014 utsåg den borgerliga regeringen Mona Sahlin till nationell samordnare mot våldsbejakande extremism. Hon hade det uppdraget till hon tvingas lämna efter att Expressen avslöjat intygsskandalen i maj 2016.

Jag är väldigt intresserad av just gränsen mellan det privata och det yrkesmässiga, det är därför jag ställer frågor om det. Hur kommer det sig att du har de här privatekonomiska transaktionerna med en person som du beskriver som så otroligt viktig för att du ska kunna göra ditt jobb? Kan det därmed finnas en sammanblandning av rollerna?

– Du, jag har aldrig lagt mig i hur han eller nån annan på Säpo sköter sin roll. Han har aldrig nånsin lagt sig i vad jag gör i min roll, vare sig när jag var partiledare eller när jag var samordnare mot extremism. Så det fanns ingen konstighet i vår relation. Den är annorlunda, uppenbarligen.

Dömdes för skattebrott

I november 2017 fick Mona Sahlin strafföreläggande för två fall av skattebrott – för att hon inte redovisat inkomster på sammanlagt drygt 257 000 kronor. När Expressen frågar varför hon inte tar upp det i sin bok blir hon upprörd.

– Ni har haft er berättelse, nu berättar jag det jag tycker är relevant för att förklara vem jag är.

Du har varit en viktig del av socialdemokratin under flera decennier och också dess partiledare. En socialdemokrati som till stor del stått för vårt skattefinansierade välfärdssamhälle, därför blir det att du gjort dig skyldig till skattebrott…

– Jag är 63 år. Jag har med glädje bidragit och betalat skatt och kommer att fortsätta att göra det. Ibland blir ens egen värld ganska trasig, ibland kan man komma i problem. Jag kommer inte göra annat än att betala varenda slant som jag är skyldig.

Hur kunde det bli så då?

– Det har inte du med att göra.

Att du gjorde dig skyldig till skattebrott?

– Jag missade två fakturor, säger Sahlin och tillägger hon ”fortsätter att älska skatt”.

Sahlin gick in i ”djup depression”

I polisutredningen om intygen valde Mona Sahlin att erkänna brott – även om hon säger att man kan diskutera om hon hade något uppsåt – för att få strafföreläggande och därmed slippa rättegång:

– Det var för mig helt omöjligt att överleva en sån sak, säger hon om en rättegång och fortsätter:

– För mig blev det ett värdigt sätt att erkänna så man får sina böter och sitt straff.

Sahlin beskriver att hon i dag är en annan person än för fyra år sedan när hon senast ställde upp på intervjuer. Hon beskriver det som att hon gick in i en djup depression.

– Man styr inte riktigt sin kropp. Att jag låter så här är inte för att jag är ledsen, utan för att nånting händer med min kropp när jag känner mig stressad. Jag har haft svårt att vara stolt över mig själv. Jag har verkligen tvingats att fundera över saker och ting. Jag är inte lika självsäker, men jag brinner lika mycket fortfarande för det jag tror på, säger Sahlin och tillägger att det hon brinner för är hur ”intoleransen förstör kittet i samhället”.

Förra S-ledaren inte medlem i partiet längre

Mona Sahlin säger att hon fortfarande är socialdemokrat men att hon inte längre är medlem i partiet.

– Jag är inte den där som reflexmässigt kommer att försvara varje sak som socialdemokratin gör. Men för mig är socialdemokratin mer än bara partistiska uppdrag.

– I början gjorde jag faktiskt det av omsorg av partiet. Jag tyckte att allt nu bara är så förskräckligt runt mig, varför ska det smitta av sig på partiet?

Om du själv fick välja vad du skulle bli ihågkommen för, vad skulle det vara?

– Jag har alltid tyckt att det varit så knepigt med människor som har ett givet svar på den frågan så det har jag inte riktigt. Jag vet vad jag själv är väldigt stolt över och det kan sammanfattas med att stå och viga ett samkönat par, att se deras kärlek och se att där står mormor och gråter – att jag varit med om att göra det möjligt. Politiken är skatter och plus och minus, men politik är verkligen sånt som ibland ändrar hur människor kan leva. Jag är väldigt stolt i att jag spelat en roll i det.

KONTOKORTSSKANDALEN * Hösten 1995 var allt klart för att Mona Sahlin skulle efterträda Ingvar Carlsson som S-ledare, och därmed bli historisk som den första kvinnliga partiledaren och Sveriges första kvinnliga statsminister. Men den 7 oktober 1995 avslöjade Expressens reporter Leif Brännström att hon använt regeringens Eurocard-kort för privata inköp av kläder och för kontantuttag i bankomat. Sahlin säger först att hon ”tog fel kort av misstag”. Dagen efter ändrar hon sig och säger i en intervju i Expressen att hon inte tog fel kort, utan att: ”Jag tog ut ett förskott på lönen, och det kan väl de flesta göra.” * Dåvarande statsministern Ingvar Carlsson tog Mona Sahlin i försvar och Sahlin sa att hon ska betala straffränta på pengarna som hon tagit ut eller handlat privat för. Men senare i oktober 1995 avslöjade Leif Brännström en rad nya tillfällen där Mona Sahlin använt regeringens kontokort för att handla privat och att hon i flera fall har dröjt med att betala tillbaka pengarna till staten. Sahlin hade också som arbetsmarknadsminister 1990-91 använt tjänstekortet privat för inköp av kläder, hyrbilar och utgifter på utlandssemester. Det uppdagades också att Sahlin var registrerad hos kronofogden på grund av försenad kvarskatt och obetalda p-böter, samt att hon varit försenad med att betala tv-avgiften. * Den 16 oktober 1995 höll en vitklädd Mona Sahlin ett känsloladdat försvarstal på en direktsänd presskonferens i Rosenbad och meddelade att hon tar timeout från politiken. En knapp vecka efter presskonferensen reste hela familjen Sahlin i största hemlighet till exklusiva semesterön Mauritius i Indiska oceanen. Mona Sahlin har själv berättat hur hon och hennes familj kände att familjen var tvungen att fly undan medieuppmärksamheten. Resmålet valdes ut tillsammans med Säpo, som ansvarade för hennes personskydd. * I november 1995 meddelade Sahlin att hon hoppar av från kandidaturen till S-ledarposten och från regeringen. I januari året därpå la åklagaren ned förundersökningen mot henne med motiveringen att inga brott begåtts.

