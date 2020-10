NYC, NEW YORK. Lamin Jaeh har jagat den amerikanska drömmen i hela sitt liv.

I pandemins spår förlorade han jobbet som tolk och blev hemlös.

Nu köar han med andra newyorkers till hjälporganisationer för att kunna duscha och äta.

Skyddsnäten i USA är svaga och synen på välfärd kontra välgörenhet är helt olik den svenska.

Det luktar av ett regn som ännu inte har börjat falla. På 138:e gatan samlas morgonansikten på rad mellan ett par orangebruna hus.

En kvinna i jeans och rakt hår ner till skjortkragen sitter lutad mot ett stängsel som täcker ingången. Runt henne: påsar. I hennes händer: en tidning.

Det är en Financial Times.

Innanför stängslet finns en asfaltsplan med en duschbarack, stolar, bajamajor, kartonger med Läkare utan gränsers logga.

Hennes ögon följer en artikel medan hon väntar. När hon höjer blicken och möter en främlings viker hon ner affärstidningen i en av påsarna och reser sig från trottoaren:

– Vem är du? Vem har gett dig tillstånd att vara här?

Orden går som ett eko genom kön. Flera stämmer in. En man kliver mot den okända:

– Du står här som en gangster!

Det låter som ilska. Men det som hänger under den tunga himlen är skam. Kvinnan har påmint om det som alla vill ha:

– Värdighet, det handlar ytterst om värdighet, att få känna att man har ett värde som människa, säger Lamin Jaeh.

Att kunna klä av sig, gå på toaletten, tvätta sig. Bestämma själv om någon ska se på.

Lamin Jaeh gör det här mellan husen med insyn från trottoaren. Måndagar, onsdagar och lördagar.

Det är då hjälpprojektet på Manhattan har öppet.

50 personer hinner tvätta sig på en dag i trailern med duschar. Foto: PACIFIC PRESS / SIPAUSA TT NYHETSBYRÅN

Frilansande tolken Lamin Jaeh besöker duscharna alla dagar de har öppet. Foto: Magda Gad

På Lamins näsa vilar ett par rektangulära glasögon. Över högeraxeln en canvasväska. Det ser ut som att han ska till jobbet.

Det ska han inte. Han är en av de 22 miljoner amerikaner som har blivit arbetslösa under pandemin.

Enligt Pewinstitutet har färre än hälften återgått i arbete och en av fyra vuxna har svårt att betala sina räkningar.

När han inte längre klarade av att betala hyran i Bronx blev han hemlös.

I det amerikanska systemet skapar arbetslösheten i pandemins spår helt andra problem än för svenskar. Vägen från ett normalt liv till att man hamnar i svårigheter är inte lång i USA.

Som frilansande tolk som tagit uppdrag för dagen har Lamin inte kunnat ta del av någon ersättning eller försäkring. Skyddsnäten är sparsamma. Administrativt krångel och okunskap om vilka rättigheter man har hindrar många från att ens söka ersättning.

I mars skrev president Donald Trump under ett stödpaket, CARES, för att de som förlorat sina jobb under pandemin skulle just kunna betala sina räkningar och bo kvar i sina hem.

Men sedan i somras har kongressen inte kunnat enas om fortsatta åtgärder. Pengarna uteblir och osäkerheten växer i möjligheternas land.

Det är möjligt att ett stort antal snart råkar mycket illa ut: 40 miljoner amerikaner riskerar att bli vräkta.

Läkare utan gränser packar och skickar ut handsprit och saneringsprodukter även till andra organisationer som hjälper hemlösa och utsatta. Foto: VITO CASTELGRANDE / MSF

Lamin Jaeh, 50, tvingas ta emot hjälp av Läkare utan gränser för att duscha. Han är tolk och talar sju språk flytande. Under pandemin förlorade han sina uppdrag – och blev vräkt. Foto: MAGDA GAD

Lamin har sitt ursprung i Senegal, kan växla mellan sju språk och har jagat den amerikanska drömmen sedan han var ung.

– Har du hittat drömmen än?

– Nej. Nej, inte än.

