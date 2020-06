Moderaternas invit till SD gör att januarisamarbetet nu måste fördjupas. Det menar Miljöpartiets Per Bolund.

Efter sex år i regeringsställning balanserar Miljöpartiet på riksdagsspärren i mätningarna. Båda språkrören ligger i bottenligan när det gäller förtroende för partiledarna.

Men att lägga om partiets strategi och bryta sig loss från Socialdemokraterna och regeringen tror inte Per Bolund på. Han symboliserar kanske mer än någon annan det samarbetsvilliga Miljöpartiet efter alla åren på Magdalena Anderssons finansdepartement.

– Jag känner ett väldigt starkt stöd för att vi ska vara ett parti som hittar lösningarna framåt, och som tar ansvar för Sverige i en svår tid. Och då handlar det om att hitta kompromisser som gör att Sverige också kan styras, säger Per Bolund, som vid sidan av språkrörsposten är finansmarknadsminister i Stefan Löfvens regering sedan 2014.

– Vi har visat att vi kunnat vara med och styra Sverige i sex års tid nu. Det visar att vi är ett parti som förtjänar att bära folks förtroende.

Men att ni kan regera kanske inte räcker?

– Jag vet att människor har ett förtroende för att vi är den starkast drivande kraften för att vi ska få ett hållbart samhälle i framtiden, säger Per Bolund.

Men ser man till partiets profilfråga, miljön och klimatet, blir bilden ännu mer bekymmersam för partiet. För ganska exakt sex år sedan, strax innan valet 2014, ansåg hela 62 procent av väljarna att Miljöpartiet hade den bästa miljö- och klimatpolitiken, enligt siffror från DN/Ipsos. I dag är motsvarande siffra 20 procent. Partiet har alltså tappat två tredjedelar av stödet i sin viktigaste fråga.

Det måste väl ändå vara bekymmersamt för er?

– Jag är otroligt stolt över allt det vi åstadkommit för Sverige när det gäller att bygga ett hållbart land, svarar Per Bolund.

STORA PARTILEDARUTFRÅGNINGEN

Expressens Maggie Strömberg och Tomas Nordenskiöld intervjuar ledarna för de åtta riksdagspartierna – om coronakrisen, ekonomin och de aktuella politiska striderna.

Inom partiet, när Expressen pratar runt med MP-företrädare, beskrivs det av flera som en öppen fråga om Miljöpartiet ens ska sitta kvar i regeringen. Vissa ser partiets kris som ett kvitto på att man måste ta sig en friare roll, och kunna gå i opposition mot sådant man ogillar.

En del miljöpartister drömmer sig också tillbaka till partiets mer bångstyriga och oppositionella dagar. Varken Maria Wetterstrand eller Peter Eriksson gjorde någon hemlighet av att de i grunden hade en mycket skeptisk inställning till socialdemokratin, och såg som en av sina främsta uppgifter att bryta S makthegemoni – trots att även de insisterade på att få sitta i regeringen.

Men enligt Per Bolund är tiden som friare stödparti inget att drömma sig tillbaka till.

– Vi såg stora nackdelar när vi var ett samarbetsparti. Det blir en mer oklar ansvarsfördelning och där tycker jag det är bättre om de partier som är med och fattar besluten också sitter i regeringen, säger han.

FÖRSVARAR STRATEGIN. ”Vi har en lång tradition i Sverige av att lyssna på de experter vi har och basera våra beslut på dem”, säger Per Bolund som fotograferades i Nackareservatet utanför Stockholm tidigare i veckan. Foto: ANNA-KARIN NILSSON

Trots att Isabella Lövin stått bredvid Stefan Löfven och Per Bolund vid sidan av Magdalena Andersson på flera av de flitigt arrangerade presskonferenserna under våren har Miljöpartiet – till skillnad från S – inte gynnats i opinionen under pandemin.

Partiet får ändå vara med och bära ansvar även för sådant som inte fungerat i den svenska coronahanteringen.

Men Per Bolund menar att det är fel att beskriva den svenska strategin som ett misslyckande.

