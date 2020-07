Hårda orden om S på slutna MP-mötet

Förra helgen, när det var rekordvärme och en inställd Almedalsvecka gjorde att det politiska Sverige kunde gå på semester en vecka tidigare än vanligt, satte sig miljöpartisterna i möte efter möte.

De kom från hela landet. Kommunalråd, distriktsordföranden, ministrar, ungdomsförbundare, seniorer.

Det var förtroenderådet, riksdagsgruppen och partistyrelsen.

Man kan inte kalla det för något annat än krismöten. De handlade om att Socialdemokraterna börjat förhandla om ett volymmål, eller ett riktmärke för migrationen, med de borgerliga partierna – utan sin regeringspartner.

En sak med sossar är att när de blir sådär arroganta, då måste man bryta ner dem så att de lär sig.

På ett av alla möten slog en 61-årig man från Kalix till slut på sin mikrofon och började tala.

– Jag har ägnat några år åt att göra det här partiet regeringsdugligt, sa han.

– Och jag tycker att jag har lyckats ganska bra.

Vi talar om mannen som en gång skällde ut de maktkritiska alternativpolitikerna för att de gick barfota på kongresserna och försvårade samarbetet med socialdemokrater genom att få partiet att framstå som stolligt och flummigt.

Peter Eriksson, biståndsministern, före detta språkröret, personen bakom den regeringsduglighetsstrategi som härskat bland miljöpartister i snart två decennier.

– En sak med sossar, sa Peter Eriksson, är att de när de blir så där arroganta, då måste man bryta ner dem så att de lär sig.

Han sa så av egen erfarenhet. Peter Eriksson blev så förbannad på att Miljöpartiet inte fick plats i Göran Perssons regering 1998 att han lämnade rikspolitiken, åkte hem till Kalix och bildade kartell med vänsterpartister, centerpartister, folkpartister, moderater, kristdemokrater och kalixpartister.

Alla fick vara med, utom socialdemokrater, som Eriksson avskydde.

VILL STANNA. Peter Eriksson, språkrör för Miljöpartiet 2002-2011, är sedan januari 2019 biståndsminister. Under förra helgens krismöten uppmanade han partikamraterna att ha is i magen. Foto: ANNA-KARIN NILSSON / ANNA-KARIN NILSSON EXPRESSEN

Kartellen bröt 73 år av socialdemokratiskt maktinnehav i Kalix. Peter Eriksson blev landets första miljöpartistiska kommunstyrelseordförande.

Man måste bryta ner socialdemokrater, sa Peter Eriksson, men också ha is i magen nu och inte göra något förhastat.

De flesta andra på mötena sa: Det här är mer än vi kan stå ut med! Nu är det fan nog!

Strategin om regeringsduglighet, att visa sig kompromissvillig, att ikläda sig roller som ministrar, att verkligen få något gjort, den har suttit djupt i det gröna partiet de senaste femton-tjugo åren. Under Peter Eriksson och Maria Wetterstrand, under Gustav Fridolin och Åsa Romson och under Isabella Lövin och Per Bolund. Alla har varit ense om den.

Nu hade något ändrats.

En efter en slog de på sina mikrofoner på de där videomötena och sa att det inte gick att acceptera detta.

Inte att bli behandlad på det sättet. Inte att sedan sitta och administrera den politik som migrationskommittén av allt att döma skulle landa i.

Samma vecka hade partiet fått 3,4 procent i Sifos och Sveriges Radios sammanvägning av de svenska opinionsinstitutens mätningar. Bottensiffran var inte oviktig för hur diskussionerna gick under mötena.

Att stanna i regeringen, sa någon, gav ett stort inflytande över klimatfrågorna. Tänk bara på utbyggnaden av Preemraff, om man lämnade regeringskansliet skulle varje chans att stoppa den försvinna.

Svenska sossar är i grund och botten ett ideologilöst gäng maktcyniker.

Men det är ju inte alls säkert att vi lyckas stoppa den som regeringsparti heller, invände en annan.

Om de gav upp om migrationen och lät Stefan Löfven köra över dem nu, vad skulle hindra statsministern från att göra det igen?

Så gick samtalen, i timmar och i dagar.

Då hade partiets grundare Per Gahrton redan loggat in på Facebook och uppdaterat sin status:

”Svenska sossar är i grund och botten ett ideologilöst gäng maktcyniker. Nu försöker de förolämpa MP till döds. För en som levde sina första 33 år under sosseriets envälde är det livsviktigt att förhindra da capo.”

STRIDBAR. Miljöpartiets grundare Per Garthon. Bild från 2003. Foto: MAJA SUSLIN / TT / TT NYHETSBYRÅN

Vad var det som hände i svensk politik förra veckan?

