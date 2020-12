Ali, Abbas och Ramin är alla i tjugoårsåldern och kom ensamma till Sverige för fem år sedan. De har sedan dess gått i skolan, de pratar alla tre svenska, de har sökt asyl – och de har fått avslag.

Deras gemensamma erfarenhet sträcker sig till och med längre än så. De kan dessutom vittna om hur det är att under pågående pandemi vara inlåsta på Migrationsverkets förvar där flera sover i samma rum, delar dusch och toalett och där det är omöjligt att iaktta fysisk distans. Och samtidigt, samtidigt som oron för smittan; rädslan för att tvingas till Afghanistan, klassat som ett av världens farligaste länder.

Just nu är ett åttiotal unga personer i åldern 18–23 inspärrade på Migrationsverkets förvar i väntan på att utvisas dit – trots att landet sedan pandemin bröt ut för snart tio månader sedan bara har tagit emot personer som reser dit av fri vilja.

Dit hör inte Ali, Abbas och Ramin, de skulle aldrig åka dit frivilligt. Om de i stället förs till Kabul med tvång skulle de hittills under pandemin inte ha släppts in i landet.

Trots detta planerar polisen enligt flera oberoende källor en tvångsutvisning i mitten av december i samarbete med österrikiska myndigheter. Gränspolisens chef Patrik Engström avböjer dock att säga något om detta.

– Vi kommenterar inte uppgifter, rykten eller påståenden om eventuell operativ verksamhet.

Möjligheten att genomföra en sådan utvisning hänger på om Afghanistan åter börjar ta emot dem som kommer dit med tvång, enligt Patrik Engström. Just nu är det oklart hur det blir

– Det är en pågående dialog som Afghanistan inte för bilateralt med Sverige, utan framför allt med EU-kretsen i Kabul.

Ali: ”I Sverige finns det inte så mycket corona, eller hur?”

Låg- och mellanstadierektorn Frida Skoog från Vara i Västergötland har kört de drygt 40 milen upp till förvaret Gävle för att träffa 19-åriga Ali som tidigare bodde i hennes familj.

Hon har med sig teckningar till som hennes barn har gjort. En, från sjuåriga dottern Siri, föreställer honom och resten av familjen under åtta röda hjärtan och texten ”jag älskar dig Ali”.

Under besöket hålls de åtskilda av en plexiglasskiva och hon får inte krama om honom. Det är första gången hon besöker ett förvar och hon tycker det både känns och ser ut som ett fängelse.

Mötet övervakas av personal som avbryter dem när det har gått 20 minuter. Frida tillåts inte överlämna teckningarna som hon har med sig.

– Det var obehagligt. Och det gjorde ont att se hur mager, nästan undernärd, han var, säger hon.

Medan nästan alla andra ensamkommande ungdomar fick vänta länge på sina asylutredningar var det tvärtom för Ali. Han sökte asyl i Sverige 2015 och efter bara nio månader kom beslutet från Migrationsverket: avslag.

Den relativt korta väntan innebar att han senare inte omfattades av gymnasielagen – för att göra det hade han behövt vänta i minst 15 månader. När han i början av förra året nådde vägs ände i asylprocessen bestämde han sig för att lämna Vara och sin plats på gymnasiets vård- och omsorgsprogram, för att fortsätta sin flykt ut i Europa.

Han tog sig till Frankrike och sökte asyl, migrationsmyndigheten kunde se att han redan varit i Sverige. Han blev ett så kallat Dublinärende och enligt EU-rätten kunde han därför skickas tillbaka hit. Det händer dock att franska domstolar stoppar sådana överföringar eftersom de kan innebära enkel biljett till Afghanistan, ett land Frankrike är mindre benäget än Sverige att utvisa människor till.

Ali sökte sig söderut till Marseille där han bodde på ett härbärge. Han fick pengar som Frida och hennes familj skickade till honom och som räckte till det viktigaste.

– Men jag kunde inte göra något, jag kunde inte ens köpa ett busskort. Mest var jag hemma och så letade jag jobb.

När pandemin bröt ut blev alla regelbundet testade för covid-19 på härbärget, berättar han. I Gävle har han däremot bara testats en enda gång och plexiglaset och den korta besökstiden när Frida Skoog hälsade på, tycks vara undantag från rutiner som annars verkar nonchalanta ur smittskyddssynpunkt.

Ali berättar om trängsel runt matbord, vid förvarets stationära datorer, om att sova flera i samma rum och att dela på duschar och toaletter.

– Det är ingen som bryr sig, ingen har mask på sig, det är helt lugnt här. Men i Sverige finns det inte så mycket corona, eller hur?

