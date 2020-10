De levde redan i misär utan vatten, arbete eller sjukvård – då kom corona

Motellet El Rancho har haft flera presidenter och filmstjärnor som gäster. Under pandemin när New Mexico stängde ner har de i stället tagit emot covidsjuka och hemlösa som tillhör ursprungsbefolkningen, för att få ner smittspridningen i delstaten. Foto: SHUTTERSTOCK

När covidpandemin spred sig i USA fanns det högsta antalet smittade bland ursprungsbefolkningen i Navajo Nation.

Det som hände sedan har beskrivits som en utslagning.

En utslagning som de själva inte vill prata om – navajofolket talar inte om döden.

För sjukhusprästen Kristen Pikaart har mötena med dem varit det svåraste och vackraste hon gjort.

Hon kommer gående över sjukhusparkeringen och sätter sig i ett hörn vid en tegelvägg i ökensolen. Att stanna upp en stund. Att tänka igenom vad hon har varit med om. Det har Kristen Pikaart inte haft tid med. Det slår henne nu, när hon sitter på en stol utanför sjukhuset och drar in och blåser ut luft. Tar av sig ansiktsmasken. Fast man inte får.

Kristen Pikaart vet att hon, och många med henne, riskerar att drabbas av PTSD – posttraumatiskt stressyndrom. Tar den här pandemin slut tror hon att det kan komma en till, en pandemi som inte beror av ett virus, utan en anspänning av minnen.

Hon har hela tiden tänkt att hon ska skriva ner dem. Minnena av det som har hänt sedan i våras. I stället har hon bara fyllt på.

Jag känner igen det, från krigen. Tanken att man måste stanna medan man kan. Att komma ihåg, berätta, förändra. En dag vaknar man upp, och det är man själv som är förändrad.

Det här året har det varit ett krig här i Navajo Nation, i den södra delstaten New Mexico.

Som sjukhuspräst har Kris, som Kristen Pikaart kallar sig, fått göra saker hon aldrig tidigare gjort i sitt 50-åriga liv. Saker som hon aldrig gjort vare sig som präst eller som människa. Det har alla fått göra.

– Det har känts som att vi bara har paddlat för att hålla huvudena över vattnet.

Sjukhusprästen Kristen Pikaart har fått göra en väldigt svår sak efter en annan väldigt svår sak, och så har det fortsatt under hela pandemin, utan någon möjlighet till paus. Hon tror att hon och många med henne ligger i risk för att få PTSD - posttraumatiskt stressyndrom. Foto: MAGDA GAD

I mitten av maj 2020 hade Navajo Nation det högsta antalet covidsmittade i hela landet, sett till befolkningsmängd. Delstaten stängde ner helt, ingen fick gå ut om det inte var nödläge.

Över vägarna blinkar gula varningsmeddelanden om att man måste bära mask.

Men det som bjöd in viruset försvann inte för att man stängde ner samhället – bristen på infrastruktur, vård, vatten, elektricitet och telekommunikation finns kvar.

Resurser för att åtgärda finns inte – ursprungsbefolkningen är den mest nedprioriterade minoritetsgruppen i hela landet. Det federala hälsovårdssystemet i Navajo Nation får mindre pengar per invånare än någon annan grupp i USA.

På sjukhuset där Kristen Pikaart arbetar, Rehoboth McKinley, saknas specialister inom grundläggande områden som ortopedi.

Navajofolket har obehandlade sjukdomar och lever i en obygd som lika gärna kunde legat i Afghanistan – två av tre är arbetslösa, två av fem har inte rinnande vatten och därmed inte vattentoalett, en av tio har inte elektricitet och får använda ficklampor, en av fyra har inte fast tillgång till internet, många har inte bil och har de bil har de sällan råd med bensin.

När pandemin kom hit ingrep Läkare utan gränser för första gången i historien i USA, och gav humanitär hjälp i världens största ekonomi.

I hela Navajo Nation är det utegångsförbud mellan klockan åtta på kvällen och fem på morgonen. Foto: Bryan Smith / ZUMA Press, Inc.

På Rehoboth McKinley har personalen arbetat så mycket att en del av dem har förvandlats till patienter.

– Arbetstakten har varit rasande, vi har gjort så stora uppoffringar. Vissa av de anställda har bott på hotell för att inte utsätta sin släkt för fara, vissa har skickat iväg sina barn. Jag har en kollega som inte har sett sin familj på en och en halv månad.

