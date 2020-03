Årets kvinnor 2020

1. Hédi Fried

Psykolog och författare, 95 år

Hédi Fried kan inte tystas. Hon vet värdet av det fria ordet och att använda det klokt. 75 år efter det andra världskrigets slut tillhör hon den sista generationen överlevande från Förintelsen. Sin ålder till trots: hon skriver, samtalar och demonstrerar mot nazister. Ingen makthavare tackar nej när Hédi Fried kallar.

I historien om den dramatiska regeringsbildningen 2019 spelade hon en viktig roll, som aktivist och som symbol.

Inte sedan Astrid Lindgren har en äldre kvinna varit en så mäktig opinionsbildare i Sverige. Fried älskas och hatas, upplyser och irriterar . Men en kvinna som sett fasan i Auschwitz och Bergen-Belsen behöver aldrig tvivla på meningen i sin kamp: att värna människovärdet.

2. Greta Thunberg

Klimataktivist, 17 år

Förra året blev hon årets kvinna i Expressen, sedan följde världen efter och den svenska klimataktivisten utsågs till ”Person of the year” i Time Magazine. Seglade över Atlanten två gånger och höll sitt ”How dare you”-tal i FN:s generalförsamling. Thunberg har befäst sin position som en av vår tids mest kända klimatkämpar och ledare av en global ungdomsrörelse. Vissa tycker att hon har blivit mer politisk, men själv hänvisar hon till vetenskapen som sin ledstjärna.

3. Molly Sandén

Artist, 27 år

Dominerade Grammisgalan totalt med sitt album ”Det bästa kanske inte hänt än”. Hon har varit artist sedan 14-årsåldern och vuxit upp i offentligheten. I dag är Molly Sandén en feministisk inspirationskälla , som visar att det går att ifrågasätta förlegade kvinnoroller, ta makten över sig själv i en sunkig musikbransch – och bli mer framgångsrik än någonsin.

4. Victoria

Kronprinsessa, 42 år

När kungen valde att krympa kungahuset blev kronprinsessans roll ännu viktigare. Victoria har under året fått varma applåder för sitt besök på RFSL och valet att bli officiell beskyddare 2020 för det kulturpolitiska konventet Folk och kultur. ”I en tid där vi erbjuds enkla svar, behöver vi värna vår förmåga att ställa frågor”, sa hon i sitt kloka inledningstal.

5. Kosovare Asllani

Fotbollsspelare, 30 år

Utan Kosovare Asllani inget svenskt VM-brons. Hon föll, reste sig, föll igen men reser sig alltid. Asllani är som gjord av granit och nyckeln i det svenska landslagets framgång. Och har hon ett mål utanför fotbollsplanen så är det att alltid säga vad hon tycker, om det så handlar om att sätta de allra högsta fotbollspamparna på plats.

6. Mia Skäringer

Komiker och skådespelare, 43 år

Succén med showen ”Avig Maria. No more fucks to give” bara fortsatte. Hon sålde ut Globen sex gånger och Scandinavium lika många. Det har varit en veritabel folkvandring – eller ska vi säga kvinnovandring – för att se föreställningen med Sveriges roligaste feminist. Skäringer har blivit ett slags språkrör för kvinnor som fått nog.

7. Ann-Sofie Hermansson

Sopåkare och socialdemokrat, 55 år

Hon var Göteborgs mäktigaste politiker i knappt tre år men gick förlorande ur en maktstrid. Nu hyllas hon för sitt jobb som sopåkare, jämte sitt halvtidsuppdrag som utredare åt regeringen. ”Soffan” beundras också av många för sin principfasthet sedan hon stämdes för förtal – men vann – efter att ha talat klarspråk om muslimsk extremism.

Vilken är din största kvinnliga förebild? – Jag skulle faktiskt vilja lyfta fram Lillemor Arvidsson, Kommunals första kvinnliga ordförande. Min mamma jobbade i hemtjänsten och sa alltid det om Lillemor att ”det finns olika, men hon är våran!” Det kändes som att hon var en äkta förebild för kommunalkvinnorna som jobbade. Hon var genuin och väldigt engagerad. Jag tror att hon myntade uttrycket välfärdsarbetare också. vilket nästan är regel att man säger i dag, säger Ann-Sofie Hermansson. Finns det någon kvinna du vill hylla extra mycket i år? – Det finns många, men jag säger Marie Fredriksson. En sådan grym person. Jag såg henne första gången på Liseberg 1985 när hon sjöng ”Den sjunde vågen”. Hon har gjort så fantastiskt mycket och känns äkta på samma sätt som Lillemor, men i en annan bransch, Jag uppskattade inte bara musiken och att hon sjöng så berörande, som en gud, utan att hon vågade prata om att hon var andlig. Det är inte alla som orkar stå för sådana saker mitt upp i allt annat.

8. Marie Nilsson-Lind

Musiker, grundare av Ainbusk, 57 år

SVT-dokumentären ”Älska mig för den jag är” om Josefin Nilsson sågs av 2,6 miljoner människor och satte frågan om misshandlade kvinnor i blixtbelysning . Marie Nilsson-Linds beslut att berätta om sin systers liv för hela svenska folket krävde mod och styrka. Filmen blev både ett starkt porträtt av en begåvad artist och metoo-revolutionens sorgliga epilog. Nyligen släpptes också ”Josas bok” – där Marie Nilsson skrivit klart den självbiografi Josefin arbetade på när hon dog.

9. Kenza Zouiten Subosic

Influencer och modeföretagare, 28 år

En av Instagrams glammigaste. Men Kenza med 1,8 miljoner följare är också en feministisk förebild. Hon berättade öppet om svårigheterna att bli gravid efter att ha drabbats av för tidigt klimakterium och visade på ett ärligt sätt sin förlossning på Youtube. Och när en del tjurade över att hon lade upp amningsbilder, lade hon upp ännu fler.

