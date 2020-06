ÄLSKADE – SAKNADE

Camilla Abrahamsen, 46

Camilla åkte in på sjukhuset den 26 april. Efter att ha legat inlagd i en och en halv vecka blev hon smittad av corona, trots att hon legat isolerad. Hon gick bort den 22 maj efter att ha tillbringat sina sista dagar på intensivvårdsavdelningen. Hon lämnade tre barn efter sig. (Foto: Privat)

Bengt Andersson

Avled på ett äldreboende i Eskilstuna den 21 april. Han älskade sitt jobb och arbetade långt efter att han gått i pension. Han älskade också att bowla, att åka bil och att fika med goda vänner. (Foto: Privat)

Reza Sedghi, 92

Han var frisk, underbar och matglad. Bara ett halvt dygn efter att han testats positivt för corona avled han, den 17 april, ensam på sitt äldreboende där han bott i nio år.

– Vi var jättejättenära, jag har en mamma, pappa och bror och vi är en så nära familj. Mina föräldrar pussades och kramades hela tiden. Pappa var bara världens bästa, har dottern Lili Sedghi sagt. (Foto: Privat)

Amira Mourad, 83

Hon älskade sin familj och hennes hem var familjens samlingsplats. Hon kände på sig när någon mådde dåligt och försökte då alltid luska ut vad det hela handlade om. Hon var en person man kunde man skoja med, få råd av, och som älskade sina gröna växter. Gick bort ensam den 16 mars. (Foto: Privat)

Magnus Bengtsson, 67

Låg under 19 dagar i respirator på Östra sjukhuset i Göteborg och gick bort den 24 april. Han såg fram emot pensionen med barnbarn och golfresor. (Foto: Privat)

Rita Hemsén, 77

En mycket rolig person som alltid hade nära till skratt. Hon var rak, tydlig och envis. Rita arbetade många år inom vården, som hon älskade, och var en fantastisk mamma och farmor. Hon gick bort den 7 april. (Foto: Privat)

Hans Erik Sandström, 66

Drabbades av frontallobsdemens när han var 58 år och jobbade som elektriker tills det inte fungerade längre. För tre år sedan flyttade han in på ett väldigt bra boende där han trivdes - nära till naturen som han älskade. Han var alltid glad, snäll, positiv och påhittig som få, det spelade ingen roll hur ont han hade. Han somnade in i Borlänge den 25 mars. Provsvaret om att han hade covid-19 kom först efter att han somnat in. (Foto: Privat)

Anja Rajalin, 89

Var en hängiven och omtyckt sjuksköterska som arbetade till 72 års ålder. Enligt dottern erbjöds hon tyvärr hon inte samma omvårdnad själv när hon fick covid-19. Avled den 27 april. (Foto: Privat)

Raili Wiregård, 77

Hon var en krutgumma som älskade att sticka, baka och var alltid mån om att alla skulle ha det bra. Hon bodde på ett äldreboende i Tyresö där viruset fick sitt fäste. Raili somnade in den 23 april till följd av covid-19. (Foto: Privat)

Maria Aurora Quiroz Gonzalez, 66

Var en av många chilenare som kom till Sverige 1987. Hon var en mycket omtyckt person på grund av sitt stora hjärta. Maria var mild och omtänksam, framför allt älskade hon sina barn och barnbarn. (Foto: Privat)

Niclas Svensson, 54

Avled på sjukhuset efter fem dagar, den 24 april. Han var en otrolig kämpe, positiv och älskvärd. (Foto: Privat)

Charif Chammas, 81

Var levnadsglad, varm och älskad av många. Han var generös, gästvänlig och hans hem var öppet för alla. Saknad av fru, barn, barnbarn och barnbarnsbarn. Avled den 8 april. (Foto: Privat)

Roland Wickbom, 89

Gick i den första musikklassen i Adolf Fredriks musikskola, men jobbade nästan hela sitt liv på Televerket. Han ställde alltid upp och var ibland hård men rättvis, mest för att han ville väl. Han och mamman till hans barn älskade sin husvagn som de hade uppställt på samma plats i 36 år. Han fick tre döttrar, sju barnbarn och tolv barnbarnsbarn. Roland bodde på ett demensboende i Nyköping och avled den 11 april. (Foto: Privat)

Jamaleddin Safavi Bayat, 59

Var en underbar man och pappa. Familjen kom alltid först för honom. Han visste också alltid hur man gör folk glada och spred alltid glädje. Avled den 10 april. (Foto: Privat)

Henning Jansson, 81

Henning var en make, far, farfar/morfar, gammelfarfar/gammelmorfar, bror/farbror och vän. Han led av Alzheimers och tillbringade de sista två åren av sitt liv på ett äldreboende i Sollentuna. Han var en stor personlighet som hade talets gåva och var oerhört omtyckt av många. Han var en beundransvärd, mycket glad, omtänksam, klok och stilig man. De som kände Henning vet att man omfamnades av ett enormt lugn i hans närvaro. Han avled den 2 april. (Foto: Privat)

Amin Salayev, 22

Amin var rar, charmig, rolig, förstående och godhjärtad. Han ville aldrig andra illa och fanns alltid där för alla, för sin familj och sina vänner. Amin var troligtvis den yngsta personen i Sverige som avlidit av covid-19 när han, efter att ha vistats på intensivvårdsavdelning i tre veckor, gick bort den 27 april. Enligt familjen var han fullt frisk och tillhörde inte någon riskgrupp. (Foto: Privat)

Teresia Jarjis, 78

Fick fem barn och tio barnbarn. Teresia ville alltid hjälpa alla andra – men aldrig själv vara till besvär. Hon älskade att laga mat. Fick de gäster, det kunde räcka med en person, lagade hon minst tre rätter.