Socialdemokraternas verkställande utskott bestämde att de skulle strunta i miljöpartisterna. Att de accepterade det moderata kravet på vilka som skulle få vara med och göra upp framtidens migrationspolitik. Det som hände var början på en regeringskris.

Hur reagerar man när ens koalitionspartner meddelar att man är dumpad och att den tänker gå vidare med andra?

Miljöpartisterna har varit med om mycket under sin regeringstid, men så arga som de var när man ringde dem i veckan har de aldrig varit.

– Det är horribelt, sa en.

– De har hybris. De tror att de kan göra vad som helst mot oss, sa en annan.

– Det är ju sossarna som år efter år har tutat i oss att regeringen absolut måste vara överens om allt. Så helt plötsligt låtsas de som att det inte gäller längre. Det är som att bli gaslightad, sa en tredje.

Den här frågan är djupt rotad även hos dem som har fåglar som specialintresse.

Några var förbluffade över det egna partiets reaktion.

– Det är en bottenlös ilska. Som jag väl kan tycka är lite naiv och irrationell utifrån hur man lärt sig att socialdemokrater är. Men ganska många som är med på mötena och fattar de här besluten har inte sett socialdemokrater på nära håll förr.

Några var förvånade över att omvärlden fortfarande inte förstått hur viktig migrationspolitiken är för miljöpartister.

– Den här frågan är djupt rotad även hos dem som har fåglar som specialintresse, sa en.

Mest var de överens om att det som nu hände var någonting helt avgörande.

De var skakade.

NOVEMBER 2015. Vice statsminister Åsa Romson (MP) och statsminister Stefan Löfven (S) på presskonferensen om Sveriges så kallade ”andrum”. Foto: MARKO SÄÄVÄLÄ/TT / TT NYHETSBYRÅN

I november 2015 hände en sak som är viktig för att förstå den här berättelsen. Det var vid ett sammanträde mellan regeringens partiledare. Stefan Löfvens statssekreterare Emma Lennartsson räckte fram en promemoria till Åsa Romson och Gustav Fridolin. Statsministerns stab hade tagit fram förslag på hur regeringen skulle kunna fatta beslut utan miljöpartisterna.

De visste att de gröna inte skulle acceptera en ny migrationspolitik.

Det fanns flera möjliga vägar.

Alla miljöpartistiska ministrar skulle kunna utebli från regeringssammanträdet och i efterhand hänvisa till att man inte varit med och fattat beslutet. Grundlagens möjlighet för statsråd att reservera sig mot beslut togs också upp. Och så den där lösningen som alliansen hade använt för att driva igenom könsneutrala äktenskap 2008. Man kunde lägga hela hanteringen i riksdagen. Socialdemokraterna kunde tillsammans med moderater driva igenom åtstramningar i riksdagens socialförsäkringsutskott.

Men migrationen skulle stramas åt, oavsett vad Romson och Fridolin ville. Den breda sexpartiöverenskommelse med bland annat tillfälliga uppehållstillstånd som hade blivit klar en månad tidigare räckte inte, ansåg socialdemokraterna. Tiotusen asylsökande kom till Sverige varje vecka. Migrationsverket hann inte med. Kommunerna skrek. Kostnaderna skenade. Sverigedemokraterna hade toppnoteringar i mätningarna, det socialdemokratiska partiet var nere för räkning på 24 procent.

För miljöpartisterna var situationen i Stefan Löfvens rum svindlande. Sossarna delade på allvar ut ett papper med förslag på hur samarbetspartiets åsikter skulle räknas bort ur regeringen. De ville radera deras inflytande.

Om språkrören valde något av alternativen, vad hindrade Stefan Löfven från att komma med samma papper nästa gång de var oeniga?

BOKSLUT. 2018 summerade Åsa Romson sin tid i toppolitiken med boken ”Från trängselavgifter i Stockholm till klimatavtal i Paris: mina 15 år i miljöpolitikens tjänst”. Foto: ALEX LJUNGDAHL

– Jag vet inte om de satt och hoppades på att vi skulle hoppa av eller om de hoppades på att vi skulle klamra oss fast. Det fanns säkert olika grupperingar. Vad Stefan önskade innerst inne har han aldrig avslöjat för oss eller någon annan såvitt jag vet, säger Åsa Romson om händelsen i en intervju med Dagens Nyheter 2018, två år efter att hon lämnade sitt språkrörsuppdrag

Intervjun, gjord av politikreportern Hanna Jakobson, säger mycket om relationen mellan de gröna och de röda. Åsa Romson är sårad, frustrerad och förundrad. Socialdemokraterna hade på sin egen kammare, säger det före detta språkröret, kommit fram till regeringens hållning och sedan bara meddelat den. Relationen gick aldrig att reparera efter det, menar Romson.