– Det finns andra länder som har högre dödstal än vad Sverige har per capita, och det finns länder som har lägre dödstal. Det går inte att se något riktigt samband mellan exakt vilka åtgärder och hur dödstalen ser ut, säger han.

Han försvarar också att regeringen i så stor utsträckning lutat sig mot Folkhälsomyndigheten.

– Att sitta och försöka gissa och dra egna slutsatser tycker jag är direkt oansvarigt. Vi har en lång tradition i Sverige av att lyssna på de experter vi har och basera våra beslut på dem.

Per Bolund menar också att många andra länder hamnat snett, trots lägre dödstal.

– Vi har sett i andra länder hur man valt att gå bort från forskningen och från de rekommendationer som experterna ger. Och det har lett till en del tveksamma beslut, som till exempel att stänga skolorna för barn. Där pågår en intensiv debatt i våra grannländer om att det kanske varit ett kostsamt beslut, säger han.

GRÖNA PENGAR Per Bolund ser att det nu finns förutsättningar för stora investeringsprojekt. Foto: ANNA-KARIN NILSSON

När nästa fas i krishanteringen nu närmar sig, med behov av stora stimulanser för att få i gång ekonomin, har Miljöpartiet stora förhoppningar om att flytta fram sina positioner och sätta större avtryck på politiken.

Internt i partiet talas det om att ”plånboken är öppen” när den annars ”snåla finansministern” nu släppt på den strama budgetpolitik som gällt i snart tre decennier.

Per Bolund ser förutsättningar att rulla ut mycket stora gröna investeringar.

– Att vara för restriktiv i det här läget när vi är i en svår och ganska akut ekonomisk situation tror jag riskerar att leda till mycket mera kostnader senare. Det är en erfarenhet vi har av 90-talskrisen. När vi var tvungna att göra kraftiga besparingar och skära ner i välfärden och investeringar fick vi höga kostnader för det senare, säger MP-språkröret.

– Nu tror jag att vi har möjlighet att göra precis tvärtom: Genom att ha tagit ansvar har vi goda statsfinanser och en låg statsskuld och det ger oss möjligheter att stimulera ekonomin och göra stora investeringsprojekt.

Januariavtalet är inte en buffé där man kan välja vilka punkter man tycker om eller inte.

Ett konkret förslag Miljöpartiet nu driver i förhandlingarna inför höstbudgeten är att lägga 30 miljarder under sex år på att energieffektivisera och rusta upp miljonprogrammets hyresrätter.

Partiet driver också på för att tidigarelägga byggandet av nya stambanor för höghastighetståg – en satsning med en uppskattad prislapp på hela 230 miljarder kronor.

Att Liberalerna ifrågasätter hela projektet är inget som bekymrar Per Bolund. Liberalerna har inget annat val än att acceptera projektet, menar han.

– Januariavtalet omfattar 73 punkter och det är inte en buffé där man kan välja vilka punkter man tycker om eller inte, säger han.

Enligt Bolund kommer det vara möjligt att färdigställa höghastighetsbanorna på mindre än 20 år.

– Det är verkligen min ambition. Det är det vi driver på för, säger han.

VILL SPENDERA. Per Bolund ser ”stora investeringsprojekt” som en nödvändig väg ur krisen. Däribland höghastighetsbanor för snabbtåg, en satsning MP-språkröret hoppas kunna skynda på. Foto: ANNA-KARIN NILSSON

TONAR NED. ”En utredning är bara en utredning”, säger Per Bolund till Expressens reporter Tomas Nordenskiöld angående den omdebatterade las-utredningen. Foto: ANNA-KARIN NILSSON

Ett tecken på att Miljöpartiet blivit mer lojalt med Socialdemokraterna är las-frågan.

Tidigare, under åren som samarbetsparti till Göran Perssons regering, var MP med och drev igenom flera undantag i turordningsreglerna tillsammans med de borgerliga. Det skapade en misstro mot partiet inom LO som lever kvar än i dag.

Men nu sluter Miljöpartiet i stället upp vid S sida, och Isabella Lövin har i likhet med Stefan Löfven varit ute och dömt ut regeringens egen utredning.

Per Bolund menar att de förändringar som Centerpartiet och Liberalerna nu slåss för går betydligt längre än det Miljöpartiet tidigare varit med och drivit igenom, då tidigare överenskommelser endast gällde de mindre företagen.