– Hon hette Teresia, men alla kallade henne för Teresa. Det var ett smeknamn, men samtidigt var det ett namn som passade henne: ”Moder Teresa”, har sonen Alan Shamoun sagt.

Teresia avled på infektionskliniken på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge den 23 mars. (Foto: Privat)

Anita Pettersson, 55

Anita blev 1989 förlamad från bröstet och ner. Trots det älskade hon att dansa i sin rullstol. Hon älskade musik – särskilt dansband.

– Hon shejkade loss och rattade runt med sin elstol på dansgolvet. Ibland sa jag till henne att hon får kika sig omkring så att hon inte kör på någon, men då sa hon bara att ”de väl får flytta på fötterna”, har bästa vännen Elisabet Molin sagt.

Anita avled på infektionskliniken på Falu lasarett den 26 mars. (Foto: Privat)

Sven Gårdefelt, 89

Älskade att segla och att spela musik, särskilt dragspel. Han kunde spela säkert 100-200 låtar utantill. Sven avled på sitt äldreboende i Stockholm den 16 april, där han bott sedan han fick en stroke ett par år tidigare.

– Även om det kanske var dags för honom att somna in så finns det värdigare avslut än så där. Och att inte ha någon riktig begravning heller, efter ett så långt liv och efter att ha gjort så mycket för världen, har sonen Jerker Gårdefelt sagt. (Foto: Privat)

Josef Gourie, 63

Han hade suttit i kassan på Hemköp i över 30 år och älskade sitt jobb. Var nästan två meter lång och älskade sport. På 80-talet, innan han kom till Sverige, spelade han i det syriska fotbollslandslaget. Avled på S:t Görans sjukhus den 3 april.

– Pappas liv förändrades på en dag. En dag. Men han kämpade, så jag ska också kämpa. För kärleken övervinner allt. Vi ska använda den för att rädda våra medborgare, som kämpat för det här landet, har dottern Mirrey May Gourie sagt. (Foto: Privat)

Marianne Grane, 88 och Kjell Grane, 90

Kjell och Marianne var gifta i 65 år. Han var idrottslärare vid Gymnastik- och idrottshögskolan i Örebro och blev känd för svenska radiolyssnare i ”Morgonpasset” i P1. Hon var före detta elitsimmare med flera SM-guld. Paret insjuknade i covid-19 och gick bort på sitt äldreboende i Stockholm. Kjell avled den 2 april och Marianne somnade in den 10 april.

Foto: Erik Simander / TT Nyhetsbyrån

Adam Alsing, 51

Tv- och radioprogramledaren började på TV4 redan vid starten 1990 och ledde bland annat ”Tur i kärlek”. Senare har han synts i tv-program som ”Big Brother” i Kanal 5 och hörts i radioprogram som ”Rix Morronzoo” och ”NRJ Morgon”. Programledaren avled i sviterna av covid-19 onsdagen den 15 april. Han lämnade efter sig en fru och två söner. I maj skulle han bli farfar.

Viktoria Strandhäll, 97, med sin sondotter, S-politikern Annika Strandhäll. Foto: Privat

Viktoria Strandhäll, 97

Den 15 april berättade riksdagspolitikern och den före detta socialministern Annika Strandhäll, S, att hennes farmor Viktoria hade insjuknat i covid-19 på sitt demensboende i Göteborg. Den 24 april gick Viktoria bort. På Facebook och Instagram skrev Annika Strandhäll: ”Ikväll är ljuset tänt för vår fina och älskade farmor/gamla farmor som i natt lämnade oss i sviterna av covid-19. Det blev för tufft.”

Tuija Lindblom, 73

Smittades av corona i mitten av mars, troligen vid ett besök på en vårdcentral, och lades in på S:t Görans sjukhus i Stockholm. Under hennes sista timmar i livet den 26 mars var sonen Johan Lindblom vid hennes sida medan hans fru Amad Lindblom och parets två döttrar, 5 och 9 år gamla, var med på högtalartelefon.

– Vi pratade om lantstället i Finland, där barnen fått basta med farmor. Det var ungefär det hon behövde höra för att släppa taget, har Johan Lindblom tidigare sagt. (Foto: Privat)

Wafa Al-Taie, 72, med dottern Amad Lindblom. Foto: Privat

Wafa Al-Taie, 72

Wafa, mamma till Tuija Lindbloms svärdotter Amad, smittades också av corona i mitten av mars. Först var hon ganska pigg, men det vände till det sämre och hon avled den 3 april. Wafa var en uppskattad lärare i Akalla, och efter hennes bortgång har flera gamla elever hört av sig till familjen.

Marielle DeBruhl, 39

Arbetade tidigare som frisör. För några år sedan att skolade hon om sig till sjuksköterska. Efter coronavirusets utbrott i Sverige vårdade hon smittade patienter på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge.

– Marielle var en väldig varmhjärtad, glad och generös person som trodde på att det man sänder ut, det är det man får tillbaka, har hennes vän Margareta Hedin tidigare sagt.