– Känner du att regeringen bryr sig om folket?

– Nej, inte alls. Det amerikanska sjukvårdssystemet är privat, de bryr sig om vinst. De bryr sig inte om en pandemi som drabbar minoriteter och fattiga människor. Fängelser är också för vinst, allt är för vinst i det här landet.

Han får förlita sig på frivilliga och välgörenhet.

– Man undrar hur det kommer sig att man lever i världens rikaste ekonomi och man har inte tillgång till utbildning, man har inte tillgång till hälsovård. Har man inte pengar har man inte tillgång till någonting.

Människorna som kommer till Läkare utan gränsers duschstation besväras av att behöva göra saker man vanligtvis gör i det privata - med fri insyn från gatan. Lamin Jaeh säger att det är en fråga om värdighet. Att få avgöra själv vem som ser när man går på toaletten, klär av sig och tvättar sig. Foto: MAGDA GAD

Amerikaner och svenskar har helt olika syn på välfärd kontra välgörenhet. Även om den skandinaviska modellen har genomgått förändringar de senaste decennierna är de flesta svenskar fortfarande överens om att man ska ha en skattefinansierad välfärd. Relationen till staten är att medborgarna ger och får efter behov.

För en svensk är det ideologiskt viktigt att inte vara beroende av någon annans välvilja. Frihet betyder inte att skrapa ihop allmosor.

Staten ska blanda sig i den enskildes liv så lite så möjligt.

Grundessensen i det amerikanska systemet är precis den motsatta. För merparten av amerikaner är det en främmande tanke att betala höga skatter för att omfördela välstånd. Tanken på att behöva betala för någon annans cancerbehandling är för majoriteten helt befängd.

Staten ska blanda sig i den enskildes liv så lite så möjligt. Vilken sjukvård man vill ha och hur mycket man är beredd att betala för en försäkring ska vara upp till var och en.

I USA är acceptansen för ojämlikhet relativt hög. Samhällsmodellen är byggd på principen att om man av någon anledning inte är framgångsrik har man sig själv att skylla. Därför blir det logiskt att se det som individens ansvar att skaffa sig bra förutsättningar.

De flesta amerikaner anser att det ska finnas ett visst grundskydd och att ingen ska behöva dö på gatan. Men i huvudsak är det upp till den enskilda att sköta sin hälsa och välja vad man vill avvara till försäkringar.

Ron Datillo, 29, har fått jobb här som städare. Han sanerar duscharna med klorin. Jobbet var en bra möjlighet för honom under pandemin, att få in pengar i en svår tid. Men han säger att han främst gör det för att ställa upp för dem som är mindre lyckligt lottade än han själv. Foto: MAGDA GAD

Läkare utan gränsers logistik är enkel. Så brukar det vara på deras projekt runtom i världen. Fällbord, plastdunkar, mobila baracker. Det viktiga är inte att bygga fina sjukhus, utan att snabbt komma på plats och få stopp på smittspridningen. Foto: MAGDA GAD

Stängslet mellan husen skjuts åt sidan. Lamin tvålar in händerna under en plastdunk som står på ett fällbord i ingången. Personalen ger ansiktsmasker till de som inte har.

Organisationen som ser till att han kan hålla sin hygien och skydda sig mot coronaviruset arbetar vanligtvis i utvecklingsländer. Det här är första gången i historien som de gör insatser i USA. Standardmässigt kunde Lamin Jaeh lika gärna varit i Västafrika.

– Läkare utan gränser har kommit för att jobba i världens största ekonomi.

Läkare utan gränser ingrep på Manhattan eftersom de bedömde att den rådande situationen var en risk för folkhälsan.

Han har blivit 50 år och vill bara att mardrömmen ska ta slut.

Covid-19 har hittills kostat över 210 000 liv i USA. Smittspridningen är ännu inte under kontroll. Dödstalet är högre än i nästan något annat rikt land i världen.

Skälen är flera. Trumpadministrationen var saktfärdig när pandemin bröt ut. Ansvarsfördelningen mellan Washington och delstaterna har varit otydlig. Staterna var olika rustade för att klara krisen.