Det han säger bekräftas av en nyligen publicerad rapport där Linköpings universitet och Flyktinggruppernas riksråd, Farr, drar slutsatsen att Migrationsverket har brustit i implementeringen av i stort sett alla regler och rekommendationer kring förhindrande av smittspridning. Även Justitieombudsmannen, JO, har nyligen granskat situationen på förvaren och bland annat kommit till slutsatsen att möjligheterna till fysisk distans behöver ses över.

När det bara återstod några veckor av de 18 månaderna och Ali skulle kunna söka asyl på nytt, blev han tagen av fransk polis. Han flögs till Sverige och här bestämde gränspolisen att han skulle sitta i förvar med motiveringen att det fanns risk att han annars skulle lämna landet igen.

Under åren i Sverige har Ali konverterat till kristendomen. Det finns människor i Afghanistan som känner till det och de kan vara ett hot mot honom, förklarar han.

– Jag kan inte åka tillbaka till Afghanistan, det vore för farligt för mig.

Frida Skoog säger att hon inte begriper varför det är nödvändigt att låsa in honom.

– Han skulle kunna bo hos oss och gå och anmäla sig hos polisen varje vecka. Det enda Ali har gjort är att fly för sitt liv.

Abbas: ”De säger att jag måste skriva under att jag åker frivilligt”

I slutet av februari, strax innan Världshälsoorganisationen deklarerade att spridningen av covid-19 är en pandemi, togs Abbas av polisen och sattes i förvar. Skälet var att han förklarat att inte tänker lämna Sverige frivilligt och att Migrationsverket bedömt att det krävs tvång för att utvisa honom. Egentligen omfattas han av gymnasielagen men fick inte sitt tillfälliga uppehållstillstånd förlängt när han inte klarade sina studier. Ett växande antal är i samma situation och hit hör också de många som efter fullgjorda studier inte lyckas hitta fast jobb på den pandemipressade arbetsmarknaden och därför riskerar utvisning.

I snart tio månader har han suttit inlåst i väntan på en utvisning till Afghanistan, där han är medborgare men där han knappt har vistats sedan han föddes. Han växte upp i Pakistan och har levt som flykting i Iran.

– Jag känner ingen i Afghanistan.

Den som utvisas dit och saknar nätverk i landet är ”tillspillogiven”, som Afghanistankännaren Anders Fänge har uttryckt det. Det finns inget stöd, hjälp eller skydd att räkna med från landets myndigheter och sociala nätverk är därför avgörande för att kunna klara sig, har Migrationsöverdomstolen slagit fast i en prejudicerande dom (som trots beskrivningar av många faror innebär att unga människor utan förankring ändå kan utvisas dit).

De sa bara att det var ett papper med information.

Under sina tio månader i förvar har Abbas regelbundet fått frågan om han tänker samarbeta kring sin utvisning. Han berättar att personal från Migrationsverket och polisen brukar plocka fram ett intyg och uppmana honom att sätta dit sin signatur.

– De säger att jag måste skriva under att jag åker frivilligt. Men jag har problem i Afghanistan, jag kan inte åka dit.

Han sitter i en liten soffa med blå galonklädsel i ett kalt besöksrum på förvaret i Märsta. Egentligen är det stopp för besök, men förvarets chef har gjort ett undantag för media.

I slutet av maj undertecknade Abbas ändå formuläret med den engelska texten. Det innebar att han intygade att han var beredd att lämna Sverige frivilligt: ”I … hereby would like to ensure that my return is voluntary.”

Men han är dålig på engelska och säger med eftertryck att han inte alls förstod vad han skrev under.

– De sa bara att det var ett papper med information.

Han påpekade missförståndet och det godtogs som förklaring så när ett plan med frivilligt resande afghanska medborgare lyfte från Arlanda i somras, fanns han inte ombord. Enligt andra förvarstagna hade flera intygat att de återvände frivilligt i ren desperation.

– De var beredda att göra vad som helst för att slippa fortsätta vara inlåsta, säger 19-åriga Ramin som dyker upp senare i artikeln.

Nu har Abbas hört talas om en planerad tvångsutvisning i mitten av december. Han säger att han inte mår bra, att han är stressad och orolig och att han har tabletter för att sova om nätterna och andra tabletter för att känna sig lugn om dagarna.

– Det är normalt att vara rädd för att åka till Kabul. Det exploderar bomber där hela tiden.

Ramin: ”Jag har förlorat allt i mitt liv, jag kan inte förlora min dotter också”

I slutet av februari bromsade flera polisbilar in framför en bilverkstad i Västerås där Ramin gjorde praktik. Han blev förvånad över att de var så många när de kom för att hämta honom. Han kördes till en cell på häktet och två dygn senare transporterades han till Migrationsverkets förvar i Flen, en låg tegelbyggnad omgärdat av ett högt stängsel.

