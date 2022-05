Nyheten om den krossade ryska bataljonen – eller bataljonerna – har spridits runt världen de senaste dagarna. Bilderna på utbrända militärfordon, utspridd militärutrustning och flera sänkta pontonbroar visar hur det ukrainska artilleriet stoppade det ryska attackförsöket i sin linda. Attacken kan mycket väl ha varit den enskilt blodigaste, rent militära, attacken i hela kriget.

Hur många som föll offer är fortfarande inte helt klarlagt, men en ny beräkning från tankesmedjan ISW, Institute for the Study of War, visar att det sannolikt var 550 soldater som försökte ta sig över floden vid byn Bilohorivka – och att 485 av dem dödades eller skadades.

Den katastrofala flodövergången, som var del i ett försök att omringa ukrainska styrkor nära staden Rubizjne, gav inte bara Putin stora förluster i människoliv. Han har även börjat förlora några av sina mest trogna supportrar:

”Det har chockat prominenta, ryska militärbloggare”, skriver ISW. ”Bloggarna har börjat kommentera inkompetensen hos den ryska militären, inför sina hundratusentals läsare.” Och det handlar om bloggare som kontinuerligt pumpat ut budskap på Telegram om ryska framgångar och ukrainsk feghet.

Oroas över den ryska propagandan

Bloggarna kritiserar den militära ledningen för att inte lära sig av tidigare bakslag – och vissa uttrycker till och med en oro för att den ryska propagandan gör det svårt för officerarna att förstå vad som egentligen händer.

– Jag har hållit tyst länge, men den sista droppen var det som hände vid Bilohorivka. Där, på grund av dumhet, jag betonar: på grund av de ryska befälens dumhet, brändes minst en, möjligen två, bataljoner, säger Jurij Podoljaka på sin Telegram-kanal, enligt NY Times.

Podoljaka har 2,1 miljoner följare inför vilka han också hånade Kremls talepunkt om att kriget går enligt plan. I stället informerade han dem om att den ryska armén lider katastrofal brist på fungerande drönare, utrustning för mörkerseende och annan utrustning. Starshe Eddy, en annan populär bloggare, skriver om att taktiken vid floden inte ens kan kallas idioti, utan bör betraktas som ett rent sabotage. Och en tredje, Vladlen Tatarski, kallar hånfullt den som ledde aktionen för ”geni”: ”Innan han ställs till svars för det offentligt kommer vi inte få någon militär reform.”

Exakt vad bloggarnas kritik kan komma att leda till, men med tanke på att de tillsammans når ett antal miljoner följare kan konsekvenserna bli stora.

”Kommentarerna kan underblåsa det spirande tvivel som finns i Ryssland om utsikterna i detta krig och kompetensen hos Rysslands militära ledare”, skriver ISW.

