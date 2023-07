Putins oro: Fruktar nytt väpnat uppror

Wagnergruppens misslyckade uppror i juni har skakat om Kreml rejält.

Och det finns fortsatt en stor oro i den ryska ledningen över ett potentiellt nytt väpnat uppror i Ryssland, uppger Washingtonbaserade tankesmedjan Institute for the Study of War (ISW) i en rapport.

För att stå bättre förberedda och stoppa ett eventuellt uppror kommer poliser i Moskvaregionen nu att genomgå militär utbildning på uppdrag av det ryska inrikesministeriet.

Det handlar bland annat om utbildning för strid i bebyggelse, hantering av maskingevär, granatkastning och avancerade medicinska insatser, uppger ISW som hänvisar till en pro-rysk nyhetskanal.

Poliskårens tvekan

Enligt tankesmedjan tyder sådan utbildning på att Kreml försöker förbättra säkerhetsstyrkornas förmåga i Moskva att försvara Putin och hans inre krets mot potentiella framtida hot.

Men att få poliserna tillräckligt förberedda ses som osannolikt, enligt ISW. Detta då en stor del av poliskåren redan uttrycker sitt ointresse för de nya träningsplanerna.

Enligt den pro-ryska nyhetskanalen försöker flera kvinnliga poliser i Moskvaregionen slippa undan träningen.

Det var den 23 juni som Jevgenij Prigozjin tillsammans med ett par tusen av sina soldater i den ökända Wagnergruppen marscherade mot Moskva. Omkring 20 mil utanför Moskva avbröt de sin protest – som enligt Putin kunde ha startat ett inbördeskrig.

Ett avtal hade nämligen förhandlats fram mellan Jevgenij Prigozjin och Belarus president Aleksandr Lukasjenka.

