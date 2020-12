Expressen kan nu avslöja hur det privata läkarbolaget Familjeläkarna i Saltsjöbaden AB gång på gång brustit i sitt arbete under pandemin.

Läkaren hade gett Jan hans dödsdom.

Det fanns ingenting att göra, mer än att sätta in palliativ vård för att lindra smärtan de sista dagarna i livet.

Men sonen, Thomas Andersson, hade fått uppgifter från Jans särskilda boende om att hans pappa hade piggnat till lite.

Då bestämde sig Thomas Andersson att spela in telefonsamtalet med läkaren från Familjeläkarna i Saltsjöbaden AB.

Expressen har tagit del av ljudinspelningen.

Läkaren hade då, i april i år, på tre veckor inte åkt ut till boendet för att undersöka Jan som var sjuk i covid-19.

– De bedömningar jag har gjort gällande Jan baseras på information från sköterskorna och jag upplever att den är så pass bra att det inte motiverar ett undantag och hembesök, säger läkaren på inspelningen.

I det timslånga samtalet säger läkaren från Familjeläkarna tydligt att han är tillsagd att inte åka till boenden:

– Jag är beordrad, jag har jobbat hemifrån i fyra veckor. Jag är tillsagd att inte åka till boenden i princip.

Thomas Andersson med pappa Jan dagen före lucia i år. Foto: Privat Jan, 89, den 12 december i år. Foto: Privat

På inspelningen hörs även Thomas Andersson ifrågasätta läkarens agerande:

– Redan från dag ett när han fick diagnosen visste jag att det kan ta hans liv. Men jag kan inte acceptera att han dör i covid-19 efter tre veckor utan att han en enda gång blivit undersökt av läkare. Det kan jag inte acceptera, säger sonen.

När det gäller diskussionen om att skicka pappa Jan till sjukhus, säger läkaren från Familjeläkarna om små möjligheter till intensivvård.

– Han hör till riskgruppen med dålig prognos, han kommer inte få intensivvård på sjukhus, säger läkaren kort.

Han informerar inte sonen Thomas Andersson om de geriatriska avdelningar, vård för äldre, som finns i länet.

Pappa tillsammans med de som gått bort var tydligen inte tillräckligt viktiga.

När läkaren till slut lyssnade på sonen, sätter in ett dropp och tar bort tar bort medicinen som gavs i palliativt syfte, så började pappa Jan må bättre.

Jan överlever coronaviruset.

Nu kräver Thomas Andersson en förklaring på varför bolaget Familjeläkarna inte ansåg att hans pappa var tillräckigt viktig att besöka.

– Än så länge läggs allt ansvar på myndigheter och regioner, som skyller på varandra. Men det är dags att läkarna och deras arbetsgivare Familjeläkarna rannsakar sig själva och sin legitimitet, säger Thomas Andersson och fortsätter:

– Pappa tillsammans med de som gått bort var tydligen inte tillräckligt viktiga. De bör be om ursäkt till de drabbade.

Äldre ska stanna på sina boenden

Fler än tusen har avlidit på särskilda boenden i Stockholm under pandemin.

April och maj var värst.

Siffror från Socialstyrelsen visar att det under den värsta perioden i våras bara var närmare var tionde som avled med covid-19 på ett särskilt boende som skickades till sjukhus.

Detta trots att det under våren fanns lediga platser på flera geriatriska avdelningar i länet, som ger sjukvård specialiserad för de äldre.

Ronderna ska alltså enligt mejlet ske digitalt.

Det är privata läkarbolag som ansvarar för vården av de äldre som bor på särskilda boenden. I Stockholm finns det två stora: Capio Legevisitten och Familjeläkarna i Saltsjöbaden AB.

Redan tidigt i pandemin beslutade läkarbolagen i sitt gemensamma råd bolag som erbjuder vård på särskilda boenden, säbo-rådet, att skära ned på sina fysiska besök på plats.

Den 19 mars skickade vd:n för det privata läkarbolaget Familjeläkarna i Saltsjöbaden AB, den tidigare S-höjdaren Stefan Amér, ett mejl till Region Stockholm med de riktlinjer som nu ska gälla för läkarbolagen:

”Vi rekommenderar nu som ordförande i SÄBO besöksförbud på alla SÄBO (som de flesta redan tillämpar) samt telefon eller videorond som standard (Skype-möte idag).”

