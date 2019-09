Kontroverser, högt tempo och dans med kändiseliten

KRAFTIGA VINDAR. Oavsett hur vindarna blåser kommer vi att kämpa för en ny regering, säger Ebba Busch Thor när hon träffar Expressens Britta Svensson en stormig dag i Tessinparken i Stockholm. Foto: OLLE SPORRONG FULL POTT. Ebba Busch Thor fick högsta betyg av Svensk Damtidning för klänningen hon bar på konserten efter riksmötets öppnande. Foto: ANDERS WIKLUND/TT / TT NYHETSBYRÅN VILKET HÅLL? Ebba Busch Thors KD är svår att förstå sig på, tycker en del ledarskribenter. Är de höger eller för en liberal flyktingpolitik? Följer resten av partiet med när hon tar ut en ny riktning? Foto: OLLE SPORRONG GYLLENE SKOR. När hon av praktiska skäl behöver lågklackat blir det ofta de här guldskorna. Ebba Busch Thor gick runt efter sitt tal på Järvaveckan och mötte verklighetens folk. Foto: Britta Svensson. SUPPORTER. ”Hon är den absolut bästa tänkbara ledaren. Hon kan kommunicera vår politik, ingen annan än Ebba kan förmedla den på det sättet.” Fredrik Wallén, ordförande för KD Järva-Västerort, hejade på Ebba Busch Thor under Järvaveckan i juni. Foto: Britta Svensson. FEM GETINGAR. Högsta betyg i Expressen för klänningen Ebba Busch Thor bar under riksmötet öppnande. ”Superelegant” var omdömet från Magda Omerspahic. Foto: CLAUDIO BRESCIANI/TT

Hon har kallats ”schampo-reklam på stilettklackar”. Och ”det nya högerspöket i svensk politik”.

Ebba Busch Thor festar med kändisar och fick många att tro att hon vigde kända influencern Margaux Dietz med pojkvännen Jacob. Nu har emellertid Dagens Nyheter avslöjat att paret inte är gifta och Busch Thor inte registrerad vigselförrättare. Det var inget bröllop, utan bara ”en ceremoni som hon hjälpte en kompis med”.

”Allt, även äktenskapet, kan omförhandlas till en pr-fråga för KD numera. Det viktiga är hur saker framstår, inte hur det faktiskt är”, skrev DN:s biträdande politiska redaktör Amanda Sokolnicki.

Samtidigt har svenska folket i flera mätningar högre förtroende för Ebba Busch Thor än för någon annan partiledare.

Hur hänger det ihop? Jag följer Ebba Busch Thor på Järvafältet och Östermalm, i riksdagen och på Instagram, för att försöka hitta svaret.

Det första jag märker är att det går undan. Bakom scen före sitt tal på Järva politikervecka i juni gör Ebba Busch Thor sig redo. En burk sockerfri Red Bull i handen.

– Uppåttjack, ler hon innan hon med bestämda steg går uppför trappan till scenen. Pressassistenten Nike Örbrink tar några snabba bilder med mobilen. Vips ligger de på Ebbas populära Instagramkonto med 110 000 följare.

Via funktionen Instagram stories, korta klipp som försvinner efter 24 timmar, brukar Ebba Busch Thor berätta om både arbets- och privatliv flera gånger om dagen.

Ebba Busch Thor tillsammans med Micael Bindefeld i Tel Aviv. Foto: MIRIAM ALSTER Ebba Busch Thor hämtar luft under festen på en av Tel Avivs mest berömda nattklubbar på fredagskvällen. Foto: SVEN LINDWALL Ebba Busch Thor på stranden i Tel Aviv. Foto: MIRIAM ALSTER

De senaste dagarna har tempot varit lugnare. Efter kritiken mot den flera dagar långa resan till festfixaren Micael Bindefelds 60-årsfirande har Ebba Busch Thor fokuserat på att i det vanliga Instagramflödet, där bild och text ligger kvar, till exempel visa festsällskapets besök på Yad Vashem, Israels mäktiga monument och arkiv över Förintelsen.

Kommentarerna till hennes inlägg summerar bra vilken polariserande politiker hon uppfattas som:

”Alla som mördades av nazisterna vänder sig i graven nu när någon som dig talar om deras förskräckliga öde. Du och ditt parti vill ju samverka med nazisternas direkta arvtagare i SD. Skäms du inte?”, skriver ett anonymt konto.

