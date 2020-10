Hatice Cengiz kastar en orolig blick bort mot Sofiamoskén samtidigt som hennes tystlåtna livvakt läppjar på en kaffe några meter bort, på innergården till det lilla hotellet, i Istanbuls äldre kvarter.

Det var här som hon och hennes man, den världsberömde saudiske journalisten Jamal Khashoggi, skulle börja sitt nya liv som gift par. Det religiösa giftermålet var redan avklarat, de hade just köpt en lägenhet och beställt möbler. Nu saknades bara några papper från konsulatet för att möjliggöra deras borgerliga bröllop.

– Vi hade en väldigt bra tid i Istanbul. Vi promenerade, åt och drack gott. Jag minns det som en guldålder, säger den i dag 38-årig kvinnan i beige slöja framför oss.

Jamal Khashoggi tillsammans med fästmön Hatice Cengiz. Foto: Privat

Rösten är spänd när hon berättar. Ansiktet sammanbitet.

Den 2 oktober väntade hon på trottoaren på sin make som dröjde sig kvar på konsulatet. Timme efter timme.

Tankarna surrade: Kunde han ha träffat en gammal bekant där inne? Hade det uppstått något problem?

När konsulatet till slut stängde sa en anställd med skärrad blick att Jamal inte var kvar i byggnaden. Då slog skräcken till. Hatice ringde sin syster och därpå till Sarah Leah Whitson – dåvarande chef i Mellanöstern på människorättsorganisationen Human rights watch.

Amerikanskan kommer aldrig att glömma det samtalet.

– Min första reaktion var ett chocktillstånd. Varför skulle de gå till konsulatet? Jag var upprörd och arg. Hade jag vetat om det så hade jag självklart avrått Jamal från det, säger hon över telefon från sitt hem utanför New York.

– När det hände så trodde jag först att saudierna skulle försöka kidnappa Jamal. Jag kunde aldrig föreställa mig att de faktiskt skulle döda honom, säger Sarah Leah Whitson.

En övervakningsfilm visar hur journalisten Jamal Khashoggi pratar med sin fästmö Hatice Cengiz strax innan han kliver in på Saudiarabiens konsulat i Istanbul den 2 oktober 2018. Foto: AP / AP TT NYHETSBYRÅN

Jamal Khashoggi var inte vem som helst. Han kom från en av det saudiska kungadömets äldsta och mest inflytelserika familjer.

Under sin karriär hade den 59-årige journalisten, kolumnisten och författaren intervjuat Usama Bin Ladin – innan läsarna i Västvärlden ens visste vem det var. Khashoggi var kontroversiell. Två gånger hade han fått sparken som chefredaktör för en av Saudiarabiens viktigaste tidningar, el-Watan.

När utrensningarna i Saudiarabien inleddes under den unge kronprinsen Mohammed bin Salmans styre flydde till slut även Jamal till USA, där han skrev vassa texter om Mellanöstern och Saudiarabien, i bland annat Washington Post.

En övervakningsbild visar Jamal Khashoggi och Hatice Cengiz bara timmar innan Khashoggis död den 2 oktober 2018. Foto: A NEWS / AP TT NYHETSBYRÅN

Strax efter mordet började morbida detaljer läcka ut i pressen om vad som hade hänt inne på konsulatet. Dolda mikrofoner hade fångat hjärtskärande skrik av skräck och smärta. Ett team på ett drygt dussin man hade flugit till Istanbul från Saudiarabien i ett jetplan. De hade med sig verktyg för att stycka och såga en människa i bitar.

Någon kropp hittades aldrig. Däremot bar den så kallade tandooriugnens kakel inne på konsulatet spår av att ha tvättats med starka rengöringsmedel, kort efter att Khashoggi hade försvunnit.

En timme efter att Jamal Khashoggi kommit in fick Zekir Demir, en lokalanställd, order att tända tandooriugnen i konsulatets residens.

– Det rådde en stämning av panik, berättade Zekir Demir för en turkisk domstol i somras.

Jamal Khashoggi. Foto: VIRGINIA MAYO / AP TT NYHETSBYRÅN

När en bil med mörka rutor anlände motades han bryskt bort.

Expressens intervju med Hatice har tagit tid att få till. Hon är försiktig. Både vad det gäller sin säkerhet och för vad en intervju kan resultera i. Inför mötet ifrågasätter hon platsen – och oroar sig för att minareter från den omdiskuterade Hagia Sofia och Blå Moskén ska synas på bild i bakgrunden.

Under flera veckor förnekade Saudiarabien att deras medborgare hade förlorat livet inne på konsulatet. Sedan hette det att bråk hade uppstått.

Utanför konsulatet samlades snabbt en handfull demonstranter till stöd för Khashoggi.

Erol Önderoglu, Turkietrepresentant för Reportrar utan gränser, var en av dem.

Erol Önderoglu, Reportrar utan gränser. Foto: KRISTOFER SANDBERG

– Hatice Cengiz delar i mycket Erdoğans vision av samhället. Det hindrar inte att hennes kamp mot strafflöshet för internationella brott mot oliktänkande nu blir en tillgång för dem som likt oss kämpar för det här sedan åratal, säger Erol Önderoglu, när vi träffas på ett bullrigt kafé vid Taksimtorget.

Världens ögon riktades genast mot den styrande kronprinsen Mohammed bin Salman. CIA hävdade att det var troligt att kronprinsen personligen var beställaren av det bestialiska styckmordet.