10. Helena Helmersson

Vd H&M, 46 år

Efter fem män tog för första gången en kvinna över vd-posten på H&M . Hon efterträder ägaren Karl-Johan Persson och har jobbat i klädjätten i 20 år, bland annat som hållbarhetschef. Nu förväntas hon ta tag i tuffa utmaningar som omställning till näthandel och klimatkrisens krav på mindre eller mer hållbar konsumtion.

Tidigare Årets kvinnor i Expressen 2019: Greta Thunberg, klimataktivist. 2018: Din medsyster (metoo). 2017: Zara Larsson, popartist. 2016: Agnes Wold, professor och överläkare. 2015: Sara Danius, ständig sekreterare. 2014: Charlotte Kalla, skidåkare. 2013: Pia Sundhage, förbundskapten. 2012: Camilla Läckberg, författare. 2011: Kronprinsessan Victoria. 2010: Maria Wetterstrand, språkrör Miljöpartiet. 2009: Maud Olofsson, partiledare Centerpartiet. 2008: Elisabeth Massi Fritz, advokat och målsägarbiträde.

11. Ebba Busch-Thor

Partiledare, 33 år

För Kristdemokraterna har det gått både upp och ner det senaste året, men förtroendet för den debattskickliga partiledaren Ebba Busch Thor är starkt hos väljarna. Aldrig har detta parti haft en ledare så orädd för att sticka ut. Förutom att hon agerar med stort självförtroende i politiken, meddelar hon sin skilsmässa på Instagram och glammar på Elle-galan.

12. Åsa Wikforss

Filosofiprofessor, ledamot Svenska Akademien, 58 år

Hennes bok ”Alternativa fakta. Om kunskapen och dess fiender” delades ut till över 110 000 gymnasieelever och hon valdes in i Svenska Akademien, en institution i behov av kvinnlig klokskap . Symboliskt att denna folkbildare tog över just Sara Danius stol.

13. Matilda Voss Gustavsson

Kulturjournalist, 34 år

Hennes reportage i DN om kulturprofilen Jean-Claude Arnault innebar slutet på en era. Genikulten i källaren på Forum, där kulturpersonligheter blundat för övergrepp, vädrades ut och Arnault dömdes för våldtäkt. I höstas kom boken ”Klubben”, som även gav en inblick i de gråzoner och tvivel som rasar i offren för sexuellt tvång och våld.

14. Annika Strandhäll

Riksdagsledamot (S), 44 år

Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll lämnade hastigt regeringen när hennes make dog i september. I ”Skavlan” i februari berättade hon öppet om makens självmord, för att bryta tabut om psykisk ohälsa och suicid. Starkt beslut av Strandhäll och hennes barn.

15. Angela Gui

Doktorand, 26 år

Angela Gui kallar sig själv ”ofrivillig aktivist”, och som dotter till den i Kina fängslade förläggaren Gui Minhai måste hon ständigt förhålla sig till den kinesiska diktaturen. Hittills har inga påtryckningar fått henne att vika en tum från kravet på frihet för sin far. Angela Gui har en ryggrad av stål.

16. Ewa Skoog Haslum

Marinchef, 51 år

Utsågs nyligen till marinchef och blev därmed en av de mest framgångsrika kvinnorna i det svenska försvaret någonsin. Skoog Haslum har bland annat tjänstgjort som fartygschef under FN:s insats för att stoppa vapensmuggling i Libanon. Och hon har fått en egen marsch uppkallad efter sig.

17. Robyn

Artist och låtskrivare, 40 år

Släppte ny skiva, åkte på världsturné och påminde oss om att hon fortfarande är dansgolvens drottning. Robyns låt ”Dancing on my own” toppade också den amerikanska musiktidningen Rolling Stones lista över decenniets 100 bästa låtar. Hon utsågs dessutom till 2010-talets största låtskrivare av musikmagasinet NME.

18. Tove Alexandersson

Orienterare, 27 år

Man kan vara bäst i världen på en sport. Men Tove Alexandersson är det i två . Världens främsta orienterare befäste sin överlägsenhet när hon under VM vann guld på långdistans, medeldistans och i stafetten. Under 2019 vann hon även två VM-guld i skidorientering. Fick både Bragdguldet och Jerringpriset på köpet.

19. Gina Dirawi

Programledare, författare, 29 år

I Jane Magnussons dokumentär ”Vad hände Gina Dirawi” berättade hon öppenhjärtigt om hoten och trakasserierna som drabbade henne efter att hon var julvärd i SVT 2015. Ett skakande vittnesmål om brutaliteten i rasism och kvinnohat. Nu kommer Gina Dirawi tillbaka med debutromanen ”Paradiset ligger under mammas fötter”.

20. Nour El Refai

Skådespelare och komiker, 32 år

På ett ärligt och modigt sätt synliggjorde hon psykisk ohälsa i tv-serien ”Landet Lyckopiller”. Där undersökte hon varför en miljon svenskar äter antidepressiva mediciner och berättade om när hon själv blev tvångsinlagd på psyket.

21. Bianca Ingrosso

Influencer och tv-profil, 25 år

Hon har blivit Bianca med svenska folket. Med öppenhet och värme berättar hon om allt från hjärtesorg till ätstörningar framför kameran. Tillsammans med bästa vännen Alice Stenlöf lockade hon i maj 10 000 unga personer till Globen för en ”showcast” baserad på den podd som var en av Sveriges största under 2019. Allt Bianca rör vid blir till guld .

22. Ann Linde

Utrikesminister (S), 58 år

Fick i höstas den tunga rollen som utrikesminister efter att Margot Wallström valt att sluta. Redan i januari kom den första stora prövningen då ett passagerarplan sköts ner i Iran. Har också hanterat heta frågor som IS-terroristernas barn och Kinas verbala attacker på svenska publicister. Framstår som en tuffing .

