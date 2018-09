• I Sverige finns cirka 20 000 poliser. I polismyndigheten finns också närmare 10 000 civilanställda, en grupp som ökat på senare år.

• Under mandatperioden har poliskrisen blivit ett hett debattämne, även på högsta politiska nivå. I januari i år fick rikspolischef Dan Eliasson sparken.

• I en rapport från Polisförbundet uppger 40 procent av de tillfrågade poliserna att även högprioriterade ärenden måste rangordnas av resursskäl.

• Under de senaste åtta åren har antalet poliser minskat samtidigt som Sveriges befolkning ökat. 2010 fanns 216 poliser per 100 000 invånare i Sverige – vilket är en låg siffra i jämförelse med övriga EU-länder. 2017 hade siffran sjunkit till 195 poliser. I flera andra EU-länder utförs dock arbeten som ordningsvakt av poliser, vilket innebär att jämförelser kan bli missvisande.

• Under de senaste åren har allt fler poliser valt att sluta. Framför allt är det yngre poliser som valt att byta arbetsgivare – många har gått till andra myndigheter, men 40 procent har tagit anställning i privata sektorn.

• Lönen inom polismyndigheten är en förklaring till att anställda valt att sluta. Från att ha legat 1 600 kronor över andra statliga yrkesgrupper i medelgrundlön under 00-talet ligger polislönerna nu 4 400 kronor under de statliga medellönerna.

• 2017 utökades antalet platser vid polisutbildningen, från 850 till 1 600. Men många platser står tomma.

Källor: Polisförbundet, SVT, DN, Expressen.