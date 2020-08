Expressen följde henne under första dagen på nya arbetsplatsen, nya bepansrade polisstationen i Rinkeby. Dagen avslutades med ett nytt mord.

Den 13 augusti i år skiner solen i Rinkeby i nordvästra Stockholm.

Det är varmt.

I en park, vid en förskola och lågstadieskola, mitt bland bostadshusen nära centrum, håller föräldrar ett vakande öga på sina lekande barn.

I närheten ligger en populär närbutik där barnen kan få glass i värmen trots att det är en vanlig torsdag.

Det här är en samlingsplats i Rinkeby. Men också en genomfartsled till och från tunnelbanestationen.

Här är ofta mycket folk.

Plötsligt hörs smällar.

En man i 20-årsåldern faller till marken.

Bland de som ser mannen skjutas finns barn.

Han skjuts med flera skott på nära håll.

Ett vittne ser en person försvinna från platsen på en moped eller en motorcykel.

Samtidigt som den misstänkte förövaren försvinner rusar en kvinna fram till den livlösa mannen och börjar göra hjärt- och lungräddning.

När polisen kommer till platsen känner de igen offret. Han kopplas till Rinkebygänget Shottaz yngre gruppering som enligt polisen har brutit sig loss och kallar sig för FLG, Filterlösa grabbar.

Shottaz har en konflikt med den så kallade Dödspatrullen, en strid som tros ligga bakom många mord och mordförsök i området.

Elva månader tidigare blev han kontrollerad av polisen vid en pendeltågsstation. Han bar en skyddsväst, som polisen tog i beslag.

Då protesterade mannen och berättade för polisen att ”han har den som skydd då det skjuts ofta i Tensta”.

Nu är han död, avrättad.

Therese Rosengren, 37, chef över lokalpolisområde Rinkeby, blev inte överraskad när hon läste vittnesmålen. Foto: ALEX LJUNGDAHL

Det här är polischef Therese Rosengrens vardag.

Alla oroar vi oss över någonting på jobbet, att datorn ska strula under en power point-presentation eller att man inte hinner hem i tid till barnens fotbollsträning.

Men få känner att de måste titta under bilen för att kontrollera att där inte finns en bilbomb.

Det är en av sakerna som poliser i utsatta områden som Rinkeby gör.

De berättar om sin vardag i en ny forskningsrapport från Umeå universitet.

De mår sämre än andra polisen, enligt forskningen. Och rädslan har blivit en normal del av arbetsdagen.

Största oron?

Att en kollega blir beskjuten eller att familjen hotas till livet.

Therese Rosengren, 37, chef över lokalpolisområde Rinkeby, blev inte överraskad när hon läste vittnesmålen. Hon har en lång erfarenhet av yttre tjänst i Rinkeby och andra särskilt utsatta områden.

”Många av de grovt kriminella unga är väldigt unga. De kan vara så unga som 13 år. Och de tänker inte att de har så mycket att förlora, säger Therese Rosengren. Foto: ALEX LJUNGDAHL Therese Rosengren på Rinkeby torg. Hon tycker det är vikigt att vara nära invånarna. Foto: ALEX LJUNGDAHL

Rosengren på väg för att handla lunch. Genom kameror och ökad närvaro har polisen fått bort den öppna drogförsäljningen på Rinkeby Torg och i tunnelbanestationen. Foto: ALEX LJUNGDAHL

Hon tror att det hjälper henne som chef nu i ett område drabbat av dödsskjutningar och kriminella nätverk.

– Ja, jag vet hur det känns när någon jag ingripit mot varit väldigt arg och säger att de ska döda mig och söka upp mig, säger hon. Jag vet hur det känns när man fått brottas och nästan tappar kontrollen och blir rädd. För det blir man! Även som polis blir man ganska rädd ibland. De känslorna måste man våga möta.

Therese Rosengren lever under skyddad identitet med make och barn.

Hon känner igen polisernas oro.

”Under perioder då jag arbetat väldigt intensivt har jag haft svårt att sova och så fort det åkt förbi en bil utanför huset har jag varit på tå och tänkt att det är säkert någon som vill åt mig eller min familj för att jag ingripit mot personen”, säger Therese Rosengren. Foto: ALEX LJUNGDAHL

– Många poliser, och det tror jag efter mina egna erfarenheter, försöker trycka bort känslorna, men till slut går det inte. Och det är då man kanske börjar kolla sig extra över axeln. Vi har ju kolleger som har hot mot sig, men i vissa fall kan det snarare vara en sorts trauma som lever kvar, att man blivit traumatiserad och att det är därför man hela tiden går på helspänn. Jag har också varit där.

