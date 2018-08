Jimmie Åkesson, hur många timmars nattsömn snittar du i valrörelsen?

– Oj, får jag sova tre timmar i sträck är jag nöjd. Det är inte lätt att komma till ro. Man håller på från tidig morgon till sen kväll, adrenalinet pumpar och så mycket kaffe på det. Jag har inte lärt mig att komma till ro riktigt.

– I helgen har jag en paus, det ser jag fram emot. Då blir det förmodligen hotellsängen hela dagen och natten. Jag har lärt mig den hårda vägen att ta det lite lugnt när det blir möjlighet. Jag har i ärlighetens namn tagit en paus i dag. Jag tog en timme efter presskonferens när jag lade mig på soffan med en ljudbok.

Vilken bok?

– Jag hittade inget jag verkligen ville lyssna på så jag minns inte vad jag landade i till slut. Men jag lyssnade lite på Savianos "Gomorra". Jag har velat läsa eller lyssna på den länge. Det blev en stund men det var inte riktigt rätt läge.

Är du fascinerad av maffiahistorier?

– Ja, det är jag, absolut. Det tror jag alla är på ett eller annat sätt.

”Lärt den hårda vägen”, jag antar att du syftar på efter valrörelsen 2014 när du kraschade, blev utbränd och var borta i ett halvår?

– Mm, krascha gjorde jag inte riktigt eftersom jag hann upptäcka det innan det blev en riktig krasch. Det gick inte längre, det tog stopp.

Hur gör du för att inte hamna där igen?

– Dels är valrörelsen kortare. Jag kör fyra veckor intensivt. Då var det fyra veckor på våren och sex på hösten där jag var ute och reste i princip oavbrutet. Det blev lite mycket kanske.

– Men situationen är också en annan i dag, vi är ett större parti och attityden bland väljare är en annan. Jag är ganska trygg i min roll, inte så uppstissad över saker som jag kanske var då.

Det bästa med det är att man får sitta och prata om vad man vill i en timme, och det är ganska skönt

Du har alltid telefonen på ljudlöst, är det en konsekvens?

– Ja, det har jag haft länge. Egentligen blir jag mer stressad över av att ha den på ljudlöst för då måste man kolla på den hela tiden i stället, men jag har väldigt svårt för telefonsignaler generellt, jag blir väldigt stressad av det.

Har du några kontakter med vården kvar sedan din sjukskrivning?

– Nej, det är ganska länge sedan.

”Situationen är också en annan i dag, vi är ett större parti och attityden bland väljare är en annan”, säger Jimmie Åkesson om årets valrörelse jämfört med 2014. Foto : Anna-Karin Nilsson

Ingen terapi?

– Nej, men det hade kanske varit bra. Det bästa med det är att man får sitta och prata om vad man vill i en timme, och det är ganska skönt. Men inget sånt nu.

Mediciner?

– Jo, det är det. Absolut.

Vill du berätta vad?

– Nej. Men jag knaprar samma piller som jag har gjort hela tiden. Det är väl bra kanske.

En lång het sommar har det varit. Har du spelat någon golf, du är väl singelhandicapare?

– Inte längre. Jag håller på och stadigt höjer mig, jag är uppe på nästan 15, behöver några slag till bara. Jag har inte spelat mycket men några tävlingar.

Hur var banorna, bruna eller gröna?

– De var väldigt gröna. Sölvesborgs golfklubb håller alltid hög kvalitet.

”Det är ett missförstånd att EU har en krisberedskap. Man har något slags samordningskontor, ytterligare en byråkratisk inrättning i Bryssel som sitter och talar om för folk vad de ska göra”, säger Jimmie Åkesson. Foto : Anna-Karin Nilsson

Du talade om klimatet i ditt sommartal, sa att "vädret har varit fantastiskt" och kallade klimatfrågan för värsta sortens populism.

– Näpp, det gjorde jag inte. Det var en taskig omskrivning. Det jag sa var att om man lovar bättre väder i en valrörelse som vissa partier gör så tycker jag att det är populism, för man kan inte göra politik av hur vädret är en sommar. Det är inte seriöst.

Extremvärmen som har varit på norra halvklotet, vad kommer den sig av som du ser det?

– Jag är inte någon expert på väder men det talas ju om att vi har haft en El Niño och en värmebölja från den som nådde oss den här sommaren. Det ligger en del i det säkert.

