Det är nästan helt öde i Radiohuset på Gärdet i Stockholm. Den som ska gästa något av programmen möts av en ensam väktare i ”hangaren” – den stora entréhallen – och eskorteras sedan vidare genom tomma linoleumkorridorer till någon av de studior som fortfarande är i gång, trots pandemin.

Vid första anblick verkar det lugnt och stilla här, men på flera sätt står Sveriges Radio mitt i händelsernas centrum.

För några år sedan drevs frågan om ett bantat, smalare public service bara av enskilda debattörer, nu står den högt upp på agendan för flera riksdagspartier. Samtidigt som Sveriges Radio och public service åtnjuter de högsta förtroendesiffrorna av alla svenska medier, så kommer allt oftare kritik från höger om att rapporteringen har en slagsida mot vänster. Situationen är inte unik för Sverige.

2018 beslutade Danmarks dåvarande högerregering att skära ner landets public service med 20 procent, och i Storbritannien har premiärminister Boris Johnson och Torypartiet planer på liknande förändringar av BBC. För att nämna två exempel.

Och i höst har en helt ny debatt blossat upp.

Vi har en överrepresentation av vit etnisk svensk medelålders medelklass.

Den 18 september rapporterade tidningen Journalisten att en grupp anställda i ett internt upprop anklagat SR för rasism, både i nyhetsrapporteringen och i behandlingen av anställda med utländsk bakgrund. Sedan följde en uppmärksammad artikel i Dagens Nyheter varefter uppropet publicerades i sin helhet på nätet, bland annat med krav om en inventering av alla SR-anställdas etnicitet och med specifika rekryteringskvoter baserade på ursprung.

Lars Nord, professor i politisk kommunikation och journalistik och som forskat på public service, menar att SR:s ledning är pressad.

– Trycket på Sveriges Radio kommer från olika håll. Den här klassiska högerkritiken om att det är vänstervridet har ju alltid funnits, men den har ökat i intensitet. Det här uppropet är ju däremot en ny företeelse. Att man kommer med den typen av anklagelser – det är klart att det är besvärande att ha kritik från olika håll, säger Lars Nord.

– Båda kan ju få till effekt att förtroendet för Sveriges Radio som medieföretag undermineras. Och ett tvåfrontskrig är i allmänhet mer besvärligt än ett enfrontskrig.

Arash Mokhtari, journalist med förflutet på både SR och SVT. Foto: OLLE SPORRONG

Nyligen uttalade flera SR-profiler sitt stöd för uppropet i en artikel i Expressen.

– Vi har en överrepresentation av vit etnisk svensk medelålders medelklass och en heteronormativ kår. Vi har också en stor koncentration av journalister i Stockholms innerstad som rör sig i samma kretsar, sa SR-journalisten Rouzbeh Djalaie i artikeln.

Arash Mokhtari, som tidigare arbetat på både SR och SVT:

– Mångfald är något public service säger sig vara intresserade av. Det är som en brosch de vill ha på sig och få komplimanger för, men som de i grunden inte själva värdesätter.

Alla som strävar mot objektiv, konsekvensneutral journalistik är livrädda för det här.

Debattörer utanför Radiohuset har kritiserat uppropen, men internt har det varit betydligt tystare. När Expressen ringer runt bland SR-anställda blir det uppenbart att det finns kritiska personer även där, men det är svårt att få någon av dem att ställa upp med namn.

En mångårig SR-medarbetare säger att det finns en grupp personer i Radiohuset som är ”förkrossade” över uppropet, vilket de beskriver som aktivism och identitetspolitik.

– Alla som strävar mot objektiv, konsekvensneutral journalistik är livrädda för det här, eftersom det underminerar hela sanningsbegreppet.

En annan person i huset säger att stämningen har varit dålig de senaste veckorna, att människor ”pratar om varandra och inte med varandra”. Personen säger att det nu diskuteras huruvida de anställda ska genomgå utbildningar om rasism, bland annat för att lära sig om så kallade ”mikroaggressioner”:

– De kan säga vad de vill, ingen jävla chans att jag kommer delta i det där.

Jag betraktar uppropet som ett ideologiskt dokument.

Efter flera dagars betänketid bestämmer sig en av dem som är kritiska mot uppropet för att ställa upp på en intervju. Nathalie Rothschild, reporter på Ekot, kom först till radion 2012 och har sedan dess haft flera olika roller. Hon har själv utländsk bakgrund.

– För mig var uppropet tydligt inspirerat av den debatt som pågått en längre tid i USA, och som blivit väldigt aktuell i och med Black lives matter, säger Nathalie Rothschild.

Nathalie Rothschild, reporter på Ekot.

Rothschild menar att idéerna bakom uppropet är hämtade från ”critical race theory”, en akademisk inriktning som bygger på antagandet att vita människor bibehåller makt över tid, genom upprätthållandet av rasistiska strukturer.