– Under perioder då jag arbetat väldigt intensivt har jag haft svårt att sova och så fort det åkt förbi en bil utanför huset har jag varit på tå och tänkt att det är säkert någon som vill åt mig eller min familj för att jag ingripit mot personen. Jag vet hur jobbigt det är och hur sjukt det är för man ser det inte själv. Någon måste säga till dig att ”Det här är inte normalt”.

Gängmedlemmarna är barn

Det är första dagen på nya arbetsplatsen, Rinkebys nybyggda polisstation. Therese Rosengren och hennes ställföreträdande Maria Sundström är först på plats. Snart ska nästan 300 arbetskamrater flytta hit. De har suttit i Solna tidigare.

Therese Rosengren med hennes ställföreträdande Maria Sundström (till vänster) i lunchrummet. De har jobbat tillsammans tidigare, innan de blev chefer. Foto: ALEX LJUNGDAHL Therese Rosengren och Maria Sundström har köpt sallad till lunch. Foto: ALEX LJUNGDAHL

På dagordningen just den här dagen är möten om hur man ska nå ut till de unga män som man tror kan ta till dödligt våld härnäst. Det är brådskande. De pågår en omskriven konflikt mellan kriminella nätverk i området. Bara sedan i juli i år har tre unga män skjutits ihjäl i Järvaområdet, ett av dem mordet i parken i Rinkeby, dåd som misstänks vara kopplat till maktkampen mellan gängen. Dessutom utreder man om ett mord i Lidingö under måndagen också är kopplat till våldsdåden i Järvaområdet, där Rinkeby-Kista ingår.

De vi pratar med har som mål att leva till att de blir 23 år. De förväntar sig inte att leva längre än så.

Polisen vet vilka de har att göra med. Många är barn. Det gör situationen farligare.

– Många av de grovt kriminella unga är väldigt unga, säger Therese Rosengren. De kan vara så unga som 13 år. Och de tänker inte att de har så mycket att förlora.

– De vi pratar med har som mål att leva till att de blir 23 år. De förväntar sig inte att leva längre än så. Det är hemskt. Tänk deras världsbild. Vad har de för drömmar och mål. ”Jag lever fullt ut nu, jag har inget att förlora”, så resonerar många.

Den här dagen finns inte bara polisiära åtgärder i verktygslådan.

– Det finns vissa som skulle kunna vara potentiella att dras in i konflikten. Nu kanske vi måste ta till LVU, att omhänderta de här barnen, säger Therese Rosengren.

”Rinkeby är plågat”

Det går inte att rita en tydlig pil uppåt eller nedåt när man beskriver utvecklingen i Rinkeby. Den öppna narkotikahandeln kopplad till tunnelbanestationen i Rinkeby har den senaste tiden tryckts tillbaka med hjälp av en mer närvarande polis samt kameror, men samtidigt försvinner inte de grova brotten, mordförsök och mord.

”Det är de kriminella gängen som ställer till det”, säger inrikesminister Mikael Damberg om situationen i Rinkeby. Foto: SVEN LINDWALL

–Så Rinkeby är plågat på det sättet att skjutningar fortsätter, säger inrikesminister Mikael Damberg på Rosenbad.

– Men vanliga människor har nog upplevt att polisen är mer närvarande och att kameror har kommit upp och skapar mer trygghet. Det är en dubbel bild. Det är de kriminella gängen som ställer till det, säger han.

Statistik från Brå visar också att anmälda brott gått ned i alla kategorier i Rinkeby sedan 2016, utom just mord och mordförsök. Stockholms stads årsrapport för 2019 om trygghet och säkerhet visar dessutom att antalet anmälda brott i Järvaområdet minskar. Totalt anmäldes 9 215 brott under 2019. Det är 751 färre anmälda brott än året innan. I övriga Stockholm ökade anmälningar.

Just Rinkeby klassas av Polismyndigheten som ett särskilt utsatt område, där kriminella nätverk har stor påverkan.

De kriminella nätverkens arbetsförmedling har öppet dygnet runt.

Bostadsområdet har samtidigt en unik demografi. Hela 44 procent av befolkningen i området är under 25 år samtidigt som andelen utan gymnasiekompetens är högre än genomsnittet i Sverige. Therese Rosengren ser hur de barn som tidigt får problem i skolan, hamnar i gängen.

– De kriminella nätverkens arbetsförmedling har öppet dygnet runt, säger hon.

– Klarar du inte skolan och inte kan söka vidare, då är det lätt att välja den kriminella vägen när en storebror eller någon man känner frågar om man kan leverera ett vapen mot pengar eller mot att man får hänga med gänget. Speciellt om ingen annan står där med en öppen famn.

Bepansrat polishus

Polishuset i Rinkeby ska öka polisens närvaro i området.

I det dagliga arbetet ingår också att försöka få fler att vittna vid brott. Brå har i flera studier rapporterat om hur en tystnadskultur präglar utsatta områden och försvårar polisarbete. Människor vågar inte berätta vad de sett av rädsla för repressalier.