– Jag förnekar inte att jordens klimat är på väg att bli varmare och att det kan komma att bli fler varma somrar oftare framöver men debatten är obalanserad.

Vad ska SD göra för drabbade bönder och skogsägare?

– En del av det har regeringen redan presenterat, det tror jag alla partier står bakom, men det räcker inte. Vi vill se till att regeringen tar ansvar för att det här EU-stödet som många väntar på, betalas ut. Vi vill göra det billigare att vara lantbrukare i Sverige genom att sänka dieselskatten för lantbrukare, vi vill ge djurvälfärdsersättning på tusen kronor per betande mjölkko för att jämna ut de konkurrensnackdelar som man har gentemot andra bänder i Europa.

Jag förnekar inte att jordens klimat är på väg att bli varmare

Fast du vill ju gå ur EU?

– Ja, det vill jag, i den mening att vi inte ska vara del i en politisk union som EU har utvecklats till. Däremot ska vi kunna samarbeta och handla med varandra även fortsättningsvis.

Foto : ANNA-KARIN NILSSON

Om vi tar bränderna, hur hade vi stått oss utan EU:s krisberedskap?

– Det är ett missförstånd att EU har en krisberedskap. Man har något slags samordningskontor, ytterligare en byråkratisk inrättning i Bryssel som sitter och talar om för folk vad de ska göra. Samarbete bygger på att man har kontakt med varandra och jag lovar att vi hade fått hjälp av Polen i alla fall.

Hur ser din klimatångest ut? Handlar den om utsläppen av växthusgaser eller att klimatfrågan tagit över den politiska debatten så här nära inpå valet?

– Jag har ångest, framför allt över att en fjärdedel av landets kvinnor inte vågar gå ut när det är mörkt.

Jag sopsorterar noga, nästan på autistisk nivå

Men det har inte mycket med klimatet att göra?

– Det har inget med klimatet att göra, det handlar om andra mer vardagliga samhällsproblem. Att klimatfrågan skulle vara viktig inför det här valet, förvånar inte mig den minsta.

Vad gör du för miljön?

– Ja, vad gör jag... jag sopsorterar noga, nästan på autistisk nivå och kör en bil som åtminstone när jag köpte den var en miljöbil.

Sverigedemokraterna har dragit till sig kanske 400 000 nya väljare sedan valet 2014 och är enligt somliga opinionsundersökningar Sveriges näst största parti. Samtidigt pekar beskeden vi får nu i alla fall på att ni inte kommer att få mer reell politisk makt efter valet. Hur ser du på det?

– Nu är det ytterst väljarna som bestämmer vilken makt ett parti ska ha. Om jag fick bestämma själv skulle jag inte vilja ge politisk makt till de andra partierna heller. Men det är en sak vad man vill och en annan vilken verklighet man har att förhålla sig till. Om opinionsläget vi har i dag skulle stå sig blir det väldigt svårt att styra det här landet i fyra år om man inte ger oss något inflytande. Det tror jag alla förstår.

Det var väldigt nära att vi hade samtal med Moderaterna

Du sa i Expressens partiledardebatt att ”du ska fortsätta att vara en blåslampa”, har du gett upp regeringsmakten?

– Det är inte avgörande med regeringsmakt och det har jag sagt så länge jag har varit politiskt aktiv. Det viktiga är inte vem som genomför förändringar utan hur det sker.

Ebba Busch Thor (KD) och Jimmie Åkesson (SD) under Expressens partiledardebatt. Foto : Anna-Karin Nilsson

När Moderaternas förre partiledare Anna Kinberg Batra under våren 2017 öppnade dörren och släppte in SD ett steg in i värmen blev följden att hundratusen moderatväljare gick till Centern samtidigt som Annie Lööf bedyrade att hon aldrig skulle göra sig beroende av Sverigedemokraterna. Upplevde du att det var nära?

– Det var väldigt nära att vi hade samtal med Moderaterna.

Hur nära?

– Det förekom kontakter och det slutade med ett tjänstemannamöte vid ett tillfälle. Sen kom opinionsmätningarna som visade det du beskrev nyss, då stod de inte fast vi det, vilket jag tror hade varit det bästa. Anna Kinberg Batra föll primärt för att hon hoppade fram och tillbaka och inte var tydlig.

Ulf Kristersson (M). Foto : Anna-Karin Nilsson

Har Ulf Kristersson varit mer tydlig?

