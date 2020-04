Alice Bah Kuhnke låter som en frikyrkopredikant, om det inte vore för svordomarna. Hon bär svart kostym och står inklämd i ena hörnet i en bar vid Mariatorget på Södermalm i Stockholm.

För snart tio år sedan var samma stadsdel en symbol för det trendiga gröna partiet på uppgång. Den här fredagen skriver tidningarna om en opinionsmätning på 3,1 procent.

Frikyrkopastor Bah Kuhnke har mikrofon i handen.

– Klimatförändringarna är vår stora ödesfråga. Vi vet att vi har tio år på oss. Ändå låter vi våra makthavare lägga fram politik som adresserar det här problemet först 2050. Va?! Det är ju att pissa inte bara oss i ansiktet utan varenda fattig kvinna på den här jorden.

Hon pratar om makthavarna som om de vore någon annan än hon själv, Europaparlamentarikern och före detta kulturministern.

– Alltså vill man nånting då bara kör man. Och så kör man hela linan ut! Man tänker inte ”det går inte, vad ska de tycka?”. Bara fuck it! Skit i det! Nu kör vi!

Hon är igång nu. Hon vevar på.

Församlingen, ett femtiotal redan frälsta miljöpartister runt 30-strecket med öl i nävarna, svarar med jubel.

– Feminism betyder ta mig fasen förändring. Vi är inte bekväma. Det är inte bekvämt att vilja ha makt. Punkt slut!

De jublar igen när hon kliver av scenen.

Det är den 6 mars och fyra dagar innan Folkhälsomyndigheten höjer risken för allmän smittspridning till ”mycket hög”. Kulturminister Amanda Lind minglar vid bardisken och säger att man nog ska börja hälsa med armbågen.

Alice Bah Kuhnke har bråttom till tåget som ska ta henne vidare på kampanjmöten i Skövde, Alingsås, Partille och Göteborg. Hon ska bara gå sju meter bort till sin pressekreterare, men det tar en evighet. Hon kramar en fotograf i förbifarten, sätter sig på golvet och pratar med en ung kille, en hand på någons axel, ett leende mot en annan, ett hej och nu verkar hon vara på väg, nej, hon stannar igen och kramar en person till och frågar ”vi har väl setts förut?”.

Det här är en kvinna som vet hur man lyser upp ett rum och får folk att på samma gång lyssna och känna sig hörda.

Hon påminner om en annan politiker, som har frikyrkobakgrund och har dragit sitt parti upp ur fyraprocentsträsket. Precis som Ebba Busch är Alice Bah Kuhnke en person som går genom rutan, kan ta en scen.

Det är därför de pratar om henne i partiet.

– Hade vi varit ett parti med självförtroende så hade Alice varit språkrör, säger en tjänsteman med lång bakgrund i partiet.

Det har varit en turbulent tid och vi har varit illa tilltufsade.

Det finns ett före och ett efter corona i svensk politik. Frågade man miljöpartister de där dagarna i mars hur läget i partiet var, började alla med samma sak.

– Vi har gått igenom en ganska tuff period, sa Isabella Lövin.

– Det är och har varit tufft en tid, sa Alice Bah Kuhnke.

– Det har varit en turbulent tid och vi har varit illa tilltufsade, sa Märta Stenevi, partisekreteraren.

Det tuffa var att lära sig regera ihop med Socialdemokraterna. Att bli överkörda i förhandlingar. Det värsta var kompromissen om migrationen 2015. En minister som avgick. Bråk i riksdagsgruppen.

Allt det där – migrationen, Mehmet Kaplan, Åsa Romson, Fridolins förtroendetapp, Carl Schlyters uppror, misslyckade medieframträdanden – är ett slags trauma i partiet.

Det är därför det har varit tyst och lugnt i Miljöpartiet trots opinionssiffror på 3,1 procent i en tid då klimatet legat i topp på mediernas agenda och miljörörelsen har strejkat världen över under ledning av en svensk tonåring. Ingen vill ha offentliga bråk i medier igen.

Det beror på traumat.

Förändras läget för Miljöpartiet av coronakrisen?

Fortsättningen på partitopparnas uttalanden om att det varit tufft och jobbigt i partiet är att det är på väg att bli bättre nu.

Partiet är mer enat än någonsin, säger de. Riksdagsgruppen har slutat bråka, säger de.

