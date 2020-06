Det var ett uttryck som dröjde sig kvar efter partiledardebatten i SVT för drygt en vecka sedan. ”Berått mod”.

Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch sa i ett inlägg i debatten att ”det stora antalet människor som sörjer att de mist någon under den här våren är ett resultat av att regeringen med berått mod har tillåtit en hög smitta i Sverige”.

Ledarsidorna skällde. Jonas Sjöstedt sa att han tyckte att hon gått över en gräns. Per Bolund kallade uttalandet ”direkt stötande”.

Och i söndags sa statsminister Stefan Löfven till Expressen att alla partiledare har ansvar för att föra en saklig debatt och att den råa tonen och de negativa överorden på sikt är förödande för demokratin.

– Kritik mot regeringen är inte ”förödande för demokratin”. Det är demokrati, svarar Ebba Busch.

– Grundförutsättningen för strategin var att man kan skydda riskgrupperna. Men det kunde man alltså inte. Detta har varit ett ödesdigert politiskt misslyckande, och det måste kunna kritiseras utan att statsministern påstår att man devalverar demokratin, säger hon på måndagen.

När Expressen träffade henne för intervju i torsdags förra veckan tyckte hon ändå att hennes uttalande i debatten hade övertolkats.

– Jag vet inte om det fanns en vilja att övertolka eller om man av någon anledning hörde någon slags anklagelse om att regeringen skulle agerat av illvilja. Eller att jag skulle ha förmedlat att det var regeringen som har förorsakat att människor mist sitt liv, men det är absolut inte det jag har uttryckt, säger hon.

I efterhand väljer hon att i stället använda orden ”med öppna ögon” när hon talar om regeringens agerande.

– Det jag har uttryckt var att regeringen valde aktivt och med öppna ögon en strategi som skulle innebära en högre grad av smittspridning i samhället, när man valde kombinationen av få restriktioner och högre grad av öppenhet. Jag tyckte inte att det var ett särskilt radikalt påstående utan ett konstaterande av faktum. I våra diskussioner med statsministern och cheferna för myndigheterna har det låtit som att det finns stora fördelar med den strategi Sverige har valt, därför vi skulle ha en mycket högre grad av immunitet till följd av att vi har haft en högre grad av smittspridning.

STORA PARTILEDARUTFRÅGNINGEN

Expressens Maggie Strömberg och Tomas Nordenskiöld intervjuar ledarna för de åtta riksdagspartierna – om coronakrisen, ekonomin och de aktuella politiska striderna.

”I början av juni drog jag slutsatsen att nu kommer vi inte längre med det här upplägget”, säger Ebba Busch. Foto: Anna-Karin Nilsson

Du var med i Ekots Lördagsintervju i slutet av april och sa då att du ”krokade arm” med Löfven och att regeringen gör så gott den kan. Hur kan du ha två så olika sätt att se på det här?

– Jag tror att regeringen har agerat med god vilja. Vi har gått på de här mötena och tagit ganska tuff kritik bakom stängda dörrar, men när jag har klivit ut externt till media har jag valt att inte trycka på. I den nationella kris som var så kände jag att jag hade en skyldighet att ge regeringen utrymme att leda, och jag fattade det strategiska beslutet att vi har störst chans att påverka genom direkta samtal och skrivelser till regeringen, som vi inte har mediespelat kring. Men i början av juni drog jag slutsatsen att nu kommer vi inte längre med det här upplägget.

I diskussion om ”berått mod” har Ebba Busch preciserat med att problemet var att man lät sportlovsturister landa på Arlanda och inte att satte dem i karantän när de kom hem. Men hon säger att om hon hade varit statsminister hade hon kanske valt samma väg som regeringen, med större öppenhet och färre restriktioner än andra länder.

– Baserat på det underlag jag har så är jag inte beredd att säga att det har varit fel väg. Men tillämpningen har varit usel. Kan man hota arbetsmarknadens parter med att lagstifta och förändra las för att de ska förhandla fram någonting då hade man väl också kunnat hota regionerna när det gäller testning för ganska många veckor sen. Det här är en ledarskapsfråga och en fråga om det politiska hantverket. Det går att få väldigt mycket gjort i en kommun eller i ett land genom att också lyfta på luren och kräva att saker händer utan att man måste hela tiden fatta regeringsbeslut på saker och ting, säger KD-ledaren.