Han tonar dessutom ned betydelsen av utredningen.

– En utredning är bara en utredning och sedan ska vi ha en politisk process.

Mycket pekar på att MP den här gången kommer stå på Socialdemokraternas sida när frågan ska avgöras i potentiellt mycket hårda förhandlingar i höst.

– Ur Miljöpartiets synvinkel är det viktigt att balansen på arbetsmarknaden måste finnas kvar, säger Per Bolund.

SÄGER STOPP. Miljöpartiet tror inte att Preems planer på att kraftigt bygga ut oljeraffinaderiet i Lysekil kommer bli verklighet. Foto: ANNA-KARIN NILSSON

Samtidigt finns det en rad frågor där Miljöpartiet och Socialdemokraterna inte är överens, vilket kommer sätta såväl samarbetet som lojaliteten på prov.

En sådan fråga är Preems planer på att kraftigt bygga ut sitt oljeraffinaderi i Lysekil. Om projektet blir verklighet skulle anläggningen enligt Naturskyddsföreningen bli Sveriges största utsläppare av koldioxid. Inom MP beskrivs det som en omöjlighet för partiet att acceptera.

Per Bolund hänvisar till en juridisk prövning, men gör samtidigt klart att han hyser stora förhoppningar på att de klimatmål som Miljöpartiet varit med och drivit igenom ska omöjliggöra projektet.

– Vi har lyft det här till regeringens bord just för att vi tycker det är ett så unikt projekt och så avgörande för förutsättningarna att vi ska nå de långsiktiga klimatmålen, säger Bolund och fortsätter:

– De målsättningarna är inte på låtsas och inget vi tar lätt på utan tvärtom ska vi se till att de nås, och då måste de investeringar som görs nu leda till minskade utsläpp inte ökade.

MITT I NATUREN. Expressens intervjun gjordes vid Hellasgården i Nackareservatet utanför Stockholm. Foto: ANNA-KARIN NILSSON

En om möjligt än mer känslig fråga för tvåpartikoalitionen mellan S och MP är migrationen. Enligt Stefan Löfven måste antalet asylsökande bli ”rejält många färre” än i dag. Det sa han till DN i januari i år, ett uttalande som fick miljöpartisterna att reagera starkt.

”Det är Socialdemokraternas politik, inte regeringens”, var Bolund snabbt ute och slog fast i en kommentar.

Vi står inte i vägen utan är tvärtom en konstruktiv part.

Den migrationskommitté som bara har till mitten av augusti att enas och där alla åtta riksdagspartier sitter med har präglats av stora spänningar. Enligt Moderaterna är det Miljöpartiet som står i vägen för en bred uppgörelse, och S måste nu välja om man vill ha med sig M på en stram politik eller om man värnar koalitionen med MP.

Men Per Bolund avfärdar detta helt.

– Vi står inte i vägen utan är tvärtom en konstruktiv part och är verkligen angelägna om att hitta en väg framåt i så bred samsyn som möjligt. Samtidigt värnar vi grunderna som vi anser måste finnas i en hållbar migrationspolitik och det är att vi har en humanitär syn på människor, att vi har ett ansvar att hjälpa människor som flyr från krig och förtryck och därför tycker vi att asylrätten måste värnas.

Per Bolund beskriver rätten till familjeåterförening som helt central, och han vänder sig emot den retorik som används i debatten – även av Stefan Löfven.

– Det är extremt tydligt att det är färre som nu kommer till Sverige jämfört med hur det var 2015. Jag kan tycka att den här diskussionen blir lite märklig när man behandlar det som om det är en akut kris vi är inne i nu. Vi ser helt andra antal människor som nu söker sig till Sverige än vi gjorde för fem år sedan, säger han.

VÄLKOMNAR C OCH L. Per Bolund vill att de båda samarbetspartierna ska ta plats i regeringen. Foto: ANNA-KARIN NILSSON

Miljöpartiets särställning, som man tidigare var så noga med att värna, utanför den traditionella höger-vänsterskalan i politiken har förändrats avsevärt sedan man tog klivet in i Stefan Löfvens regering 2014.