23. Carina Åkerström

Vd Handelsbanken, 57 år

Långvägare som sedan 1986 gjort karriär på den ena tunga befattningen efter den andra, tills hon slutligen blev den första kvinnan i toppen på Sveriges mest konservativa storbank. När hon tillträdde i mars 2019 var bankens varumärke sargat av såväl kritik från brittiska finansinspektionen som metoo-skandaler. Ett drygt år senare har hon rensat i leden.

24. Malin Persson Giolito

Författare och jurist, 51 år

Var hon själv beredd på vilken succé filmatiseringen av hennes bok ”Störst av allt” skulle bli på Netflix? Tv-serien som hade premiär i början av 2019 toppade till och med listan över de mest sedda icke-engelskspråkiga serierna i Storbritannien på streamingtjänsten. Serien blev startskott för en debatt om droger och klasskillnader i Sverige.

25. Sara Mohammed

Ordförande, 53 år

Hon grundade riksorganisationen GAPF – ”Glöm aldrig Pela och Fadime” – 2001 och är alltjämt en av Sverige starkaste röster mot hedersvåldet. Tar striden mot bidrag till föreningar med islamistisk agenda och moralpoliser som kontrollerar flickor i det offentliga rummet. Räds inte kontroversiella yttranden om islam.

26. Amanda Hansson

Student, 19 år

Stoppades av en busschaufför i Malmö som tyckte att hon visade för mycket hud. Hon accepterade inte ”sexistisk skit” , utan visade civilkurage, skrev ett argt Facebookinlägg och kontaktade Skånetrafiken. Bolaget backade och nyheten blev stor både i Sverige och utomlands.

27. Nyamko Sabuni, 50

Partiledare (L), 50 år

Länge såg det ut som om Erik Ullenhag skulle bli Liberalernas nästa partiledare. Men Nyamko Sabuni hade förberett sig på strid. Hon gick emot traditionen och sa tidigt att hon ville bli partiledare, turnerade land och rike runt – och vann. Blev den första svarta partiledaren för ett riksdagsparti, dessutom med bakgrund som flykting.

28. Marianne Mörck

Skådespelare, 70 år

Plötsligt var den forna operasångerskan överallt. En gång Fina-Kajsa i urversionen av ”Kristina från Duvemåla”, Bigge i ”Bonusfamiljen” och Ebba i Wallander-filmerna. Som julvärd i SVT fyllde hon rutan med värme och finurlig humor. I en bransch där kvinnor i mogen ålder ofta sorteras bort är Mörck ett tecken på att något håller på att hända .

Vilken är din största kvinnliga förebild? – Jag tycker om människor som jobbar fysiskt med att andra ska må bättre. Typer som Moder Teresa. Jag såg en film om en amerikansk kvinna som åkte ner till Guatemala och själv utan pengar öppnade en liten skola som blev större och större. Hon tog dit gatubarn, och hon dedikerade hela hennes liv till det. Jag tycker det är storartat, säger Marianne Mörck. Finns det någon kvinna du vill hylla extra mycket i år? – Hon heter Johanna Hübinette. Hon är regiassistent på Malmö Opera. Och hon är ett självgående kärnkraftverk. Hon lägger ner hela sin själ på dessa produktioner. Hon jobbar något så fruktansvärt och innan vi går på repet så har hon morgonövningar för våra elever. Hon är där jämt. Hon är så hängiven. Svarar på allt, kan allt. En sån typ av människa är den som jag uppskattar. Som tar av sig själv för att se till att andra har det bra.

29. Gizem Erdogan

Skådespelare, 32 år

Dramaserien ”Kalifat” etsar sig fast och Gizem Erdogan briljerar i en av de bärande rollerna som IS-hustrun Pervin i Raqqa. Hon har potential att bli en av de stora svenska skådespelarna.

30. Sarah Sjöström, 26

Simmare, 26 år

Sarah Sjöström är bara 26 år men har tagit medaljer så länge att hon är en av svensk idrotts mest framgångsrika person genom tiderna . Redan som 14-åring tog hon sitt första EM-guld och under VM i Gwangju i somras simmade hon hem hela fem medaljer. I sommar väntar ännu ett OS för Super-Sarah.

31. Selam Fessahaye

Designer, 35 år

Framtidslöftet som blixtsnabbt blev Sveriges modemirakel och vår nya internationella stjärna. Hon klär kronprinsessan på Nobelfesten, är artisternas favoritdesigner och börjar nu samarbeta med Ellos. Från kungligt till postorder, alla vill bära Fessahaye.

32. Magda Gad

Krigskorrespondent, 44 år

Expressens Magda Gad kom före såväl kronprinsessan, mamma och den egna hustrun/sambon när Aftonbladet förra året gjorde en opinionsundersökning om vem som borde utses till årets kvinna. Och Gad har inte trappat ner. Hon lever alltjämt i krigshärjade områden i Mellanöstern och berättar om kvinnors och barns situation.

Vilken är din största kvinnliga förebild? – Kvinnor som Mama Masika i Kongo som i stället för att ta livet av sig efter fruktansvärda våldtäkter och övergrepp började hjälpa andra, vilket hon fortsatte med tills hon dog, säger Magda Gad. Finns det någon kvinna du vill hylla extra mycket i år? – Min mamma för att hon kom och hälsade på i Afghanistan.

33. Ylva Johansson

EU-kommissionär, 56 år

Sveriges nya EU-kommissionär med ansvar för unionens migrationspolitik – en oväntat tung portfölj. Socialdemokraten Ylva Johansson är en veteran till politiker som länge har befunnit sig i maktens korridorer. Nu tjänar hon till och med mer än statsminister Stefan Löfven.

34. Sofia Lenninger

Fd kultur- och bibliotekschef i Sölvesborg, 57 år

Oberoende tjänstemän med integritet är viktigt för demokratin. När kommunpolitikerna med SD i spetsen försökte detaljstyra tjänstemännen, gömma sig bakom dem och närapå kringgå lagen – då vägrade Lenninger och fick sparken. Sedan avslöjade hon vad som hänt.