En kvinna invänder: ”Man kan inte tiga, glömma, sticka huvudet i sanden, antingen det gäller judarnas oerhörda öde i Nazityskland eller SD:s frammarsch i Sverige. Bra Ebba att du talar med SD så alla begriper vad de representerar, inget går att tiga ihjäl”.

Bakom scen efter sitt tal på Järvaveckan i juni ser Ebba Busch Thor lite generad ut när jag berättar om min kamp med Kristdemokraternas 172 sidor långa, ibland svårgenomträngliga, partiprogram. Hon har precis sagt att efter att ha kämpat för att hänga kvar i riksdagen har Kristdemokraterna nu en ny utmaning:

– Att försöka få folk att förstå vilka vi är.

Det är inte helt enkelt. Expressens politiska redaktör Anna Dahlberg hade svårt att få ihop bilden av Kristdemokraterna som både höger och för generös invandring och biståndspolitik.

– Väljarna ska kunna känna sig trygga med att oavsett hur vindarna blåser kommer vi att kämpa för en ny regering. Så vill man ha ett alternativ mer på högerflanken, ett borgerligt alternativ som prioriterar välfärdsfrågorna allra, allra högst så vill jag att människor ska veta att vi är det alternativet, säger Ebba Busch Thor när vi träffades i förra veckan i Tessinparken på Östermalm i Stockholm.

Hon har just haft ett möte med en yrkesarbetande småbarnsmamma för att ”få konkreta exempel och bättre förstå alla de här situationerna som i dag inte funkar för många, framför allt mammor”. Det har blivit korta filmer som i helgen började läggas ut på partiets kanal på Youtube.

Expressens Britta Svensson möter Ebba Busch Thor i Tessinparken i Stockholm. Foto: OLLE SPORRONG

När vi satt oss ner för att prata ber jag henne sammanfatta vad svensk kristdemokrati är.

Hon är tyst i tio sekunder. Sen säger hon:

– Det är en samling människor som inte tror att samhället någonsin kommer att kunna bli perfekt. För att vi vet att människan är ofullkomlig. Vi gör fel nästan varje dag. Men som tror på att sträva efter att göra så bra man bara kan. Som tror på att samhället byggs bäst om vi hjälps åt och börjar i det lilla, familjen, föreningarna, företagen och sen måste staten sköta sitt.

Hon verkar sammanfatta ganska bra det som uttrycks så här i partiprogrammet: ”Med personalismen, förvaltarskapsprincipen, ofullkomlighetstanken, subsidiaritetsprincipen, betoningen på naturliga gemenskaper, klassförsoning och samhällsgemenskap, socialmarknadsekonomi och internationell solidaritet visade kristdemokratin sin politiska särart och ideologiska styrka”.

Klassförsoning är ett ovanligt ord i svensk politik. Längre fram står om att ”visa tolerans gentemot varandra och respekt för de människor man inte är överens med”.

Är det här KD:s ideologiska grund till lunchen med Jimmie Åkesson?

– Absolut! Jag tror det är en kombination av två delar. Jag är väldigt starkt präglad av mina nio år i kommunpolitiken. Det var så handfast och konkret. Om vi vill få till det här, då måste det vara fler partier med. Så låt mig åtminstone bestämma mig för att vi kan prata med alla. Det är en del av hela vår idétradition i partiet, att våga vara brobyggare och se bortom kön, klass, etnicitet och tro, att tro på människans unika och okränkbara värde.

Lunchmötet med SD-ledaren Jimmie Åkesson i början av juli.

Just nu försöker de svenska riksdagspartierna att bygga broar mellan varandra, åtminstone delvis, när det gäller kampen mot gängbrottslighet (utan Sverigedemokraterna), och migrationspolitiken (med SD).

Expressens politiska reporter Tomas Nordenskiöld skriver att KD är i färd med att radikalt lägga om partiets politik på migrationsområdet, där partiet traditionellt stått för en mycket liberal linje i riksdagen.

– Sverige måste göra sin egen hemläxa och harmonisera både lagstiftning och tillämpning av lagstiftning med de andra länderna i Norden. Vi sticker ut radikalt där och det måste ändras, och det kan vi göra i den här migrationsuppgörelsen. Söktrycket mot Sverige måste ned, sa Ebba Busch Thor i en intervju med Nordenskiöld.