I mitten av april smittades Marielle själv av corona och efter ett snabbt sjukdomsförlopp avled hon den 21 april avled hon i sitt hem, 39 år gammal. (Foto: Privat)

Carina Gyllborg med dottern Cornelia. Foto: Privat

Carina Gyllborg, 56

Carina, som arbetat på Expressen i nästan 30 år, började känna sig dålig i slutet av mars. Omkring den 10 april förvärrades sjukdomen och hon lades in på intensivvårdsavdelning på Karolinska universitetssjukhuset i Solna. Den 17 april avled hon. De närmast sörjande är barnen Cornelia, 25, John, 26 och exmaken Fredrik Gyllborg.

– Hon var min bästa vän och den viktigaste personen i mitt liv. Jag kan inte förstå att jag aldrig mer kommer få se henne eller höra hennes röst, har dottern Cornelia tidigare sagt.

Foto: ICC

Erik Belfrage, 74

Toppdiplomaten var under åren 1970-1987 placerad i bland annat Beirut, Bukarest, Paris och Washington D.C. Den 18 april avled han efter att ha smittats av coronaviruset. Utrikesminister Ann Linde skrev på Twitter: ”Hade förmånen att lära känna Erik på gemensamma handelsfrämjande resor, en diplomat och företagare med stark känsla för Sveriges bästa. Mina tankar går till familj och vänner”.

Ulli och Kole Mitkovski. Foto: Privat

Kole Mitkovski, 56

Drev Södans Sportbar i Trelleborg. Han kände många och restaurangen vid Söderslättshallen var hans livsverk. Den 12 april avled han i covid-19.

– Det känns så overkligt, för det var inte så här vi hade planerat vårt liv, har hans hustru Ulli Mitkovski sagt.

Ulli och Kole hade varit tillsammans sedan de var 17 år. De fick två barn tillsammans.

Erik Allerstål med dottern Pia. Foto: Privat

Erik Allerstål, 83

Erik avled på ett äldreboende i Svedala den 14 april. Sjukdomsförloppet tog bara fyra dagar.

– Min pappa hade velat leva längre. Han trivdes med livet och på boendet. Han mådde bra där och hade humor. Skojade mycket och var jättenöjd med tillvaron. Det här är ingen normal död, har dottern Pia Allerstål tidigare sagt.

När Erik dog hade ingen av hans anhöriga fått träffa honom på fem veckor på grund av besöksförbudet.

Berndt Lennartsson, 79

Berndt var en friluftsfantast som uppskattade orientering, skogen och både sprang maraton och åkte Vasaloppet. Han insjuknade på sitt äldreboende och blev hastigt sämre under påskhelgen. Dottern Susanne har berättat att hon inte hann dit för att ta farväl när han dog den 12 april.

– Personalen berättade att vi var på väg till honom och då tog han sitt sista andetag och somnade in. Vi tror att han ville bespara oss viruset. (Foto: Privat)

Sune Almqvist med dottern Linda Johansson Almqvist. Foto: Privat

Sune Almqvist, 79

Sune kunde trots sin demens bo kvar hemma med sin fru. Men en vecka i månaden bodde han på ett korttidsboende i Borås. På boendet fick han feber och ett coronatest visade sig positivt. Den 3 april, en och en halv vecka efter de första symptomen, avled han.

Hans Ferneborg, 66

Hans körde buss i nästan hela sitt vuxna liv och var några månader från att gå i pension från jobbet vid Skånetrafiken. Men han insjuknade i covid-19 och avled. Han vårdades på Helsingborgs lasarett i ungefär en veckas tid. De sista dagarna låg han i respirator och blev gradvis sämre. (Foto: Privat)

Arne Johansson, 95

Han överlevde en stroke, en bruten rygg och flera allvarliga blodförgiftningar – men till slut var det covid-19 som tog Arnes liv. Ingen av de anhöriga fick möjlighet att besöka honom på grund av smittorisken.

– Det är ju logiskt att vi inte fick åka dit. Men det är också så himla tragiskt, har hans barnbarn Helena Lindegård sagt. (Foto: Privat)

Ketty Holmberg, 80

Ketty bar på flera bakomliggande sjukdomar och den sista tiden hade hon också brutit höften två gånger, drabbats av en stroke – och därpå av coronaviruset. Den 5 april fick Ketty problem med syresättning och vid 13-tiden ringde läkarna på S:t Görans sjukhus till barnen och berättade att det inte såg bra ut, men att det inte var akut. En halvtimme senare var hon död.

– Det är hemskt att sitta passivt och bara få information och inte få vara nära henne, har dottern Liselott Lindström sagt. (Foto: Privat)

Birgit Falk och dottern Maria Lim Falk. Foto: Privat

Birgit Falk, 80

Birgit, som hade en demenssjukdom, smittades av corona på ett kommunalt äldreboende i Göteborg. Hon avled den 5 april utan att hennes anhöriga fick vara vid hennes sida.

Eva Alinder, 96

Eva avled i misstänkt covid-19 på sitt äldreboende den 5 april, knappt 24 timmar efter att hennes barn fick ett telefonsamtal om att hon börjat visa symptom.

– Jag höll henne i handen när hon gick bort, har hennes dotter Catharina Alinder sagt. (Foto: Privat)

Rikard Andersson, 28

Den 2 april avled Rikard efter att ha insjuknat i covid-19. Rikard föddes med Downs syndrom. Han var frisk, men när viruset angrep gav till sist lungorna upp. De två sista dagarna i sitt liv vårdades han på sjukhus – med familjen vakandes vid sjukbädden.