35. Sofia Bohlin

Ordförande SFSU, Svenska Fotbollssupporterunionen, 31 år

Det är inte klokt vad mycket män det finns i fotbollssverige . Under årets konflikt mellan supportrar och polis har de ställt sig på barrikaderna i kampen mot polisens allt fler restriktioner mot Allsvenskans publik. Mitt i manshavet stod Sofia Bohlin och förde med klar stämma de 30 000 medlemmarnas talan mot Polismyndigheten.

36. Liv Strömquist

Serietecknare, 42 år

Sedan debuten med ”Hundra procent fett” har Liv Strömquist hunnit göra succé som konstnär och poddare. Förra året kom det senaste albumet, ”Den rödaste rosen slår ut”, som bekräftade att hon fortfarande är drottning av serie-Sverige. Företräder en frihetlig och intellektuell feminism i ”En varg söker sin pod”, med författaren Caroline Ringskog Ferrada-Noli.

37. Kristina ”Keyyo” Petrushina

Komiker och programledare, 22 år

Humordrottningen som gärna bjuder på sig själv för sina 500 000 följare på Instagram. Sökte i SVT sitt ryska ursprung i Omsk, Sibirien, som hon lämnade som åttaåring. Genom sin scenshow och berättelser hjälper hon andra att acceptera sig själva , även om man har ett efternamn som ingen i Sverige lyckas uttala.

38. Lina Thomsgård

Chef Stockholms Kvinnohistoriska, 41 år

”Avsaknaden av kvinnor i historieskrivningen är ett demokratiproblem” sa den handlingskraftiga Thomsgård och drog igång ett innovativt museum som finns på många platser. På Bokmässan arrangerande hon också ett svar på konstverket ”The dinner party” av Judy Chicago, då hon samlade 39 författare till en middag för att skriva kvinnohistoria .

39. Laura Björnström

Läkare, 30 år

Hon startade Sjukvårdsuppropet (tillsammans med kollegan Akil Awad) för att samla vittnesmål från sjukvårdspersonalen när läget i Stockholms sjukvård blev allt mer pressat. På kort tid fick de över 19 000 medlemmar på Facebook och över 300 publicerade vittnesmål.

40. Elin Anna Labba

Journalist och författare, 39 år

Med sin bok ”Herrarna flyttade oss hit” belyser Elin Anna Labba ett mörkt kapitel av Sveriges historia – viktiga vittnesmål från de tvångsförflyttningar som drabbade samerna i Sverige för 100 år sedan. Ömsint och vackert lyfter hon fram de förtrycktas röster, och sina egna rötter.

41. Danica Kragić Jensfelt

Professor i datalogi vid KTH, 48 år

Kallas för techdrottning och har en unik makt över Sveriges framtid inom AI (artificiell intelligens). Är en av två som leder Wallenbergstiftelsens enorma forskningsprogram för att bygga upp landets kompetens inom området.

42. Meta Velander och Yvonne Lombard

Skådespelare, 95 år och 90 år

De har tillsammans blivit ett begrepp på scenen där de fortfarande uppträder. Nyligen tilldelades de Sveriges teaterkritikers hederspris, ett pris som bara delas ut en gång per decennium. Konstnärlig mognad och strålglans i ett.

43. Magdalena Eriksson och Pernille Harder

Fotbollsspelare, 26 år och 27 år

När svenska fotbollslandslaget slog ut Kanada i VM hade Sverige en extra spelare vid sidlinjen – danska fotbollstjärnan Pernille Harder. Iförd svensk landslagströja gratulerade hon flickvännen Magdalena Eriksson med en kyss och resten är historia. Kyssen flög över världen , och de blev förebilder för en ny generation hbtq-ungdomar.

44. Veronica Maggio

Artist, 38 år

Sveriges livedrottning skapar eufori vart hon än kommer, och sjunger rätt in i hjärtat på flera generationer. Under 2019 satte Maggio publikrekord på Gröna Lund, gravid med sitt andra barn och med en starkare röst än någonsin. Albumet ”Fiender är tråkigt” gjorde succé, och toppade (som vanligt) den svenska albumlistan.

45. Helle Klein

Chefredaktör Dagens Arbete, 53 år

Expressens och Dagens Arbetes gemensamma granskning kunde berätta att Helle Kleins egen livvakt var högerextremist, ett skrämmande exempel på brister i väktarbranschen. Klein anmälde också en nazist, som nyligen dömdes för 21 fall av hets mot folkgrupp och ofredande av henne, Anne Ramberg och Maria Ripenberg. En viktig dom .

46. Hanna Öberg

Skidskytt, 24 år

Det är svårt att komma med favoritpress på sig till ett mästerskap. I OS och VM 2018 skördade Hanna Öberg medaljer och rusade rakt in i skidskyttets absoluta elit. I årets VM gick det betydligt tyngre – men 24-åriga Öberg visade sann vinnarskalle när hon till slut knep ett brons på den allra sista tävlingsdagen.

47. Gunilla von Platen

Investerare och styrelseproffs, 48 år

Entreprenör som för tre år sedan sålde sitt livsverk Xzakt till riskkapitalbolaget Altor och idag är en aktiv investerare. Har bland annat uppdrag för Moderaterna, där hon sitter i integrationskommissionen, och som vice ordförande för UN Women Sverige. Är under våren aktuell med biografin ”Draken i rummet”.

48. Annie Lööf

Partiledare (C), 36 år

Har inflytande i regeringspolitiken genom den historiska uppgörelsen med Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Liberalerna, även om oppositionen börjat stöka till planerna. Är nu föräldraledig med den för tidigt födda dottern, vilket hon skrivit berörande om på Instagram.