När coronakrisen är över finns det utrymme för grön sakpolitik, säger de.

Hittills har regeringens krishantering främst handlat om att stötta företag och ge bättre ersättning till dem som blir sjuka eller förlorar jobbet. I nästa fas kommer det att handla om investeringar för att sätta igång ekonomin igen. Plötsligt finns det utrymme för den gröna omställning Miljöpartiet har haft svårt att få igenom i regeringskansliet. Det finns pengar till infrastruktur och energisatsningar.

Finansminister Magdalena Andersson har flera gånger påpekat att de kommande investeringarna ska ha miljö- och klimatprofil. Det visar, säger miljöpartister i regeringskansliet, på deras inflytande.

På så sätt betyder kris också möjlighet för Miljöpartiet.

Den nya partisekreteraren Märta Stenevi har tagit fram en ny politisk och kommunikativ strategi. Den ekonomisk-politiska talespersonen Karolina Skog har lett ett politikutvecklingsarbete med fokus på social rättvisa. Det har bland annat handlat om skillnader i hälsa mellan olika grupper i landet. Och om hur a-kassa och sjukersättning inte fungerar för alla dem som inte har traditionella fasta anställningar. Perspektiv som är högaktuella i coronakrisen.

Egentligen skulle Miljöpartiet ha kampanjveckor på torgen landet över under våren. Nu blir kampanjerna digitala istället och ska rikta in sig på effekterna av coronan.

– Det här har skapat väldigt mycket oro och blottat svagheter i vårt samhällssystem. När vi väl fått grepp om den akuta krisen måste vi bygga upp framtidshopp. Vad är det som ska komma efter detta? Vad är det för lärdomar vi ska dra, vilka hål ska lagas, vad ska byggas upp? Det vill vi prata med väljarna om, säger Märta Stenevi.

Att sitta i regering betyder nu något annat än att hantera kompromisserna i Januariavtalet. Men än så länge är det Stefan Löfven och Socialdemokraterna som har gynnats partipolitiskt av coronakrisen. I koalitionsregeringar belönar väljarna vanligtvis stora partier. Det förstärks ytterligare i kriser. Socialdemokraterna har gjort rekordstora hopp när väljarna svarar på vilket parti de skulle röstat på om det vore val idag.

Så är det inte för Miljöpartiet eller dess språkrör. Efter några veckor av att folk i det politiska Sverige undrat var Isabella Lövin höll hus stod hon den 31 mars framför de svenska flaggorna på en pressträff med Stefan Löfven och har sedan dess varit med i egenskap av vice statsminister vid de viktiga tillfällena. Per Bolund står tillsammans med Magdalena Andersson, men försvinner lätt i mängden av talespersoner när Emil Källström och Mats Persson från Centerpartiet och Liberalerna också är där.

Förtroendesiffrorna, framför allt Per Bolunds, har stigit lite, men ligger fortfarande lågt. Stefan Löfvens förtroendesiffror pekar rakt uppåt.

På så sätt förändrar coronakrisen inte den huvudsakliga interna kritiken i Miljöpartiet.

Den som rör personfrågor.

Språkrören.

Det har länge funnits ett överväldigande konsensus om att de underpresterar. Att förtroendesiffrorna är ett problem.

Man vet att det inte kommer några grodor från Per och Isabella.

Frågar man i partiet – Expressen har pratat med ett tjugotal personer i olika delar av partiet och landet – finns det flera förklaringar. Många landar i Isabella Lövins och Per Bolunds egen brist på kommunikationsförmåga.

– De når inte folks magar och känslor. De väcker vissa negativa känslor, men inte motsvarande när det gäller positivt engagemang, säger en riksdagsledamot.

– De låter mer som tjänstemän än politiker. Det är som att vi har tillsatt Isabella Lövin som miljö-vd i företaget Sverige, säger en kommunpolitiker.

Andra tycker att problemet handlar mer om strukturer än person. Det är svårt att vara det lilla partiet i en regering som samarbetar med två partier i riksdagen.

Ingen vill uttrycka kritik med sitt namn bakom.

Det finns också de som är nöjda med språkrören. Inte för att man tycker att de gör särskilt bra ifrån sig. Utan för att de i alla fall inte gör bort sig.

– Det är kanske lite tråkigt i debatten, men man vet att det inte kommer några grodor från Per och Isabella, säger en tjänsteman.

Det är traumat som talar igen.