Och pratar om det i den stora morgontidningen.

Många ville nog vifta bort Romsons ord då. Lätt att komma efteråt och klaga. Det finns ju ett mönster av före detta språkrör som ska berätta hur hemska socialdemokrater var. Maria Wetterstrand har beskrivit vad som hände i regeringsförhandlingarna 2002 ungefär likadant.

– Jag hade ingen aning då om hur socialdemokrater beter sig när de vill få som de vill. De gjorde klart för oss att de minsann hade möjlighet att se till att vi inte skulle få inflytande i någon kommun i Sverige om vi inte gjorde som de ville. Det var väldigt intressant, de betedde sig helt enkelt förbannat oförskämt och arrogant.

Men det som hände 2015 är viktigare än bara en del i den vanliga berättelsen om kulturkrockar. Lösningen då skapade sår som fortfarande präglar allt Miljöpartiet gör.

Efter mötet mellan partiledarna bestämde sig miljöpartisterna för att ändå förhandla. Man satt i interna möten varje dag för att diskutera om man kunde gå med på de socialdemokratiska kraven. Diskussionerna böljade. Många grät. Flera profilerade personer ville lämna samarbetet.

Två argument var avgörande för att man inte gjorde det. Miljöpartiet lyckades förhandla in undantag: lagen skulle bli hårdare utan deras medverkan. Man såg det som nödvändigt att sitta kvar i regering för att säkerställa att lagen skulle bli just tillfällig. Ett andrum, som det kallades.

Och det fanns i samhället en verklig kris. Sverige hade svårt att ta emot alla som kom. Att lämna regeringen i det läget, att efter bara ett år spräcka den på en krishanteringsfråga, det skulle vara dödsstöten för den regeringsduglighet man hade kämpat för att bygga upp.

Ett parti som inte kan hantera en kris ska inte sitta i regering.

I efterhand har många ångrat beslutet.

PÅ PLATS. Manifestation för ensamkommande afghaner arrangerad av nätverket Vi står inte ut i april 2018. I mitten av bilden Miljöpartiets dåvarande språkrör Gustav Fridolin. Foto: LISA MATTISSON

Socialdemokraterna har haft sin egen ånger att hantera. Hösten 2017 demonstrerade ensamkommande och olika stödorganisationer för att afghanerna skulle få stanna i Sverige. Många hade drabbats av Migrationsverkets långa handläggningstider, och fått vänta så länge att de blev prövade under den nya tillfälliga lagen i stället för den gamla mer generösa.

I regeringen förhandlade de två partierna om just den saken.

Miljöpartiet ville se en amnesti. Socialdemokraterna argumenterade för att de som får avslag måste lämna landet.

Partierna stod långt ifrån varandra och frågan lyftes nästan direkt till samordningskansliet i statsrådsberedningen. Förhandlingarna blev långdragna och till tidningarna läckte det om problem. Det fanns uppgifter om att Miljöpartiet hotade med att hoppa av regeringen. Samma metod som de använt med viss framgång mot Fredrik Reinfeldt i samarbetet efter migrationsöverenskommelsen 2011. Ena gången gällde det att fler med ömmande skäl skulle få stanna i Sverige, andra gången utökad vård för asylsökande och papperslösa.

ÖVERENS. Isabella Lövin (MP), Ylva Johansson (S), Gustav Fridolin (MP) och Heléne Fritzon (S) presenterar uppgörelsen om ensamkommande unga i november 2017. Foto: HENRIK MONTGOMERY/TT / TT NYHETSBYRÅN

I november 2017, nästan på dagen två år efter att Åsa Romson gråtit på presskonferensen om den tillfälliga lagen, kom regeringen överens om de ensamkommande.

Lagen, som skulle innebära att ungefär 9 000 personer fick stanna i Sverige så länge de gick i gymnasiet eller arbetade, röstades igenom några månader före valet 2018.

Ett val som slutade med katastrofsiffror för Stefan Löfvens parti.

I den officiella socialdemokratiska valanalysen pekas gymnasielagen ut som en av de viktigaste anledningarna till det låga valresultatet.

Man tappade väljare under hela processen och förlorade trovärdighet i det budskap man faktiskt gick till val på: en stram migrationspolitik. Den strama inriktningen var helt rätt, enligt valanalysen. Först när den frågan är avklarad, skriver analysgruppen, finns det utrymme att diskutera andra politikområden.

