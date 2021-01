Israels succé – 28 procent av befolkningen vaccinerad

Två jättelika tält dominerar Rabin-torget i Tel Aviv. Hundratals människor köar utanför för att bli vaccinerade mot covid-19. De flesta får sin andra spruta, några får sin första.

Denna improviserade mottagning, som innehåller 20 vaccineringsstationer, är en del av den mobilisering som gör att Israel ligger i särklass först i världen när det gäller vaccinering mot pandemin.

Landet har vaccinerat 28,4 procent av sina 9,3 miljoner medborgare och Förenade arabemiraten ligger tvåa med 21,1 procent, enligt en databank som är knuten till det brittiska Oxford-universitetet. Mer än 10 procent av israelerna har fått sin andra spruta. Siffrorna är från den 22 januari.

– Det är en härlig känsla. Jag ser fram mot att få tillbaka ett normalt liv nu efter andra sprutan. Att gå på restaurang, på föreställningar, träffa vänner, säger Orly Ashkenazi, 53, hemmafru i Tel Aviv, som köar utanför tältet.

Orly Ashkenazi, 53, får sin andra spruta i vaccintältet i Tel Aviv. Foto: ARNE LAPIDUS

Israeler köar utanför vaccintältet på Rabin-torget i Tel Aviv. Foto: ARNE LAPIDUS

Har inte påverkat smittspridning

Samtidigt har vaccineringskampanjen ännu inte påverkat den stora smittspridningen – enligt experterna är det för tidigt. Israel är mitt inne i sin tredje nedstängning med förödande ekonomiska konsekvenser. Och en debatt har flammat upp om huruvida Israel också har juridisk och/eller moralisk skyldighet att vaccinera palestinierna på Västbanken och i Gaza.

Runt 70 procent av Israels 60-plussare har nu fått sin första dos av Pfizers vaccin, så myndigheterna har från och med den här veckan öppnat också för dem över 40 år. Bakgrunden till det framgångsrika projektet är dels aktivt agerande av landets ledare, främst premiärminister Benjamin Netanyahu som har legat på tillverkarna med ideliga telefonsamtal – och som har tänkt sig att vinna valet i mars med hjälp av vaccinet.

Även hans motståndare ger honom motvilligt beröm. Netanyahu lovar att alla över 16 ska vara vaccinerade före utgången av mars.

Premiärminister Benjamin Netanyahu får som förste israel sin andra vaccinspruta. Foto: CHINE NOUVELLE/SIPA/SHUTTERSTOCK

Fungerar som laboratorium

Dels för att Israel betalar mer för vaccinet än exempelvis EU, pengar som man räknar med att snabbt få tillbaka om den ekonomiska återhämtningen kommer i gång tidigt. Och dels för att Pfizer och de andra tillverkarna ser Israel med dess effektiva offentliga sjukvård och snabba distribution på liten yta som ett laboratorium där företagen på kort tid kan se hur deras vaccin fungerar – och därför gärna skickar miljoner doser till landet. Israel har avtalat med Pfizer att dela alla data.

Vaccinationstälten på torget har tre ingångar och köerna försvinner relativt snabbt. Utanför finns skyltar med texter som ”Tillsammans besegrar vi coronaviruset” och ”Vaccineras och återvänd till livet”. Strax intill finns ett tredje stort tält, en drop in-mottagning där folk kan covid-testa sig och som har funnits där sedan ett tidigt skede i pandemin.

”Tillsammans besegrar vi coronaviruset” står det på skylten utanför vaccinationstältet. Foto: ARNE LAPIDUS

Det finns 20 vaccineringsstationer inne i tältet på Rabin-torget i Tel Aviv Foto: ARNE LAPIDUS

Rabin-torget utanför stadshuset är Tel Avivs största torg. Det är en plats där mycket av landets historia har skrivits. Där mördades 1995 premiärminister Yitzhak Rabin, som har fått ge torget sitt namn. Där har anordnats enorma fredsdemonstrationer, laddade protestmöten från höger och vänster med 100 000-tals deltagare, stora valmöten.