Ronderna, då läkaren träffar sjuksköterskan på boendet och går igenom patienterna och därefter även träffar patienter, ska alltså enligt mejlet ske digitalt.

Läkarbolagen införde den 19 mars nya, hårda riktlinjer.

Familjeläkarna arbetar på uppdrag av och efter en upphandling med Region Stockholm. Bolaget har gjort stora vinster flera år i rad: 32 miljoner kronor 2019, 15 miljoner 2018 och 18 miljoner 2017.

I samma mejl, som Expressen begärt ut, finns beskrivet att de äldre helst ska stanna på boendet.

Stefan Amér skriver till enhetschefen på regionen Christoffer Bernsköld, även han tidigare S-topp, om vikten av skyddsutrustning för att inte skicka de äldre från särskilda boenden till sjukhus.

”Detta kan vara avgörande för möjligheterna att behålla patienterna på SÄBO.”

Man kan inte hantera alla som en grupp.

Socialstyrelsens folkhälsoråd Irene Nilsson Carlson är skeptisk till läkarbolagens generella riktlinjer.

– Varje människa är unik och personer på särskilda boenden är individer med olika hälsoproblem och behov. Man kan inte hantera alla som en grupp och därför är det fel att ha en sådan generell princip, säger folkhälsorådet Irene Nilsson Carlsson.

Socialstyrelsen: ”Gör de besök som behövs”

Stefan Amér medger i en intervju med Expressen att det förmodligen finns fall generellt i Sverige där personer som avlidit till följd av covid-19 inte fått träffa en läkare, men pekar ut Socialstyrelsens avrådan som den främsta orsaken till att det blivit så.

– Läkarna vill ingenting annat än att träffa patienterna. Men det finns en rekommendation från Socialstyrelsen att man ska undvika besök på äldreboenden, säger han.

Det är först i ett mejl till Expressen två veckor senare som han nämner de rekommendation han själv beslutat om. Då beskriver han rekommendationerna som tillfälliga.

Socialstyrelsens rekommendation att vara restriktiv med besök på boenden är från den 7 april. Amér skickade sitt mejl till regionen tre veckor tidigare.

Folkhälsoråd Irene Nilsson Carlsson. Foto: Socialstyrelsen

Folkhälsorådet Irene Nilsson Carlsson säger att dokumentet med riktlinjer är flera sidor långt, och att läkarbolagen valt ut den enda meningen som kan tolkas som att de inte ska besöka sina patienter:

– Vår bedömning är att man ska undvika onödiga besök. Det finns en risk att läkare som går mellan boenden kan ha med sig smitta. Men man ska självfallet göra de besök som behövs, säger Nilsson Carlsson.

Efter mejlet avlider patienterna

Dagen efter Stefan Amérs mejl till regionen avlider den första covid-patienten på Berga omsorgsboende i Solna, strax norr om Stockholm.

Lennart Nyström, 89, tar sitt sista andetag strax före klockan halv sex på kvällen, den 20 mars.

Vid sin sida har han då dottern Eva-Lott Eriksson, 65.

Eva-Lott Erikssons pappa Lennart Nyström, 89 dog i sviterna av Covid-19 på äldreboendet Berga i Solna. Foto: OLLE SPORRONG

Efter Lennart avlider 42 andra personer på samma boende av covid-19, på bara tre månader.

På Berga ansvarar Familjeläkarna Saltsjöbaden AB för läkarvården. Personal bekräftar i intervjuer som gjorts inom ramen för Inspektionen för vård och omsorgs granskning att läkarna slutade ha ronder på boendet.

Flera i personalen har vittnat om stora brister på skyddsutrustning på boendet och att det dröjde flera veckor innan en vikarierande läkare dök upp, då den ordinarie ska ha varit i riskgrupp.

– Det är skandal. Jag förstår inte hur man kan bete sig på det här viset, säger Lennarts dotter Eva-Lott Eriksson.

Den kvarvarande personalen kunde inte läsa vad läkarna skriver i patientjournaler, och läkaren informerade inte alltid anhöriga när palliativ vård sattes in.

Inte heller sjuksköterskorna träffade alltid patienterna, framgår det av IVO:s material, så de var beroende av vårdbiträdenas bedömning.