Även om man sitter och styr tillsammans med Moderaterna och de övriga borgerliga partierna i en hel del kommuner och regioner, däribland i Stockholm, är avståndet till Moderaterna på nationell nivå närmast oändligt.

En starkt bidragande förklaring är att det politiska landskapet runt Miljöpartiet förändrats drastiskt. Det är skillnad på Fredrik Reinfeldts moderater som gjorde upp om migrationen med MP, och Ulf Kristerssons moderater, som beskriver samma parti som det största hotet mot en hållbar migrationspolitik.

Misstron mellan de två partierna är ömsesidig.

– Jag är extremt oroad över var Moderaterna är på väg, och att Moderaterna nu närmar sig SD och att Ulf Kristersson nu till och med öppnar för att ha ett budgetsamarbete med ett parti som har tydligt rasistiska rötter. Det är en väg som Miljöpartiet aldrig någonsin kommer gå, säger Per Bolund med eftertryck.

Jag tycker det är en skräckbild av vad Sverige kan bli om Sverigedemokraterna får vara med och styra vårt land.

Han hänvisar också till Jimmie Åkessons uttalanden i Expressen på fredagen om att flera myndighetschefer borde bytas ut på grund av att de är för lojala med Socialdemokraterna.

– Jag tycker det är en skräckbild av vad Sverige kan bli om Sverigedemokraterna får vara med och styra vårt land, säger Per Bolund, och menar att Ulf Kristersson nu måste klargöra sin linje.

– Om han nu öppnar för ännu bredare samarbete med SD så välkomnar han också den inriktningen. Då accepterar han den typen av ställningstaganden, där man ska hota personer som jobbar i våra myndigheter med avsked om man inte fattar de beslut som Sverigedemokraterna vill ha. Det tycker jag är fullständigt oacceptabelt. Om Moderaterna kan ställa sig bakom det är det häpnadsväckande.

För Miljöpartiet finns i dagsläget helt enkelt inget alternativ till höger, och Per Bolund hoppas i stället att januarisamarbetet ska fördjupas och att även C och L tar klivet in i regeringen.

– Januariavtalet är grunden för det samarbete vi har och grunden för att Sverige kan styras i den här svåra tiden. Det är värt att hålla fast vid, säger han.

3 ödesfrågor för Per Bolund och Miljöpartiet

ENLIGT EXPRESSENS POLITISKA KOMMENTATOR VIKTOR BARTH-KRON

Varför hatar de oss?

Miljöpartiet ser sig själva som en kraft i ”mitten”, de har en extremt tydlig profilfråga som engagerar mängder av människor och de är dessutom fast förankrade i en bredare åsiktsgemenskap (de rödgröna partierna). Ändå är MP oerhört impopulära. Partiets opinionssiffror är en pågående katastrof och oavsett vilka språkrör de väljer så hamnar de i den absoluta botten av partiledarnas förtroendeliga.

MP gör något dramatiskt fel. Det brådskar för dem att klura ut vad, och att åtgärda saken.

Aktivism eller reformism?

Den ständiga frågan för MP, dock alltjämt delvis obesvarad. Man vill vara en aktiviströrelse för miljö och antirasism, och samtidigt en pragmatisk kraft i regeringsställning. Perspektiven envisas med att krocka. Socialdemokrater blir sura över MP:s omedgörlighet, medan de riktiga aktivisterna tycker att de kompromisser partiet ändå gör är ett svek. Vilket sårar miljöpartister något oerhört.

Inget parti är så upptaget med sin självbild som MP. Bilden de ser är dock fortfarande splittrad.

Finns det liv bortom S?

MP har investerat tungt i samarbetet med S, så tungt att de stundtals framstår som en socialdemokratisk sidoorganisation. I alla fall på det nationella planet. Det är långt ifrån grundarnas vision om ett parti som stod över blockpolitiken. Samverkan har resulterat i två mandatperioder i Rosenbad, men också i en tilltagande irrelevans i det nya politiska landskapet.

Finns det andra vägar framåt? Systerpartierna i Europa (och MP på kommunal och regional nivå i Sverige) håller öppet för det.