Läkare utan gränser ingrep på Manhattan eftersom de bedömde att smittotalet i kombination med den rådande situationen var en risk för folkhälsan.

23-åriga Tommy Hiller arbetar volontärt i NYC och tycker att det känns givande att kunna hjälpa till. När de sociala skyddsnäten inte håller är det sådana som han som får ta hand om de människor som faller igenom. Vägen till gatan är kort i USA. Foto: MAGDA GAD Runt halsen har han två stoppur för att hålla koll på att ingen duschar för länge. Foto: MAGDA GAD

Tommy Hiller har två stoppur runt halsen. Han kontrollerar att varje person får tio minuter i ett av de fyra duschbåsen i baracken. Behöver de tvätta sig ytterligare får de göra det ute vid en avlång spegel som hänger i ett hönsnät.

Kvinnan som läste Financial Times dröjer sig kvar på en av stolarna framför en plastlåda. Ögonen som fokuserade på en tidningsartikel rör sig nu i alla riktningar. För att duscha måste hon ta av sig kläderna och lägga dem i lådan.

Hon får en handduk och en liten plastkorg med tvål, schampo, deodorant, tandborste, tandkräm, hudkräm, underkläder, bindor.

Besökarna får med sig en korg med hygienprodukter när de går in i duschen. Foto: PACIFIC PRESS / SIPAUSA TT NYHETSBYRÅN

Kön bakom henne är lång. Skulle himlen släppa ner regnet stänger personalen och öppnar inte igen förrän i övermorgon.

Till sist ger hon efter och knäpper upp skjortan. Försöker täcka trosorna och behån med handduken.

23-åriga Tommy Hiller, som själv är på väg ut i arbetslivet i en ekonomisk nedgång, förklarar att orsakerna till att människor kommer hit är flera. Det handlar inte bara om att 80 000 i staden är hemlösa. Ställen dit folk brukar gå för att duscha är stängda, i gamla bostadshus delar hyresgäster ofta kök och badrum, vissa vågar inte längre använda sig av gemensamma lokaler.

– Därför är det viktigt att vi erbjuder en säker plats.

Asfaltplanen fyller även en annan funktion:

– Det är samma folk som kommer och det känns bra att se deras välbekanta ansikten.

När pandemin gör allmänna inrättningar osäkra skapar Läkare utan gränser en trygg och säker plats. Foto: MAGDA GAD

Att amerikaner inte har samma syn som svenskar på välfärd innebär inte att de är mindre generösa. De skänker enorma summor pengar och ägnar mycket tid åt välgörenhet och hjälpinsatser.

Välgörenhet blir en annan modell för omfördelning, med den viktiga skillnaden att man själv får välja till vem eller vad man vill ge.

En stor del amerikaner som har resurser är engagerade i någon form av välgörenhetsarbete. Det uppfattas näst intill som en plikt och en självklarhet att anordna insamlingar, jobba några timmar i ett soppkök eller på annat sätt bidra volontärt. Tommy Hiller är en av dem som tycker att det är givande:

– Att kunna ge en känsla av vänskap och samhörighet under en tid av social isolering har verkligen känts uppmuntrande.

Utöver duschstationer här i Harlem och i Midtown har Läkare utan gränser satt upp 160 mindre stationer för handtvätt. Undervisat i smittskydd och hur man gör en snabb förstahandsbedömning av akuta fall under en pandemi. Delat ut över tusen mobiltelefoner för att de som inte har egna ska kunna ringa ambulans och annan livsviktig samhällsservice.

Det är inte bara hemlösa som behöver Läkare utan gränsers hjälp för att duscha. I NYC bor folk också i gamla hus där hyresgästerna delar kök och badrum. Många vågar inte gå till dessa gemensamma lokaler under pandemin. Det här ger dem trygghet och de får också information om hur man skyddar sig mot covid-19. Foto: MAGDA GAD

I övriga landet har de riktat sig till grupper som har dålig tillgång till hälso- och sjukvård. I New Mexico och Arizona har de gjort insatser för ursprungsbefolkningen. I Florida för migranter som arbetar med jordbruk. I Michigan och Texas på äldreboenden och sjukhem. Och i Puerto Rico, som är en orkandrabbad del av USA, har de gett primärvård och satt upp sjukvårdskliniker.