Och där hoppar glada israeler i torgets fontän när Israel ibland vinner Eurovisionsschlagern eller, mera sällan, har idrottsliga framgångar.

Drive-in-vaccinering för bilister

Nu skriver man på nytt historia på torget med den snabba massvaccineringen. Där och på hundratals andra kliniker och mottagningar över hela landet. Bland dem drive-in-stationer där bilisten sträcker ut armen och får en spruta.

Tal Haimovich är bara 46 år och får redan sin andra dos, som enligt Pfizer ska ge upp till 95 procents immunitet. Han lyckades få sin första för tre veckor sedan då en mottagning vid dagens slut bjöd in alla, oavsett ålder, eftersom man inte gjort slut på alla vaccindoser den dagen och inte ville slänga dem. Många vaccinmottagningar meddelar i en sådan situation via nätet att det är öppet för alla – och han åkte dit, till en stad fyra mil norr om Tel Aviv.

Tal Haimovich, 46, köar för att få sin andra vaccindos på Rabin-torget i Tel Aviv Foto: ARNE LAPIDUS

– Det är en stor lättnad att få andra sprutan, en dag att minnas som gör mitt liv mycket bättre. Jag har ett företag i Holland och mina barn bor där, så jag åker dit hela tiden, säger Tal Haimovich, företagare i transportbranschen i Tel Aviv.

Sju gånger i karantän

– Jag har suttit sju gånger i karantän, två veckor varje gång, på grund av alla resor. Det slipper jag nu. Efter sprutan åker jag hem, tar en drink och går och lägger mig. Och går upp klockan fem för att flyga till Holland, säger han.

Israeler köar för vaccin utanför ett stort tält i Tel Aviv. Foto: ARNE LAPIDUS

”Vaccineras och återvänder till livet” står det på den här skylten utanför vaccinationstältet. Foto: ARNE LAPIDUS

Alla är inte lika entusiastiska. Paret Orna och Eitan Cohen som har ett bokföringsföretag i Tel Aviv, hon 65 och han 68, kommer ut ur tältet efter sin andra spruta. De är skeptiskt avvaktande och ser inte vaccineringen som en mirakelkur.

– Mycket är oklart än. Vi vet inte hur länge vaccinet verkar och inte om vi fortfarande kan smitta andra. Så vi fortsätter med munskydd och håller avstånd, enligt instruktionerna, säger Eitan Cohen.

– Om en månad eller två kanske vi vet mera. Vi måste inte krama alla barnbarn än på ett tag, säger han.

Eitan och Orna Cohen har fått sin andra vaccindos i Tel Aviv och är ”skeptiskt avvaktande” Foto: ARNE LAPIDUS

Restauranger stängda

Även om premiärminister Netanyahu får beröm för vaccineringen får han massiv kritik för sin allmänna hantering av coronakrisen. Israel befinner sig i sin tredje stora nedstängning, alla är inte övertygade om att den är nödvändig. Arbetslösheten är omfattande, massor av butiker och mindre företag har slagit igen eller är på gränsen till konkurs.

Runt torget finns ”till salu”- eller ”uthyres”-skyltar på många butikslokaler. Restauranger och kaféer är stängda medan ”nödvändiga” affärer som matbutiker och apotek får hålla öppet.

Samtidigt får Israel internationell kritik för att man inte vaccinerar palestinier på Västbanken och i Gaza utan bara israeliska araber, alltså palestinier som är israeliska medborgare. Det förekommer också en intern debatt om Israels moraliska och juridiska skyldighet att vaccinera de 4,5 miljoner palestinier som är under israelisk militär kontroll.