Det var därför det var så jobbigt i förra veckan när Per Bolund sa till Dagens industri att företagen borde ha byggt upp större buffertar under högkonjunkturen för att klara sig bättre under krisen. När ledarsidorna skrev att Miljöpartiets finansmarknadsminister inte förstår företag, när Ulf Kristersson krävde att Per Bolund skulle be om ursäkt och Bolund till slut fick förtydliga sitt uttalande på Facebook.

”Jag är ledsen att det jag sa tolkades som kritik mot företagare som nu sitter i en omöjlig sits”, skrev han vars främsta fördel anses vara att han inte gör bort sig.

Det ser dåligt ut sparka en kvinna till. Och vad skulle anledningen vara?

Det blir brutalt när man jämför. I baren på Södermalm i mars firar Miljöpartiet internationella kvinnodagen. Partiets mest profilerade kvinnor avlöser varandra på scenen.

Isabella Lövin inleder. Hon talar längst och får svalast respons. När de andra minglar sitter hon vid ett bord med sin statssekreterare.

När man frågar miljöpartister om språkrören är det Isabella Lövin de är hårdast mot. Hon har suttit tre år längre än Per Bolund, som firar ett år på posten i början av maj. Manliga potentiella språkrörskandidater är det ont om. Det är enklare att peka på kvinnliga efterträdare.

De står där på scenen på Södermalm, allihop.

Amanda Lind, Åsa Lindhagen, Alice Bah Kuhnke.

Kulturministern, jämställdhetsministern, europaparlamentarikern.

De talar om feminism.

När det var kris i partiet under förra mandatperioden avsattes det kvinnliga språkröret mot sin vilja. I sina memoarer beskriver Åsa Romson hur hon bad att få vara kvar som minister när det stod klart att hon skulle förlora språkrörsposten. Senare ringde Isabella Lövin tillbaka och berättade för Romson att hon skulle behöva lämna regeringen.

Gustav Fridolin fick bli kvar som språkrör och minister, trots partiets feministiska profil och trots att han hade fått lika mycket kritik för krishanteringen som Åsa Romson.

Men Romson hade dragits med låga förtroendesiffror och intern kritik under lång tid, bland annat för hur hon lät i intervjuer, debatter och tal.

Kritiken hon fick som språkrör liknar till viss del den man hör om Isabella Lövin. Allt är för tekniskt, för svårt och inte tillräckligt entusiasmerande.

– Men när Isabella pratar förstår man i alla fall vad hon säger, säger en riksdagsledamot.

Var ligger ribban i ett parti?

Åsa Romson skulle mäta sig med Maria Wetterstrands succéår. Isabella Lövin med Åsa Romson.

– Det ser dåligt ut sparka en kvinna till. Och vad skulle anledningen vara? Hon har inte inneburit något lyft, men det har ju inte Per heller. Ska Isabella sluta får hon nog komma fram till det själv, säger en lokalpolitiker.

– Hur det gick till när Åsa slutade är en aspekt både internt och externt. Många väljare reagerade på att vi tog bort bara Åsa , säger en riksdagsledamot.

Kanske, resonerar några, är det inte i första hand karisma man behöver om man ska förhandla i regeringskansliet. Stefan Löfven och Isabella Lövin kommer bra överens, sägs det.

Kanske är krisen på det sättet Isabella Lövins räddning. När den akuta krishanteringen är över och det blir dags för sakpolitiska förhandlingar om investeringarna är det kanske bättre med en person som funkar i regeringskansliet än en som funkar i sociala medier.

– Alice är känd och poppis. Men hon är ny och har inte detaljkoll på parti och ideologi som partiledare brukar ha, säger en person i partistyrelsen.

Alice Bah Kuhnke har genomslagskraft, men för ett tilltufsat parti med färskt trauma är hon också en riskabel person. Under sin politikertid har hon har fått upprepad kritik för att vara okunnig i intervjuer. Som minister blev hon av med ansvaret för den nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism, även om hon menar att det var hon själv som initierade att myndigheten skulle flyttas från Kulturdepartementet. För två år sedan fick hon frågan i Aftonbladet om hon ville bli partiledare för Miljöpartiet och svarade:

– Ja! Det vill jag absolut, om mitt parti vill att jag ska vara det.