En del projekt har gjorts i samarbete med delstaters hälsodepartement för att förbättra folkhälsan på sikt, som nya riktlinjer för hur sjuksköterskeutbildningen kan bli bättre och program för att motverka psykisk ohälsa hos personal som arbetar med döende.

Harlem är en hårt drabbad stadsdel. Det finns en stor del afroamerikansk befolkning, som redan före pandemin hade ohälsa och underliggande sjukdomar. Fler afroamerikaner är fattiga jämfört med övriga befolkningen. De har sämre tillgång till hälso- och sjukvård. Under pandemin har de varit överrepresenterade i virusets frontlinje, som exempelvis taxichaufförer och kassörskor. Foto: MAGDA GAD

Hälsa och sjukvård var redan före pandemin en viktig valfråga i USA. Men att hitta nya lösningar för sjukförsäkringssystemet och ohälsan som är utbredd inom vissa grupper är inte enkelt.

USA är det enda rika landet i världen som saknar en allmän sjukvårdsförsäkring. 2018 var runt 28 miljoner amerikaner helt oförsäkrade. Utöver det hade ytterligare över 30 miljoner ett otillräckligt försäkringsskydd.

I praktiken innebär det att minst en femtedel av befolkningen lever med osäkerhet över vad som ska hända dem eller deras familjemedlemmar om de blir sjuka.

Du borde testa att duscha här själv så du får veta hur det är.

Som oförsäkrad har man sällan tillgång till rutinkontroller eller råd att uppsöka läkare för mindre bekymmer. Man ingår oftast inte heller i screening- eller vaccinationsprogram.

Oförsäkrade drabbas av sjukdomar som hade kunnat undvikas och att deras allmänhälsa ofta är dålig. Det gör dem även extra utsatta för pandemier.

Därför har minoritetsgrupper och fattiga drabbats hårdare av covid-19, och behövt undsättning utifrån.

– Du borde testa att duscha här själv så du får veta hur det är.

Lamin Jaeh har fått en engångshyvel och raklödder. Han tittar sig i den avlånga spegeln. Drar bladet över de mjuka kinderna.

Ett stort bekymmer för hemlösa är var de ska lägga sina kläder och ägodelar. De är rädda för att de ska bli stulna och att de därmed ska förlora det sista de har. Att Läkare utan gränser ger dem en varsin förvaringsbox känns därför viktigt för dem, och ökar tryggheten. Foto: MAGDA GAD

Logistiskt liknar asfaltsplanen de fältsjukhus som Läkare utan gränser hade i Liberia under ebolaepidemin. De kom tidigt, arbetade med enkla lösningar, fokuserade på att bromsa smittspridningen mellan liberianer.

Den amerikanska biståndsmyndigheten USAID kom dit först efter att några västerlänningar blev smittade. De byggde sjukhus med gjutna betonggrundar, internet och luftkonditionering.

Insatsen blev större än behovet, vissa sjukhus fick rivas.

År 2020 ter det sig som en obegriplighet: amerikanska staten kan ge storskalig nödhjälp till utlänningar i andra världsdelar, men nödställda amerikaner i USA är utlämnade till en biståndsorganisation.

USA:s internationella hälsovårdsinsatser har i år uppgått till närmare 6,8 miljarder dollar.

Parallella regelverk och en stor mängd hälso- och sjukvårdsaktörer gör det svårt för den amerikanska staten att samordna statliga insatser på hemmaplan.

Ansvaret för Läkare utan gränser projekt i USA lämnas efter hand över till lokala frivilligorganisationer.

Sarah Faulder, 23, har tillgång till utbildning enbart för att hon fått ett stipendium. Hon har inga pengar att betala för universitet. Matpengar har hon tjänat in som kassörska vid sidan av. Men under pandemin förlorade hon det jobbet. Nu har hon fått jobb av Läkare utan gränser. När de lämnar står hon utan inkomst igen. Foto: MAGDA GAD

”Shower Power” har tagit över driften av duschstationerna. Det innebär att de som har fått lön av Läkare utan gränser i stället måste arbeta gratis.