49. Anna Breman

Vice riksbankschef, 44 år

Hon hade knappt tagit plats vid sammanträdesbordet i Riksbanken innan hon röstade mot beslutet att höja räntan och därmed ifrågasatte den dominerande åsikten i riksbanksdirektionen. Breman tyckte inte att den rådande konjunkturen var stabil nog för att tåla en räntehöjning. Starkt att stå emot majoriteten vid sitt allra första räntemöte.

50. Malou von Sivers

Programledare, 67 år

Lockar en stor och trogen publik till ”Malou efter tio”, där det bjuds på såväl kultur som vanliga människoöden, inte sällan med kvinnor som inte alltid får plats i offentligheten. Inkännande och nyfiken.

51. Lena Endre

Skådespelare, 64 år

Hade äran att ringa in det nya året med ”Nyårsklockan” i SVT, vilket hon gjorde med stor elegans. Men Endre är inte bara en förebild som skådespelare. Hon står också upp för rätten att åldras värdigt och naturligt: ”Jag gör allt för att inte färga håret, lyfta mig, spruta in grejer i läpparna, fylla i tuttarna och fettsuga låren”, sa hon i Femina.

52. Erika Grahm

Ishockeyspelare, 29 år

Det var Erika Grahm som först publicerade en bild på Instagram där spelarna i Damkronorna meddelade att de gick ut i strejk . Anledningarna var många: Förlorade arbetsinkomster, försäkringsfrågan och dåliga reseförhållanden. Det hela slutade med att Damkronorna lyckades förhandla till sig ett bättre avtal med förbundet.

Vilken är din största kvinnliga förebild? – Min mamma. Ibland brukar jag tänka på hur jag blev som jag blev och då brukar jag alltid landa i att jag har varit väldigt trygg, det tror jag att jag har fått tack vare min mamma som är så trygg och stabil. Sedan är hon en krigare, det har jag väl fått av henne också, hon är en riktig kämpe, säger Erika Grahm. Finns det någon kvinna du vill hylla extra mycket just i år? – Jag vill hylla kvinnorna i min egen värld för det är ingen lätt värld, hockeyvärlden. Mina medspelare i damhockeyvärlden för att vi står för nånting, att vi jobbar för att hockeyn ska bli bredare. Så en hyllning till alla mina kolleger, det förtjänar vi, just på våran dag också.

53. Ingalill Mosander

Litteraturkritiker, 76 år

När ”Gokväll” tog bort sina boktips från ärkeproffset Ingalill Mosander efter 21 år blev det ramaskri. SVT hade underskattat publikens kärlek till litteraturen och den kunniga kritikern. Nu har man ersatt Mosander, men med större fokus på ”bokälskare” än personer som är professionella läsare. Synd. Litteraturen är värd experter som hon.

Vem är din största kvinnliga förebild? – Tara Westover, amerikansk författare: Hon växer upp i extrem fattigdom, våld och fanatisk, mormonsk religiositet. Hon börjar skolan vid 17 års ålder och doktorerar till slut vid Cambridge universitet. Hennes bok ” Allt jag lärt mig” visar vad en kvinna kan om hon får chansen, säger Ingalill Mosander. Finns det någon kvinna du vill hylla lite extra mycket i år? – Jeanette Höglund, som kämpar för hemlösa pensionärer. Det var när hon arbetade som ordningsvakt i tunnelbanan som hon upptäckte en grupp tystlåtna, skötsamma människor utan bostad. Hon startade organisationen ”Vid din sida” och slåss för att de ska få någonstans att bo.

54. Johanna Norberg

Vd Danske Bank Sverige, 48 år

Utnämndes i fjol, som tredje kvinnan på raken, till chef för Danske Bank i Sverige och är ovanligt frispråkig . Tycker att man bör lagstifta om kvotering i både styrelser och chefsled och på alla slags bolag. Driver flera initiativ för jämställdhet.

55. Cissi Wallin

Kolumnist, 34 år

Cissi Wallin är alltjämt en av metoo-rörelsens frontnamn i Sverige, inte minst efter att hon nyligen dömdes för grovt förtal i tingsrätten för våldtäktsanklagelser på Instagram. Driver feministisk opinion i sociala medier och skriver kolumner i Expressen. Orädd och rolig.

56. Linda Hammar

Dokusåpakändis, 46 år

Självklar huvudperson i Femmans nya dokusåpaserie ”Välkommen till Köping”. Med varm berättarröst, positivitet och oförställd närvaro blir hon snabbt tittarens bästa vän. Det är alltför ont om funkisar i offentligheten.

57. Johanna Nordström

Influencer och komiker, 24 år

Allt började med humorsketcher med hög igenkänningsfaktor på Instagram – men nu har framgångssagan lett hela vägen till den stora scenen. Under våren åker Nordström på Sverigeturné med ”Ring polisen” och redan nu är många av showerna slutsålda.

58. Lisa Bjurwald

Journalist, 41 år

Gjorde en viktig granskning av förlossningsvården i boken ”BB-krisen. Sveket vid livets början”. Fick igång en viktig debatt om hur det är möjligt med så stora brister i denna för kvinnor helt grundläggande vård. Gjorde intervjuerna med drabbade familjer som någon borde ha gjort för länge sedan.

59. Sarah Dawn Finer

Artist, 38 år

En av Sveriges mäktigaste pipor turnerade och släppte låtar som vanligt och styrde med säker hand ”Så ska det låta”. Men hon engagerade sig också för att hålla minnet av Förintelsen vid liv. När Micael Bindefeld delade ut sitt stipendium i frågan sjöng Dawn Finer för de överlevande så att intet öga var torrt.

60. Victoria Skoglund

Trädgårdsmästare, 51 år

En av Sveriges främsta trädgårdsprofiler. Grundade Zetas handelsträdgård och syns idag både där, i TV4:s ”Nyhetsmorgon” och på sitt uppskattade Instagram-konto. Här får man sitt lystmäte av luktärter, växthus och prunkande skönhet.