– Nej, han är ännu mer otydlig. Han har spelat dubbelt sedan han tillträdde och har kommit undan med det och verkar göra det fram till valet, vilket förvånar mig. Han säger att han tänker ta makten även om den så kallade alliansen blir mindre än de rödgröna, men kan inte svara på hur det ska gå till utan att samtala med mig.

Och du kan inte svara på vem du vill se som statsminister?

– Nej, för att jag inte tillhör något block. Om vi skulle komma till en uppgörelse med någon statsministerkandidat så hedrar vi den uppgörelsen. Så länge vi inte har det så har vi inga lojaliteter gentemot någon annan.

Du är den partiledare som har suttit längst, sedan 2005. När har du varit nära att hoppa av?

– Det har jag nog aldrig, seriöst. Att jag klev av ett halvår när jag blev utbränd var för att kunna fortsätta. Jag kan överväga var och varannan dag att göra något annat men så känner nog alla i bland. Det har gått åt rätt håll hela tiden och det är kul med valrörelse.

– Men en sak som verkligen stör är att jag inte är hemma på några veckor. Det är jättejobbigt men det är snart över, då får man komma hem.

Vad saknar du från hemma?

– Jag saknar min son, mina katter, jag måste väl säga att jag saknar min sambo också. Det gör jag naturligtvis. Jag saknar min trädgård, jag ser hur den förfaller eftersom min sambo som jag delar trädgården och hushållet med också jobbar i valrörelsen.

Ditt parti beskrivs ofta som ett enfrågeparti, nollfrågeparti skulle man kunna säga i ett avseende. Enligt en granskning som Dagens Samhälle gjorde på kommunal nivå visade det sig att det inte fanns ett enda SD-förslag i 48 kommuner. I nästan hälften av kommunerna fanns inget eget budgetförslag. Hur kommenterar du det?

– Man får gå till den enskilda kommunen för att få svar. Jag vet hur vi jobbar i min egen kommun Sölvesborg där jag sitter i fullmäktige. Där är vi det enda oppositionsparti som lägger en budget, jag tror att vi har lagt flest motioner av alla partier, så det ser olika ut.

En motion som har lagts handlar om att införa dialektundervisning på skolschemat. För eller emot?

– Ja, det kan vara häftigt. På samma sätt som att man undervisar i minoritetsspråk för att bevara dem. Kanske inte som ett huvudämne flera timmar i veckan men listerländska hemma på skolorna hade varit ett sätt att få dialekten kvar.

Just den motionen kom från en trotjänare i partiet, Runar Filper. Vad gör han i valrörelsen?

– Ingen aning, jag har inte koll på alla.

”Han är en duktig politiker och han har varit tydlig med sin bakgrund från början”, säger Jimmie Åkesson om Runar Filper som företräder SD och har avtjänat flera fängelsestraff för bland annat misshandel. Foto : Sven Lindwall

Men du känner till hans bakgrund. Runar Filper har avtjänat flera fängelsestraff för misshandel bland annat. Är han en bra representant för ditt parti?

– Ja. Han är en duktig politiker och har varit tydlig med sin bakgrund från början. Han blev också nekad att kandidera till riksdagen vid ett par val innan han fick förtroendet. Det är en rimlig syn på människor att man får en ny chans även om man i sin ungdom har gjort en massa dumma saker.

Skulle Erik Almqvist som flyttade till Ungern efter "järnrörsskandalen" eller Kent Ekeroth som petades från riksdagslistan också kunna få en ny chans?

– Det är medlemmarna som bestämmer vilka som ska representera oss...

Men vad tycker du?

– Kent Ekeroth har precis röstas bort från riksdagslisorna av våra medlemmar och jag delade den uppfattningen. Erik Almqvist skulle nog inte ens överväga det i dag.

Vad har ni för kontakt?

– Ingen alls, jag tror att vi är vänner på Facebook men jag är inte säker på det ens.

Du har inte hälsat på honom i Ungern?

– Nej, det har jag inte faktiskt. Jag har velat åka till Ungern av anda skäl, det är ett intressant land. Inte politiskt bara. Jag har bekanta som bor i en liten by och odlar sitt eget vin, det vore kul att se hur de har det.