Berga omsorgsboende i Solna. Foto: JANERIK HENRIKSSON/TT / TT NYHETSBYRÅN

På dessa andrahandsuppgifter fick sedan läkaren från Familjeläkarna att fatta sina beslut.

Lennart Nyströms dotter Eva-Lott Eriksson blir upprörd när hon får veta att läkarbolaget ändrade sina rutiner så pass tidigt under pandemin.

– Min åsikt är att de helt enkelt har tagit livet av min pappa. De gav honom ingen vård, säger hon.

Få tester före sommaren

När Expressen jämför uppgifter från Smittskydd Stockholm över antal bekräftat smittade på postnumret där Berga omsorgsboende ligger, 17072, visar det sig att 31 personer på postnumret var bekräftat smittade den 4 juni.

Vid samma tidpunkt hade 32 personer som var skrivna på Berga avlidit av covid-19.

Ansvaret för provtagning är Familjeläkarnas.

”I enstaka fall har personer inte kunnat provtas trots läkarordination, tex om personen vägrat provtagning eller om de regionala provtagningsresurserna inte haft kapacitet att utföra ordinerad provtagning”, skriver Stefan Amér till Expressen.

Familjeläkarna prickas av IVO

Boenden där Familjeläkarna ansvarat för läkarvård utgör en majoritet, åtta av 15, av de boenden i Stockholms län där Inspektionen för vård och omsorg, IVO, genomfört en utökad granskning.

IVO har gjort en bred granskning av äldreboenden och just dessa boenden har tillsynsmyndigheten sedan valt att titta närmare på.

”/../motsvarar vår andel av SÄBO i Region Stockholm”, skriver Stefan Amér till Expressen.

Men Capio Legevisitten, som har ungefär lika så stor andel, har dock bara fyra boenden – hälften så många – i IVO:s granskning.

I förra veckan kom beslutet: Familjeläkarna prickas av IVO. Det gjorde även Capio Legevisitten.

Även boendet Strandängsgården i Norsborg var med i IVO:s granskning. Den patientansvariga läkaren från Familjeläkarna uppger för IVO att man inte fick skicka patienter till sjukhus i början av pandemin.

Foto: VILHELM STOKSTAD / TT NYHETSBYRÅN

Han upplevde att direktiven från regionen var mycket tydliga då: alla äldre bedöms av läkare utifrån en skala och de som är skörast inte skulle in på sjukhus.

”Dessa direktiv har efterhand blivit luddiga på grund av medias inblandning och ifrågasättande”, uppger läkaren för IVO, och tillägger att han blivit polisanmäld för att ha ordinerat medicin som ges vid palliativ vård till en patient.

Även på Berga omsorgsboende har en polisanmälan gjorts.

Expressen har utan framgång sökt Strandängsgårdens ansvariga läkare för ett förtydligande på vad han menar.

Sjuksköterskorna samlades runt en telefon och skulle förmedla sina bedömningar.

Socialstyrelsens statistik visar att fler personer från särskilda boenden nu skickas till sjukhus, och att fler smittade också överlever.

På det särskilda boendet Bällstahof i Sundbyberg kom läkare från Familjeläkarna inte på besök under lång period, berättar sjuksköterskor för IVO:

”Det var rond en gång per vecka och sjuksköterskorna samlades runt en telefon och skulle förmedla sina bedömningar och status av patienterna, upplevdes inte optimalt.”

Sofia Wallström, generaldirektör på Inspektionen för vård och omsorg (IVO), på pressträff om granskning av vården på äldreboenden under Covid-19. Foto: ALI LORESTANI/TT / TT NYHETSBYRÅN

Stefan Amér tar flera gånger upp den utredning som Stockholms stad har gjort, på tolv av 100 boenden, som granskat läkarbolagens insats i kommunen.

I ett mejl till Expressen skriver Amér att läkarna från Familjeläkarna i Saltsjöbaden AB ”i mycket hög utsträckning och betydligt mer än andra vårdgivare enligt bland annat Stockholms Stads undersökning” är ute bland patienter på boenden.

Han skriver också att bolaget under pandemin tog in extra läkare ”eftersom behovet av vård ökade. Extra jourlinjer inrättades. Alla läkare ställde in sina semestrar, flera arbetade extra...”

Amér skriver vidare att bolaget uppmärksammade regionen på problemen, men att de inte fick någon hjälp därifrån.

”Några ytterligare resurser från Regionen kom dock aldrig under våren.”