Den nya polisstationen i Rinkeby har skydd i klass med bepansrade militärfordon, enligt uppgifter till Expressen. Byggnaden är skyddad av så kallade armoxplåtar, skottsäkert stål som bland annat används i bepansrade militärfordon. Foto: ALEX LJUNGDAHL

Samtidigt har den nya polisstationen i Rinkeby skydd i klass med bepansrade militärfordon, enligt uppgifter till Expressen. Byggnaden är skyddad av så kallade armoxplåtar, skottsäkert stål som bland annat används i bepansrade militärfordon. Byggnadens fönster har också högre säkerhetsklass än vad som tidigare varit vanligt inom polisen. Huset är också ritat för att försvåra kartläggning av personalen.

– Det här huset är standard för ett polishus 2020, säger Therese Rosengren

Säger det något om samhället?

– Ja, tyvärr.

– Samhället förändras, och inte bara i Sverige utan i hela i världen, säger Rosengren.

Redan 2016 larmade polis om att de utsattes för hot och stenkastning i Rinkeby. Och nyligen berättade Polistidningen att polis finns redo att eskortera arbetskamrater till och från Rinkebys polisstation. Uppgifterna blev omskrivna i flera rikstidningar. Rosengren inser hur det kan låta för invånarna i Rinkeby.

Vi är ett särskilt utsatt område, och därför har vi extra personal.

– Hur det målades upp blir väldigt orättvist mot medborgarna som bor här, säger hon. Då blir det som att vi är rädda för att vara i vårat område. Polis behöver polisens beskydd liksom. Så är det inte. Det handlar om unika isolerade händelser, säger hon.

– Vi är ett särskilt utsatt område, och därför har vi extra personal. Är det så att några av mina poliser är inne i ett ärende här ute som är hotfullt, och polisen känner sig hotade, då kan den extraresursen sättas in. Om du är rädd att någon ska följa efter dig ned i tunnelbanan för att skada dig kommer vi självklart följa med dig och stötta sig så att du kan hem från ditt jobb. Det är ett arbetsmiljöansvar. Men med det sagt kommer vi ju inte bussa folk in och ut från jobbet, absolut inte!

”Du kan inte visa att du är rädd”

På Rinkeby torg köper Therese och hennes biträdande var sin sallad på en pizzeria.

En man kommer fram till dem.

–Jag har bott här i 49 år, men den senaste tiden har jag inte velat säga var jag bor när folk frågat. Jag har skämts. Och jag har sökt om att få byta lägenhet, till ett annat område, men nu när ni flyttar hit kan jag tänka mig för att stanna, säger han.

Handsprit innan maten. Snart får Maria Sundström och Therese Rosengren sällskap av nästan 300 kolleger i det nya polishuset i Rinkeby. Foto: ALEX LJUNGDAHL

Ett jobbsamtal under lunchen. Det är nämndmöte i Rinkeby samma kväll och hon vill gärna att någon polischef är med och dämpar oron efter alla skjutningar. Foto: ALEX LJUNGDAHL

Therese ler efteråt.

– Det där händer faktiskt hela tiden, att folk kommer fram och tackar oss. Sådant får jag energi av. Jag blir alldeles varm inombords. Första gången det hände blev jag tårögd, säger hon.

– Det kan inte vara många som får den responsen på jobbet.

Hon vägrar lyssna på dem som säger att hon har ett hopplöst uppdrag.

Bland arbetskamraterna är hon känd för att inte acceptera ett ”Det där har vi redan testat, det går inte” från äldre kolleger.

Att göra skillnad har varit viktigt sedan barnsben.

Redan som ung julvikarie på Ica satt hon och tänkte att hon gjorde skillnad eftersom hon var snabbare än andra kassörskor. Det hjälpte medborgare att hinna med mer i julruschen.

– Man kan skratta åt det nu när det jag gör handlar om liv och död, men den där känslan sitter väldigt djupt hos mig, säger hon.

Therese Rosengren tror att fler i samhället behöver hjälpas åt. Foto: ALEX LJUNGDAHL

Therese Rosengren tror att det bästa vapnet mot dagens situation är om polisen inte bara blir mer närvarande utan att fler i samhället hjälps åt och betydligt tidigare. Det kan handla om bättre arbete i skola och socialtjänsten till att grannar larmar om att barn umgås med kriminella gäng.

– Skjutningarna är ett tecken på att vi under lång tid inte lyckats lägga det här pusslet tillsammans, säger hon.

Och på golvet är kollegerna positiva till den ökade närvaron.

– Många tror att vi bara åker omkring och trakasserar invandrarungdomar, vilket är så långt från sanningen som det kan bli, säger en polisman med stor erfarenhet av att arbeta i området. Det man ofta gör när man jobbar i en sådan samhällsstruktur är att man försöker komma så nära samhället som möjligt så att man kan få reda på så mycket som möjligt och få bort de element som är farliga eller psykopater .