Vid den kulturfestival som Sverigedemokraterna arrangerade i samband med ditt sommartal lärdes traditionella svenska hantverk och spel ut. Knyppling och varpa är jag med på, men kvaddans och näverbräda, vad är det och varför är det av viktigt för våra barn att lära sig?

– För att det är en del av vår historia. Näverbräda eller Hnefatafl är en forntida form av schack. Det kan väl vara intressant att visa att det fanns en kultur i det här mörka landet förr. Det heter ofta att det kom en massa människor från andra delar av världen som lärde oss saker men det är inte riktigt sant.

Kent Ekeroth och Erik Almqvist jublar på Sverigedemokraternas valvaka 2010. Foto : Stefan Forsell

Din son Nils fyller snart fem, tror du på fullaste allvar att han skulle välja näverbräda framför Ipad?

– Jag utesluter inte det, jag tror nämligen att han är väldigt intelligent och det här är spel som kräver en viss tankeverksamhet. Han har ett kulturintresse helt klart.

Är samer svenska?

– Samer kan vara svenska. Det beror helt och hållet på den enskilda individen. Vi har ett minoritetsskydd för samer just för att de ska kunna bevara sin samiska kultur. Jag tror att om du frågar samer, kan du få olika svar på frågan. Vissa hävdar att de är samer och säger att de har minoritetsskyddet för att de inte är svenskar. Jag känner flera samer som jag uppfattar som hur svenska som helst. Så det är väldigt individuellt.

Från fall till fall?

– Ja, någonstans handar det om din egen identitet. Svenskar är också en kulturell grupp, vem som helst kan inte vara svensk.

Ni pratar ofta om identitet. Om du skulle säga tre saker som definierar dig och din identitet, vad skulle det bli?

– Oj, det är jobbigt. Men jag är man, av hankön. Jag är från Sölvesborg och svenska är mitt modersmål, det är också avgörande för mig och min identitet.

Så svensk är en identitet som presenterar dig, "Hej, jag heter Jimmie Åkesson och jag är svensk"?

– Ja, jag springer inte runt i Sverige och säger det men i ett annat land är det det främst som andra och jag själv ser mig som. Här befinner jag mig i en svensk kontext.

Annie Lööf eller Ebba Busch Thor?

– Ebba Busch Thor. Hon har i grunden en värdekonservativ utgångspunkt som jag känner betydligt mer samhörighet med än Annie Lööfs nyliberalism.

Centerpartiet eller Alternativ för Sverige?

– Rent åsiktsmässigt tror jag att Alternativ för Sverige skulle kunna tänka sig att rösta på våra förslag i högre utsträckning än Centerpartiet. Å andra sidan är det större sannolikhet att Centerpartiet sitter i riksdagen och då har jag större nytta av Centerpartiet, så jag kryssar väl ingen då.

Jag har alltid uppfattat min pappa som lugn i förhållande till andra människor

Du har sagt att din mamma är en stor förebild för dig. Vad har dina föräldrar betytt på vägen och för den du är i dag?

– Jag brukar försöka framhålla mina föräldrar. Jag är skilsmässobarn och i hög grad uppväxt med båda, men jag har rent mantalskrivningsmässigt bott hos mamma. Jag känner igen mig mycket i pappa. Rent fysiskt, hur vi låter, båda kutryggiga, men också värderingsmässigt. Jag har alltid uppfattat min pappa som lugn i förhållande till andra människor.

– I dag hjälper de till och är barnvakt, husvakt, kattvakt. Min mamma brukar servera kaffe i samband med mitt sommartal. De stöttar mig i allt jag ber dem om och det kan jag ha dåligt samvete för. Men lever man det liv jag gör så behöver man stöttning.

Röstar de på dig?

– Det utgår jag ifrån.

Är de stolta över dig?

– Ja, det tror jag. Jag tror att det är stolta över det jag har åstadkommit. Men de har säkert varit lite oroliga också. Mamma tror jag är jätteorolig nu när jag är ute på en massa valmöten.

Din partistyrelse hävdar att ”det är Sverigedemokraternas övertygelse att kärnfamiljen är den samlevnadsform som har bäst grundförutsättningar att ge barnen en stabil och trygg uppväxtmiljö”, men du är ju skilsmässobarn?

– Tänka sig. Kärnfamiljen är norm och har varit i Sverige under lång tid och kommer att fortsätta vara det, men även ett skilsmässobarn kan ha en kärnfamilj. Jag brukar säga att jag har två kärnfamiljer.