MOT ”ÅLDERISM”. Ebba Busch säger i intervjun med Expressen att hon vill ta strid den nedvärderande attityd mot äldre som hon menar blivit särskilt tydlig under pandemin. Foto: Anna-Karin Nilsson

En stor del av smittan har koncentrerats till Stockholm och i kommunen är det Kristdemokraterna som har ansvar för äldrevården. Flera granskningar har visat att Stockholm ligger högt när det gäller timanställningar, samtidigt som Ebba Busch i riksdagen driver ett bonussystem för att få fler fasta anställningar.

– Det är en hög nivå av timanställda i hela landet. Man behöver ha visst mått av timanställda, en del vill kunna jobba timmar för att kunna plugga vid sidan av eller göra nåt annat. Men det är för högt.

Hur ser du på Kristdemokraternas ansvar för att det är så många som dött i äldrevården i Stockholm?

– Överallt där vi är med och styr så har vi och måste ta fullt ansvar. Det är inget snack om saken. Men jag har också stor ödmjukhet inför det faktum att det var tufft för Stockholm att vara det område som drabbats allra hårdast av smitta. Jag tror att det var ett naivt upplägg att tro att man skulle kunna ha en ganska hög grad av smitta i samhället, som ju var Sveriges strategi, och lyckas att helt skydda äldre och riskgrupper. Då hade man behövt ha tydligare riktlinjer kring skyddsutrustning och rotation av personal. Stockholm valde besöksförbud tolv dagar före det nationella förbudet och fick inte bara ros för det då.

Att vi värderar människor olika, medvetet eller omedvetet, baserat på ålder har blivit smärtsamt tydligt under pandemin.

Ebba Busch har själv varit kommunalråd med ansvar för äldrevård. Frågan är anledningen till att hon en gång engagerade sig politiskt och, säger hon, för att hon fortfarande orkar lägga så mycket tid och kraft på politiken. Hon tycker att pandemin har avslöjat något i samhällets syn på de äldre.

– Att vi värderar människor olika, medvetet eller omedvetet, baserat på ålder har blivit smärtsamt tydligt under pandemin. Att så många öppet fört resonemang som: de här skulle ändå dö snart, de hade kanske ändå bara ett halvår kvar i livet. Eller några år. Han var ändå 85, han bodde på ett äldreboende, han kunde ha dött närsomhelst av vad som helst. Han skulle ändå dö. Det är ålderism. Det är att värdera människor olika beroende på ålder.

Det finns, säger hon, en fixering vid ungdom i det svenska samhället.

– Det är bara att titta på diskussionen om mitt eget partiledarskap. Nu kommer det in någon ung och pigg här som ska innebära förnyelse. Men föryngring innebär inte alltid förnyelse och förnyelse är inte alltid bra heller.

– Jag tycker att det har varit ganska hemskt att se hur vi sparkar människor från arbetsplatser till exempel bara för att de har passerat ett visst åldersstreck. Bara en sån sak att några av de mest skillade nyhetsankarna och reportrarna på SVT tvingas sluta för att de faller för åldersstrecket. Det i sig blir normsättande i ett samhälle. Jag skulle gärna se att man vågade tänka om kring lagstiftningen där.

PASSÉ? SVT-journalisten Marianne Rundström ville inte sluta jobba vid 67 och skrev boken ”Passé – de ofrivilliga pensionärerna”. Nu får hon stöd av Ebba Busch. Foto: Cornelia Nordström SVT-profilen Claes Elfsberg tvingades sluta på SVT 2015, 67 år gammal. Foto: Olle Sporrong

Runt om i Sverige och i världen pågår just nu demonstrationer under parollen Black lives matters, som en reaktion på att amerikanen George Floyd dog när en polis tryckte sitt knä mot hans hals under flera minuter.

Ebba Busch har lagt ut flera inlägg på sina sociala medier till stöd för rörelsen. Hon kallar det som händer nu ”omskakande” och ”unikt”.

– En rörelse över hela världen där människor som själva varit utsatta för förtryck och rå rasism verkligen reser sig upp och dessutom har medmänniskor som ställer sig vid deras sida och markerar mot det här. Det är något unikt, det är en chans och en möjlighet att flytta fram positionerna och det antirasistiska arbetet ytterligare, säger hon.

Hon tycker att man i Sverige har hamnat i en teoretisk diskussion om att polisbrutaliteten och rättssystemet inte går att jämföra med USA.