Den första covidbegravningen som Kris höll i var för en av de anställda.

– Barnen var där, de närmaste. Vi var fem personer totalt.

Restriktionerna tillät inte fler.

Det har inte varit en som har dött här och en där, utan det har i hög grad varit i kluster.

– Det jag inte hade förväntat mig var att väldigt många andra hade kommit och ställt sig en bit bort från begravningsplatsen. Grupper av familjer. Det var så vackert att de kom för att fysiskt vara där, men det var svårt för dem att höra vad jag sa. Jag försökte tala högt och titta på dem för att nå dem.

Sjukhusprästen sträcker ut sina långa armar. Vill räcka till. Lite, lite till.

– Det slog mig verkligen hur sorgligt det är att den här mycket grundläggande mänskliga ritualen har blivit avbruten. Det är fruktansvärt för familjemedlemmarna och även för våra anställda. Ingen har lärt sig att hantera det här.

Hela familjer har slagits ut.

– Jag har en vän, hennes båda föräldrar och båda bröder blev sjuka och togs till sjukhus. Bröderna klarade sig, men föräldrarna dog. Det har inte varit en som har dött här och en där, utan det har i hög grad varit i kluster.

Få vågar gå ut i Navajo Nation, eftersom smittspridningen har varit så hög. En man beskriver det som att folk har ”fallit ner döda till höger och vänster”. Vid sjukhusen är kontrollen av patienter som släpps in strikt. Foto: MAGDA GAD

Kris har ansvarat för videosamtal mellan de inlagda och deras anhöriga. Även om de covidsjuka inte har varit vakna har hon visat hur de ser ut, hur rummet ser ut.

– Jag tror inte att jag någonsin har gjort ett arbete som har varit så uppskattat, att de har fått en chans att säga hejdå. Några samtal är gulliga och roliga, några är absolut hjärtskärande. De har alla varit otroligt vackra, alla dessa modiga, modiga människor som har försökt vara familjer i denna omöjliga situation.

Att anhöriga inte får besöka sina döende känns omöjligt för alla, men för navajofolket radar en hel mur av omöjligheter upp sig.

De tror att ord har en väldigt stark betydelse, att ord kan leda till både förbannelser och välsignelser. Därför talar de inte om döden.

Det behöver sjukhuspersonalen navigera runt.

Coronaoffren begravs med bara ett fåtal närstående närvarande, så få som restriktionerna tillåter. Foto: Brian van der Brug / Polaris

– Man kan inte säga till en patient att du har cancer och det högst sannolikt betyder att inom sex månader kommer du att dö, då tror de att du kan skapa en verklighet som inte hade uppstått om du inte hade uttalat de orden.

– Hur gör du i stället?

– Jag talar i tredje person. Jag kan säga att för andra människor som har haft den här typen av cancer har det inneburit att deras kroppar inte har orkat mer än sex månader. De mest begåvade läkarna kan säga saker som om det här var din bil, så skulle det här hända. Navajofolket är också kunniga om fårs anatomi, och läkare kan då prata om att om det här hade drabbat ditt får, så skulle det här hända.

Människorna blev fruktansvärt rädda för döende och för döden, och det formar deras traditioner än i dag.

Kulturen grundar sig i ett trauma som drabbade navajofolket på 1500-talet, när spanjorerna koloniserade det som i dag är den här delen av USA.

Utlänningarna tog med sig ett virus, som ursprungsbefolkningen inte hade immunitet emot, och en epidemi bröt ut. Eftersom de samtidigt trängdes undan var deras motståndskraft nedsatt och livssituationen utsatt.

Det sägs att 85 procent av navajofolket dog. De som vårdade de smittade blev själva sjuka och dog. Människorna blev fruktansvärt rädda för döende och för döden, och det formar deras traditioner än i dag.

En väggmålning i Navajo Nation visar en kvinna med andningsskydd. Foto: Bryan Smith / ZUMA Press, Inc.

Det ser Kris på sjukhuset.

– En navajo vill vara med personen när den är sjuk, men inte röra en person som har dött och inte heller vara i rummet där den döda ligger. Och fönstret måste alltid vara öppet, det får man inte glömma, så länge personen ligger kvar i rummet måste fönstret vara öppet. Ibland stormar någon in och säger: ”Varför är det här fönstret öppet, det är kallt ute.” Det får inte hända.