Det kan man tänka på den här veckan.

Det är inte bara Moderaterna som vill frigöra sig från att man en gång förhandlade migrationspolitik med miljöpartister. Socialdemokraterna ser samma behov.

De har också ångrat sig.

På Socialdemokraternas verkställande utskott förra veckan, när man fattade beslut om att lämna sitt bud om ett riktmärke till migrationskommittén, överge regeringspartnern och förhandla med partierna som en gång utgjort den borgerliga alliansen, insåg man risken att miljöpartisterna skulle lämna regeringen. Det säger personer med insyn på mötet.

Det spelade ingen roll.

Frågan är för strategiskt viktig för Stefan Löfven. Ända sedan 2015 har rörelserna i partiet gått åt ett enda håll. Ett ihärdigt och ökande tryck om arbetskraftsinvandringen från LO. Kommunalråd som gått ut och talat om integrationsproblem och bostadsbrist. Ett ungdomsförbund som svängt helt om och börjat prata om kvotflyktingssystem i stället för asylrättssystemet som det tillämpas i dag. En tankesmedja som säger samma sak.

Socialdemokraterna har laddat upp för det här.

Migrationsfrågan måste hanteras en gång för alla.

Miljöpartisterna måste hanteras en gång för alla.

SIDA VID SIDA. Statsminister Göran Persson (S) och MP-språkröret Maria Wetterstrand under EU-valsdebatt i SVT i maj 2004. Foto: MIKAEL SJÖBERG

Samarbete är bräckligt. Även partier som står varandra nära politiskt kan ha så olika kultur att de inte förstår vad den andra håller på med.

Se bara på centerpartisterna och moderaterna, som ägnade åratal åt att bygga förtroende för att göra alliansen möjlig. Och sen raserade allt på minimal tid i regeringsbildningen 2018.

Miljöpartiet och Socialdemokraterna har också hållit på länge.

Efter regeringsbildningen 2002 förhandlade de gröna med Lars Leijonborgs folkpartister för att bilda mittenregering, men blev till slut blev stödparti åt den socialdemokratiska regeringen tillsammans med vänsterpartister. Då bestämde man sig för att försöka lära känna varandra.

Partisekreterarna – Lars Stjernkvist och Håkan Wåhlstedt – ordnade gemensamma seminarier på Bommersvik. De fick prata politik med varandra, men också dricka öl i bastun.

Det här var under Perssons tid, han som sa att miljöpartister ljuger, är stöddiga, otrevliga och smäller i dörrar.

Vilket stämde ungefär.

Peter Erikssons taktik var just att vara så jävlig att Persson skulle tycka det var enklare att ha de gröna i regeringen än utanför. Bland annat därför gjorde man upp med de borgerliga partierna i en av de frågor som skulle göra mest ont för arbetarrörelsen: undantag från turordningsreglerna i lagen om anställningsskydd.

Sen kom Sahlin, som bestämde sig för att gå till val i ett rödgrönt samarbete med sikte på att det skulle vara till minst 2020. LO surade, men Sahlin och de gröna fann en gemenskap i sånt som gällde hbtq-rättigheter och antirasism. Partierna satt i arbetsgrupper. Hade gemensamt valmanifest. Åkte på turné ihop.

I NEDERLAGET. S-ledaren Mona Sahlin och MP-språkröret Maria Wetterstrand omfamnar varandra under valvakan 2010, På bilden också språkröret Peter Eriksson och Vänsterpartiets ledare Lars Ohly. De rödgröna lyckades inte ta makten. Foto: OLLE SPORRONG

Men efter valförlusten 2010 blev det knappt ens en gemensam oppositionsbudget innan det fördjupade samarbetet upplöstes. Sedan dess har man visserligen regerat landet tillsammans i en och en halv mandatperiod. Men Stefan Löfvens socialdemokrater och dagens miljöpartister har inte knutit band bortom det dagliga arbetet i regeringskansliet.

Partisekreterarna har inget djupare umgänge. Ungdomsförbunden bråkar på bästa sändningstid i Aktuellt. Ibland dyker Stefan Löfven dyker upp på Miljöpartiets kongresser, men det som brukar ske på scen har vibb av en partiledare som gästar sitt ungdomsförbund.

Det finns ett avstånd.

En rollfördelning.