Enligt FN och människorättsgrupper som Amnesty International har Israel som ockupationsmakt ansvar för befolkningen i de palestinska områdena. Israel lämnade Gaza 2005, men kontrollerar tillsammans med Egypten kustremsans gränser, vilket enligt folkrättsexperter räknas som ockupation.

En israel får vaccin på en drive in-mottagning i Haifa i norra Israel. Foto: CHINE NOUVELLE/SIPA/SHUTTERSTOCK /

Vaccinerar sina medborgare

Israel säger att man är ansvarig för sina egna medborgare och att den palestinska regeringen är ansvarig för hälsovården i de palestinska områdena, enligt Oslo-avtalen från 1993–1995.

Den palestinska myndigheten har avtalat med Ryssland om köp av fyra miljoner doser av det ryska vaccinet Sputnik. Den första leveransen väntades anlända under tisdagen. Palestinierna räknar också med att få vaccin via Covax, Världshälsoorganisationens (WHO) vaccinprojekt för fattiga länder.

– Israels ansvar beror på dess långa ockupation och kontroll av nästan alla aspekter av livet i de ockuperade palestinska områdena ... Det är en både juridisk och moralisk skyldighet, säger Hadas Ziv, en av ledarna för den israeliska gruppen ”Läkare för mänskliga rättigheter”, till brittiska Independent.

”Israel har ingen skyldighet enligt internationell humanitär rätt att förse befolkningen i områdena med vaccinering ... Israel är inte ”ockupationsmakt” … I Osloavtalet tar den palestinska sidan på sig fullt ansvar för hälsovård”, skriver Alan Baker, en av cheferna på den israeliska tankesmedjan JCPA och tidigare högt uppsatt israelisk diplomat.

Så vaccinerar Israel miljoner Flera faktorer ligger bakom Israels framgångsrika vaccineringskampanj där 28 procent har fått vaccin mot covid-19. 2,5 miljoner israeler har fått minst en spruta. Av dem har 900 000 fått två doser. Enligt hälsovårdsmyndigheterna sattes på torsdagen rekord med 250 000 vaccinerade på en dag. Effektiv digitaliserad sjukvård Israel har en effektiv och digitaliserad offentlig hälsovård. Det är obligatoriskt att tillhöra en av de fyra landsomfattande och konkurrerande hälsovårdsorganisationerna som främst ansvarar för vaccineringen. De har historiskt sin bakgrund i politiskt kopplade ”sjukkassor”. Den största tillhörde LO och var socialdemokratisk, de andra var liberalt, högernationalistiskt respektive religiöst orienterade. Den politiska kopplingen är i dag helt borta, men de konkurrerar som moderna hälsocenter vilket ökar effektiviteten. Små avstånd Israel är litet till ytan så det går snabbt att få ut vaccinet, som förvaras i en temperatur av minus 70 grader, från stora lager på flygplatsen i Tel Aviv till hela landet. Man kan vaccineras förutom på kliniker och sjukhus också på sportarenor, teatrar, kulturcenter och i stora tält. Och i drive-in-mottagningar för bilister. Fungerar som labb Tillverkarna är angelägna om att leverera vaccin snabbt till Israel eftersom landet fungerar som ett laboratorium där de i realtid kan få information om hur massvaccineringen fungerar. Israel har avtalat med Pfizer om att dela alla data om vaccineringen. Betalar mer Israel har dessutom betalat mer än till exempel EU och USA för att snabbt få vaccin från Pfizer. Landet har också med Moderna och Astra Zeneca. Pådrivande premiärminister Premiärminister Benjamin Netanyahu har personligen varit starkt pådrivande för att landet snabbt ska få vaccin. Han har enligt egen uppgift ringt minst 17 gånger till Pfizers vd, också mitt i natten. Det är även politiskt viktigt för Netanyahu. Det israeliska valet i slutet av mars blir ett ”vaccinval” – och premiärministern gynnas redan i mätningarna av den hittills framgångsrika massvaccineringen.