– Vi är glada att många föreskrifter brutits för brorsans skull. Han var en fyra-femåring i en 28-årings kropp. Att lämna en fyra-femåring på dödsbädden gör man ju inte, så vi är otroligt glada att vi fick vara med där utan masker, har hans bror Viktor sagt. (Foto: Privat)

Pelle Andersson, 77

Den 2 april somnade Pelle in på Södersjukhuset i Stockholm – till ljudet av Weeping Willows och AIK-ramsor. Familjen såg till att underhålla sin älskade familjemedlem in i det sista. Det var en underbar stund, har dottern Marika tidigare berättat.

– Han hade fått mycket morfin. Normalt var han rolig, men nu var han extremt rolig. Vi skrattade och hade superkul med honom. (Foto: Privat)

Gunnar Seijbold, 65

Fotografen Gunnar avled den 25 april efter att ha legat på sjukhus i en vecka. Sonen Kalle har beskrivit honom som en varm, osjälvisk och humoristisk person.

– Han satte alltid ett gott exempel för hur man skulle bete sig mot människor, oavsett vart de kom ifrån och vilken bakgrund man har. Han var alltid snäll mot alla. (Foto: Privat)

Ann-Kristine Karlsson, 58, med barnbarnet Mellorie. Foto: Privat

Ann-Kristine Karlsson, 58

Ann-Kristine somnade in bara dagar efter att hennes styvfar dött av samma virus.

– Morsan var med honom på akuten och hjälpte honom. Några dagar senare blev hon själv sjuk i feber. I sex dagar hade hon mellan 39 och 40 graders feber, har Ann-Kristines son Tony berättat.

Foto: EERO HANNUKAINEN / IBL

Kerstin Behrendtz, 69

Kerstin hade varit musikredaktör vid Sveriges Radio i flera årtionden när hon 2017 gick i pension. Den 14 mars berättade hon för sin dotter Emma Behrendtz att hon hade förkylningssymtom och var orolig. En dryg vecka senare stod det klart att hon drabbats av covid-19 och den 28 mars somnade hon in, efter att ha vårdats i respirator.

Foto: Jessica Gow / TT Nyhetsbyrån

Tomas Oneborg, 62

SvD-fotografen insjuknande med influensaliknande symptom i början av mars. Den 31 mars bekräftade familjen för SvD att han avlidit i covid-19. ”Tomas Oneborg var inte bara en fantastisk fotograf, han var också världens vänligaste vän”, skriver kollegan Anders Lindblad om honom i minnesordet i Svenska Dagbladet.

Kenth Sundqvist, 62

”Big Sea”, som han kallades, medverkade i TV4:s ”Talang” och fick stående ovationer efter sitt första framförande: Rihannas ”Stay”.

– Han älskade att sjunga, det var hans liv och hans dröm som slog in nu när han slog igenom med Talang. Han skulle ut i sommar och göra spelningar med redaktionen, har vännen Milo Zenno sagt.

Dagen efter en spelning i slutet av mars åkte Kenth in på sjukhus. Sedan försämrades läget snabbt och han lades i respirator. Kenth vårdades på intensivvårdsavdelning i flera veckor innan han dog på måndagen den 20 april. (Foto: Privat)

Foto: Sveriges Radio

Tauba Katzenstein, 94

Tauba, som föddes i Polen, var ett av Förintelsens sista vittnen. Det berättade hon om i bland annat Sommar i P1 2018. Hennes mamma dödades i förintelselägret Auschwitz, hennes syster i Treblinka och hennes mormor gasades ihjäl i en lastbil i Chelmno. Hon satt själv både i Auschwitz och koncentrationslägret Ravensbrück, och slavarbetade hos vapentillverkaren Kruppverken. Men en vecka innan Tyskland kapitulerade 1945 kom hon till Sverige med de vita bussarna. I mitten av mars insjuknade hon i covid-19 och den 29 mars avled hon i sitt hem i Stockholm.

Lennart Nyström, 89

Lennart bodde äldreboendet Berga i Solna. Lennart var dement, men inte värre än att han själv kunde slå in telefonnumret till dottern Eva-Lott Eriksson. Den 18 mars ringde han själv och berättade att han var dålig. Två dagar senare dog han.

– Det som smärtar mig är att han inte fick någon hjälp. Att han fick kvävas, helt enkelt, säger Eva-Lott Eriksson.

Enligt skyddsombudet på Berga hade en fjärdedel av de boende dött i covid-19 i slutet av april.

Den 8 maj inledde åklagare en förundersökning om arbetsmiljöbrott innefattande vållande till kroppsskada eller sjukdom samt framkallande av fara för annan på Berga. (Foto: Privat)

Jan Glückman, 83

Även Jan avled på äldreboendet Berga. Två och en halv vecka före hans död den 24 april fick familjen reda på att han hade ont i halsen, och han testades senare positivt för corona. Hans dotter Helén har tidigare berättat:

– Han hade en demensdiagnos, men han var otroligt stark. Han gav inte upp. Så jag är säker på att han hade levt ett bra tag till om inte det här hade hänt, och det är väldigt sorgligt. (Foto: Privat)

Maire Hedström, 78

Bodde på ett äldreboende sedan april i år. Men personalen var oskyddad och smittan tog sig in. Marie hade fin humor, skrattade mycket och var väldigt pysslig. Hon sydde, virkade och stickade, påtade i trädgården med sina blommor. Hon levde för sina barn och barnbarn. Marie avled den 1 maj. (Foto: Privat)

Inge Hörder, 84

Inge led av demens och bodde på ett äldreboende i Sundbyberg när han blev sjuk i mitten av mars. Gick bort den 30 mars på Bromma sjukhus. Han fick sex barn. (Foto: Privat)