– Är det för att själen ska kunna komma ut?

– Ja.

Liv är heligt för navajofolket. Kroppen är själens hem, alla kroppsdelar innehåller en del av själen.

Vissa klipper inte sitt hår, och klipper någon annan av det kan de be att få tillbaka det. Av samma anledning kan de be att få tillbaka en sjuk kroppsdel som opererats bort – delar från kroppen begravs enligt de traditioner som de har lärt sig.

Skulle någon ha pratat med dem om döden håller en medicinman ceremonier för att rena dem från onda andar.

Samhället som har slagits sönder av pandemin var utsatt redan från början - här bor de fattigaste i USA. Samtidigt är landskapet väldigt vackert, invånarna ser det som heligt. Foto: MAGDA GAD

Även marken är helig.

Från staden Albuquerque till Navajo Nation tar det två timmar med bil. Åker man med stadsbebyggelsen i ryggen får man sällskap av torrgula stäpper, röd sand, präriehästar och berg som är bruna och formade i vindlar, som om de har runnit ner från himlen.

De covidpatienter som behöver läggas i respirator erbjuds helikoptertransport till sjukhuset i Albuquerque, men alla vill inte det.

Kris vrider sig mot väderstrecken.

– Det finns heliga berg i öst, väst, norr och söder.

Rörelsen är mjuk, som hennes röst.

– Inom dessa berg ligger det heliga hemlandet. Det kan göra att en navajo känner sig säkrare här, än utanför bergen. En patient upprepade att han inte ville åka. Han verkade inte ha något emot att läggas i respirator. Det krävdes att man verkligen lyssnade på honom för att förstå att nyckeln var att han kände sig tryggare här, för att det här var hemma. Han ville inte vara i Albuquerque, och han ville absolut inte dö i Albuquerque.

Shaniya Wood och Caleb Lauber har coronatestat en av alla de hemlösa som sitter i karantän på motell i Gallup. Foto: Morgan Lee / AP

Covidpatienterna Dexter och Christel förlorade sitt hem när de blev sjuka – och sin son. Nu får de hjälp med boende och vård på ett motell som har tagit emot dem. Foto: MAGDA GAD

Doktor Caleb Lauber är navajo. Han arbetar på samma sjukhus som Kris, men under pandemin har han mest jobbat på motell.

Han letar efter något i bagaget i en bil som står med öppen baklucka på en öde parkering i Gallup. På en kartong bak i bilen står det klottrat med svart tusch: ”Hotel Covid”. Längre bort på parkeringen, nära infarten till den nedsläckta huvudbyggnaden, står det med eleganta bokstäver på en skylt: ”El Rancho – Home to the movie stars”.

Caleb Lauber hittar det han sökte – ett par gula gummihandskar. Han trär dem över fingrarna, över underarmarna, över armbågarna. När handskarnas kant når överarmarna slutar han dra i dem.

– När jag sätter på mig de här frågar alla om jag ska undersöka en ko. Jag hittade dem på Home Depot, de är verkligen bra.

Han är klädd i en blå skyddsdräkt, ansiktet är täckt av en mask och ett visir. Springskor på fötterna. Ingen tid att stanna upp.

Han har köpt all skyddsutrustning själv, i olika köpcentrum. Sköterskan Shanyia kommer ut från bilens passagerarsäte och räknar upp vilka personer som är kvar och vilka som har valt att lämna. Hon kliver i samma blå dräkt och sätter på sig dubbla masker under sitt visir. Håret är samlat i en svans, som hon svänger med lika självklart som präriehästarna.

Caleb lyssnar på henne och plockar samtidigt ut matvaror ur bilen. Shanyia lägger ner drickyoghurtar i en leopardfärgad ryggsäck som hon hänger på sig.

Doktor Caleb och sköterskan Shanyia åker runt mellan de motell som har tagit emot covidsjuka, för att ge dem vård. Foto: MAGDA GAD

De tar även med sig mat, eftersom många lider av matbrist. Foto: MAGDA GAD

En städerska kommer ut från ett rum på nedre botten i sidobyggnaden med en vagn med lakan. Både Caleb och Shanyia tittar på henne, tittar som att de blir påminda om något de har glömt.