TYDLIGA ROLLER När Stefan Löfven dyker upp på MP:s kongress – här när Per Bolund valdes till språkrör 2019 – har det ”vibb av en partiledare som gästar sitt ungdomsförbund”, skriver Maggie Strömberg. Foto: HENRIK MONTGOMERY/TT / TT NYHETSBYRÅN Vice statsminister Isabella Lövin (MP). Foto: FREDRIK WENNERLUND / STELLA PICTURES Statsminister Stefan Löfven (S). Foto: FREDRIK WENNERLUND / STELLA PICTURES

De här två regeringspartierna förhandlar inte fram gemensam politik i arbetsgrupper eller i form av valmanifest. Det har talats så mycket om att de fyra januaripartierna saknar ett gemensamt projekt att det har glömts bort att de två partier som faktiskt sitter i regering ihop inte heller har det. Och att de nu har rakt motsatt politik i en av väljarnas absolut viktigaste frågor.

Många säger nu att erfarenheterna från 2015 visar att Miljöpartiet väljer makten före migrationen. Valde man att stanna då kommer man att göra det igen.

Men det är nog att tolka 2015 fel.

Migrationsfrågan har fått de båda partierna att glida längre isär.

Miljöpartisternas ånger över 2015 liknar socialdemokraternas ånger över 2017.

Aldrig igen, säger båda.

Och så fortsätter de åt var sitt håll.

PÅ VÄG UT? Stefan Löfven och Isabella Lövin i tisdags. Presskonferensen handlade om coronakommissionen, men båda fick ett flertal frågor om regeringspartiernas olika syn på migrationspolitiken. Foto: ALI LORESTANI/TT / TT NYHETSBYRÅN Isabella Lövin och Stefan Löfven. Foto: ANDERS WIKLUND/TT / TT NYHETSBYRÅN

Så vad kommer hända nu?

Is-i-magen-linjen vann förra helgen, men när man ringer runt är det svårt att hitta ens någon i partiet som vill stanna kvar om Stefan Löfven rundar miljöpartisterna i riksdagen i höst. Flera drev att man redan förra helgen skulle kallat till presskonferens och lämna sina ministerposter.

Kan Socialdemokraterna köpa miljöpartisterna med ett klimatpaket?

Kanske, men sannolikt inte.

Låt säga att regeringen gör investeringarna efter corona till den största gröna satsning Sverige någonsin genomfört. En enorm klimatkompensation. Det är en populär tanke bland många journalister. Miljöpartister blir förfärade av att man alls ställer frågan.

– Vi köpslår inte med mänskliga rättigheter, är deras ryggmärgssvar.

Något sådant erbjudande har heller inte kommit från Stefan Löfven, enligt flera centralt placerade källor.

Stämningsläget i partiet är faktiskt exakt som i en halvårsgammal text i LO-ägda tidningen Arbetet.

Det fnissades då.

Gustav Fridolin la ut texten om att socialdemokratin av idag var som en jobbig fyllediskussion på en fest i något kök 02.30 på natten. ”En partibyråkrati med maktberoende men utan självkänsla”, skrev det förra språkröret som menade att S har sträckt upp fingret i luften och tagit rygg på populistiska nationalister.

”Hela finansdepartementets lista på hur man kan göra livet så jävligt som möjligt för människor på flykt blev partiets valkrav. En lista kryddad med politiska förslag som knappast en snedfylla kan ursäkta.”

SVARADE. Annelie Karlsson, Socialdemokraternas gruppledare i riksdagen, skrev replik efter Gustav Fridolins text i Arbetet. Foto: PATRIK C ÖSTERBERG / IBL

Folk fnissade kanske mest efter svaret.

När Fridolin står och snackar i köket, säkert mest och högst av alla, går vanliga löntagare till jobbet och betalar skatt så att Fridolin kan studera och imponera på andra med sina storslagna sociologiska teorier, svarade socialdemokratiska gruppledaren Annelie Karlsson.

Det var roligt.

Men läste man språkrörets text kunde man också ana en annorlunda stämning. Han skrev om ”den hårda baksmälla som alltid tycks komma av att försöka samregera med socialdemokrater”. Han skrev om obehaget att ha varit med och backat upp ett parti ”som gör idolbilder av gränsvakter vid Öresund”.

Rubriken löd:

”Vad är det för sossemonster jag har varit med och skapat?”

Den frågan ekar i Miljöpartiet nu.

Maggie Strömberg är politikreporter på Expressen och författare till boken ”Vi blev som dom andra: Miljöpartiets väg till makten”. Hon hörs varje vecka också i Expressens politikpodd Verkställande utskottet.

LÄS MER: Torbjörn Nilsson: Moderatledaren vrålade – sedan sprack regeringen

LÄS MER: Efter turbulensen – vem kan rädda Miljöpartiet?

LÄS MER: S-ideologernas skarpa utspel om migrationen

LYSSNA: Verkställande utskottet – Expressens podcast om politik: ”Spricker regeringen nu?”