Kungadömet blev dock aldrig utsatt för de sanktioner kritiker hoppats på. Men USA:s uppbackning av saudiernas krig i det fattiga Jemen, liksom flera miljardkontrakt, hängde ett tag löst.

President Donald Trump satte stopp för hårdare tag – speciellt mot kronprinsen.

– Jag räddade hans arsle, sade Donald Trump om Saudiarabiens kronprins, citerad av stjärnreportern Bob Woodward i hans nyutkomna bok, Rage.

Terapi och läkemedel hjälper Hatice Cengiz att hålla ihop, men det går upp och ned. Foto: KRISTOFER SANDBERG

Det känns som ett stort spel, ett väldigt, väldigt smutsigt spel

För Hatice kom orden som ytterligare ett slag i magen.

– Livet känns så smutsigt, säger hon, andas in och tar sats:

– Det känns som ett stort spel, ett väldigt, väldigt smutsigt spel. Här finns inga värderingar, inga regler. Nu ser jag spelet från en annan sida och det gör mig väldigt olycklig och hopplös, säger hon.

Juristen Sarah Leah Whitson, chef på Human rights watch vid tiden för mordet, tar i dagarna över ledningen för Khashoggis stiftelse, DAWN (Democracy for the Arab World Now). Hon säger att situationen i Saudiarabien nu är värre än på många år. De rikaste affärsmännen, journalisterna, dissidenterna och författarna är redan tystade, på flykt eller i fängelse.

Det räcker med att vara oberoende från regimen för att vara i riskzonen

Sarah Leah Whitson.

Nu har turen kommit till de vanliga människorna på gatan:

– Alla är rädda för att bli arresterade, även om de inte beblandar sig med politik. Det räcker med att vara oberoende från regimen för att vara i riskzonen, säger hon.

De senaste två åren har kronprinsen själv inte vågat resa vare sig till USA eller till Europa.

Samtidigt ska hans land vara värd för ett omdiskuterat så kallat G 20-möte för internationellt samarbete i november i år.

Inne i Saudiarabien gick Khashoggis äldste son Salah nyligen ut och sade att han förlät ”dem som dödade vår far”. Enligt källor till utländsk press ska familjen i gengäld ha belönats med livräntor och lyxvillor.

Hatice berättar att hon inte har någon kontakt med familjen inne i Saudiarabien. Hon vill ogärna kommentera sådant som de som lever i diktaturen inte själva kan svara på.

Men att hon å sin sida är ljusår från att förlåta styckmordet är tydligt.

– De dödade honom med berått och överlagt mod, när han skulle få ett papper för att gifta sig. De sade okej, kom du ska få papperet, gav honom ett andra möte och då mördade de honom.

– Det finns inte en chans att jag förlåter dem.

Foto: KRISTOFER SANDBERG

”Ni i Sverige är de mest inflytelserika i hela Europa när det gäller mänskliga rättigheter. Ni måste stå upp för det, just för att ni är Sverige”, säger Hatice Cengiz. Foto: KRISTOFER SANDBERG

Jag älskade honom och han älskade mig

På senare tid har sorgen hunnit ikapp henne, berättar Hatice när vi promenerar utmed gatorna där hon och Jamal brukade flanera.

– Det smärtar mer i det här andra året, säger hon.

Terapi och läkemedel hjälper henne att hålla ihop, men det går upp och ned.

– Jag älskade honom och han älskade mig. Det kan ingen ta ifrån oss.

En dag ska hon återgå till sitt jobb som forskare – kanske söker hon sig till USA.

Den kvällen och natten när jag gick hem var fruktansvärd

Den viktigaste etappen i hennes sorgearbete var i somras när hon kallades att vittna i den första omgången av rättegången i Turkiet mot Khashoggis mördare. Styckmördarna var inte där, de är kvar i Saudiarabien. Men tack vare rättsväsendets magi kom Hatice äntligen till en insikt:

– Den kvällen och natten när jag gick hem var fruktansvärd. Jag sov nästan ingenting. Och ändå kände jag lättad på något vis. Jag förstod mycket tydligare att Jamal faktiskt är död, berättar hon.

Hatice Cengiz är försiktig. Både vad det gäller sin säkerhet och för vad en intervju kan resultera i. Foto: KRISTOFER SANDBERG

Kampen för demokrati i arabvärlden som Jamal stod för tänker hon aldrig ge upp. Den segern ska inte hans mördare få.

– Ni i Sverige är de mest inflytelserika i hela Europa när det gäller mänskliga rättigheter. Ni måste stå upp för det, just för att ni är Sverige. Annars kommer ni att hamna på den mörka och tysta sidan av länder som står på Saudiarabiens sida och som aldrig gjort något för Jamal, säger hon.

Expressen har, utan resultat, sökt Saudiarabiens speciella center för presskontakter med omvärlden, CIC, för att få deras syn på Khashoggifallet.

Magnus Falkehed och Kristofer Sandberg på plats i Istanbul. Foto: KRISTOFER SANDBERG

LÄS MER: Jamal Khashoggi prisas – är årets person 2018

LÄS MER: Övervakningsfilmer från konsulatet saknas

LÄS MER: Inspelning kan koppla prinsen till mordet: ”Berätta för din chef”

LÄS MER: CIA kan ha avgörande bevis mot Saudiarabiens kronprins

LÄS MER: Delar av Khashoggis kropp uppges ha hittats

LÄS MER: Khashoggis sista ord: ”Jag kan inte andas”