Presidenter har bott här på ”El Rancho”, och filmstjärnor som John Wayne.

Det var på den tiden när en städerska med en vagn var en vanlig syn på ett motell – och en läkare i blå dräkt och meterlånga gummihandskar var en ovanlig.

– Det första vi måste komma ihåg är att de här personerna är människor, precis som du och jag.

Caleb pratar medan han tar trappan upp till sidobyggnadens loftgång och knackar på rum nummer 15. En säng, en teve, två människor. Shanyia kommer efter, öppnar leopardryggsäcken, ställer in yoghurt. Tar fram en blodtrycksmanchett och ett stetoskop. Kontrollerar det grundläggande: att det finns mat, vätska och hjärtan som pumpar.

I rum nummer 15 finns Dexter och Christel. När de blev sjuka fick de inte bo kvar på reservatet med sina familjer. Släktingarna blev rädda, det gifta paret fick lämna sitt hem.

Dexter får Caleb att se liten ut. Han ställer sig nästan på tå i springskorna när han undersöker honom. Men Dexter känner sig inte stor.

– Det har varit oerhört tufft. Vi blev hemlösa, vi har bott på gator och vi föll ner i … ja, alkoholism.

När Christel blev sjuk fick hon svårt att andas.

– Jag fick panik. Dexter hade inte lika många symtom.

Caleb Lauber. Foto: MAGDA GAD

Med sitt hem förlorade de även något annat – sin son. Christel är ihopsjunken, som om det inte längre finns något som kan hålla henne upprätt i livet.

– Jag saknar honom så enormt mycket. Det är därför jag har bestämt mig för att vara kvar här och ta emot hjälp.

Dexter och Christel får lämna ”El Rancho” om de vill, men då får de inte komma tillbaka. En vakt håller koll från en pickup.

Flera motell i området har öppnat upp sina dörrar för de sjuka och hemlösa.

När dagens besök är klara kör Caleb till sjukhuset och går in på sitt kontor. Han klickar upp en karta på sin dator.

– Reservatet sträcker sig i Arizona, New Mexico och Utah. Många har inte rinnande vatten och att hämta vatten är svårt. När jag växte upp hade vi inte rinnande vatten.

– Hur klarade ni er då?

– Jag visste inte vad fattigdom var, jag växte upp i det, det var ingen sak då. Det var först när jag blev äldre som jag förstod att vi var fattiga. Mina föräldrar ville ge oss ett hem och min pappa byggde senare ett hus åt oss som hade elektricitet och vatten.

När Christel blev sjuk och hamnade på gatan föll hon och hennes man ner i alkoholism. De tar nu emot hjälp för att försöka få ordning på sitt liv. Foto: MAGDA GAD

Calebs ögon blir glansiga. Masken har han behållit på.

– När amerikaner pratar om fattigdom känner jag att de inte förstår vad de pratar om. Vi är den fattigaste gruppen i USA, så är det. Historiskt har arbetslösheten legat kring 60 procent, det har inte förändrats under generationer. Det har inte spelat någon roll vem som har varit president.

Men han betraktar inte sitt folk som offer.

– Vi har så många historiska trauman, hälsoproblem, missbruk. Vi kan vara väldigt starka, vi är en stark nation, men vi måste arbeta med de här problemen.

För att komma framåt får vi inte tänka att någon annan ska göra det åt oss. När Trump blev president fick jag en känsla av att något kan förändras. Arbetslösheten gick ner lite grann, det har aldrig hänt tidigare, det betydde något.

Eftertänksamt klickar han runt på kartan. Men det är inte kartan han tänker på.

– Nu har det förstörts totalt av covid, naturligtvis. Vi har stött på människor som inte har haft mat, det är därför som vi delar ut mat.

Det är det han tänker på som får tårarna att rinna – i år har han fått vara läkare även för sina nära vänner.

Pandemin har fört människorna samman.

– En av de patienter som jag kände och som dog … han var min präst. En underbar, underbar man. Han hade varit alkoholist, hade suttit i fängelse, men han lämnade över sitt liv till gud och blev präst för tusentals navajos. Han kom från de djupaste mörkren, men han gjorde så många otroliga saker. Han hade så mycket inom sig som kom ut och blommade.

Doktor Caleb Lauber vet att det går att vända mörker och på ett sätt tror han att det som har hänt i Navajo Nation under 2020 kan vara en början till något ljusare. Att det kan ha förändrat, även på ett positivt sätt.