– De som utvecklade teorin var öppna med att de hade en aktivistisk agenda och jag betraktar också uppropet som ett ideologiskt dokument. Eftersom man vill att det här ska påverka innehållet i journalistiken så tycker jag att det blir det en sammanblandning av aktivism och journalistik.

Håller du med om att det finns rasism på SR?

– Generellt sett skulle jag säga att Sveriges Radio inte har ett klimat där det är bekvämt att uttrycka rasism – det är liksom inte så att vi går och slänger oss med nedlåtande epitet och drar skämt från 70-talet. Sen finns det säkert individer som bär på fördomar, men att utifrån de exempel som tas upp i uppropet dra slutsatsen att det finns en struktur som baseras på och reproducerar rasism är en anklagelse av en helt annan allvarlighetsgrad.

– Många av exemplen i uppropet tycker jag kan diskuteras. Var det ohövlighet, klumpighet, var det ett dåligt skämt, var det en nyhetsvärdering? Vissa saker är mer uppenbart olämpliga och oacceptabla än andra, men i många fall är det subjektivt hur man upplevt de här situationerna, säger Nathalie Rothschild.

Medan de interna kritikerna till uppropet hittills varit tystlåtna, så har de som uttalat sitt stöd tagit betydligt större plats i debatten. I slutet av september publicerade Dagens Nyheter ett öppet brev från 39 SR-medarbetare, till stöd för det första uppropet och med skarp kritik mot ledningen.

Cecilia Uddén, Ekots Mellanösternkorrespondent och undertecknare av stöduppropet, tycker att kollegerna bakom det första uppropet behandlades respektlöst av vd Cilla Benkö och andra i SR:s ledning.

– Det finns liksom en underliggande ton av att ”det där var väl inte så farligt, vad de överdriver”, ungefär som när man säger till judar i Malmö att ”var det verkligen så farligt, tror du att de menade det där på riktigt, det där är väl inte antisemitism?” Jag tycker att det är ett sätt att bortförklara alla dessa vittnesmål på ett sätt som jag tycker är väldigt obehagligt, säger Cecilia Uddén.

Cecilia Uddén, mångårig utrikeskorrespondent på Sveriges Radio och tvåfaldig vinnare av Stora journalistpriset.

Hon berättar om situationer där kolleger med utländsk bakgrund har påståtts oförmögna att rapportera objektivt om vissa utrikeskonflikter.

– Jag har hört medarbetare säga ”han eller hon är ju inte opartisk, de har ju ett horn i sidan till det landet”, eller ”de kan ju inte bevaka den här konflikten med objektivitet, för att de är en del av konflikten”, säger Cecilia Uddén.

– Det här är någonting som vi korrar har diskuterat tidigare. Det problematiska tycker jag är att man i sådana sammanhang gärna utgår ifrån att de här människorna inte kan vara opartiska. Och det tycker jag är oerhört upprörande.

Kan det ligga någonting i kritiken om att uppropet handlar om aktivism snarare än journalistik?

– Det är jag inte tillräckligt kunnig för att uttala mig om. För min del handlar det om det jag själv har sett. Och jag blir beklämd av att se hur många det är som ivrigt rycker ut till den vita medelklassens försvar och varnar för att man i framtiden inte kommer kunna få jobb på Sveriges Radio om man är vit. Jag tycker att det är ovärdigt.

Staffan Sonning, en av radions mest namnkunniga profiler, är kritisk mot utvecklingen. Han gick i pension förra året efter en lång karriär på Sveriges Radio, bland annat som chef för Ekoredaktionen, strategichef och senast som Londonkorrespondent.

Staffan Sonning har bland annat varit chef för Ekoredaktionen på Sveriges Radio 2000-2006. Foto: LISA MATTISSON

På sin Facebooksida har han i en rad inlägg kritiserat uppropen. Stöduppropet har han där kallat ”det värsta som hänt public service på decennier”. Över telefon är Staffan Sonning mer fåordig och vill helst inte citeras, men säger att han står bakom allt han skrivit på Facebook.

Han tror att uppropen är skadliga eftersom de lätt kan användas som ammunition av dem som anklagar SR för att ha en slagsida åt vänster. ”A gift that keeps on giving” för de politiska partier som vill se ett smalare public service, som han skriver på Facebook.

Expressens politiska redaktör Anna Dahlberg var inne på ett liknande spår i en text på ledarsidan i början av oktober: ”Ledningarna för Sveriges Radio och SVT måste ha modet att stå emot påtryckningar som riskerar att göra public service till en part i 'kulturkriget'. Det blåser redan snålt kring public service, och förtroendet är alltmer avhängigt var man står politiskt.”