Vad är det nya grundläget och grundstödet för Kristdemokraterna, det är det ingen som riktigt vet

Det är upplagt för strid på KD:s riksting i november. Är de ett parti som ”försöker rida på de nationalistiska och islamofoba stämningar som Sverigedemokraterna har piskat upp”, som en vänsterdebattör påstår, eller ska de verka för en ”generös flyktingpolitik, som tar hänsyn till människors skyddsbehov och där humanitära skäl väger tungt” som det står i partiprogrammet?

Ingen vet riktigt. Inte heller går det att få någon tydlig bild av vad KD egentligen har för stöd, och för vad. I juni förra året hade partiet 2,9 procent av väljarna i en opinionsmätning. Ett år senare var de uppe i 13 procent.

– Det letar man efter lite nu, vad är det nya grundläget och grundstödet för Kristdemokraterna, det är det ingen som riktigt vet. Det är fortsatt väldigt rörigt i svensk politik. Jag upplever att väljarna undrar: vem kan man lita på? Jag kan känna att mitt eget förtroende för politiken har fått sig en törn av de här åren och av den här regeringsbildningen. Det gör att väljarna är mera flyktiga och rörliga, säger Ebba Busch Thor.

”Det här jobbet är som upplagt för att gå in i väggen”, säger Ebba Busch Thor. Foto: OLLE SPORRONG ”Jag har valt att göra Säpobilen till mitt mobila kontor.” Foto: OLLE SPORRONG ”En väldigt konkret sak som jag har lärt mig av min man det är att gå in sent i matchen. Ursnabbt.” Foto: OLLE SPORRONG ”Det är fortsatt väldigt rörigt i svensk politik. Jag upplever att väljarna undrar: vem kan man lita på?” Foto: OLLE SPORRONG

Trots röran runt partiet lyckas hon bygga ett förtroende och skapa både ett intresse för sin politik och sin person som de övriga partiledarna förmodligen avundas henne.

I måndags blåste hon ullstrumporna av de två radioprofilerna i ”Nordegren & Epstein” i Sveriges Radio. Hon gick till attack direkt, och imiterade Thomas Nordegren, 66, eftersom han, enligt henne, sagt att hon inte kunde bli partiledare för att hon var gravid.

– Du skrek: därför heter min partiledarkandidat Stefan Attefall!

Efter det klarade de stukade programledarna inte av att pressa Ebba Busch Thor på någon punkt, utan hon fick prata på obehindrat om borgerlig feminism.

Lite oväntat sa hon att hon har Gudrun Schyman som en förebild, trots skillnaden i politiska åsikter, ”för att hon alltid vågat kämpa för sin sak”.

Jag hade faktiskt tänkt samma sak, att med sitt frejdiga humör, sina rappa repliker och sitt självförtroende, är det Gudrun Schyman Ebba Busch Thor liknar mest av tidigare svenska partiledare. En annan politiker hon påminner om, i sin personlighet och inte sin politik, är Anna Lindh.

Ebba Busch Thor. Foto: OLLE SPORRONG

När det skrivs och talas om Ebba Busch Thor som ”iskall” håller jag inte med. Hon utstrålar samma glada kompetens och förmåga att få kontakt med människor som Anna Lindh gjorde. Det är en av nycklarna till hennes framgång.

Jag brukade fundera på hur Anna Lindh fick ihop vardagspusslet. I en intervju med Expressen berättade hon om det, hur hon försökte arbeta på tåget mellan Nyköping och Stockholm när maken Bo Holmberg blivit landshövding i Södermanland.

Det är andra tider nu. Säpo har bestämt att Ebba Busch Thor ska hämtas upp vid villan utanför Uppsala, köras till jobbet, och tillbaka.

– Jag har valt att göra Säpobilen till mitt mobila kontor. Där i baksätet kan jag prata och förbereda saker. Det är där jag läser in mig på det mesta utav underlag. Det är där jag har haft mina bästa powernaps i livet, i fosterställning i baksätet.

Var finns rättvisan i detta, fru Busch Thor?

På Järvaveckan hinner hon säga ”Trevlig kväll, Jonas” till Vänsterpartiets ledare som talade före henne och är på väg hem. I årets första partiledardebatt i riksdagen sluggade Jonas Sjöstedt tungt mot den nyinvalda KD-ledaren:

– Var finns rättvisan i detta, fru Busch Thor?