Bolaget ägs av tidigare S-höjdare

Bolaget Familjeläkarna i Saltsjöbaden AB drivs alltså av Anna Lindhs, Pierre Schoris och Laila Freivalds tidigare politiske sakkunnige Stefan Amér.

Han lämnade Utrikesdepartementet 2006 under uppmärksammade former, efter påtryckningar därifrån att stänga ned SD-kurirens sajt för att undvika en publicering av Muhammmed-teckningar.

Amér ringer upp Expressens reporter en lördagseftermiddag i november för att svara på frågor, och är tydlig med att bolaget inte gjort något fel.

Den tidigare S-profilen Stefan Amér, då politiskt sakkunnig på UD, till vänster bakom tidigare utrikesminister Pierre Schori (S) på resa i Zimbabwe 2002. I dag driver Amér läkarbolaget Familjeläkarna i Saltsjöbaden AB. Foto: AP

Att sjuksköterskorna som arbetat på boenden (medan läkarna inte varit på plats) inte kan läsa läkarnas anteckningar säger han är regionens fel.

Men vem ansvarar för läkarvården av era patienter?

Först efter sju sekunder svarar Stefan Amér:

– Vi ansvarar för läkarvården, absolut.

Så om en sjuksköterska inte får tillgång till era journaler, på vem ligger då ansvaret?

– När det gäller patienternas hälsa är det ett delat ansvar. Det finns sjukvårdsansvar också på kommunen.

Är det kommunens fel att ni inte delar med er av informationen?

– Jag tror nästan att du får skicka frågorna på mejl. Det är helt andra frågor än de du skrev till mig.

Sen lägger Stefan Amér på och återkommer på mejl först på fredagskvällen, fem dagar senare, med svar på frågorna.

På mejl återkommer han senare, när han läst sina citat, och vill lägga till att problemen med journaler är känt och att sjuksköterskorna, som säger att de inte kommer åt läkarnas anteckningar, kan ta del av dem via en elektronisk portal.

Så svarar Familjeläkarnas vd Stefan Amér, vd och grundare av Familjeläkarna i Saltsjöbaden AB, skriver till Expressen att läkarna från Familjeläkarna varit på plats på boenden under hela pandemin. ”Vi avbröt aldrig fysiska ronder, däremot rekommenderade vi initialt att läkaren och sjuksköterskan skulle ha en telefonkontakt inför ronden och stämma av frågor. Då kunde tiden som läkaren och sjuksköterskan befann sig i samma rum minskas för att minska risken för smittspridning, som sedan kan drabba de boende på äldreboendet.” ”De fysiska besöken fortsatte hela tiden på äldreboendena, men man flyttade till större rum för ronderna, höll mer avstånd, använde skyddsutrustning - som det var stor brist på de första månaderna, och försökte minimera tiden man satt tillsammans, eftersom detta också är en riskfaktor för smittspridning. Fysiska besök hos patienter som har behövt det har genomförts under hela pandemin.” ”Allt detta visade också Stockholms stads stora undersökning: att läkarna på Familjeläkarna varit på plats i mycket stor utsträckning på de äldreboenden som de hade ansvar för läkarinsatserna på. De hade dessutom varit betydligt mer närvarande än andra läkarorganisationer i Stockholm.” Hur kommer det då sig att du den 19 mars informerade region Stockholm om era riktlinjer på SÄBO, där ni uppmanar till telefon- och videorond som standard? ”Säborådet som består av alla 10 vårdgivare inom läkarinsatser på äldreboenden, såväl regionens egna verksamhet som de geriatriska klinikerna och de privata, uttryckte den första veckan efter att allmän smittspridning konstaterats i Sverige och smitta hade upptäckts på äldreboenden i mars att de planerade ronderna på boendena (när läkare och sjuksköterskor diskuterar runt patienterna) kunde ske digitalt eftersom det fanns stor osäkerhet hur smittan spreds mellan individer och äldreboendena hade stor brist på skyddsutrustning, vilket ökar risken för smittspridning. Det var en initial försiktighetsprincip mot smittspridning.” ”Socialstyrelsens riktlinjer slog också fast att besök av läkare som inte var nödvändiga skulle undvikas. Vi återupptog snabbt de fysiska ronderna på plats på äldreboendena, vilket också Stockholms stads undersökning visade.”

