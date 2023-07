Putins utrensning – maktskifte i Kreml

Igor Girkin är en ledande rysk militärbloggare som angriper Vladimir Putin ”från höger” och vill se hårdare tag i kriget i Ukraina. Han var tidigare agent i federala säkerhetstjänsten FSB och officer i en prorysk milis i Ukraina.

Men efter Wagnerledaren Jevgenij Prigozjins revolt i juli tycks president Putin ha tappat tålamodet med ultranationalister och ”patrioter” – som Girkin – som kritiserar den ryska politiska och militära toppens sätt att leda kriget.

FSB kan förlora makt

Det kan innebära att FSB, som beskyddade sin tidigare medarbetare Girkin, förlorar en del av sin makt i det snåriga nätverk av grupperingar som konkurrerar om inflytande i Kreml och om Putins stöd.

Detta enligt Institute for the study of war (institutet för krigsstudier), ISW, en forskargrupp och tankesmedja i Washington, som dagligen analyserar kriget i Ukraina och utvecklingen i Ryssland.

”Gripandet av den brinnande ultranationalisten Igor Girkin kan vara den offentliga demonstrationen av en skiftande balans bland fraktioner i Kreml, möjligen till nackdel för säkerhetstjänsten FSB i vilken Girkin tjänstgjorde”, skriver ISW.

”Ryska källor på insidan hävdar att gripandet av Girkin är en del av den ryska presidentens försök att slå till mot utvalda högprofilerade ryska ultranationalister efter Wagnerledaren Jevgenij Prigozjins väpnade revolt den 24 juni”, heter det vidare i ISW:s rapport.

Dömd till livstid

Igor Girkin var tidigare befälhavare och ”försvarsminister” i ryskkontrollerade Donetsk-regionen i Ukraina långt före den ryska invasionen förra året. I det sammanhanget dömde en holländsk domstol honom i sin frånvaro till livstids fängelse för mord på 298 människor ombord på flight MH17 som sköts ned av en rysk raket över östra Ukraina 2014.

Han har länge kritiserat hur det ryska försvarsdepartementet sköter kriget, men har på senare tid också kritiserat Putin personligen. Det kan ha legat bakom gripandet – och att han nu är anklagad för ”extremism”.

Också brittiska Guardian skriver att gripandet av Girkin ”kan tyda på en större utrensning av ryska nationaliströster som hittills fått kritisera kriget praktiskt taget ostraffat, medan tusentals liberala och antikrigsaktivister har fängslats”.