”OMSKAKANDE”. Ebba Busch kallar stödet för Black Lives Matter-rörelsen för ”unikt”. Foto: Anna-Karin Nilsson

– Fundamentet att göra skillnad på människor är universellt. Jag tycker det är fint att man kan visa solidaritet med utsatta i andra länder, men det är också en hemläxa som vi behöver göra här. Jag tror inte minst att det berör väldigt många som är andra generationens invandrare, som undrar hur länge de ska ses som invandrare och behöva redogöra för var de ”egentligen” kommer ifrån. Jag tror att det är en viktig diskussion att ta. Sen fick jag otroligt mycket skit för det, men det har hänt förr.

Det vållade en så vidrig debatt att vi var tvungna att stänga av kommentarfältet och rensade över 400 kommentarer.

Miljöpartiets europaparlamentariker Alice Bah Kuhnke skrev en debattartikel i Aftonbladet om att Ebba Buschs stöd var hyckleri eftersom hon för politiska samtal med SD i riksdagen. Språkröret Isabella Lövin tog upp samma sak i riksdagens partiledardebatt i onsdags. Ebba Busch svarade att hon var trygg i sina värderingar och att de inte förändrades av att hon vill förhandla om sjukvården med Sverigedemokraterna.

Men det är inte den kritiken hon syftar på när hon säger att hon fick skit för sina uttalanden.

– Det vållade en så vidrig debatt att vi var tvungna att stänga av kommentarfältet och rensade över 400 kommentarer. Det var verkligen rå rasism som uttrycktes. Under det mest fundamentala uttrycket för solidaritet med en människa som långsamt men säkert kvävs till döds under en vit polismans knä, säger Ebba Busch.

Foto: Anna-Karin Nilsson

En politisk förhandling som pågår mellan alla partier just nu är migrationsfrågan. I kommittén driver Kristdemokraterna en kraftigt minskad invandring, men hon vill inte använda ordet ”volymmål” som flera andra partier i kommittén gör.

– Jag ser inte människor och asylsökande som en volym. Man kan tycka att det är lite väl nitty gritty men jag pratar heller aldrig om en flyktingvåg. För mig är det en subtil markering att inte uttrycka mig så. Men det är också en fråga om hur vi hanterar asylrätten, jag menar att rent lagtekniskt skulle det vara komplicerat att sätta en exakt siffra.

Tycker du att asylrätten har spelat ut sin roll?

– Jag tycker det är djupt problematiskt att man pratar om asylrätten i bestämd form, som att den alltid sett likadan ut, som att det är en helig graal som man aldrig kan justera i.

Det går att göra väldigt mycket i frågan om lagstiftning och tillämpning av migration och fortfarande kunna värna rätten att söka asyl. Vi är inte beredda att säga att du inte ska kunna söka asyl i Sverige. Men omständigheterna kring hur du får göra det och framför allt konsekvenserna om du får ett avslag är jag beredd att diskutera.

Ebba Busch tycker att det finns ett problem med att för få tvingas lämna Sverige efter avslag.

VÄLJER ORD. ”Jag ser inte människor och asylsökande som en volym”, säger Ebba Busch till Expressens Maggie Strömberg. KD-ledaren lägger till att hon heller aldrig talar om ”en flyktingvåg”. Foto: Anna-Karin Nilsson

GER SVAR OM SD. Ebba Busch tror inte på ett framtida budgetsamarbete med Sverigedemokraterna – eftersom det enligt henne varken är önskvärt eller realistiskt. Foto: Anna-Karin Nilsson

– Det finns en väldigt stor pullfaktor till Sverige i det faktum att vi har gjort oss kända som ett land där du kan strunta i att söka asyl och ändå vistas i landet. Du kan komma hit, söka asyl, få avslag och ändå få vistas i landet. Du kan söka asyl igen, få avslag igen och ändå vistas i landet. Och får du i högsta slutgiltiga instans avslag på din asylansökan, då kommer det att komma ett gäng politiker som förhandlar fram en gymnasielagsamnesti så att du ändå får stanna i landet trots att du uppenbart inte har skyddsskäl. Jag tror att vi åtminstone kan börja med att göra hemläxan där innan vi säger att äldre, kvinnor, barn som verkligen flyr undan krig och förtryck inte ska få söka asyl i Sverige. Jag förstår inte den prioriteringen hos de partierna som resonerar så, börja i rätt ände.

Kommer ni att komma överens i kommittén?