Vi vill se ett tydligare fokus på kärnan i uppdraget, som nyheter, samhällsdebatt, kultur och så vidare.

I början av september sa Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch i en intervju i Expressen att hon och hennes parti vid ett maktskifte kommer att vilja se stora förändringar och ”ett snävare public service”.

– Att få ett högre förtroende för public service, värna oberoendet och renodla uppdraget, det kommer vi absolut att verka för, sa Busch.

– Huvuduppdraget ska vara att säkra oberoende nyhetsbevakning i hela landet. Inte primärt att göra nöjesprogram som konkurrerar med andra kommersiella kanaler.

Moderaterna har under senare år rört sig i samma riktning.

– Vi vill se ett tydligare fokus på kärnan i uppdraget, som nyheter, samhällsdebatt, kultur och så vidare, säger Gunnar Strömmer, partisekreterare för Moderaterna.

– Sedan måste mediepolitiken diskuteras bredare – till exempel är dagstidningarnas sviktande ekonomi en minst lika kritisk fråga för demokratin som villkoren för public service.

Det har länge varit känt att Sverigedemokraterna vill se ett bantat public service, sannolikt smalare än vad M och KD önskar. Tidigare i år skapade partiet rubriker efter att de velat kalla cheferna för public service-bolagen till riksdagens kulturutskott, med anledning av vad de menade var partisk rapportering. Inför förra riksdagsvalet blev rubrikerna ännu större, när Jimmie Åkesson kallade Sveriges Radios P3 för ”vänsterliberal smörja” och ”en skitkanal” som han gott tyckte kunde läggas ner, efter att han fått lyssna till ett satirinslag om sig själv medan han gästade programmet Morgonpasset.

Kerstin Brunnberg, vd för Sveriges Radio 2007-2009. Foto: ANN JONASSON

De träder över en gräns som är absolut livsfarlig

Kerstin Brunnberg, som var vd för Sveriges Radio mellan 2007 och 2009, anser att utvecklingen är oroande.

– Jag tycker att de partier som nu börjar tycka att vi ska ha ett smalare utbud, de träder över en gräns som är absolut livsfarlig. De tror att det räcker med att säga att man ska bara göra en viss sorts program, men det är verkligen att hacka sönder på oberoendefundamentet för public service. Det är farligt, menar jag, säger Kerstin Brunnberg.

Varför måste public service stå för underhållning, exempelvis?

– Varför? För att det är väl fullständigt självklart att vi ska ha ett public service som ska tilltala hela publiken, som har olika smak och har intresse för olika typer av program, om alla ska vara med och betala.

Hon tycker inte att det finns någon politisk slagsida i rapporteringen.

– Vi var så jävla noga med den här opartiskheten. Nej, jag vill verkligen tillbakavisa det påståendet. Det är ett underkännande av den journalistiska professionen att man tror att public service är präglat av folks politiska preferenser, säger Kerstin Brunnberg.

– Sen är det klart att det finns grundläggande värderingar, där man är präglad av: Vem är jag? Var bor jag? Vad ser jag? Vilka umgås jag med? Ta mig som exempel. Jag har ju fan inte gjort något annat än att cykla mellan Djurgården där jag har bott hela mitt liv, och till Radiohuset.

Det är just så Kerstin Brunnberg tolkar uppropet mot rasism och diskriminering – som en önskan om att vidga perspektiven och försäkra sig om att hela Sverige är representerat på Sveriges Radio. Hon vänder sig mot att kvotera in personer baserat på hudfärg eller etnicitet, men säger samtidigt att det inte är så hon tolkar själva intentionen i uppropet.

När Kerstin Brunnberg slutade som vd ersattes hon av Mats Svegfors, som då hade en bakgrund inom Moderaterna, som chefredaktör på Svenska Dagbladet och som landshövding i Västmanland. I dag är han med och utformar Moderaternas framtida politik, i partiets idéprogramsgrupp.

Mats Svegfors, vd för Sveriges radio 2009-2012. Foto: Fredrik Sandberg/TT / TT NYHETSBYRÅN

Svegfors säger att det var under hans tid som vd som debatten om ett annat, smalare public service började dyka upp – men att den framför allt kom senare.

– Det var lite speciellt. Lena Adelsohn var ju kulturminister, och hon drev ju ingen alternativ public service-politik, utan den vällde fram bland unga moderater efter 2014.

Hur kom det sig?

– Ja, det är en mycket bra fråga. Men det är klart, att Moderaterna är ju inte bara ett parti för mångfald i åsikter. Så att, när det var en moderat kulturminister var det väl inte läge att kritisera.

Han tror inte att Sveriges Radios nuvarande ledning är särskilt pressad av anklagelserna om rasism.

– Cilla Benkö är ju rätt erfaren, och om hon hade varit riktigt stressad så hade hon ringt mig, säger Mats Svegfors.