Ett ovanligt svar för en politiker. Flera miljöpartister försökte dämpa effekten av uttalandet genom att säga att Alice Bah Kuhnke skulle bli ett bra språkrör i framtiden, men att förtroendet för Isabella Lövin var stort.

Frågan är när framtiden kommer. Isabella Lövin verkar, säger människor i hennes närhet, tycka att det är roligt att gå till jobbet i dessa dagar. Hon trivs när det är skarpt läge.

Och står Alice Bah Kuhnke ens till förfogande längre? I baren på Södermalm får Alice Bah Kuhnke samma fråga igen. Vill hon bli partiledare?

– Jag vill vara i Bryssel. Jag vill vara Europaparlamentariker. När Gustav och Isabella frågade mig så var jag oerhört tveksam. Men när jag sen tog det beslutet, då gjorde jag det fullt ut. Nu har väljarna valt mig i fem år att driva de frågorna i Europa, säger hon.

Ett svårtolkat svar. Ett typiskt politikersvar, om det inte vore för att hon avslöjade att hon var tveksam när språkrören frågade. Har hon ändrat sig, eller bara blivit mer medievan?

– Jag har inte ändrat mig, men jag ser till de ministrar vi har och de språkrör vi har. Nu är det deras uppgift. Jag har min uppgift i Europaparlamentet. Jag har precis fått den. Den ska jag ha. Eller menar du om tjugo år? Nej, då hoppas jag att någon annan kliver fram.

Händelser som präglat Miljöpartiet de senaste tio åren September 2010: Miljöpartiet, med Maria Wetterstrand och Peter Eriksson som språkrör, får 7,34 procent i valet. Mars 2011: En migrationsöverenskommelse sluts mellan Miljöpartiet och Alliansen, som bland annat innebär att papperslösa får rätt till vård och skola. Maj 2011: Gustav Fridolin och Åsa Romson väljs till nya språkrör. Maj 2014: Miljöpartiet blir andra största parti i valet till Europaparlamentet med 15,41 procent och firar med fontänbad på Mariatorget i Stockholm. Juli 2014: Åsa Romson håller ett uppmärksammat tal i Almedalen om att vita män är ansvariga för miljöförstöringar. September 2014: Miljöpartiet får 6,89 procent av rösterna i riksdagsvalet och förlorar platsen som tredje största parti till Sverigedemokraterna. Partiet hamnar för första gången i regering, tillsammans med Socialdemokraterna och får sex ministerposter. November 2015: Regeringen inför tidsbegränsade uppehållstillstånd och begränsad rätt till anhöriginvandring för att minska flyktingmottagandet till Sverige. En svår intern kris i Miljöpartiet följer. April 2016: Bostadsminister Mehmet Kaplan avgår efter att ha varit på samma middag som representanter för högerextrema Grå vargarna. Stockholmspolitikern Yasri Khan, som är föreslagen till partistyrelsen, lämnar sina uppdrag efter kritik mot att han vägrar ta kvinnor i hand. Partiets opinionssiffror rasar. Gustav Fridolin och Åsa Romson ber valberedningen öppna upp språkrörsprocessen inför kongressen efter kritik mot hur de har hanterat krisen. Maj 2016: Valberedningen föreslår Isabella Lövin till nytt språkrör. Hon och Gustav Fridolin väljs sen på kongressen. 2016: Splittring i Miljöpartiets riksdagsgrupp då Carl Schlyter, Valter Mutt, Annika Lillemets och Jabar Amin vägrar följa partilinjen i uppmärksammade omröstningar och först bojkottar och sedan portas från riksdagsgruppens möten. Juni 2017: Riksdagen röstar igenom klimatlagen som innebär att regeringens politik ska utgå ifrån klimatmålen, att man ska ta en klimatpolitisk handlingsplan varje år och att regeringen ska ha en klimatredovisning i statsbudgeten varje år. Miljöpartiet ser lagen som en av sina största sakpolitiska framgångar. Juni 2018: Miljöpartiet är med och driver igenom gymnasielagen som ger ensamkommande möjlighet att stanna i Sverige. September 2018: Miljöpartiet klarar sig kvar i riksdagen med 4,3 procent av rösterna. Januari 2019: Efter den långa förhandlingen sitter Miljöpartiet åter i regering, den här gången med 5 ministrar. Februari 2019: Tidigare riksdagsledamoten Carl Schlyter startar nytt parti. Maj 2019: Per Bolund väljs till nytt språkrör efter Gustav Fridolin.