– Pandemin har fört människorna samman. Vi har lärt oss massor, vi måste ta det sociala ansvaret. Livet är kort. Ta vara på det.

Runt Navajo Nation finns fyra heliga berg. Traditionella navajos vill inte lämna den heliga marken – och framför allt inte dö utanför den. Därför har det ibland varit svårt att evakuera dem till sjukhus. Foto: MAGDA GAD

Expressens Magda Gad på plats i Navajo Nation.

Nya vallagar slår mot de mest utsatta

Enligt kritiker försöker republikanskt styrda delstater inskränka rösträtten för minoriteter – som oftast väljer det demokratiska partiet.

Många republikaner hävdar å sin sida att de nya vallagarna behövs för att skapa ordning och reda.

I USA finns en rad saker som utmanar grundbultarna i en fungerande demokrati och som på sistone blivit föremål för debatt och ifrågasättande. Ett av de allvarligaste hoten mot trovärdigheten för USA:s valsystem handlar om att olika regler har införts i vissa delstater – och som faktiskt gör det svårt för många amerikaner att kunna använda sin rätt att gå och rösta.

Närmare hälften av USA:s femtio delstater har på senare år infört ändringar i sina vallagar som påverkar röstdeltagandet negativt. De som drabbas hårdast av inskränkningarna är vissa minoritetsgrupper, men också fattiga vita.

Valdeltagandet var redan tidigare lågt – cirka 50 till 55 procent av de röstberättigade deltar i presidentval. Bara mellan 35 och 50 procent i mellanårsvalen till kongressen. Trots att USA säger sig vara ”världens främsta demokrati” är det många människor i landet som har svårt att faktiskt rösta.

Guvernören i New Mexico tog till upploppslagar för att kunna stänga ner Gallup för att försöka stoppa virusets framfart. Foto: USA TODAY Network / SipaUSA

Exemplen på de nya vallagarna är många. På vissa ställen har man minskat kraven på hur många vallokaler det behöver finnas i olika områden. Det innebär att många får längre till vallokalen, vilket ökar risken att man inte kan eller hinner ta sig dit. I de lägre inkomstklasserna har många mer än ett jobb och obefintliga möjligheter att ta ledigt. Om det blir för tidskrävande eller krångligt att rösta hinner de helt enkelt inte. Är det långt till vallokalen kan det också innebära att man rent faktiskt inte KAN ta sig dit – många saknar bil och kollektivtrafiken är ofta dålig.

På andra ställen har det införts inskränkningar i vallokalernas öppettider. Av samma skäl som ovan innebär kortare öppettider att det blir svårt för människor med flera eller ickeflexibla jobb att ta sig till vallokalen.

Nya regler för förtidsröstning har samtidigt kraftigt minskat möjligheterna att rösta före valdagen, bland annat genom färre antal dagar till förtidsröstning.

I andra fall handlar begränsningarna om att vissa delstater begär specifika id-handlingar som alla medborgare inte har. I Texas accepteras vissa typer av vapenlicenser som legitimation – men inte studentlegitimation – något som minskar unga väljares möjlighet att rösta. I delstater som Virginia och Alabama infördes mellan 2013 och 2014 strikta regler för vilka legitimationer som krävs. Det har fått tydliga konsekvenser för röstdeltagandet, särskilt bland afroamerikaner. I några stater måste man ha körkort. Även det gynnar medelklass och övre medelklass som i mycket högre utsträckning har bil och körkort än människor i de lägre inkomstklasserna.

I vanliga fall åker Shileyi Platero, 10, och hennes styvfar till Gallup för att fylla på tanken med livsviktigt dricksvatten. När staden var stängd tvingades de åka ännu längre för att komma till en pump. Foto: Roberto E. Rosales / AP

De här förändringarna i vallagarna började göras i början av 2010-talet, när republikanerna vann stort i kongressvalet. Det förstärktes ytterligare när Högsta domstolen år 2013 (i målet Shelby County mot Holder) valde att slopa kravet på att delstater som vill göra ändringar i vallagarna behöver tillstånd från justitiedepartementet. När den regeln togs bort blev delstaterna fria att själva bestämma över sina vallagar, något som resulterade i att särskilt de tidigare slavstaterna i den amerikanska södern var snabba med att införa olika typer av restriktioner. Det är stater som fortfarande har en hög andel afroamerikansk befolkning.