Det här var i slutet av februari och enligt det nya födelsedatum Ramin fick när hans ansökan om asyl avslogs, hade han nyss fyllt 20.

Enligt honom själv var han inte mer än 18.

Efter att ha varit inspärrad i drygt åtta månader kom han i början av november tillbaka till Västerås där han nu går genom de pittoreska kvarteren nära domkyrkan och Svartån. Solen skiner, han har en snygg mockajacka och svarta jeans, men han är långtifrån glad.

Friheten är bara en tillfällig respit, hotet om utvisning hänger hela tiden över honom och tillvaron är kraftigt begränsad eftersom han saknar försörjning, är förbjuden att arbeta och därför helt utlämnad åt vänners välvilja.

Han säger att han tycker om Sverige och vill stanna här – men att han samtidigt ångrar att det var just hit han tog sig hösten 2015.

– Flera som jag kom hit tillsammans med fortsatte till Finland. De fick uppehållstillstånd på ett och ett halvt år och har jobb och lägenhet nu.

Det här kan verka otroligt eftersom det är känt att Finland har en stram flyktingpolitik. Men landets myndigheter betraktar Afghanistan som så farligt att 63 procent av alla därifrån som sökte asyl 2018, fick positivt besked i första instans. I Sverige beviljades under samma period endast 32 procent av de asylsökande afghanska medborgarna uppehållstilltånd av Migrationsverket.

För två år sedan blev Ramin pappa till en liten dotter som han under tiden i förvaret tilläts ha regelbunden kontakt med via Facetime. Efter ett sådant samtal utbröt en dispyt som fick kännbara konsekvenser.

Enligt Ramin själv blev han irriterad när en ur personalen uppträdde störande och ville avbryta samtalet. Enligt personalen stannade det inte vid det, utan han ska också ha spottat omkring sig och uppträtt hotfullt.

Ord står mot ord, men för Ramin innebar händelsen att han flyttades till Kriminalvårdens häkte i Huddinge i södra Stockholm, en åtgärd Migrationsverket kan vidta när en person inte anses kunna vara kvar på förvaret.

Hanteringen har kritiserats av den så kallade Opcat-enheten hos JO, som upprätthåller Sveriges åtagande inom ramen för FN:s konvention mot tortyr.

”Många som hålls i förvar befinner sig i en pressad situation och lever med en ovisshet om framtiden. Verksamheten måste därför också vara utformad med detta i åtanke”, skrev JO häromåret och drog slutsatsen att detta långtifrån alltid är fallet. Bristande kompetens hos personalen leder till att förvarstagna med psykiska besvär placeras i häkte och toleranströskeln verkar vara låg, konstaterade JO. I rapporten framhölls att till exempel rymningsförsök och situationer som varit upprörda och våldsamma eller till och med hotfulla, inte är tillräckligt för att flytta någon från förvaret den högre graden av isolering i häktet.

Ramin blev kvar i Huddinge i över två månader, helt isolerad, utan kontakt med några andra intagna. Migrationsverket motiverade beslutet att han skulle stanna där med att han hade fortsatt störa ordningen sedan han kom till häktet. Det var dock ett påstående som Ramins juridiska ombud Terésie Nilsson på Donyas migrationsbyrå, inte kunde hitta någon källa till.

”I registerutdrag gällande AAs placering på häktet finns inget ordningsstörande beteende noterat, tvärtom omnämns AA inbringa trevlig stämning i samband med samtal och fika samt att allt fungerar bra”, skrev hon i det överklagande som ledde till att han släpptes ut i början av november, efter att ha varit inlåst i drygt åtta månader.

Jag har förlorat allt i mitt liv, jag kan inte förlora min dotter också. Hon är det enda jag har.

Han tog sig till Stockholms centralstation med pendeltåget.

– Jag bara skrattade, folk tittade på mig och trodde nog att jag var galen eller full. Men det var bara att jag var så lättad över att vara ute.

Nu har glädjen lagt sig och istället maler oron. Inget har egentligen förändrats, beslutet om utvisning finns kvar.

Om polisen bestämmer sig för att hämta honom till förvaret igen eller till ett väntande flyg, så är han lätt att hitta – de vet på vilken adress han bor i Västerås.

Precis som Abbas har Ramin vuxit upp utanför Afghanistan och saknar förankring där. Men det är inte bara därför han säger att han inte kommer att resa dit frivilligt.

Allra mest tänker han på sin dotter.

– Jag vill vara nära henne som en riktig pappa. Jag har förlorat allt i mitt liv, jag kan inte förlora min dotter också. Hon är det enda jag har.