Jimmie Åkesson med sambon Louise, som också är verksam i partiet. Foto : Sven Lindwall

– Vi lever i en tid där en betydande del av äktenskapen inte håller livet ut, på gott och ont. Att alla måste leva med samma människa hela livet är det ingen som tror på, inte jag heller. Jag är jätteglad om någon finner evig kärlek, men det viktigaste är trots allt att barnen växer upp under trygga förhållanden.

Du är förlovad med Louise, också hon verksam i partiet. Hur får ni relationen att hålla? Jag tjejgissar nu men det ligger mycket ansvar på henne med hem och barn under en sådan här period?

– Ja, det ligger mycket ansvar på henne men det är en tyst överenskommelse. Vi lever i ett land där det finns väl utbyggd barnomsorg, vi har åtminstone mina föräldrar väldigt nära, vi får ta till städhjälp och allt som kan underlätta. Det förstår vem som helt att det inte är smärtfritt, det är tufft.

Är hon med dig något ute när du reser runt?

– Nej, det är hon inte. Hon brukar vara det och tanken var att hon skulle vara det men hon är kommunalrådskandidat hemma i Sölvesborg och fokuserar på det.

Hur pratar du om lika olika och människovärde med din snart femåriga son Nils?

– Vi har inte haft några djupare samtal om människors värde än. Man försöker att svara på frågor, än så länge visar han inga tendenser på att falla utanför den normala ramen när det gäller sådana saker.

Ditt partis väljarbas utgörs till klart övervägande del av män, vad beror det på?

– Att vi är ett parti som historiskt sett har drivits primärt av män och traditionellt manliga frågor. Hårdare straff, mindre invandring, ett starkt försvar. Om man ska generalisera så prioriterar kvinnor andra frågor. Men i takt med att vårt parti har vuxit har det breddats, vi har i dag många kvinnor på ledande positioner.

En kvinnofråga som ni i alla fall driver är sänkt abortgräns till 12 veckor. Vilket är ditt starkaste argument för en ändring?

– När vi stiftade nuvarande abortlag för drygt 40 år sedan såg situationen annorlunda ut. I dag kan man rädda barn tidigare, då är det också rimligt att man flyttar marginalen.

Man även om man i dag kan rädda i 22:a veckan är det fyra veckor från dagens abortgräns på 18 veckor?

– Ja, det är det i någon mening såklart. Jag har respekt för den som tvingas eller väljer att göra en abort, jag dömer ingen men jag kan bekymras över att vi har höga aborttal och tycker att man från samhällets sida borde göra vad man kan för att få ner talen. Jag tror inte att en förändrad lagstiftning gör störst nytta i det avseendet.

Varför driver ni det då?

– Jag känner inte till att vi gör det.

Jimmie Åkesson intervjuas av Expressens Malin Roos. Foto : Anna-Karin Nilsson

Det står i partiprogrammet att det behövs "en nationell handlingsplan för att komma till rätta med det stora antalet aborter"?

– Absolut, men det är inget jag går till val på. Jag tror inte att det är en särskilt effektiv metod.

Varför tar ni inte bort det ur partiprogrammet då?

– Ja... det vet jag inte. Det finns massor som vi tycker i olika program som man inte lyfter som det mest prioriterade de kommande fyra åren.

Vilken fråga ser du som din absolut största, du får inte säga brett "Migrationspolitiken"?

– Attans. Men att vi lägger om asylpolitiken så att den bli avsevärt mer restriktiv är viktigast.

Var hittar vi dig på natten mot den 10 september?

– Det beror på hur sent. Jag ska göra en snabbvisit på valvakan, ta ett glas champagne tänkte jag säga, men jag tar hellre en kall öl.

Gravöl eller firar du?

– Jag kommer nog att fira.

Jimmie Åkesson Namn: Per Jimmie Åkesson Född: 17 maj 1979 i Kristianstad, Skåne, uppväxt i Sölvesborg i Blekinge. Bor: Villa i Sölvesborg. Familj: Sambon Louise Erixon, sonen Nils, 4. Bakgrund: Studerat statsvetenskap och filosofi vid Lunds universitet. Sedan 1998 ledamot i kommunfullmäktige i Sölvesborg, ordförande för SDU 2000-2005 och partiledare för Sverigedemokraterna sedan 7 maj 2005. Hjärtefråga i valet: Migration.