Hårdast var North Carolina, som införde vad som kom att kallas för en ”monsterlag” – med en lång rad regler. Eftersom människors möjligheter att rösta kringskars på ett omfattande sätt av ”monsterlagen” tvingades man senare, efter ett domstolsutslag, att backa.

Det uppfattades som en stor seger för rösträtten bland svarta i North Carolina. Utslaget har dock har inte hindrat delstaten från att senare lägga fram nya förslag på liknande lagar, om än i mindre omfattning.

Skylt som räknar antalet bekräftade coronafall i Navajo Nation – i början av augusti var det över 9 000. Foto: Bryan Smith / Represented by ZUMA Press, Inc.

Vad är då anledningen till att man har infört och vill införa dessa strikta vallagar?

Det är främst i republikanskt styrda delstater vallagar av det här slaget införts. Lagarna motiveras med att människor ofta flyttar mellan olika delstater – utan att meddela myndigheter – vilket gör att röstlängderna inte uppdateras korrekt. Förespråkare av systemet anser att kravet på legitimation och omständliga processer för registrering därför krävs för att få kontroll över vilka som får rösta och var. Forskare, människorättsorganisationer och profilerade demokratiska politiker har däremot riktat hård kritik mot vad de anser är ett utstuderat sätt att kringskära möjligheten att rösta för de väljargrupper som i hög utsträckning röstar på det demokratiska partiet.

Kritikerna anser att vallagarnas utformning ingår i en aktiv strategi för republikanerna att trycka tillbaka minoritetsgruppernas politiska kraft i viktiga frågor. Detta eftersom minoriteterna kommer att vara en större väljargrupp än den nuvarande vita majoriteten – inom bara ett par decennier. ​Försvarare av lagarna hävdar å sin sida att detta sätt att beskriva olika grupper som offer för rösträttsreglerna är starkt överdrivet.

Fängelsedömda får aldrig mer rösta Ytterligare faktorer i det amerikanska systemet som väcker debatt är: Pengars inflytande över politiker och valkampanjer. I USA kan man sedan ett utslag i Högsta domstolen (Citizen United Act) i princip skänka hur stora summor som helst till en politisk kampanj. En senator ägnar cirka fyra-fem timmar om dagen åt att få in pengar från olika människor och intressegrupper till sin återvalskampanj. Lobbygrupper har med sina ekonomiska muskler därmed stora möjligheter att påverka kongressen i olika frågor. Hur man ritar om valkretsar, så kallad ”gerrymandering” som kan säkra ett visst valutslag, är en annan sak som diskuteras allt livligare. Den här möjligheten att skapa valdistrikt som säkrar det egna partiets majoritet används av båda partierna, men republikanerna har mer systematiserat och framgångsrikt använt sig av tekniken de senaste tjugo åren. Det så kallade elektorskollegiet, som innebär att det är vissa delstater som avgör presidentvalet och inte vad en majoritet av väljarna faktiskt röstar på, återkommer som en politisk fråga varje val. Att fängelsedömda ofta förlorar sin rösträtt är också en sak som ifrågasätts allt mer högljutt. I 48 delstater förlorar dömda sin rösträtt när de sitter inne, i nio delstater förlorar de rätten för all framtid. Det innebär att över sex miljoner amerikaner inte får rösta. När Florida 2018 började tillåta tidigare fängelsedömda att rösta ökade antalet röstberättigade med över en miljon, men informationen till de frisläppta om att de nu får rösta är mycket dålig. Ofta är det upp till kyrkor och frivilligorganisationer att informera dem om den återvunna rösträtten. USA är den enda demokratin i världen som nekar människor som dömts till fängelsestraff att någonsin få rösta igen.

Så drabbas ursprungsbefolkningen

Den folkgrupp som har det allra sämst i USA är den grupp som har varit i USA längst – landets ursprungsbefolkning.

De är fattigast av alla och har sämst tillgång till samhällsservice.

Det är väl känt att olika minoriteter i USA lider av strukturell diskriminering, har sämre ekonomiska förutsättningar och större andel fattiga än befolkningen i stort. Mindre känt är hur stora skillnaderna faktiskt är och hur det påverkar människors möjligheter att rösta och därmed kunna förändra sina egna livsvillkor.

