Putins toppmän som har dödats i kriget

Oleg Mityaev.

Rysslands förlust av höga officerare kan vara ett symptom på att de ryska väpnade styrkorna haft betydande problem med stridsmoralen hos sina förband, menar Jonas Kjellén, forskare och analytiker vid Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI.

– Det finns en tradition bland ryska officerare att leda genom exempel. Utbildningsåret inom flygförband brukar till exempel inledas med att regementschefen, som ofta själv är gammal pilot, själv sätter sig i ett flygplan och genomför moment som denne egentligen inte längre har vana att utföra, säger han och fortsätter:

– Officerare av generalmajors rang är ofta arméchefer eller divisionschefer inom markstridskrafterna. På grund av den låga moralen hos sina förband och ett betydande tryck ovanifrån på stridsframgångar, känner sig dessa därför tvungna att leda med exempel vilket leder till en ökad personlig risk.

”Mikromotståndet kan tillta”

Enligt Jonas Kjellén är det samtidigt ytterst viktigt ”att visa på eget mod i den ryska militära kulturen”.

Jonas Kjellén, FOI. Foto: FOI

– Vanligen premieras stridserfarenheter när denne klättrar vidare på karriärstegen. Min bedömning är att detta har varit än viktigare under de första tre veckorna under detta krig än exempelvis under operationen i Syrien då man i högre grad lyckades att nå en övertygelse inom de väpnade styrkorna att man genomförde operationerna för en god sak. Att genomföra markoperationer mot ett brödrafolk som ofta talar samma språk är troligen mer svårsmält än att understödja Assad med huvudsakligen flygunderstöd mot ”terrorister”.

Hur tror du att detta påverkar Putins agerande framöver?

– Att även generaler och högre officerare får sätta livet till tror jag inte kommer att ha någon nämnvärd direkt påverkan på den politiska nivån i Ryssland och dess inställning. Däremot kan det väcka frågan om den egna säkerheten hos en hel del andra officerare, både med generalsbefattningar och lägre. Mikromotståndet mot det av Putin beslutade aggressionskriget kan tillta inom de väpnade styrkorna och man får allt svårare att nå de militära mål som beordrats.

Putins män som dödats i Ukraina

Oleg Mityaev, 47, generalmajor och chef för Rysslands 150:e motoriserade skyttebataljon.

Dödades på tisdagen under strider i Mariupol i östra Ukraina. Enligt den ukrainske inrikesministerns rådgivare Anton Gerashchenko ska det ha varit medlemmar ur den högerextrema frivilligbataljonen Azov som dödade honom.

Oleg Mityaev var så sent som förra året ställföreträdande befälhavare för de ryska styrkorna i Syrien.

Andrej Sukhovetsky

Andrej Suchovetskij, 52, generalmajor och chef för den ryska sjunde luftlandsättningsdivisionen och ställföreträdande chef för en armégrupp. Har tidigare varit befäl för ryska fallskärmsjägare i Syrien.

Sköts ihjäl av en prickskytt under striderna om flygbasen Gostomel, strax utanför huvudstaden Kiev, den 5 mars.

Sergej Chipilev, talesperson för en grupp veteraner i Ryssland, skrev om generalen på sociala medier:

”Det var med stor sorg vi tog emot det tragiska beskedet om vår väns död. Generalmajor Andrej Sukhovetsky dödades i Ukraina under en särskild operation. Vi uttrycker våra djupaste kondoleanser till hans familj.”

Andrej Kolesnikov.

Andrei Kolesnikov, 45, generalmajor och chef för det 29:e förbandet i Rysslands östra militärdistrikt.

Dödades i strid den 11 mars, enligt Anton Gerashchenko, rådgivare till Ukrainas inrikesminister. Försvarsalliansen Nato bekräftade samma dag att tre icke namngivna generalmajorer dödats.

Vitalij Gerasimov

Vitalij Gerasimov, 44. generalmajor och chef för 41:a förbandet i Rysslands centraldistrikt. Han har tidigare stridit för Ryssland i Syrien och Tjetjenien och deltog i annekteringen av Krimhalvön 2014.

Den granskande nyhetssajten Bellingcat har uppgett att ryska källor bekräftat Gerasimovs död.

På onsdagen släpptes en bild i Ryssland som visar porträttbilder av sex elitsoldater från den fruktade specialstyrkan ”Vityaz” – som är en del av det ryska nationalgardets avdelning Dzerzhinsky – som dödats i Ukraina.

Totalt ska sju soldater från styrkan ha dödats, enligt brittiska medier. Fyra av dem har hittills namngetts.

Majoren Viktor Maksimchuk, 44, sergeanten Mikhail Belyakov, 30, samt soldaterna Alexey Blinkov och Maxim Pustozvonov.

De ryska myndigheterna har inte bekräftat uppgifterna om elitsoldaterna.

LÄS MER: Premium Hela Ryssland på väg att bli bankrutt

LÄS MER: Senaste nytt om invasionen av Ukraina