Expressen frågar Svegfors om det kan ligga något i den tidigare Ekochefen Staffan Sonnings argument, om att uppropen kan fungera som ammunition för den politiska högern, som vill se ett smalare public service.

– Det här är ju ren spekulation, men Sverigedemokraterna har ju inte så mycket politik. Allra minst eftersom i stort sett alla de övriga partierna gjort SD:s invandringspolitik till sin. Nu målar jag fan på väggen, men det finns en liten risk att detta med public service är en av de få profilerade saker SD har om det skulle komma till regeringsdiskussioner efter valet 2022.

När Expressen söker Sverigedemokraterna för att fråga just det – kan nedskärningar i public service bli ett krav från SD i en budgetförhandling med Moderaterna och Kristdemokraterna? – säger presstjänsten att frågan kommer tas vidare till partiets kulturpolitiska talesperson Aron Emilsson. Det kan ta lite tid, meddelar pressekreteraren samtidigt, eftersom svaret kan behöva förankras högre upp i partiet.

Aron Emilsson (SD), riksdagsledamot och kulturpolitisk talesperson. Foto: SVEN LINDWALL

Aron Emilsson ringer upp nästa dag.

Kommer Sverigedemokraterna kräva förändringar av public service i en förhandling med M och KD?

– Jag utesluter det inte. Med det tillägget att budgetförhandlingarna och vilka sakfrågor som kommer ligga överst på agendan om vi går in i direkta förhandlingar med Moderaterna och Kristdemokraterna, de är inte huggna i sten ännu. Men det här är ett av de områden där det är tydligt att vi leder oppositionen och vi har ett antal färdiga förslag som skulle reformera public service. Det saknar M och KD i dag, och det sammantaget gör att jag tycker att det är en fråga som är föremål för politisk förhandling med dem, säger Aron Emilsson.

Lars Nord, professor i politisk kommunikation och journalistik vid Mittuniversitetet, tror att Sveriges Radios ledning är mycket oroad av den partipolitiska utvecklingen:

– Det är ett helt annat läge nu än förut. Det som tidigare varit omöjligt, att man skulle montera ner delar av public service i parlamentariska beslut, ser annorlunda ut i dag, i alla fall som läget ser ut just nu, säger han.

– Man ser att partier som har en kritisk ståndpunkt till public service blir mer accentuerade i sin kritik, att kritiken kommer från högre nivåer i partiet och att partierna har högre opinionsstöd. Man börjar liksom ställa sig frågan: vad kommer att hända i framtiden?

En SR-källa med god insikt i ledningens arbete säger att det finns en stor oro för ett eventuellt maktskifte 2022.

– Absolut. Det enklaste är att titta på Danmark. Det har varit supermycket diskussioner om ”vad kommer hända om samma sak händer här”.

Vi hade ett skämt om att det fanns fler personer i 7B som heter Jörgen än som har utländsk bakgrund.

När Expressen söker strategichefen Gabriel Byström, som av flera nuvarande och tidigare anställda beskrivs som bolagets egen lobbyist, ringer presschefen Claes Bertilsson upp och undrar vad saken gäller. Varken Byström eller vd Cilla Benkö, meddelar Bertilsson senare, kommer att ge några intervjuer. Vare sig om hotet från höger eller om anklagelserna om rasism.

Cilla Benkö är vd för Sveriges Radio sedan oktober 2012. Foto: BARZAN DELLO/DN/TT / DN TT NYHETSBYRÅN

En SR-medarbetare, som själv har svensk bakgrund, säger att det finns stor anledning för SR:s ledning att vara självkritisk när det kommer till anklagelser om representation och mångfald, då det nästan helt saknas höga chefer med utländsk bakgrund.

Personen säger att det ofta talats om chefskorridoren 7B, på sjunde våningen i Radiohuset, där Cilla Benkö och direktionen sitter.

– Vi hade ett skämt om att det fanns fler personer i 7B som heter Jörgen än som har utländsk bakgrund. Det fanns två Jörgen då.

SR:s förre vd Mats Svegfors menar att både han själv och Cilla Benkö arbetat för att vidga mångfalden på företaget, och att det viktigaste inte är vilket ursprung just cheferna har.

– Det kritiska är ju inte vilka som sitter i direktionen, utan vilka som gör programmen, säger Svegfors.

Kan det inte finnas någon fördel med att ha en bredare mångfald även i ledningen?

– Jodå, absolut. Men när Cilla och jag tog över som ledning 2009 så drog vi ner direktionen ganska ordentligt, förminskade den i antal. Och ska man då ha balans mellan män och kvinnor, Stockholm och resten av landet, intresseinriktning och så vidare… Det går inte att utnämna en invandrare bara för att det ska se bra ut.

