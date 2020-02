• I nuläget finns drygt ett femtiotal svenska företag representerade i Bangladesh. Antalet har stigit stadigt, enligt en rapport från 2018.

• Bland de större finns: Fristads Kansas Group, Gekås Ullared, Gina Tricot, H & M Hennes & Mauritz AB (H&M), ICA Gruppen AB (ICA Sweden & Hemtex), Intersport AB, Kappahl Sverige AB, AB Lindex, New Wave Group AB, RNB Retail and Brands, Sandryds AB, Stadium Sverige AB, Ted Bernhardtz AB, Unibrands AB and Åhléns.

• Sveriges import av textil från Bangladesh ökade med drygt 64 procent mellan 2014 och 2019.

Källor: Kommerskollegium, Sweden abroad, Swedwatch