Lars Nord, 86

Var jordbrukare med egen gård. Flyttade in på Åskarbygårdens äldreboende i Tierp i mitten av april som medboende till sin fru, som är multisjuk. De såg fram emot ett bra liv på äldreboendet. Men efter tre dagar blev han sjuk i covid-19 och avled en vecka senare ensam i sitt rum på boendet, den 28 april. (Foto: Privat)

Erik Alsén, 37

Han älskade att läsa böcker, vilket han började med redan som 11-åring. Han levde för sina böcker och hade hela sitt vardagsrum som bibliotek. Erik hittade sitt kall på Brommaplans bibliotek, där han arbetade. Han avled den 9 april på Karolinska universitetssjukhuset, kort efter att läkarna gett besked om att flera organ slutat fungera. (Foto: Privat)

Per Bagare Andersson, 89

Hade det klassiska ”Linkan” i många år, kaféet på Rudbecksgatan i Örebro. Avled på skärtorsdagen när han vårdades för covid-19 på äldreboendet Tullhuset i Örebro. (Foto: Privat)

Åke Olsson, 73

Åke körde innerstadsbuss för Keolis under samma dagar i mars som det rapporterades om trängsel i Stockholms busstrafik. Den 2 april hämtades han av ambulanspersonal och fördes till Södersjukhuset. Den 12 april, på påskdagen, avled han. Det var hans tolvåriga bröllopsdag med maken Normunds Andersons.

– Jag minns att Åke berättade om ett möte de hade haft på jobbet där de sa att det bara är äldre som riskerar att drabbas, men som äldre tänkte han sig personer över 80. Åke trodde nog inte att han kunde drabbas, och att om han skulle drabbas så skulle han klara av sjukdomen, har Normunds sagt till QX. (Foto: Privat)

Sven-Åke Gustafsson, 84

En man med djupt intresse för djur och natur. Det naturliga var det fina och vackra. Gillade att spela dragspel. Avled på sitt äldreboende den 17 april. (Foto: Privat)

Foto: FREDRIK PERSSON / TT

Claes Borgström, 75

Den kände advokaten hade redan en sjukdomshistorik när han smittades av coronaviruset. Den 15 maj avled han.

– Jag och mina bröder vakade hos honom i förra veckan, dygnet runt. Vi var alla där tillsammans med hans fru. Han var aldrig vid medvetande under de sista dygnen, har hans dotter Anna Borgström sagt.

Foto: DANIEL STILLER / BILDBYRÅN

Gunnar Larsson, 80

Under sina nästan 20 år som ordförande för IFK Göteborg förde han klubben till mängder av SM-guld och Europaframgångar med de dubbla Uefacupgulden på 80-talet som höjdpunkter internationellt. Efter det blev han utsedd till hedersordförande i IFK Göteborg. Den 4 maj avled han i covid-19. Efter dödsfallet berättade hans hustru Maria hur hon minns honom:

– Som en trogen livskamrat, jag hittar inte riktigt orden, som en omsorgsfull far till sina fyra barn. Som en engagerad göteborgare som ville väl i allt han företog sig. Han har varit engagerad hela vägen.

Irene Gustavsson, 95

Irene hade arbetat i stort sett hela sitt liv på sjukhuset i Katrineholm. Hon tyckte om att påta i trädgården och var väldigt mån om människor i sin omgivning, berättar barnbarnet Sören Gustavsson. Den 13 mars fyllde hon 95 år. Samma dag stängdes hennes äldreboende för allmänheten. Några veckor senare fick familjen veta att Irene blivit dålig och testats positivt för corona. Bara tre dagar senare gick hon bort. (Foto: Privat)

Torborg Mårtensson, 89

Torborg var mamma till fem barn och bodde i Västerås. Hon följde nyheterna om corona noga från sitt serviceboende. I april blev hon krasslig, och några dagar senare, den 21 april, gick hon bort i bekräftad covid-19. (Foto: Privat)

Abdirahmaan Sheikh Muhiadiin Eli, 49

Inom loppet av ett par månader har Hiba Ismail, 44, förlorat två av sina närmaste. I mars sköts hennes 16-åriga son, Elias Sheikh, ihjäl av två maskerade män. Den 22 maj avled hennes man, som var en välkänd imam, i covid-19.

– Hela familjen befinner sig i en svår situation och vi känner en stor saknad, har Hiba Ismail tidigare sagt. (Foto: Privat)

Sang Phan, 51

Sang var välkänd i Nässjö. Han kom dit som båtflykting med sina föräldrar från Vietnam för 40 år sedan. I Nässjö drev han en rad restauranger under många år. Den 22 april avled han i sviterna av covid-19.

– Ambulanspersonalen försökte rädda honom, men han dog hemma på rummet, har hans hustru Phuong Pham tidigare sagt. (Foto: Privat)

Elving Gustafsson, 89

Elving bodde på ett äldreboende i Vänersborg och beskrivs av sin familj som en väldigt omtänksam person. Han var social, kunde gärna slänga käft och var väldigt omtyckt på sitt boende. Han dog den 7 maj. (Foto: Privat)

Roland Engdahl, 71

Fick två barn och ett barnbarn, som han älskade att åka på fotbollsresor med. Roland var aldrig sjuk och hade aldrig legat på sjukhus. Han var pigg för sin ålder och ville fortsätta dela ut tidningar på natten, trots att han gått i pension. Han somnade in den 15 maj, efter tre veckors kämpande på sjukhus och en hemma. Tyvärr hann han aldrig träffa sitt andra barnbarn som dottern var gravid med. (Foto: Privat)