Polismannen, som vill vara anonym, berättar samtidigt om en viktig egenskap i kontakten med de kriminella nätverken.

– Om du möter en inflytelserik gängledare måste du kunna läsa av vissa signaler och du får inte låta honom skrämma dig, säger han.

Det är ju inte bra om man ber om ID-kort och så skakar man.

Therese Rosengren nickar när jag återger vad kollegan säger om att inte utstråla rädsla. Det visar sig att hon har ett knep för att inte avslöja hur adrenalinet rusar inombords.

– När någon kommer fram så där som kollegan säger kan du inte visa att du är rädd. Det funkar inte psykologiskt. Men adrenalinet pumpar och kroppen skakar av rädsla och upphetsning. Då brukar jag bara låta benen skaka i stället.

Handen rör sig inte, men under midjan är hon Elvis.

– Man måste ju skaka ur sig någonstans, säger hon och skrattar.

– Ofta kollar folk på överkoppen och på händerna. Det är ju inte bra om man ber om ID-kort och så skakar man.

”Kan känna en enorm sorg”

Efter jobbet åker Therese till stallet där hennes barn har ridlektion. Barn och djur är ett effektivt sätt att koppla bort arbetet.

– De tvingar dig att vara i nuet, säger hon.

Therese Rosengren i stallet. När hon inte rider promenerar hon gärna med sin hund. Det hjälper henne att koppla bort jobbet. Foto: ALEX LJUNGDAHL

Therese Rosengren tittar stolt på ett av barnens ridlektion. ”Vi har samma intresse så ibland kan vi rida tillsammans, det är fint”, säger hon. Foto: ALEX LJUNGDAHL Barn och djur är ett effektivt sätt att koppla bort arbetet. ”De tvingar dig att vara i nuet”, säger Rosengren, Foto: ALEX LJUNGDAHL

Det är svårt att inte ta med sig jobbet hem - som när någon blir skjuten.

– Efteråt kan man känna en sådan enorm sorg, som att någon i min närhet dött. Så kan jag känna mig under två veckor efteråt. Jag känner det i hela kroppen. Man är trött och man är ledsen. På något sätt tar jag på mig den sorgen också.

– Och det är ju inte bara när någon blivit skjuten. Det där känslorna kan komma efter att jag varit med och försökt rädda livet på ett barn, och föräldrarna står bredvid och barnet dör i mina händer. Eller när man måste berätta för någon att hennes make tagit sitt liv.

Vid en hästhage berättar en av ridinstruktörerna att hon sökt till polisutbildningen.

Therese ler stort.

– Vad bra. Då kan du jobba hos mig. Ridtjejer är bra poliser. De är rediga, säger hon.

Thereses drömmar för de egna barnen?

– Veterinär, så slipper jag oroa mig, säger hon och ler.

Therese Rosengren ser gärna att egna barnen blir veterinärer. Foto: ALEX LJUNGDAHL

Det är dags att åka hem. Middag väntar. Barn skrattar och kramar om varandra innan de säger hej då på parkeringen.

Då kommer nyheten.

Ytterligare en ung man har skjutits ihjäl i Husby.

Familjen får vänta.

Therese åker tillbaka till polisstationen.

Där väntar kriminaltekniker och en polishelikopter som flyger ovanför området.

– Livet som chef i lokalpolisområde Rinkeby, säger Rosengren.

Fotnot: Therese Rosengren är chef över lokalpolisområde Rinkeby vilket innefattar 11 geografiska områden: Rinkeby, Kista, Akalla, Lunda, Solhem, Hjulsta, Husby Sundby, Blomsten, Flysta och Tensta.

Plikten kallar igen. Therese Rosengren återvänder till polishuset. Sedan juli har det varit fem dödsskjutningar i hennes arbetsområde. Foto: ALEX LJUNGDAHL Foto: ALEX LJUNGDAHL

Vad oroar polisen i Rinkeby Umeå universitet har intervjuat 300 poliser som arbetar i Botkyrka, Rinkeby och Södertälje, särskilt prioriterade områden, om de största stressfaktorerna i jobbet: 1. Att en kollega ska bli beskjuten. 2. Att familjen ska bli hotad till livet. 3. Att personalresursen är för liten. 4. Att bli trakasserad eller hotad på fritiden. 5. Att lagen är ineffektiv. Källa: Umeå universitet

Anmälda brott i Rinkeby-Kista • Totalt anmäldes 9 215 brott under 2019. Det var 751 färre brott i jämförelse med 2018. Minskningarna hittades i alla brottskategorier. Mer än var tredje anmälan 2019 gällde skadegörelse- och stöldbrott. År 2019 jämfört med 2018 i Rinkeby-Kista. Källa: Stockholms stad