Han visade full respekt för henne som politisk motståndare. Annars är det komiskt att se män som Stefan Löfven, Jan Björklund och Jimmie Åkesson le samma försmädliga leende när fru Busch Thor, född 1987, har ordet. Som om de tänkte: ”vad söt du är när du är arg, lilla vän”.

Men som Thomas Nordegren alldeles nyligen fick erfara, är det ingen bra idé att försöka förminska KD-ledaren. När vänsterdebattören Lisa Pelling i Dagens Arena kallade henne: ”Schampo-reklam på stilettklackar”, och Caroline Ringskog Ferrada-Noli drog till med ”Hennes kinder ser ut som förebilden för hela Kardashian-klanens fillers” på Aftonbladets kultursida, föll försmädligheterna platt till marken.

Niklas Busch Thor jublar efter allsvenska matchen mellan Sirius och AFC Eskilstuna i april i år. Foto: BILDBYRÅN

Kanske Niklas Busch Thor skulle kalla situationen för öppet mål för hustrun som enkelt kunde svara: ”Vilken smörja”.

Allsvenska Sirius lagkapten är ett viktigt bollplank:

– En väldigt konkret sak som jag har lärt mig av min man det är att gå in sent i matchen. Ursnabbt. Det är väldigt lätt att man läcker energi länge på att stressa upp sig inför något stort man ska göra. Han brukar säga, gå nu in så sent som möjligt, då slår man på adrenalinet eller vad det är, och sen snabbt ut.

Ebba Busch Thor har också plockat upp fotbollsspelarnas sätt att bena ut hur de behöver ladda upp, fokusera när det verkligen är match, och sen veta vad man ska ta hand om och hantera efteråt.

– Om man inte klarar av att vara i stunden när man har 15 olika saker man ska göra under en dag, och dessutom hanterat familjen på morgonen … och sen ska hämta på förskolan. Då måste man klara att växla läge. När jag är med barnen kan jag inte tänka på vad jag har gjort eller vad jag ska sitta och jobba med sen utan det tar jag efter åtta när de har lagt sig.

Vi pratar om dagen för riksmötets öppnande 10 september, när Ebba Busch Thor vaknade tillsammans med tvååriga dottern klockan sex på morgonen, tog på sig klänningen som sen fick fem getingar av Expressens moderecensent, åkte in med Säpobilen, hade möte med Ulf Kristersson, upprop i kammaren, svepte en smoothie, var på gudstjänst i Storkyrkan, var med på riksmötets öppnande och statsministerns regeringsförklaring, undvek att fastna för länge med kungafamiljen, rusade ut för att ge mediakommentarer i kaoset efteråt, hann med att snabbt ta sig till övernattningslägenheten för ny frisyr, nytt smink och ny klänning (som fick fem guldkronor i Svensk Damtidning), sen vidare till föreställning i Konserthuset i närvaro av kungafamiljen, och Säpobil hem.

– Jag låg i sängen klockan tio.

På väg till Konserthuset på kvällen för riksmötets öppnande. Foto: ANDERS WIKLUND/TT / TT NYHETSBYRÅN

Som sagt, det går undan. I ett halsbrytande tempo. Men Ebba Busch Thor säger att hon inte gör något unikt. Många kvinnor i hennes ålder bollar karriär och familj.

– Det här jobbet är som upplagt för att gå in i väggen. Då måste man ha den ödmjukheten redan från början att man är ingen supermänniska. Man är jättesårbar. Jag vet att det går att komma tillbaka, jag har sett det på nära håll, men man pajar sitt reservbatteri. Det här är ett jätteviktigt jobb men det är inte värt det.

Mycket av vardagspusslet klaras av eftersom en allsvensk fotbollsspelares schema gör att Niklas Busch Thor oftast kan både lämna och hämta dottern och den fyraåriga sonen på förskolan på vardagar.

På sitt öppna Instagramkonto, som har drygt 3 000 följare, kallar han sig till och med ”VD på Familjelogistiken AB”.

Hur har han fått den titeln, frågar jag. Ebba Busch Thor ler när hon svarar, men är det inte lite ansträngt?

– Vi har inte haft något styrelsebeslut, där vi har beslutat det. Men han sköter ju mest hämtningar och lämningar. Så även om jag har prioriterat att komma loss tidigt från jobbet så brukar jag komma direkt hem till barnen. Vi är i allra högsta grad involverade båda två och har ganska regelbundna planeringsmöten där vi går igenom allting.