Gorgis Gevriye, 97

Gorgis hade nyligen flyttat till ett äldreboende i Norrköping där han, och flera av de andra äldre, blev smittade av corona. Han älskade att pyssla och bruka jorden i sin kolonilott, samt att umgås med alla sina barn, barnbarn och barnbarnsbarn. Gorgis lämnar efter sig elva barn, 40 barnbarn och 33 barnbarnsbarn. (Foto: Privat)

Melki Dag, 74

Pappa, morfar och farfar. Han var så älskad, inte bara av sin egen familj utan av så många andra människor. Detta på grund av det stora hjärtat. Han tyckte mycket om att laga mat – gärna stark – och umgås med sina barnbarn. Han sa alltid att han var rikast i världen som hade sin familj och att pengar inte gjorde honom rik. Avled den 20 april. (Foto: Privat)

Moses Ntanda, 72

Moses systerdotter Juliana Jihem minns honom som en glad och omtänksam person.

– Han var som en pappa för mig och fanns alltid där. Han älskade musik, skojade och var glad som person, säger hon.

I slutet av livet blev han dement och flyttade in på äldreboende. Där smittades han av coronaviruset. Enligt Julia fick han inte komma till sjukhus, utan avled på boendet efter ett kort sjukdomsförlopp. (Foto: Privat)

Rune Gullback med barnbarnet Melinda Gullback. Foto: Privat

Rune Gullback, 89

Rune föddes i Finland och kom till Sverige under efterkrigsåren. För två år sedan blev han änkling när hustrun Linnéa gick bort. Själv fick han ett svårläkt bensår och tvingades amputera ett ben. I julas blev hans hälsa sämre och han kom in på ett boende. Där piggnade han till, enligt barnbarnet Melinda Gullback. Men i slutet av mars fick han feber och den 8 april somnade han in. Melinda skrev på Facebook:

”Tack för allt min älskade farfar, jag kommer sakna dig så oerhört mycket, men är glad för din skull, att sjukdomsförloppet gick snabbt, att du slapp ha ont och att du återigen får träffa farmor Linnéa som du har saknat så mycket sedan hon gick bort för 2 år sedan. Vila i frid kära farfar, så ses vi igen om en sisådär 60 år!”

Jack Berg, 84

Jack var tidigare generalsekreterare i Svenska klätterförbundet och ledde bland annat den första lyckade svenska Mount Everest-expeditionen 1991. I slutet av livet drabbades han av demens och flyttade in på ett äldreboende i Stockholm. I månadsskiftet mars-april blev han dålig i covid-19. Först den 14 april fick hans hustru Maria Berg träffa honom.

– Då var Jack neddrogad med morfin så han var inte längre kontaktbar. Jag visste inte att han befann sig i ett sådant tillstånd, för ingen hade informerat mig om det, säger hon.

Morgonen därpå avled Jack. (Foto: Privat)

Alvar Strid, 81

Avled i covid-19 den 26 april. Dottern Jenny Strid skriver om hans kamp: ”Min sista bild av mamma och pappa tillsammans kommer att bli den när jag tittar in genom fönstret till hans rum och hon lutar sig över hans säng och håller hans båda händer intill sig. Han tittar på henne där hon står, som en främling ufoliknande klädsel. Jag ser att han är rädd i blicken och vill säga så mycket men inte får fram något.” (Foto: Privat)

Ottilie Srsen, 95

Ottilie var sudettyska och kom till Sverige efter andra världskriget. Hon var pigg upp i 90-årsåldern men de sista åren blev hon allt mer dement. I början av april smittades hon av coronaviruset på sitt äldreboende och den 9 april avled hon. (Foto: Privat)

Monir Ablahad, 69

Var alltid mån om att alla skulle ha det bra. Var kärleksfull, ödmjuk, glad och busig. Avled den 11 april. (Foto: Privat)

John Forslund, 65

Spred glädje och positivitet i livet. Den 25 april avled han på S:t Görans sjukhus i Stockholm.

– Min pappa var min absolut bästa vän, vi reste tillsammans, vi hade ”myskväll” varje fredag och vårt egna handslag, säger dottern Caroline Lindh. (Foto: Privat)

Lempi Johanna Lundeström, 89

Fick sex barn, tolv barnbarn och fyra barnbarnsbarn. Älskade att sticka och att laga mat. Avled bara ett par veckor efter att hon flyttat in på äldreboendet Forsgläntan i Gällivare. (Foto: Privat)

Jörgen Nielsen, 87

Född dansk men levde mesta delen av sitt liv i Stockholm. En livsnjutare som älskade att segla. Avled den 30 april. (Foto: Privat)

Dusanka Jankovic, 78

Bodde på Stockholms sjukhem medan hon behandlades för en aggressiv livmodershalscancer. Dusanka överlevde cancern – men smittades av corona och avled sedan den 5 maj.

– Mamma hade kunnat leva i många år till om hon fått rätt vård. Jag är så förbannad, de tog kål på henne, har dottern sagt. (Foto: Privat)

Rolf Lindmark, 84

Var en snäll pappa som månade mycket om familjen. Hans livsverk var hans åkeri som han drev fram till sin pension. Avled på ett boende den 19 april. (Foto: Privat)

Foto: Lasse Ottosson / Kristianstadsbladet

Robin Persson, 27

Robin var fullt frisk med starkt hjärta och inga underliggande sjukdomar. Efter att ha smittats av corona låg han nedsövd i elva dygn. Den 21 mars fick han 42,8 graders feber. På kvällen den 8 april stängde läkarna respiratorn.

