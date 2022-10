Ukrainska styrkor har gjort betydande framsteg runt städerna Lyman och i norra Cherson Oblast under de senaste två dygnen. Det trots att de ryska styrkorna i området räknas till Rysslands främsta, skriver amerikanska tankesmedjan Institute for the Study of War (ISW).

Ryssland har nu inte full kontroll över någon av de fyra regionerna i Ukraina som annekterades förra veckan. Och i de nordöstra delarna av landet har Ukraina nästintill befriat hela regionen Charkiv efter den motoffensiv som inleddes i september, skriver The Guardian.

Kan skylla på förändringen

Ett av Putins senaste drag kan vara ett sätt att rikta skulden efter ryska förluster i Charkiv-regionen och Lyman bort från honom själv, tror ISW.

Under måndagen, den 3 oktober, ersatte nämligen ryske generallöjtnant Roman Berdnikov generalöverste Alexander Zhuravlev som befälhavare för det västra militärdistriktet.

Tillkännagivandet om en ny befälhavare kan också vara ett försök att skydda överste general Alexander Lapin, befälhavare för det centrala militärdistriktet (CMD), från utbredd kritik för de senaste ryska misslyckandena kring Lyman, menar tankesmedjan.

Alexander Lapin. Foto: ALEXANDER KORIAKOV / POLARIS TT NYHETSBYRÅN

Putin kan försöka flytta över skulden för framtida ryska förluster i Charkiv och möjligen regionen Luhansk till Roman Berdnikov.

”De senaste dagarnas kritik av Lapin har fungerat som en katalysator för ett bredare sammanbrott inom det ryska nationalistiska informationsutrymmet, och Berdnikovs utnämning kan syfta till att distrahera och omdirigera det växande missnöjet.” skriver ISW.