Ibland när jag står i mörkret i Aktuelltstudion tänker jag en tyst tanke, en liten semibön

Det blir brutala krockar som träningsläger utomlands med Sirius samtidigt som partiledardebatt i riksdagen. Ebbas studiebesök i Auschwitz när Sirius har bortamatch. Hon har ett tufft schema, och kanske undrar en och annan hur hon i det lyckades klämma in ett femdagars firande av Micael Bindefelds 60-årsdag utomlands.

Men familjen Busch Thor har bra uppbackning. De senaste sex åren har både Niklas och Ebba, och bådas föräldrar, flyttat ut på landet utanför Uppsala och bor nära varandra.

(”Så kristdemokratiskt”, säger en vän jag berättar det för. Jag tänker snarare så otroligt kompetent att få till det om man vill vara partiledare samtidigt som man föder två barn).

– Jag tycker att jag har ett viktigt jobb och ibland när jag står i mörkret i Aktuelltstudion innan jag ska in i sändning tänker jag en tyst tanke, en liten semibön, att jag är väldigt tacksam att få lov att göra det här. Men trots allt är barnen viktigare än allt annat. Så det är bara väldigt härligt att få lov att landa hemma hos dem.

I februari i år var Ebba Busch Thor gäst hos Fredrik Skavlan i SVT. Foto: ALISON PAINTER / SVT

Glimtar av familjelivet, med en rejäl dos humor, bjuder Ebba Busch Thor ofta sina Instagramföljare på. En bild kan visa hur stökigt det ser ut i hennes bil, efter att ett av barnen behövde kräkas samtidigt som hon stod i McDonald´s drive in-kö.

”Som den medlem i mama-SWAT som man är fick jag ur bilen ur driven, rev ur allt ur en plastpåse och hann kasta mig bak innan vi stod inför fullbordat faktum … Nu sover de gott och än så länge verkar det bara ha varit åksjuka. Jag har packat upp efter våra kommundagar, hittat mjukisbyxorna och fixat popcorn med Helmut Kohl-mängder smält smör. Nu tar jag helg! Trevlig lördagkväll på er varhelst ni är!”

– Det är en fredad zon, på Instagram får jag lov att vara lite fri. Det är inte 118 beslutsled utan väldigt mycket är bilder jag själv tagit. Det ligger väldigt nära mig. Jag vill inte att det ska besudlas av för mycket strategisnack och andras tyckande. Jag måste få lov att styra själv vad jag vill dela med mig av där och inte.

Lite bonus kan den få som även följer maken Niklas, som den 22 augusti la ut en bild på hur han sitter på båten (familjen har egen brygga varifrån Niklas tar ett dopp varje morgon, året runt) med en solnedgång bakom, hummer och räkor uppdukade tillsammans med två glas bubbel.

Var det du som fick det andra glaset, frågar jag Ebba.

– Ibland får man dejta på hemmaplan för att inte krångla till. Det är ett av mina främsta tips, att hitta en sovbarnvakt. Det här med att lägga barnen kan ju vara väldigt svårt, och då är det lätt att det inte blir några date nights på kvällen. Men med en sovbarnvakt lägger man sina barn själv och sen har man en granne eller så som kan komma över och sitta vakt i lägenheten eller hemmet när barnen sover. Så tar man en promenad eller en liten minimiddag och det var det vi gjorde ute i båten.

Det är lätt att bli förtrollad av paret Niklas och Ebba Busch Thor på Instagram. Den man minst anar kan plötsligt berätta att Säpo skjutsade Ebba till återvinningen före fredagsmyset. Andra ser det som riskabelt att hon där framstår som ett slags kändis, snarare än en seriös politiker. Och att det intrycket förstärkts av Israelresan, med gräddan av svensk kändiselit.

Det höga tempot, det ständiga uppdaterande med nya bilder, texter och uppgifter kräver fingertoppskänsla.

När jag kollar Niklas Instagram några dagar efter mitt möte med Ebba ser jag till min förvåning att han har fått sparken från jobbet som vd på Familjelogistiken AB.

”Familjelogistiksexpert” är han degraderad till. Man anar att ändringen har föregåtts av ett strategisnack. I familjen Busch Thors omfattande vardagspussel anar man att det finns en person som kämpar hårt för att hålla kontroll.