– När jag vaknar varje morgon tror jag att jag har haft en mardröm. Tills jag inser att det är verkligheten, har hans pappa Thomas Persson sagt till Kristianstadsbladet.

Naemi Andersson, 92

Föddes i Sjötorp där hennes far var smed och plåtslagare. Arbetade som mjölkbud när hon var 14 år, därefter som bokföringskanslist och läkarsekreterare. Gifte sig med Thord som var förman på Eriksberg och fick två barn, Jörgen och Margareta. Har även barnbarn och barnbarnsbarn. Bodde på ett äldreboende i Göteborg. Avled den 10 april. (Foto: Privat)

Reber Zandi, 62

Smittades av corona i samband med sitt arbete. Under sista tiden pratade han och hustrun Viyan om att han skulle vara försiktig. Han avled den 12 maj på Danderyds sjukhus.

– Reber var jättefin som person och älskade mig och min dotter Hanasa. Han var en väldigt bra pappa. Vi kommer aldrig glömma honom och saknar honom oerhört mycket. Vila i frid, säger hustrun Viyan. (Foto: Privat)

Sven-Gunnar Evertsson, 91

Sven-Gunnar avled av covid-19 den 7 april på sitt äldreboende i Borlänge. När han dog hade de närmast anhöriga inte träffat honom på fyra veckor på grund av besöksförbudet.

– Det var hemskt att inte kunna finnas vid hans sida vid livets slut, säger hans dotter Åsa Evertsson.

Hon berättar att han avled fem dagar efter att första symtomet uppkom. Hon tror att pappan smittades av personalen som hon säger inte hade skyddsutrustning. (Foto: Privat)

Karin Bohlin, 83.

Karin var den första på sitt äldreboende som testades positiv för covid-19. Efter drygt en vecka blev hon bättre, men sedan snabbt sämre igen. Den 3 april kunde familjen besöka Karin som då var trött och svag. Hennes sista ord blev: ”ta mig härifrån”. Karin avled den 8 april.

– Undrar vad hon tänkte sista tiden utan nära och kära hos sig? Det får vi aldrig veta. Jag tänker på mamma varje dag. Det hemska är att minnet av detta ovärdiga slut alltid kommer finnas kvar. Att hon var så ensam de sista veckorna av sitt liv, säger hennes dotter Agneta Bohlin. (Foto: Privat)

Ziyane Seyhan Kino, 92.

Hon var känd för sin generositet och livsglädje. Älskade att ha mycket folk runtomkring sig och få rå om dem. Gick bort den 5 maj. (Foto: Privat)

Melek (George) Kino, 80

Var som en pappa för alla sina syskonbarn och deras barn, älskad och saknad då han tog stor plats hos alla i hans närhet. Han var som en ambassadör för Södertälje, staden han älskade. Han var en bra kock, gillade att laga mat och att bjuda på den. Gick bort den 15 april. (Foto: Privat)

Yasar Öner, 67

Var ett av Sveriges första dödsoffer i covid-19. Efter att ha smittats av viruset låg han nedsövd i tio dagar på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. Den 17 mars avled han fridfullt.

– Det känns helt overkligt att viruset tog en person som han, som genomgått så mycket, har hans dotter Gulan Spragno, 40, tidigare sagt till Aftonbladet. (Foto: Privat)

Sonia Lundkvist, 76

En levnadsglad maka, mamma, dalkulla och världsresenär som älskade sin familj (med make, döttrar, svärsöner, bonusbarnbarn och barnbarnsbarn), sin trädgård och sina hundar. Känd för sina många gånger starka åsikter, men alltid med ett stort och generöst hjärta. I yrkeslivet jobbade hon ett tag som kontorist på vagnfabriken, ett tag som skrivande reporter på Falu Kuriren, och slutade som skadechef innan pensioneringen med en 37 år lång karriär bakom sig inom Folksam. Sonia kom till Falu lasaretts infektionsavdelning den 28 april och avled den 1 maj. (Foto: Privat)

Ulla Lundin, 88

Smittades, enligt sonen Stefan Lundin, troligen av hemtjänsten. Ett av hennes intressen var matlagning, som hon också fick jobba med i egenskap av husmor på Tunaskolan i Luleå. Enligt sonen älskades hennes pitepaltar hela vägen ner till Höga kusten. Avled den 20 april. (Foto: Privat)

Karim Salehi, 83 (till vänster) och ett av hans barn (till höger). Foto: Privat

Karim Salehi, 83

Var en legendar i många kurders ögon då han deltagit i flera krig mot iranska regimen. Hans dröm var ett fritt Kurdistan. Den drömmen fick han inte se gå i uppfyllelse, då han den 12 maj, efter femton dagars kamp mot covid-19, avled på Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Odd-Leif Malmo, 85

Levde med sitt livs kärlek, Grethe, hela livet. De fick tre barn tillsammans. Odd-Leif tränade och höll sig i form. För bara ett par år sedan tog han silver på 200 meter i veteran-SM. Gick bort den 2 maj. (Foto: Privat)

Hanna Jakobson, 88 och Hilva Jakobson, 88

Paret levde ihop i 73 år. Tillsammans fick de nio barn, 32 barnbarn, och 44 barnbarnsbarn. Båda blev dåliga efter att ha smittats med corona och Hilva åkte in för sjukvård på påskafton. På annandag påsk åkte även Hanna in. Makarna somnade in på samma dag, den 18 april: Hilva klockan 11.20 och Hanna klockan 15.55.