23-åriga Sarah Faulder studerar internationell rätt på stipendium och jobbade tidigare som kassörska.

Pandemin ändrade på det: butiken stängde, hon stod utan pengar.

– Tack gode fick jag det här.

Hon sitter i ingången och ansvarar för att skriva ner namnen på de som kommer hit.

– Förut fick jag en lönecheck varje vecka, plötsligt var det slut med det.

När Läkare utan gränser lämnar förlorar Sarah Faulder även denna inkomst.

Läkare utan gränser har två duschstationer på Manhattan. En här i Harlem och en i Midtown. Det är öppet tre gånger i veckan. När de stänger kan de utsatta inte tvätta sig. Samma gäller soppköken. Är de stängda får de som inte har råd att köpa mat gå utan. Foto: MAGDA GAD

Det är sådant som människor i tredje världen brukar oroa sig för, att västerländskt bistånd ska dra sig ur och att jobbmöjligheterna därmed blir färre.

Lite längre bort på 138:e gatan ligger Frälsningsarméns soppkök. De som har duschat här brukar fortsätta dit.

Det kan de inte nu.

Lamin Jaeh går västerut förbi de orangebruna husen.

– De har stängt för att det är helgdag i morgon.

Redan före pandemin levde ungefär 40 miljoner amerikaner i fattigdom, 14 miljoner i matosäkerhet och en halv miljon var hemlösa.

Nu ökar antalet som inte har råd med mat.

Med välgörenhet följer förödmjukelsen för den som tvingas be om gåvor för att klara sig.

– Många kommer gå hungriga i dag.

I hårt drabbade Harlem står en lång kö av människor och väntar på att få munskydd och mat. Foto: BEBETO MATTHEWS / AP TT NYHETSBYRÅN

45 000 amerikaner dör varje år för att de saknar sjukförsäkring

Utöver att amerikaner drabbas av ohälsa och sjukdomar som de annars inte hade fått visar en forskningsstudie från Harvard Medicine 2009 att cirka 45 000 amerikaner dör varje år till följd av att de saknar sjukförsäkring.

Studien uppskattade att arbetare i USA löper 40 gånger större risk att dö jämfört med de som har privat sjukförsäkring. Flera hundratusen amerikaner har årligen inte råd med adekvata cancerbehandlingar utan måste skära ner på medicin. Det är inte sällsynt att svårt sjuka blir skuldsatta för livet eller till och med tvingas sälja sina hem för att kunna få behandling.

USA är världens största ekonomi och det sjunde rikaste landet i världen sett till BNP. Sett till köpkraft per person är USA det elfte rikaste landet.

Läkare utan gränser har under 2020 gjort insatser som främst rör hygien, sjukvård, smittskydd, skyddsutrustning, triage, utbildning till vårdpersonal och psykisk hälsa i kristid i USA. De har jobbat i fem regioner i landet.

På Läkare utan gränsers testklinik för covid-19 i Immokalee i Florida gör Sonny Pierre sig redo för sitt arbetspass. Foto: TAIMY ALVAREZ / MSF

I Immokalee i Florida har de hjälpt ungefär 20 000 migrantarbetare att skydda sig från coronaviruset. De satte bland annat upp testkliniker, eftersom migranterna saknade möjlighet att testa sig för covid-19.

Doris Portis och Ebony Lucas arbetar för Läkare utan gränser i Roseville, Michigan. Foto: ALI LAPETINA / MSF

I Michigan var en tredjedel av de som hittills har dött i covid-19 boende på äldreboenden och sjukhem. Läkare utan gränser gick därför in och gav stöd till 50 sådana boenden i delstaten. De satte även upp ett program för att långsiktigt förbättra sjuksköterskeutbildningen i Michigan.

Rent akutmedicinska insatser har gjorts i Puerto Rico, en karibisk ö och självstyrande del av USA som före pandemin var utsatt av orkaner och jordbävningar.