61. Nooshi Dadgostar

Politiker, 34 år

Vänsterpartiets vice partiledare tvekade inte att kliva fram när den omåttligt populäre Jonas Sjöstedt meddelade sin avgång. Vill bredda partiets väljarbas och tvekar inte att liera sig med borgerligheten för att stoppa Januariavtalets mer nyliberala inslag. Hennes efternamn betyder ”rättvisa” på farsi, vilket ligger i linje med hennes politiska budskap.

62. Linda Hedenljung

Journalist, 41 år

I fem år slet Linda Hedenljung i motvind med granskningar av succéklubben Östersund FK:s starke man, Daniel Kindberg. Såväl supportrar som Kindberg själv protesterade, men Hedenljung och Östersunds-Posten gav sig inte. 2019 dömdes Kindberg till tre års fängelse för att ha plundrat det kommunala bostadsbolaget och gynnat fotbollsklubben. En journalist som gör skillnad .

63. Agnes Wold

Läkare och professor, 65 år

Hon har blivit Årets kvinna i Expressen och Wold fortsätter hålla fanan högt. Nära nog dagligen slår hon hål på myter om exempel allergier, smittspridning och renlighet. Ger sig också in i politiskt känsliga debatter om apatiska barn och hedersförtryck. Oumbärlig i dessa Corona-tider.

64. Therese Nilshagen

Dressyrryttare, 37 år

Hon håller plats 16 i världsrankingen i dressyr och kammade hem en femteplats i både Grand Prix och Küren i Stockholm International Horse Show på hemmaplan i december. En stor inspirationskälla. Den före detta ridskoleeleven från Vällingby har på egen hand tagit sig upp i världstoppen – utan föräldrar som försett henne med hästar .

65. Ängla Eklund

Jurist, 30 år

Specialist på juridik och internet. Hon lotsar och gör juridiken begriplig från metoo till GDPR. Hon är ordförande för den ideella föreningen Institutet för juridik och internet och har blivit en självklar röst i frågor som rör näthat och yttrandefrihet.

66. Jill Johnson

Artist, 46 år

En av Sveriges mest älskade artister och den moderna countryns uttolkare. Vi såg henne under 2019 på turné och i ”Så mycket bättre”. Nu har hon också äntligen kommit tillbaka med den fjärde säsongen av ”Jills veranda”, som är så mycket mer än ett program om musik.

67. Marit Kapla

Författare, 50 år

Vann både Augustpriset och Publicistklubbens Guldpenna för den episka intervjuboken ”Osebol” från sin barndoms by i Värmland. Ett skickligt fångat koncentrat av Sverige och en buljong som räcker längre än 800 sidor.

68. Erika Åberg

Byggnadsantikvarie, 41 år

Lär oss att sköta om gamla hus och material på hållbart sätt. I populära tv-serien ”Det sitter i väggarna” tar hon med oss ut i hela landet och berättar om byggnadstraditioner på ett handfast sätt. Helt rätt med återbruk i klimatkrisens tidevarv. Dessutom så vackert!

69. Therése Lindgren

Influencer, 33 år

På Bokmässan utsågs hon av Medieakademin till den svensk som på sociala medier under det senaste året nått och engagerat flest svenskar. Har över en miljon prenumeranter på sin Youtube-kanal där skönhet, psykisk ohälsa och djurrättsfrågor tar stor plats. En kompis för många unga kvinnor.

70. Birgitta Rasmusson

Bakboksförfattare, 80 år

Sverige kakdrottning nummer ett. De hon inte vet om kaffebröd, bakelser och tårtor är inte värt att veta. Har gjort över 45 kak-och kokböcker, däribland ikoniska ”Sju sorters kakor” som sålt i över fyra miljoner exemplar. Är nu domare i ”Hela Sverige bakar” på Sjuan. Föredrar ordet ”kafferep” framför ”fika”.

71. Linnea Henriksson

Artist och låtskrivare, 33 år

1995 tävlade hon i Småstjärnorna, nu slår hon igenom som programledare i Melodifestivalen. Hon är en hyllad artist som gör feministisk kampsång av Siw Malmkvist och trollbinder tv-soffor hela vägen från Staffanstorp till Kiruna med både sorg och glädje.

72. Katarina Frostenson

Poet, 66 år

Den svenska poesins drottning ger sig aldrig. Trots år av motgångar, skandal, en dömd make och självvald landsflykt står hon upp. ”K” var en av årets starkaste läsupplevelser. Självutlämnande gav hon den djupa sorgen och lika djupa vreden ett uttryck med hårdnackad intensitet.

73. Rigmor Robèrt

Psykoterapeut, 71 år

Genomskådade Knutbysekten redan 2004 och har sedan dess haft kontakt med avhoppare. När sekten kollapsade och delar av ledningen hamnade inför rätta startade hon ”Sektpodden” tillsammans med tidigare Knutbypastorn Emma Gembäck. Både rafflande och folkbildande.

74. Stina Wollter

Konstnär och programledare, 55 år

Denna mångsysslare har gått rakt in i svenskarnas hjärta. Hyllades enormt för sitt sommarprat om vänskapen med en dödssjuk flicka. På Instagram är hon en älskad röst för kroppspositivism. Dessutom tar hon fajten med de dubbelmoralistiska sociala medie-bolagen som censurerar mulliga valkar, medan slanka stringstjärtar ligger kvar.