– Läkaren sa att inte ens döden kunde skilja dem åt, säger dottern Magda Jacobson. (Foto: Privat)

Kent Karlberg, 60

Levde för sin gitarr och för musiken som var hans stora intresse. Han gillade att sitta hemma vid sin gamla stereo och spela. Kent, som hade sex barn och sju barnbarn, sa alltid vad han tyckte och sa ifrån vid orättvisor. Till vardags arbetade han som chaufför på Samhall. Den 17 april avled han efter att ha kämpat mot covid-19 i tre veckor. Begravningen hölls utomhus vid St Olofs kapell på Torshälla kyrkogård. (Foto: Privat)

Asser Marmkvist, 80

Asser var, trots sin ålder, full av liv, pigg och humoristisk. Han älskade att vara ute på sjön eller havet i sin båt och fiska, dansade, spelade trummor i två band och var ofta ute och reste. Men covid-19 knäckte honom. Hans hjärta klarade inte av så långvarig feber. (Foto: Privat)

Thore Hygstedt, 92

Satt som expert i flera stat­liga utredningar och utnämndes bland till över­lantmätare i Södermanlands län 1976. Senare i karriären blev han bland annat fastighetsråd vid Stock­holms tingsrätt, vilket han var fram till pen­sioneringen 1994. Som pensionär återupptog Thore ett gammalt ungdomsintresse: bridge. Thore avled på sitt äldreboende den 19 april. ”Han hade säkert för sig själv funderat en del på slutet, men aldrig i sina vildaste fantasier kunnat gissa detta. Denna mardröm bortom verkligheten, bortom dikten. Bortom allt”, skrev hans son Björn Hygstedt i en artikel i SvD. (Foto: Privat)

Doris Sandelin, 85

Doris var en humoristisk och social person som levde för sin dotter och sina tre barnbarn, som hon alltid ställde upp för. Blev sjuk ett par veckor innan påsk och blev sämre och sämre. På påskdagen åkte hon in med ambulans. Vårdpersonalen bedömde att hon inte var tillräckligt stark för att klara intensivvård och den 22 april avled hon. (Foto: Privat)

Suham Zahron, 79

Mamma, mormor, fru och lärarinna. Hon kom till Sverige från Bagdad år 1992 och älskade sitt Sverige. Siham, som hon ville bli kallad, var ett skinande ljus i allas hjärtan som alltid satte andra före sig själv. Gick bort den 9 april. (Foto: Privat)

Agnetha Söderhjelm, 70

Hon var väldigt aktiv inom politiken i Sollentuna och arbetade större delen av sitt liv med ungdomar i området, större delen av tiden på Malmvägen. Hon var med och startade Ungdomar mot våld, Morsor och farsor i Sollentuna, Möjligheternas plats och senast Möjligheternas kvinnor.

– För mig har hon alltid varit morsan! Hon hade en enorm drivkraft och gav aldrig upp. Jag vet inte hur många av mina kompisar från alla världens hörn har bott inneboende hos oss under min uppväxt och många av mina kompisar. En eldsjäl som drivs av att hjälpa andra mer än sig själv, säger sonen Anders Litzen.

Agnetha avled den 8 april. (Foto: Privat)

Elias Mardini, 83

Elias dotterdotter lärde sig säga morfar innan hon lärde sig säga mamma och pappa.

– Hur bra pappa han än var, var han ändå tio gånger bättre som morfar. Han hade alltid ork för mina barn, säger Elias dotter Maria Hiba Halth.

I mitten av mars blev han dålig i covid-19. Men när läkaren sade till de anhöriga att det var dags att säga hej då, kunde de inte tro att det vara sant.

– Han hade jättemånga år kvar. Han rycktes ifrån oss i förtid, bokstavligt talat. (Foto: Privat)

Terttu Mäntynenä, 58

Var mamma till fem barn och farmor till fyra barnbarn.

– Hon var duktig på att lyssna, hade barnasinnet kvar och gillade att vara aktiv, säger dottern Link Mäntynenä.

Familjen vet inte hur hon smittades av coronaviruset. Hon hade flera bakomliggande sjukdomar och överlevde inte sjukdomen. Den 27 mars somnade hon in.

– Hennes skratt är det jag vill minnas mest av allt. (Foto: Privat)

Abdullah Twana, 83

Kom till Sverige med fru och barn i början av 90-talet från irakiska Kurdistan. Hela sitt liv kämpade han mot diktatur och förtryck. Han var en modig Peshmarga, en stark ledare och en skicklig politiker som kämpade för mänskliga rättigheter, jämlikhet, demokrati och mot klassklyftor. Han älskade Sverige och engagerade sig politiskt även här. Abdullah överlevde krig, men hans kropp klarade inte viruset. ”Det är ju bara ett virus”, sa han en av sina sista dagar i livet. Abdulla avled den 15 april. (Foto: Privat)

Olle Holmquist, 83

Var en respekterad musiker som spelade trombon, en av de bästa. Han turnerade i 37 år med James Last runt i Europa och spelade under åren också bland annat med Kjell Öhmans orkester i ”Allsång på Skansen”, Charlie Norman, Alice Babs och Anders Berglund.

Han hade på senare år Alzheimers och bodde på ett vård- och omsorgsboende i Stockholm när han smittades av corona.

Olle avled den 26 mars.

– Det är fruktansvärt med den här sjukdomen som drabbar de svagaste i samhället, har systersonen Michael Jonsson sagt. (Foto: Privat)