Den folkgrupp som har det allra sämst i USA är den grupp som har varit i landet längst – landets ursprungsbefolkning (Native Americans). Marginaliseringen av ursprungsbefolkningen har pågått sedan de fördrevs under den amerikanska expansionen västerut på 1700- och 1800-talet och många av dem lever fortsatt i samhällets utkant. Hela 26,8 procent av dem lever under fattigdomsgränsen – en större andel än i någon annan grupp. Just deras utanförskap och fattiga förhållanden leder till att deras möjligheter att rösta försvåras på olika sätt.

Ursprungsbefolkningen fick legalt medborgarskap 1924. Deras rösträtt erkändes däremot inte förrän 1948. Men inte ens då fick de möjlighet att rösta i alla delstater. Sist ut att ge dem rösträtt var Utah, 1962.

Men även om ursprungsbefolkningen i dag har den juridiska rätten att rösta finns det enligt kritiker flera diskriminerande faktorer som står i vägen för dem – och som ytterligare förstärkts av en rad nya vallagar som införts under 2010-talet.

Under karantänen gapade gatorna tomma i Gallup, New Mexico. Foto: Roberto E. Rosales / AP

Det handlar bland annat om att människor som lever i reservat saknar traditionella gatuadresser. Något som har gjort att de ofta får avslag från myndigheter när de försöker registrera sig, som man måste göra i USA för att få rösta. En jämförelsevis stor andel är även hemlösa eller lever i mobila hem utan adress.

I några delstater har det införts nya regler för vilka id-handlingar som är giltiga och enligt dessa accepteras sällan den legitimation som används av ursprungsbefolkningen. Att skaffa en giltig id-handling kan vara en småsak för majoritetsbefolkningen, men för den som lever under fattigdomsgränsen kan kostnaden bli orimlig. För många kan det handla om att välja mellan det och bensin till bilen – eller mat till barnen.

En rapport genomförd av The Native American Voting Rights Coalition (2018) visade att bristen på vallokaler, infrastruktur för förtidsröstning och bristande resurser för att genomföra valprocedurerna på valdagen får förlamande effekter på den här väljargruppen.

Andra saker som utgör hinder för ursprungsbefolkningen är otillräcklig information och brist på översättningar för dem som talar egna språk. Ett annat problem är att grupperna i reservat i hög grad saknar tillgång till internet och annan teknologi, som krävs för att kunna registrera sig eller informera sig på ett enkelt sätt. Utöver detta är ursprungsbefolkningen generellt avvaktande till systemet i stort – på grund av kulturella, historiska och socioekonomiska barriärer.

Navajo Nation spänner över 71 000 kvadratmeter, en yta som är nästan lika stor som staterna New Hampshire, New Jersey, Connecticut, Delaware och Rhode Island tillsammans. Här lever 173 667 människor (år 2010). Foto: David Becker / Zuma Press

Ursprungsbefolkningen är inte heller involverade politiskt i särskilt stor utsträckning. Samma faktorer som försvårar rösträtten sätter hinder i vägen även för detta.

Frågor som rör ursprungsbefolkningen diskuteras därmed också sällan från politiskt håll. Detta trots att gruppen har haft avgörande inflytande över valutgången vid de tillfällen då engagemanget vuxit sig starkare. Senator Tim Johnson, demokrat från South Dakota, vann exempelvis 2002 med bara 500 röster och avgörandet kom efter att reservatet Pine Ridge hade räknats. Senator Lisa Murkowski, republikan från Alaska, har själv sagt att hon vann sin senatorplats tack vare stöd från ursprungsbefolkningen i delstaten.

Väggmålning i Navajo Nation. Foto: Bryan Smith / Represented by ZUMA Press, Inc.

Ett annat sätt är ”packing”, som på motsatt sätt innebär att man packar in alla från ursprungsbefolkningen i ett distrikt. De får därmed inflytande över valet av ett distrikts representant, men hindras samtidigt från att påverka majoriteten av distrikten. Något som praktiseras i bland annat South Dakota och Utah.

Att ursprungsbefolkningens rösträtt försvagas samtidigt som deras reservat påverkas – av planerade oljeledningar och andra faktorer som berör deras livsmiljö – gör det hela än mer problematiskt, enligt kritiker. Flera organisationer och initiativ jobbar för att uppmärksamma situationen.