Vem är din största kvinnliga förebild? – Jag måste nog säga något så stort och brett som den hårt arbetande kvinnan. Jag känner att alla kända kvinnliga förebilder som glorifieras, det är så himla svårt att plocka ut en. De som inte syns är mina förebilder, de som håller på och går till jobbet och är sjuksköterskor och barnskötare, de som tar hand om våra gamla och kör våra bussar. Det är en stor mängd människor som aldrig kommer att gå på en röd matta eller stå i ett guldregn någonstans som jag tycker bär någonting stort och vackert och viktigt. De vill jag ha med mig in på den här listan. Jag vill passa på att synliggöra de som aldrig syns, eller de som dog på väg. Jag har en kompis som har skyddad identitet och gömmer sig. Hon är min förebild, säger Stina Wollter. Finns det någon kvinna du skulle vilja hylla lite extra i år? – Lovette Jallow från Action for humanity. Hon är en av de som orkar folkbilda på Instagram. Jag beundrar henne för att hon alltid står rakt i alla stormar och hon inspirerar mig och jag vill lyfta henne för hon använder sin plattform till folkbildning. Så henne kommer jag att tänka på nu. Det finns något fint med sociala medier och det är att vi får syn på varandra. Jag kan plocka ihop mina läromästare där och hon är en av dem.

75. Zara Larsson

Artist, 22 år

Sveriges största musikexport skäms inte för att utnyttja rampljuset till att ta politisk ställning. Feminism, antirasism och rätten till abort ligger Zara Larsson varmt om hjärtat. I somras gjorde popundret stor succé på hemmaplan: konserten på Way out west i Göteborg kommer att leva kvar länge hos festivalbesökarna.

76. Carina Bergfeldt

Journalist, 39 år

Har i egenskap av SVT:s USA-korrespondent med personlig röst rapporterat från landet i väst. Förutom politiska rapporter och analyser har hon också skildrat nästan alla USA:s delstater under sina drygt tre år i landet. Hennes sommarprat om sin uppväxt där våld och hot om våld ständigt låg i bakgrunden fick ett massivt gensvar.

77. Emma Frans

Doktor i medicinsk epidemiologi, 38 år

Tar aldrig en paus i sin kamp för folkbildning och vetenskapliga sanningar på alla möjliga plattformar. Emma Frans bekämpar myter och ger svar på tal, gärna med glimten i ögat . Numera även en av regeringens demokratiambassadörer.

78. Athena Farrokhzad

Poet, 36 år

Som lärare på Biskops-Arnö är hon en av landets mest inflytelserika poeter – därtill den som når flest med sina egna dikter om gemenskap, motstånd och solidaritet. Med den hyllade ”I rörelse” återvände hon till en klassisk form och visade att det publiktillvända tilltalet är vägen framåt för poesin.

79. Aleksa Lundberg

Skådespelerska och författare, 38 år

2009 gick Aleksa Lundberg ut scenskolan som den första skådespelaren att ha genomgått en könskorrigering . Sedan dess har hon spelat på Dramaten, gestaltat Drottning Kristina och släppt självbiografin ”Bögtjejen”. Samt tagit plats som orädd debattör om transrättigheter och antirasism.

80. Linn Svahn

Längdskidåkare, 20 år

Hennes start på sin världscupkarriär saknar motstycke. Hon har radat upp segrar och är på god väg att vinna hela sprintcupen redan under sin första seniorsäsong. Att 20-åriga Linn Svahn har en vinnarskalle utöver det extra är ingen hemlighet vid det här laget, för hon hatar att förlora. Gör hon det flyger det både stavar och mobiler i ren frustration.

81. Kali Andersson

Klimatpsykolog, 37 år

Miljökämpen som även är legitimerad psykolog. Valt att använda sin kunskap för att få andra människor att ställa om till en hållbar livsstil – genom att hjälpa dem att hantera sin klimatångest. Nu har hon skrivit boken ”Klimatpsykologi. Hur vi skapar hållbar förändring”, tillsammans med kollegorna Frida Hylander och Kata Nylén.

82. Livia Millhagen

Skådespelare, 46 år

Medan metoo stormade runt Dramaten gjorde Millhagen sitt livs roll som Blanche i ”Linje Lusta” för vilken hon fått eller nominerats till de flesta priser man kan få i teatervärlden. Enorm integritet. Enorm karisma . En stjärna.

83. Sofie Nehvonen

Verksamhetsansvarig för Gatans lag, 29 år

Hennes förening Gatans lag fick ta emot Zlatans stipendium på en miljon kronor på Fotbollsgalan. Nehvonen har själv en bakgrund som missbrukare och Gatans lag är till för människor som är eller har varit i utanförskap. Det enda kravet är att man är drogfri när man är på träningarna.

84. LaGaylia Frazier

Artist och jurymedlem i ”Talang”, 59 år

Har gått rakt in i tittarnas hjärtan med sin empati, musikalitet och sprudlande glädje. Hennes egen pipa går inte heller av för hackor, när svensk-amerikanskan tar ton är det svårt att sitta still. Det är omöjligt att inte bli glad och berörd av LaGaylia.

85. Simone Giertz, 29

Uppfinnare, 29 år

Drottningen av kassa robotar har siktet inställt mot rymden. Med humor, rejäla skills och envishet har Simone Giertz inte bara lärt sig att bygga robotar som kan (eller åtminstone försöker) servera frukost. Trots att hon behandlats för hjärntumörer fortsätter hon med sina hisnande projekt: att bygga om sin Tesla till en truck, och DIY-astronautprogrammet #SendSimoneToSpace.

86. Imenella

Rappare, 32 år

Svensk rap och hiphop har slagit sig fri från de stora pengaslukande skivbolagen. Dansaren Imen Kalsan Mohamed, känd som Imenella, slog 2018 igenom som rappare och prisades som årets nykomling på Grammisgalan 2019. Tenstabon har nu på allvar hittat sin plats på den svenska rapscenen. Orädd i politiska frågor och på kvinnornas sida i sina texter.

87. Susanne Ljung

Journalist och programledare, 58 år

Det är en ren njutning att varje fredag höra hennes röst. Som programledare för ”Stil” i P1 är hon påläst, undersökande och med en blick som kopplar ihop mode och estetik med samhälle och politik. Så visar hon att allting i samhället hänger ihop, både yta och djup.

88. Sara Parkman

Musiker, 31 år

Efter succéerna med bland annat ”Fäboland” och ”Sara Parkmans skog” kommer hon med sin mest personliga skiva, ”Vesper” där till och med pappa prästen är med på ett hörn. Men det är allt annat än gulligt utan tvärtom både kraftfullt och radikalt. Tro kan vara det.

89. Suzanne Reuter

Skådespelare, 67 år

Alltid briljant, alltid aktuell. Suzanne Reuter var under året med i tv-serien ”Hamilton” och storfilmen ”Jag kommer hem igen till jul”, som dessutom kammade hem publikpriset på Guldbaggegalan. Själv fick Reuter Karamelodiktstipendiet, Povel Ramels fina pris.

90. Anna Careborg

Chefredaktör och vd SvD, 44 år

Hon tog över anrika Svenska Dagbladet, som den andra kvinnan någonsin. Den första, Lena K Samuelsson, är idag chefredaktör och vd på Aftonbladet. Norska Schibsted, som äger dessa båda mediehus, håller sig med kvinnor i toppen, medan den svenska mediejätten Bonnier bara har manfolk på sina ledande tidningar.

91. Caroline Seger

Fotbollsspelare, 34 år

I sommarens VM fick hon fira sin 200:e landskamp. Samtidigt ledde Caroline Seger det svenska landslaget till VM-brons. Som lagkapten i både klubblag och landslag är hon en ledare på planen, men har också under sin långa karriär alltid slagits för mer rättvisa förhållande utanför arenorna. Och nått framgång där också.

92. Julia Frändfors och Julia Lyskova

Poddare, 32 och 26 år

Varning: Frändfors och Lysovskas podd ”Daddy issues” är inget för känsliga öron. För alla andra väntar en både roande och oroande nedstigning i psykets mörkaste vrår. Samt en och annan analys av frånvarande fäder.

93. Isabella Löwengrip

Entreprenör, 29 år

Ingen minns en fegis . Sveriges mest kända influencer och årets näringslivskvinna 2018 upphör aldrig att fascinera. Från Expressens avslöjanden om uppblåsta siffror, till höstens företagskollaps, spruckna drömmar om att erövra USA och avslutad relation med en fastighetsmiljardär. Det står aldrig stilla i Löwengrips liv.

94. Sissela Kyle

Komiker, 62 år

Turnerar just nu land och rike runt med sin föreställning ”Etta på listan”. Smartare och roligare och mer charmerande än alla andra. Ingen kan härma Sissela Kyles omisskännliga stil.

95. Cilla Benkö

Vd Sveriges Radio, 55 år

Fick medalj av kungen, och när hon möttes av viss kritik för att hon tog emot den, svarade hon lika tufft och sakligt som alltid. Cilla Benkö har pondus som få och i debatter är hon skoningslös. För en viktig kamp för journalisters säkerhet och yttrandefrihet, även på internationell nivå.

96. Linn Ahlborg

Influencer, 20 år

Hon närmar sig en halv miljon prenumeranter på Youtube där hon lägger ut videor med fler visningar än så per klipp. Ahlborg, som föddes 1999, har redan fått designa sina egna klädkollektioner för bland andra Na-kd, släppt en egen parfym och personifierar den nya makthavaren i Sverige – youtubern som cashar in . Redan som tonåring tjänade hon sin första miljon.

97. Frida Nilsson

Kökschef, 35

Hon blev Årets kvinnliga kock på Stellagalan, som startades som en protest mot den manliga dominansen i restaurangbranschen. Frida Nilsson var 2014 finalist i ”Kockarnas kamp” på TV4, men den här tävlingen vann hon med motiveringen: ”driver svensk gastronomi framåt inom så väl smak som jämställdhet.” Till vardags kökschef på hotell MJ’s i Malmö.

98. Rachel Bråthén, Yogagirl

Entreprenör, klimataktivist och influencer, 31 år

Har två miljoner följare och tog ett stort ansvar för att uppmärksamma #MeToo och olämplig beröring inom yogavärlden. Jobbar aktivt för att inkludera indiska kvinnors erfarenhet av yoga i väst.

99. Lisen Bratt Fredricson

Ryttare, 44 år

Tävlingsrider inte själv längre, men utsågs till ridsportens mäktigaste kvinna av branschtidningen ”Ridsport” i september. Och har ett riktigt imperium . Gör succé med sitt klädmärke, sitt populära Instagramkonto och sina hästshower.

100. Dagny Carlsson

Bloggare, 107 år

Sist, men verkligen inte minst. Framförallt är hon äldst av allihop. Med Dagnys befriande humor och friska aptit på livet lever man uppenbarligen längre än nästan alla cyniska surpuppor. Dagny sprider glädje och ger oss andra vett att uppskatta tillvaron mer.

Expressens nomineringsgrupp: Karin Olsson (ordförande), Anna Hellgren (bitr ordf), Sara Abdollahi, Lena Allerstam, Emma Boëthius, Gunilla Brodrej, Anna Dahlberg, Lotta Edling (Bonnier news), Anna Friberg, Lotta Gröning, Cecilia Hagen, Anna Herdenstam, Linda Jerneck, Emma Malmlöf, Ann-Charlotte Marteus, Lina Modin, Josefina Rickardt, Maria Rydhagen, Karolina Skoglund, Frida Sundkvist, Karin Sörbring, Jennifer Wegerup.

Illustration: Helen Rasmusen.

Foto: Robin Aron, Karin Boo, Hanna Brunlöf, Trinidad Carillo, Jens Christian, Ellinor Collin, Robert Eldrim, Michaela Hasanovic, Anna Hållams, Henrik Jansson, Alex Ljungdahl, Lisa Mattisson, Anna-Karin Nilsson, Cornelia Nordström, Magnus Ragnvid, Charlotte Rückl, Olle Sporrong, Jonas Tobin, Christian Örnberg, Bildbyrån, DN, SPA, SR, Stella Pictures, SvD, SVT, TT, Danske bank, Försvarshögskolan, Gatans lag, Norstedts förlag.