– Det är helt upp till Socialdemokraterna. Vi uppfattar att de agerar på ett sätt i kommittén och på ett sätt bilateralt. Frågan är om Sveriges möjligheter att få en migrationslagstiftning som håller över tid och över blockgränser ska falla på att Socialdemokaterna låter Miljöpartiet få veto. Det är det som det kokar ner till.

BLICKAR FRAMÅT. ”Jag kommer inte att vara beredd att gå till val på den här typen av upplägg som vi hade inför valet 2018, där två partier ger fullkomligt orealistiska svar på regeringsfrågan”, säger Ebba Busch om relationen till C och L. Foto: Anna-Karin Nilsson

Moderaternas partiledare Ulf Kristersson öppnade i en intervju med Expressen förra veckan för att förhandla budget med Sverigedemokraterna. Han säger att han inte utesluter att Sverigedemokraterna får rollen som ett samarbetsparti som förhandlar budget med en moderatledd regering. Ebba Busch säger att hennes parti ”rev av den frågan” i mars förra året, när hon kommunicerade på Facebook att de efter två månaders diskussion landat i att de ska kunna förhandla med alla partier i riksdagen.

– Jag utesluter inte att förhandla delar, det sa jag redan då. Det jag ser som mest realistiskt och så som jag ser att vi skulle kunna navigera landet utifrån regeringskansliet är med en KD- och M-regering, som kommer att behöva förhandla kanske delar av en budget både med andra borgerliga partier och med Sverigedemokraterna.

Så inte ett ordnat budgetsamarbete av den typen regeringen har med Centerpartiet och Liberalerna?

– Ett: Det är inte önskvärt. Det är inte det jag vill. Två: Jag tror inte att det är realistiskt, för jag tror inte att Sverigedemokraterna kommer vilja det heller. Jag tror inte de skulle vinna på det. Grunden för en budget och för en regering måste så långt det bara är möjligt vara partier som tycker om varandra, som trivs med varandra och kan samarbeta ordentligt.

Att hitta tillbaka till ett samarbete med Centerpartiet och Liberalerna säger Ebba Busch beror helt på hur de partierna väljer att agera.

– Är de beredda att säga att en socialdemokratisk statsminister inte har deras stöd framåt? Jag kommer inte att vara beredd att gå till val på den här typen av upplägg som vi hade inför valet 2018, där två partier ger fullkomligt orealistiska svar på regeringsfrågan, säger hon.

Foto: Anna-Karin Nilsson

3 ödesfrågor för Ebba Busch och KD

ENLIGT EXPRESSENS POLITISKA KOMMENTATOR VIKTOR BARTH-KRON

Går det att vinna vården?

Sjukvården är väljarnas viktigaste fråga. Så har det varit i flera år, och efter coronapandemins intåg i samhället har ledningen utökats. Sjukvården är också KD:s viktigaste fråga, enligt KD själva.

Ebba Busch vill att KD ska vara det givna alternativet för den som tycker att välfärden underlevererar. Partiets långsiktiga arbete med frågorna har gett utslag i förtroendet på sakpolitiska områden, men än återstår att omsätta saken i rejäla röstsiffror på en valdag.

Kan ett högerparti ”äga” vården? I så fall händer något dramatiskt i svensk politik.

Vem ska man jaga?

När KD gått som bäst på senare år har man haft stort tillflöde av sympatisörer från både Moderaterna och SD. Alla partier gillar fina opinionssiffror, men just detta är ett bekymmer även för KD själva: Ska ett regeringsskifte komma till stånd så hjälper det inte att oppositionen byter väljare med varandra.

För KD är detta är besvärlig balansgång. Samma hårda attityd som fångar den lågt hängande ilskna-högerväljar-frukten tenderar att fungera på motsatt sätt gentemot de grupper man verkligen skulle behöva vinna. Exempelvis kvinnor som brukar rösta på Socialdemokraterna.

Kan man fly historien?

Våren 2019 var KD på väg att etablera sig på en historiskt hög nivå, men plötsligt hann det förflutna ikapp. När partiets inställning till fri abort kom att ifrågasättas på grund av Lars Adaktussons röster i Europaparlamentet kollapsade stödet i opinionen fullständigt. Det har inte återhämtat sig.

KD:s historiska syn på framför allt abort och homosexualitet fortsätter att vara ett spöke i garderoben; en effektiv spärr mot väljare som annars mycket väl skulle kunna skriva under på partiets aktuella utbud. Är det möjligt att ta jaga bort det spöket en gång för alla?

Se hela intervjun med Ebba Busch (KD) här:

